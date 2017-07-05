Бронеавтомобиль Panserbil 22 (Норвегия)



Броневики норвежской армии. Panserbil 22 - в центре



Броневики PB 22 (слева) и PB 23 (справа) после некоторого обновления



PB 22 на службе у немцев

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

http://network54.com/

http://dws-xip.pl/

http://strangernn.livejournal.com/

Всего за несколько месяцев до нападения нацистской Германии норвежские войска получили свои первые бронеавтомобили. Тем не менее, за остававшееся время удалось построить только три машины этого класса, которые – вполне естественно – не смогли помешать наступлению врага. Более того, по известным данным, эта техника так и не получила возможности принять участие в боях. Таким образом, слишком поздно начатая программа не дала реальных результатов, и все броневики, в том числе второй из них под названием Panserbil 22, достались немцам в качестве трофея.Следует напомнить, что ранняя история норвежской бронетехники была достаточно интересной, но в то же время нелепой. До середины тридцатых годов прошлого века норвежское командование не проявляло никакого интереса к танкам, бронеавтомобилям и другой подобной технике. Военачальники желали сэкономить, а также, вероятно, не хотели изменять используемые тактики. Как следствие, прогресс и все современные тенденции попросту проходили мимо армии, что приводило к не самым хорошим последствиям.Ситуация начала меняться только в 1936 году, однако и в этом случае не были получены реальные результаты. После долгих споров военное ведомство решило начать эксперименты в области танков. Для этого у Швеции приобрели готовое шасси легкого танка Landsverk L-120, на которое установили небронированный корпус собственной разработки. Впоследствии такой «танк», получивший собственное имя Rikstanken, использовался в пропаганде, участвовал в учениях и решал иные задачи. Боевое применение, тем не менее, полностью исключалось ввиду отсутствия брони.Не слишком удачный исход проекта «Рикстанкен» привел к тому, что на несколько следующих лет Королевство Норвегия фактически остановило изыскания в области бронетехники. Мнение генералов поменялось только в конце 1939 года, когда гитлеровская Германия, напавшая на Польшу, наглядно показала все преимущества танков, бронетранспортеров, самоходной артиллерии и других боевых машин. Норвегия все еще планировала сохранять нейтралитет, но все же решила принять некоторые меры и начать перевооружение армии.В самом конце 1939 года появился заказ на строительство бронеавтомобилей собственной разработки. Эту технику планировалось распределять между кавалерийскими соединениями, что позволяло заметным образом повысить их огневую мощь и эффективность боевой работы. Планировалось разработать и построить некоторое число броневиков, которые могли бы заметным образом повлиять на обороноспособность страны. При этом разработчикам новых проектов приходилось учитывать ограниченные возможности отечественной промышленности.В конце 1939 года никто еще не знал, что для выполнения всех требуемых работ осталось крайне мало времени: в апреле 1940-го Германия перешла границу и за считанные дни завоевала Норвегию. За имевшееся время норвежским специалистам удалось построить только три броневика, причем вся эта техника изготавливалась по отличающимся проектам. В основе трех проектов лежали одинаковые идеи, но реализовывались они разными способами. В первую очередь, это было связано с типами доступных шасси.Норвежские броневики первой серии получили достаточно простые названия Panserbil 21, Panserbil 22 и Panserbil 23, указывавшие класс техники и номер конкретной боевой машины. Нередко названия бронеавтомобилей сокращались до PB 22 или PB 23. В частности, именно такие обозначения присутствовали на номерных знаках.При разработке всех трех броневиков использовался одинаковый подход. Предлагалось брать имеющиеся в наличии шасси грузовых автомобилей коммерческих моделей и оснащать их броневым корпусом оригинальной конструкции. Любопытным следствием такого подхода стало получение сравнительно крупных внутренних объемов, которые могли использоваться для перевозки солдат и грузов. Таким образом, три машины могли играть роль бронеавтомобилей с задачами огневой поддержки войск либо применяться в качестве защищенного транспорта для солдат.В качестве основы для бронеавтомобиля Panserbil 22 был взят грузовой автомобиль американской компании Chevrolet. Эта машина имела трехосное шасси с задними ведущими мостами и могла перевозить груз массой до 2,5 т. Подобные конструкция и характеристики позволяли построить бронеавтомобиль с неплохими характеристиками. Примечательно, что похожее шасси, но иной марки использовалось при строительстве броневика PB 21.Принципы строительства всех трех броневиков были одинаковы и соответствовали более ранним зарубежным проектам. С имеющегося коммерческого шасси предлагалось снимать все лишние агрегаты, после чего можно было устанавливать броневой корпус со всеми требуемыми устройствами. При этом норвежские броневики имели разную конструкцию бронекорпуса, адаптированную под особенности используемого шасси. К примеру, PB 22 внешне должен был напоминать грузовик с увеличенными бортами кузова.Броневой корпус машины Panserbil 22 отличался сравнительной простотой форм. В его составе использовались только ровные листы той или иной формы. Гнутые детали отсутствовали. Корпус имел традиционную для подобных броневиков компоновку. Передний агрегат меньшего размера защищал двигатель и некоторые элементы трансмиссии, позади него находилась увеличенная кабина экипажа. На месте грузовой площадки разместили крупный бронированный короб, предназначенный для использования в качестве десантного отделения. Толщина брони неизвестна. По-видимому, использовались сравнительно тонкие листы, способные защитить только от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.Моторный отсек и кабина экипажа были выполнены в виде единого агрегата, имеющего общие детали. Спереди двигатель прикрывался наклонным трапециевидным броневым листом, большая часть которого отдавалась под жалюзи радиатора. Сверху к этому листу крепилась незначительно наклоненная вперед крышка. Использовались L-образные борта, монтировавшиеся под углом к продольной оси. За счет такой установки бортов узкий моторный отсек плавно переходил в достаточно широкую кабину водителя. В левом борту моторного отсека предусматривался люк с откидными створками, необходимый для улучшения вентиляции. Кабина комплектовалась наклонным лобовым листом со смотровыми люками. Крыша отсутствовала. По бокам от решетки радиатора находились незащищенные фары большого диаметра. Позже машина получила дополнительную защиту передних колес в виде пары небольших щитков, смонтированных на бампере вертикальноВ качестве боевого или десантного отделения использовался задний агрегат корпуса. Он имел достаточно простую конструкцию: непосредственно на раме шасси монтировалось ровное днище, полностью поднятое над ней и элементами ходовой части. К днищу крепились вертикальные прямоугольные борта большой длины и менее крупный кормовой лист с дверью. Как и кабина, кормовое отделение корпуса не имело крыши, что в определенной мере улучшало обзор. Заметным отличием PB 22 от других норвежских броневиков была уменьшенная высота десантного отделения, вследствие чего борта кабины и кормового отсека образовывали заметную «ступеньку».На определенном этапе строительства или эксплуатации броневик лишился шкворневой установки пулемета, вместо которой установили небольшую крышу с погоном для башни. Последняя имела цилиндрическую форму и получила крупную вертикальную амбразуру для пулемета винтовочного калибра. Следует отметить, что подобная башня присутствует только на одной фотографии бронеавтомобиля, тогда как на других снимках Panserbil 22 несет иное вооружение. При этом неизвестно, какая из конфигураций машины появилась раньше. Есть основания полагать, что в исходном виде броневик не имел башни и получил ее позже, но в дальнейшем лишился этого агрегата.Шасси использованного грузовика «Шевроле» оснащалось бензиновым двигателем, соединявшимся с механической трансмиссией. При помощи карданного вала крутящий момент выдавался на ведущие задние оси. Ходовая часть имела передние односкатные колеса с рулевым механизмом, тогда как две задние оси комплектовались сдвоенными. Зависимая подвеска оснащалась полуэллиптическими листовыми рессорами. В ходе перестройки грузовик сохранял имеющиеся покрышки без протектора. Также броневик «наследовал» стандартный бампер и крылья передних колес.Экипаж броневика Panserbil 22 мог состоять из двух или трех человек, в зависимости от поставленных задач и выбранного комплекса вооружений. В передней части обитаемого отсека, у левого борта, находился пост управления с местом механика-водителя. Водителю предлагалось следить за дорогой при помощи переднего смотрового лючка и аналогичного проема в бортовом листе. В боевой обстановке лючки прикрывались подвижными крышками с несколькими щелями для наблюдения. Изначально использовался небольшой лючок со сдвигаемой крышкой, но впоследствии люк увеличили и оснастили поднимаемой вверх крышкой.Справа от лобового лючка водителя располагался еще один проем круглой формы, предлагавшийся для использования в качестве амбразуры. Последняя находилась перед местом стрелка-пулеметчика. Стрелок мог вести наблюдение как через амбразуру, при помощи прицела, так и поверх бортов корпуса.Вдоль бортов помещались лавки для перевозки десанта. Бронеавтомобиль-бронетранспортер мог взять на борт до 6-8 стрелков. Их места не оснащались собственными смотровыми приборами или амбразурами, но отсутствие крыши компенсировало эти «недостатки» конструкции. Десант должен был попадать внутрь машины через кормовую дверь корпуса. Следует отметить, что последняя предназначалась и для экипажа, возле мест которого отсутствовали собственные двери.Броневик PB 22 получил достаточно мощное вооружение, самым заметным образом отличавшее его от собратьев. Амбразура в лобовом листе корпуса предназначалась для курсового пулемета Colt m/29 (лицензионный вариант американского M1917) калибром 7,92 мм. Большой диаметр амбразуры был связан с использованием крупного кожуха ствола с водяным охлаждением. Над местом стрелка на правом борту закреплялась шкворневая установка для крупнокалиберного пулемета Browning M2. Курсовой пулемет находился в ведении стрелка, сидящего рядом с водителем. Эксплуатация турельного оружия поручалась дополнительному члену экипажа либо одному из десантников.По некоторым данным, на борту бронеавтомобиля имелось дополнительное оружие. В укладках внутри обитаемого отсека можно было перевозить два ручных пулемета Madsen и две винтовки Krag-Jørgensen. Отсутствие крыши позволяло десантникам применять личное оружие и фактически обеспечивало круговой обстрел.В некоторых источниках упоминается, что броневик мог нести артиллерийское орудие калибром 37 или даже 57 мм. Тем не менее, подтверждения этого отсутствуют, а известные данные о конструкции броневого корпуса заставляют сомневаться в возможности установки и применения столь мощного вооружения. Примечательно, что в результате монтажа любой пушки Panserbil 22 автоматически становился самым грозным образцом норвежской бронетехники.Использование готового шасси привело к тому, что по своим габаритам броневик Panserbil 22 почти не отличался от трехосных грузовиков своего времени. Вес новых агрегатов, в свою очередь, уложился в характеристики грузоподъемности. Боевая масса бронемашины достигла 4,5-5 т. Характеристики подвижности, в целом, соответствовали параметрам грузовиков базовой модели с полной полезной нагрузкой. Это позволяло передвигаться по хорошим шоссе, а также обеспечивало некоторую мобильность на грунтовых дорогах и пересеченной местности.Строительство трех новых броневиков, в том числе Panserbil 22, стартовало в самом конце 1939 года. Достаточно быстро с имеющегося грузовика «Шевроле» сняли ненужные агрегаты, а также собрали и установили на шасси бронекорпус новой конструкции. Несмотря на ограниченные возможности норвежской промышленности, подобные работы не заняли много времени, и в первых месяцах 1940 года армия получила три заказанные бронемашины.По-видимому, вскоре после строительства броневик PB 22 прошел испытания, однако точные сведения на этот счет отсутствуют. Кроме того, неизвестны результаты проверок и заключение военных. Факт принятия бронемашины на вооружение может говорить о получении приемлемых характеристик, однако и он не является гарантией. Напомним, машина PB 21 имела массу проблем и регулярно ломалась, но все же была принята на вооружение и передана кавалеристам.Все три броневика предназначались для усиления существующих кавалерийских подразделений. Panserbil 22 вместе с двумя другими бронеавтомобилями отправился служить в 1-й драгунский полк, расквартированный в районе г. Осло. По другим данным, машины с номерами «22» и «23» стали техникой 2-го драгунского полка, так же служившего в этом районе. При этом известно, что экспериментальный танк Rikstanken и первый броневик PB 21 были переданы 1-му полку, и именно это соединение в начале апреля располагало всеми тремя колесными боевыми машинами.В течение нескольких месяцев броневики использовались для обучения личного состава, до сих пор не имевшего возможности работать с полноценной военной техникой. Кроме того, машины несколько раз привлекались к учениям, в ходе которых, среди прочего, отрабатывалось взаимодействие бронетехники, кавалерии и пехоты. Несмотря на крайне малую численность, бронеавтомобили стали для армии Норвегии настоящим прорывом.В то же время, три броневика и единственный танк без брони не могли помочь армии защитить страну от противника. В ночь на 9 апреля 1940 года немецкие войска вторглись на территорию Норвегии. Драгунский полк, имевший на вооружении всю построенную в стране бронетехнику, получил приказ на подготовку к выдвижению на фронт. Ранним утром 10 апреля солдаты покинули казармы, по неким причинам оставив все боевые машины в гараже. Через несколько часов часть была захвачена противником, и все три броневика сменили хозяина.По-видимому, немецкие военные, изучив захваченные бронеавтомобили, посчитали Panserbil 22 не самым плохим образцом. Вскоре машина получила новые опознавательные знаки и вновь вернулась к службе. Вероятно, именно немецкие бойцы сменили окраску машины с однотонной на камуфляжную. Германия не испытывала нужды в технике для армии, из-за чего трофейный броневик передали одному из полицейских подразделений. Впоследствии он использовался для патрулирования и, возможно, принимал участие в противопартизанских операциях.Дальнейшая судьба бронемашины не установлена. Скорее всего, работая в качестве полицейского броневика, PB 22 истратил свой ресурс и затем был отправлен на разборку за ненадобностью. До наших дней машина не сохранилась и, вероятно, даже не застала победу над Германией и последовавшее за ней освобождение Норвегии.Норвежское командование слишком поздно осознало важность и необходимость бронетехники, из-за чего создание и строительство первых полноценных боевых машин началось всего за несколько месяцев до нападения Германии. За это время удалось построить всего три броневика, которые по определению не могли оказать достойного сопротивления. Кроме того, серьезной проблемой всех этих машин был устаревший технический облик. Они строились по идеям времен Первой мировой войны и не отличались высокими характеристиками. Как следствие, Panserbil 22 и его собратья на поле боя не могли серьезно навредить противнику. Однако им так и не удалось показать свои реальные возможности в ходе настоящих сражений. Они не смогли отправиться на войну, и были захвачены в качестве трофея прямо на своей базе.