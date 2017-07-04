Тихоокеанский флот получит новые водолазные катера

До этого мы построили порядка 10 аналогичных судов проекта А-160, и можно сказать, что теперь спустили 30-й серийный корабль. Это огромная серия, по нынешним меркам, в постсоветское время – уникальный случай,

В июне ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (ЗНТ) спустил на воду два рейдовых водолазных катера РВК-1239 и РВК-1261 проекта 23040. Летом они пройдут испытания и будут переданы Тихоокеанскому флоту, сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу предприятия.Как рассказал директор по производству ЗНТ Сергей Гречишников, на судах имеется барокомплекс, который может производить лечебные процедуры для водолазов. Кроме того, «катера обеспечивают возможность погружения водолазов на глубину до 60 метров, имеется также робот – управляемый подводный аппарат», добавил он.«По сравнению с предыдущим поколением водолазные катера проекта 23040 получили дополнительные функции и оборудование, которые позволяют выполнять не только стандартные операции, но и обследовательские работы с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора», – рассказали на предприятии.Также установлено оборудованием «для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачки воды с аварийного судна и подачи туда электропитания».Катера этого проекта строятся на ЗНТ с 2013 года. На данный момент построены и спущены на воду 19-е и 20-е судна. Минобороны заказало постройку 22-х судов.сказал Гречишников.