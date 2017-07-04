Российские военные в Приднестровье уничтожили воздушные цели и легкобронированную технику условного противника
Военнослужащие из состава Оперативной группы российских войск, дислоцированной в Приднестровском регионе Молдавии, отработали отражение атак условного противника, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.
Отмечается, что «для приближения занятия к реальным условиям было использовано около 1 500 имитационных средств».
Согласно информации, особое внимание было уделено «поддержке сосредоточенным огнем действий подразделений при отражении атак условного противника с применением крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7».
Мероприятие было плановым. В нем задействовались отделение огневой поддержки и группа маневра.
Военнослужащие выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника,говорится в релизе.
Отмечается, что «для приближения занятия к реальным условиям было использовано около 1 500 имитационных средств».
Согласно информации, особое внимание было уделено «поддержке сосредоточенным огнем действий подразделений при отражении атак условного противника с применением крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7».
Мероприятие было плановым. В нем задействовались отделение огневой поддержки и группа маневра.
Использованы фотографии: https://sputnik.md
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