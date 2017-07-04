17:48 04 июля

ВСУ получили отремонтированную партию САУ 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика»

Как сообщает портал Ukrainian Military Pages Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав ГК «Укроборонпром» провел успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» перед передачей в Вооруженных Сил Украины.

Для проверки работы всех систем, самоходные артиллерийские установки, в присутствии представителей заказчика успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.







Шепетовский ремонтный завод является одним из ведущих предприятий Концерна, которое работает над укреплением артиллерии ВСУ. Именно на этом заводе ремонтируются и модернизируются ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 «Мста-С», 2С7 «Пион», машины управления огнем артиллерии, минометы, средства управления войсками, комплексы противотанковых управляемых ракет, изготавливается широкий ассортимент запасных частей.

Результаты работы завода были высоко оценены Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который во время своего визита на Шепетовский ремонтный завод в январе 2017 года, подчеркнул успех предприятия в реализации программы импортозамещения. Силами завода, других предприятий-участников Концерна и частных украинских производителей было заменено сотни наименований комплектующих. Среди них прицельные комплексы, системы наведения, электронное оборудование и огневые системы для самоходных артустановок, систем реактивного залпового огня и гаубиц.


Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 17

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  1. iliitchitch Сегодня, 15:03
    ВСУ получили ... Сдаётся , что не всу , а Захарченко . Воины , ёлки-палки .
    iliitchitch
    1. Logall Сегодня, 15:10
      Цитата: iliitchitch
      ВСУ получили ... Сдаётся , что не всу , а Захарченко . Воины , ёлки-палки .

      Перед тем, как они перейдут к ЛДНР, эти штуки много мирных положат...
      Logall
      1. роман66 Сегодня, 15:25
        эшелон под откос - и на завод обратно!
        роман66
        1. Jovanni Сегодня, 15:50
          Цитата: роман66
          эшелон под откос - и на завод обратно!

          Лучше и завод заодно...
          Jovanni
    2. 210окв Сегодня, 15:12
      Доработали..Дульный тормоз другой поставили.Провели декоммунизацию.
      210окв
      1. bolat19640303 Сегодня, 17:47
        Не только это - нет эжекционной системы отсоса пороховых газов.
        bolat19640303
    3. влад66 Сегодня, 15:18
      И на кой ляд эти статейки на ВО?Что бы знали сколько мирных людей на Донбассе укропы из этих систем убьют?Да уж русское оружие убивать будет русских людей. negative Надеюсь то что укропня получает учитывается где надо и берется на заметку. yes Хоть бы у них стволы поразрывало при выстреле.
      влад66
    4. Маз Сегодня, 16:24
      Чуем моё сердце шо стреляют они и ездить будут недолго, или развалятся сами, и взорвутся угробив экипажи. Ну, земля им напалмом, а небеса зарином и зоманом.
      Маз
  2. Zibelew Сегодня, 15:06
    Два одессита беседуют об политике.
    - Нёма, а почему террористы взрывают самолёты, метро, автобусы? Почему они не взрывают президентов, политиков, министров...спикеров Рады?
    - Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у простых людей страх и ужас, а не чувство глубокого удовлетворения.
    Zibelew
  3. Злой 55 Сегодня, 15:07
    Стволы без дульного тормоза на обеих машинках..Неясен механизм компенсации отката или это что-то отрезано-обрезанное из ранее использованной и с трудом восстановленной техники?
    Злой 55
    1. 210окв Сегодня, 15:13
      Стоит.Какой то куцый,щелевой..Массивный в скупку лома ..
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 15:40
        Цитата: 210окв
        Стоит.Какой то куцый,щелевой..Массивный в скупку лома ..


        Но бахнуть по мирному населению(и не только) может...А ещё готовят армейскую авиацию, опосредовано покупая запчасти в России.. Летчиков готовят.., в том числе и на МИГ-29...
        НасРать
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:24
      Цитата: Злой 55
      из ранее использованной и с трудом восстановленной техники?

      Скорее всего,даже если это из "братских" поставок , то сильно б/у. В ЛДНР,скорее всего, это не пригодится,значит - утилизация методом контрбатарейной борьбы.
      Paranoid50
  4. Torkvat Torkvat Сегодня, 15:18
    Помойка от ВСУ )) Реклама.Зачем на русском сайте этих скакунов показывать????
    Torkvat Torkvat
  5. san4es Сегодня, 15:47
    Швiдкость 60 км/год - это преувеличение am
    san4es
  6. Толстоевский Сегодня, 16:16
    ставлю 1000 рублей, что мы никогда не услышим о санкциях российского либерального правительства против небратьев из "Шепетовского ремонтного завода"
    Толстоевский
  7. Романенко Сегодня, 16:57
    Чё то я не понял, на снимках САУшка до ремонта или после? Где дульный тормоз? Или там глобально реконструировали откатники?
    Романенко
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