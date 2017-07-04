ВСУ получили отремонтированную партию САУ 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика»
Как сообщает портал Ukrainian Military Pages Шепетовский ремонтный завод, входящий в состав ГК «Укроборонпром» провел успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» перед передачей в Вооруженных Сил Украины.
Для проверки работы всех систем, самоходные артиллерийские установки, в присутствии представителей заказчика успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.
Шепетовский ремонтный завод является одним из ведущих предприятий Концерна, которое работает над укреплением артиллерии ВСУ. Именно на этом заводе ремонтируются и модернизируются ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 «Мста-С», 2С7 «Пион», машины управления огнем артиллерии, минометы, средства управления войсками, комплексы противотанковых управляемых ракет, изготавливается широкий ассортимент запасных частей.
Результаты работы завода были высоко оценены Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который во время своего визита на Шепетовский ремонтный завод в январе 2017 года, подчеркнул успех предприятия в реализации программы импортозамещения. Силами завода, других предприятий-участников Концерна и частных украинских производителей было заменено сотни наименований комплектующих. Среди них прицельные комплексы, системы наведения, электронное оборудование и огневые системы для самоходных артустановок, систем реактивного залпового огня и гаубиц.
Для проверки работы всех систем, самоходные артиллерийские установки, в присутствии представителей заказчика успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.
Шепетовский ремонтный завод является одним из ведущих предприятий Концерна, которое работает над укреплением артиллерии ВСУ. Именно на этом заводе ремонтируются и модернизируются ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 «Мста-С», 2С7 «Пион», машины управления огнем артиллерии, минометы, средства управления войсками, комплексы противотанковых управляемых ракет, изготавливается широкий ассортимент запасных частей.
Результаты работы завода были высоко оценены Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который во время своего визита на Шепетовский ремонтный завод в январе 2017 года, подчеркнул успех предприятия в реализации программы импортозамещения. Силами завода, других предприятий-участников Концерна и частных украинских производителей было заменено сотни наименований комплектующих. Среди них прицельные комплексы, системы наведения, электронное оборудование и огневые системы для самоходных артустановок, систем реактивного залпового огня и гаубиц.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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