17:49 04 июля

Российские военные в Приднестровье уничтожили воздушные цели и легкобронированную технику условного противника

Военнослужащие из состава Оперативной группы российских войск, дислоцированной в Приднестровском регионе Молдавии, отработали отражение атак условного противника, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны РФ.



Военнослужащие выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника,
говорится в релизе.


Отмечается, что «для приближения занятия к реальным условиям было использовано около 1 500 имитационных средств».

Согласно информации, особое внимание было уделено «поддержке сосредоточенным огнем действий подразделений при отражении атак условного противника с применением крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7».

Мероприятие было плановым. В нем задействовались отделение огневой поддержки и группа маневра.

Использованы фотографии: https://sputnik.md
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Комментарии 3

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:52
    Чем лучше подготовимся к приёму "гостей", тем меньше вероятность их прибытия.
    было использовано около 1 500 имитационных средств»

    Вот так бы учить на всех учениях. Впечатляет.
    tiredwithall
    1. Nahatak Сегодня, 16:41
      Подготовитесь ???? У вас территория вытянутая как кишка она простреливается на вылет с артиллерии и войск у вас где-то 7000-8000. Ну не нужно себя бить в грудь и говорить глупости.
      Nahatak
  2. iliitchitch Сегодня, 16:01
    Цитата: tiredwithall
    Чем лучше подготовимся к приёму "гостей", тем меньше вероятность их прибытия.


    Да не прибудут . Страшно потому что . Поорать из-за лужи или из берлину - это можно . При -8-ми по Цельсию им уже пИсать нельзя . ЧОрт , пацаны , вы наших воинов не растренировывайте .
    iliitchitch
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