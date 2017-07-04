Stratfor: российской сверхдержавности одновременно на сушу и море не хватит

С учётом всего этого Кремль отводит важную роль созданию подвижных и гибких наземных сил при поддержке усиленного флота стратегической транспортной авиации. Москва понимает, что она всё-таки не может быть одновременно и морской, и континентальной державой

Как пишет американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor , называемая также «теневым ЦРУ», когда в 2014 году Россия столкнулась с падением цен на нефть, ей пришлось выбирать, куда вкладывать деньги, — в армию или флот. Как отмечает издание, в итоге Москва приняла нелёгкое решение «умерить свои морские амбиции» и сделала ставку на развитие мобильных сухопутных сил, авиации, а также на ядерное сдерживание..Согласно исследования, модернизация вооружённых сил РФ вступает в решающую фазу. Разработка Государственной программы развития вооружений (ГПВ) на 2018—2025 годы, которая определит общий путь развития российской армии и флота, будет готова к сентябрю этого года. И, судя по всему, «серьёзно умерив свои морские амбиции», Россия решила сконцентрироваться на развитии сухопутных сил и авиации, пишет Stratfor.Главный фактор, который влияет на выбор пути для Министерства обороны России, — это финансы. После двух десятилетий «взрывного роста» расходов на оборону, в 2014 году Москва наткнулась на препятствие в виде падения цен на нефть. Кульминацией этого столкновения стало пятипроцентное снижение военного бюджета в этом году.Это означает, что Россия не сумеет выполнить свою задачу по модернизации 70% своих вооружённых сил к 2020 году. Следовательно, Кремлю придётся принимать тяжёлое решение по поводу расстановки приоритетов, особенно учитывая, что медлить нельзя, потому что Москва и так уже два года откладывает завершение разработки ГПВ.Тем временем российский флот отчаянно нуждается в финансировании. Хотя за последние десятилетия он был существенно модернизирован, большую его часть всё равно составляют малые и устаревающие суда. Поэтому если Москва решит сделать ставку на мощный океанский флот, то у России нет другого выхода, как вложить в него серьёзные средства в рамках ГПВ.Однако уже сейчас становится понятно, что флот необходимого финансирования не получит. Похоже, что Министерство обороны решило отдать предпочтение сухопутным силам. Это не пойдёт на пользу российскому флоту, так как с момента развала Советского Союза не было осуществлено ни одной крупной программы развития надводного флота.Более того, в ограниченном флотском бюджете будет сделан акцент на не требующие больших затрат образцы вооружений. По этому поводу заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин в мае заявил, что Россия, в отличие США, не морская, а континентальная держава. В этом же ключе Рогозин ранее усомнился в том, что России необходим новый авианосец.Тем не менее один род войск в военно-морском флоте не столкнётся с урезанием бюджета, а именно подводный флот. Очень долгое время Россия полагалась на ядерное сдерживание, одним их важнейших компонентов которого были атомные подводные лодки. Во времена холодной войны ему придавалось такое огромное значение, что советский надводный флот постепенно начал играть скорее вспомогательную роль. И российские военные не изменят свой взгляд в ближайшем будущем, уверен Stratfor.Помимо атомных подлодок, весьма вероятно, что Москва не забудет и об авиации, считает издание. Кремль вложит больше средств в стратегическую транспортную авиацию и продвинутые боевые самолёты, сделав акцент на модернизации истребителей четвёртого поколения вместо развития новейших малозаметных истребителей Т-50. Кроме того, Россия сфокусируется на высокоточном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, системах управления, космических силах и разведывательном оборудовании, особенно беспилотниках.В территориальном плане больше всего ресурсов получат Южный и Западный военные округа, так как именно в их зоне ответственности оказываются Прибалтика, Украина и Кавказ. Помимо этого, Кремль делает акцент также на Объединённом стратегическом командовании «Север» в Арктике, которое к 2020 году получит статус военного округа.Что касается угроз для России, с точки зрения Москвы, наибольшую опасность по-прежнему представляет НАТО, которое оказывает давление на западный фланг России. Кроме того, Москва всё чаще использует войска в отдалённых регионах — от Арктики до Сирии.— подводит итог Stratfor