17:49 04 июля

Тихоокеанский флот получит новые водолазные катера

В июне ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (ЗНТ) спустил на воду два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261 проекта 23040. Летом они пройдут испытания и будут переданы Тихоокеанскому флоту, сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу предприятия.



Как рассказал директор по производству ЗНТ Сергей Гречишников, на судах имеется барокомплекс, который может производить лечебные процедуры для водолазов. Кроме того, «катера обеспечивают возможность погружения водолазов на глубину до 60 метров, имеется также робот – управляемый подводный аппарат», добавил он.


«По сравнению с предыдущим поколением водолазные катера проекта 23040 получили дополнительные функции и оборудование, которые позволяют выполнять не только стандартные операции, но и обследовательские работы с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора», – рассказали на предприятии.



Также установлено оборудованием «для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачки воды с аварийного судна и подачи туда электропитания».

Катера этого проекта строятся на ЗНТ с 2013 года. На данный момент построены и спущены на воду 19-е и 20-е судна. Минобороны заказало постройку 22-х судов.

До этого мы построили порядка 10 аналогичных судов проекта А-160, и можно сказать, что теперь спустили 30-й серийный корабль. Это огромная серия, по нынешним меркам, в постсоветское время – уникальный случай,
сказал Гречишников.

Использованы фотографии: http://www.znt-yard.ru
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Комментарии 8

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  1. влад66 Сегодня, 14:57
    Ох хо хо what Тихоокеанскому флоту кораблей бы 1 и 2 ранга бы получить поскорее.Но и это радует. yes
    влад66
    1. Burbon Сегодня, 15:16
      Цитата: влад66
      Ох хо хо what Тихоокеанскому флоту кораблей бы 1 и 2 ранга бы получить поскорее.Но и это радует. yes

      чем вы недовольны? это корабли обеспечения - или забыли Курск? радует , что я косвенное имел к ним осуществление - поставил (на г. Бор где их производят) 150 тонн отменного чугуна... выпью за них на день ВМФ!!! drinks
      Burbon
      1. ava09 Сегодня, 15:38
        Цитата: Burbon
        Цитата: влад66
        Ох хо хо what Тихоокеанскому флоту кораблей бы 1 и 2 ранга бы получить поскорее.Но и это радует. yes

        чем вы недовольны? это корабли обеспечения - или забыли Курск? радует , что я косвенное имел к ним осуществление - поставил (на г. Бор где их производят) 150 тонн отменного чугуна... выпью за них на день ВМФ!!! drinks

        Не знаю, чем "недоволен" влад66, мне не нравится, что от безграмотных, не умеющих думать обывателей, типа вас, зависит ОПК России.
        ava09
        1. НасРать Сегодня, 15:45
          А народ то у нас злой становиться... am
          НасРать
        2. Burbon Сегодня, 15:46
          Цитата: ava09
          мне не нравится, что от безграмотных, не умеющих думать обывателей, типа вас, зависит ОПК России.

          перечитай и как говорится угомонись.....не можешь думать прочитанное - не пости или ты иначе вызываешь казус "деревенщины" - не грамотной......иногда молчание -золото! fool
          Burbon
          1. ava09 Сегодня, 15:54
            Цитата: Burbon
            Цитата: ava09
            мне не нравится, что от безграмотных, не умеющих думать обывателей, типа вас, зависит ОПК России.

            перечитай и как говорится угомонись.....не можешь думать прочитанное - не пости или ты иначе вызываешь казус "деревенщины" - не грамотной......иногда молчание -золото! fool

            Ответ короткий, ваш перл: (с) радует , что я косвенное имел к ним осуществление(с) и ещё один: (с).не можешь думать прочитанное - не пости(с)
            Не многовато для "воспитанного" и не "деревенского"?
            ava09
    2. Хагалаз Сегодня, 15:33
      Да уж, все мы хотим новых больших и сильных кораблей. Но тут же приходит мысль, что без кораблей обеспечения тоже нельзя.
      Хагалаз
      1. дядя Мурзик Сегодня, 15:49
        скоро спуску каждой шлюпки будут в ладоши хлопать! laughing
        дядя Мурзик
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