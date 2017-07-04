17:49 04 июля

Stratfor: российской сверхдержавности одновременно на сушу и море не хватит

Как пишет американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor , называемая также «теневым ЦРУ», когда в 2014 году Россия столкнулась с падением цен на нефть, ей пришлось выбирать, куда вкладывать деньги, — в армию или флот. Как отмечает издание, в итоге Москва приняла нелёгкое решение «умерить свои морские амбиции» и сделала ставку на развитие мобильных сухопутных сил, авиации, а также на ядерное сдерживание..

Согласно исследования, модернизация вооружённых сил РФ вступает в решающую фазу. Разработка Государственной программы развития вооружений (ГПВ) на 2018—2025 годы, которая определит общий путь развития российской армии и флота, будет готова к сентябрю этого года. И, судя по всему, «серьёзно умерив свои морские амбиции», Россия решила сконцентрироваться на развитии сухопутных сил и авиации, пишет Stratfor.

Stratfor: российской сверхдержавности одновременно на сушу и море не хватит



Главный фактор, который влияет на выбор пути для Министерства обороны России, — это финансы. После двух десятилетий «взрывного роста» расходов на оборону, в 2014 году Москва наткнулась на препятствие в виде падения цен на нефть. Кульминацией этого столкновения стало пятипроцентное снижение военного бюджета в этом году.

Это означает, что Россия не сумеет выполнить свою задачу по модернизации 70% своих вооружённых сил к 2020 году. Следовательно, Кремлю придётся принимать тяжёлое решение по поводу расстановки приоритетов, особенно учитывая, что медлить нельзя, потому что Москва и так уже два года откладывает завершение разработки ГПВ.

Тем временем российский флот отчаянно нуждается в финансировании. Хотя за последние десятилетия он был существенно модернизирован, большую его часть всё равно составляют малые и устаревающие суда. Поэтому если Москва решит сделать ставку на мощный океанский флот, то у России нет другого выхода, как вложить в него серьёзные средства в рамках ГПВ.

Однако уже сейчас становится понятно, что флот необходимого финансирования не получит. Похоже, что Министерство обороны решило отдать предпочтение сухопутным силам. Это не пойдёт на пользу российскому флоту, так как с момента развала Советского Союза не было осуществлено ни одной крупной программы развития надводного флота.

Более того, в ограниченном флотском бюджете будет сделан акцент на не требующие больших затрат образцы вооружений. По этому поводу заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин в мае заявил, что Россия, в отличие США, не морская, а континентальная держава. В этом же ключе Рогозин ранее усомнился в том, что России необходим новый авианосец.

Тем не менее один род войск в военно-морском флоте не столкнётся с урезанием бюджета, а именно подводный флот. Очень долгое время Россия полагалась на ядерное сдерживание, одним их важнейших компонентов которого были атомные подводные лодки. Во времена холодной войны ему придавалось такое огромное значение, что советский надводный флот постепенно начал играть скорее вспомогательную роль. И российские военные не изменят свой взгляд в ближайшем будущем, уверен Stratfor.

Помимо атомных подлодок, весьма вероятно, что Москва не забудет и об авиации, считает издание. Кремль вложит больше средств в стратегическую транспортную авиацию и продвинутые боевые самолёты, сделав акцент на модернизации истребителей четвёртого поколения вместо развития новейших малозаметных истребителей Т-50. Кроме того, Россия сфокусируется на высокоточном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, системах управления, космических силах и разведывательном оборудовании, особенно беспилотниках.

В территориальном плане больше всего ресурсов получат Южный и Западный военные округа, так как именно в их зоне ответственности оказываются Прибалтика, Украина и Кавказ. Помимо этого, Кремль делает акцент также на Объединённом стратегическом командовании «Север» в Арктике, которое к 2020 году получит статус военного округа.

Что касается угроз для России, с точки зрения Москвы, наибольшую опасность по-прежнему представляет НАТО, которое оказывает давление на западный фланг России. Кроме того, Москва всё чаще использует войска в отдалённых регионах — от Арктики до Сирии.

С учётом всего этого Кремль отводит важную роль созданию подвижных и гибких наземных сил при поддержке усиленного флота стратегической транспортной авиации. Москва понимает, что она всё-таки не может быть одновременно и морской, и континентальной державой
— подводит итог Stratfor


Использованы фотографии: http://news24today.info/
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Комментарии 35

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:56
    Главный фактор, который влияет на выбор пути для Министерства обороны России, — это финансы.

    Такая глубокая аналитика, наверно не один инфо-научный центр годами работали.
    Москва приняла нелёгкое решение «умерить свои морские амбиции» и сделала ставку на развитие мобильных сухопутных сил, авиации, а также на ядерное сдерживание.

    И опять в десятку. Можно подумать, что в нынешней ситуации есть выбор. И вот здесь высвечивается ещё один фактор, не учтенный полосатыми аналами - Украина и ее потенциал. Сдача Украины в 2014 - большой стратегический просчет.
    tiredwithall
    1. cniza Сегодня, 15:58
      Они то денег не считают.
      cniza
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:02
        Stratfor: российской сверхдержавности одновременно на сушу и море не хватит
        да,пожалуй не хватит...Но,хватит Ядрёной Дубины...на Всех.
        андрей юрьевич
        1. cniza Сегодня, 16:04
          Они упорно продолжают считать , что если они нас могут уничтожить 10 раз , а мы их только 3 , то они сильнее. lol
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 16:19
            Цитата: cniza
            что если они нас могут уничтожить 10 раз , а мы их только 3 , то они сильнее.

            Вообще то хватит по одному запуску ядерных ракет с каждой стороны,что бы Земли не стало.Отсидеться за океаном уже не получится,что бы в конце прийти с видом победителя и собрать трофеи. hi
            влад66
            1. Per se. Сегодня, 16:56
              Цитата: влад66
              Вообще то хватит по одному запуску ядерных ракет с каждой стороны
              Американцам уже не так важно ядерное оружие, в принципе, в их интересах вообще добиваться его полного запрещения и ликвидации, как химического. Это они и постараются постепенно продавливать, добиваясь сокращения запасов ядерного оружия до того минимума, который сможет нейтрализовать, свести к допустимому ущербу их система ПРО, или превентивный удар тысячами КР и с американских космических орбитальных беспилотных шатлов-бомбардировщиков. Наконец, если вспомнить откровения Збигнева Бжезинского, что у нас может быть хоть десять ядерных чемоданчиков, продажная элита не будет бомбить свои яхты и виллы на забугорных курортах, свои счета в чужих банках, своих детей, любовниц и жён в Лондоне и Нью-Йорке... Спасибо, что хватило духу в 2008 войти в Грузию, но не хватило духу довести дело до конца, войти в Тбилиси. Не хватило духу и войти в Киев, в 2014, и нашлось масса причин и оправданий, до сих пор человечища-журналисты пишут цветастые оправдания, отрабатывая заказы по теме. Война уже началась, и она совсем не ядерная, какой будет финал, финальная точка, и зависит, что и как сейчас выберет наше правительство, наш президент.
              Per se.
          2. Вас Влад Сегодня, 16:56
            Цитата: cniza
            Они упорно продолжают считать ,

            Они не только считают,но и прогнозируют!Они дали России 10 лет после чего она развалится!
            «Маловероятно, что Российская Федерация в её современном виде уцелеет», — безапелляционно делают вывод эксперты Stratfor. Причем речь идет не о каком-то переформатировании РФ, а о ее полном распаде. «К западу от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с русскими. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге РФ утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация… На Дальнем Востоке начнут вести независимую политику приморские регионы, больше связанные с Японией, Китаем и США, чем с Москвой», — сказано в докладе.

            Фактически, описанный сценарий в истории нашей страны был реализован лишь однажды и кратковременно - в 1918 году, во время Гражданской войны. Тогда действительно страна раскололась на множество квазигосударственных образований, а руководство в Москве контролировало лишь часть Центральной России. Но то была Гражданская война и военная интервенция целого ряда иностранных государств. Но уже к 1920 году центральной власти удалось вернуть контроль почти над всей территорией России, за исключением национальных республик, вошедших в 1922-м в Советский Союз.

            Но сценарий Stratfor еще хуже. По прогнозу центра, даже «Карелия попытается вернуться в состав Финляндии». Мы видим описание реально случившейся истории возвращения Крыма, но вывернутой наизнанку.
            «Слабеющая Москва оставит после себя вакуум», — ставят диагноз американские эксперты.

            Короче, делаем выводы господа!Они свои ставки сделали!
            Вас Влад
            1. jjj Сегодня, 17:01
              Цитата: Вас Влад
              Но сценарий Stratfor еще хуже. По прогнозу центра, даже «Карелия попытается вернуться в состав Финляндии». Мы видим описание реально случившейся истории возвращения Крыма, но вывернутой наизнанку.

              Но в Карелии нет военных баз Финляндии. А все остальное - оперетка
              jjj
              1. Вас Влад Сегодня, 17:06
                Цитата: jjj
                А все остальное - оперетка

                Ну да,что Советский Союз распадётся тоже мало кто верил!
                Вас Влад
          3. art030765 Сегодня, 17:21
            они полагают и не без оснований что к 2030 году ядерное оружие перестанет играть какую либо роль в мире это прогноз разделяют и наши военные
            art030765
        2. Burbon Сегодня, 16:24
          Цитата: андрей юрьевич
          Но,хватит Ядрёной Дубины...на Всех.

          да но дубина должна разделиться на 100 -150 частей.....тогда швах всем((
          Burbon
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:03
        Помнится мне что после ВМВ матрасные аналитики рассчитали и предсказали что при гонке вооружений СССР не только не сможет восстановить разрушенное войной хозяйство , но и развалится в первые же послевоенные годы . И что они выкусили ? wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:13
          Они запыли про наши загогулины и смекалки , а вернее даже не догадываются до сих пор.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 16:22
            Хватит сверхдержавности еще и на воздух! Глупая аналитика. Кто-то знает цены на газ-нефть через неделю? Кто-то знает какие прорывные разработки есть на сегодняшний день у русских, какие через год? Кто-то из них думал черепом, что их комбинация в 14-м приведет к "постройке" Россией непотопляемого авианосца "Крым"? Аналитики...
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:33
              Саня , не понимают они нас и не поймут никогда , потому вся эта их "аналитега" в равной мере может применяться и к возможности нападения нарамбулькуйских блюхов . bully
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Сегодня, 16:41
                Да это, Паша, даже не аналитика...Второе ЦРУ...А вот ты "племя" назвал какое-то с загогулиной...Вот их во второе ЦРУ!
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:25
                  Саня , это не "племя" , как ты выразился , а одна из рас с планеты Нарамбулькуйя :
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 17:43
                    Все-равно,Паша, их-туда!
                    Подрезчик
    2. iliitchitch Сегодня, 16:24
      Цитата: tiredwithall
      Такая глубокая аналитика, наверно не один инфо-научный центр годами работали.


      Во-во , всей бандой репку чесали . КАКОЕ великое откровение . Британские учёные установили .
      Мы вас и с ПЛ "причешем" . Авианосцы - это так , папуасов напугать . Как приедет такая галоша - так "любой бушмен в сельву ломанётся" . Цивилизация пришла к ацтекам , да .
      А с ПЛ тихо и без пыли ...
      iliitchitch
    3. Per se. Сегодня, 16:42
      Цитата: tiredwithall
      И вот здесь высвечивается ещё один фактор, не учтенный полосатыми аналами - Украина и ее потенциал. Сдача Украины в 2014 - большой стратегический просчет.
      Чей просчёт, уважаемый Николай? Если Вы говорите о факторе, не учтённом "полосатыми аналами", то янки как раз всё просчитали, более того нагло залезли на древнюю русскую землю, прямо к нашим границам. Это наши буржуинские "аналы" за свою транзит-трубу испугались, наши "аналы" испугались за свои миллиарды в чужих банках и чужой валюте. Вмешайся вовремя Россия, при очевидном государственном перевороте, откровенном антиконституционном преступлении на Украине, при живом и легитимном президенте, всё было бы иначе. Это мы потеряли огромный научный и технический потенциал на Украине, утратили кооперационные связи по ВПК. Если Вы это имели в виду, я с Вами здесь полностью солидарен, если "ошиблись" америкосы, то это, на мой взгляд, далеко не так.
      Per se.
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:57
        Цитата: Per se.
        Это наши буржуинские "аналы" за свою транзит-трубу испугались, наши "аналы" испугались за свои миллиарды в чужих банках и чужой валюте. Вмешайся вовремя Россия, при очевидном государственном перевороте, откровенном антиконституционном преступлении на Украине, при живом и легитимном президенте, всё было бы иначе. Это мы потеряли огромный научный и технический потенциал на Украине, утратили кооперационные связи по ВПК.

        в Точку Сергей... hi
        андрей юрьевич
      2. tiredwithall Сегодня, 17:00
        Это мы потеряли огромный научный и технический потенциал на Украине, утратили кооперационные связи по ВПК.

        Так и есть, мы потеряли. Печально. Ну, а эти полосатые аналы видно просто б*бло пилят и свои статьи делают по глянцевым журналам.
        tiredwithall
    4. To be or not to be Сегодня, 16:51
      Морская держава не может существовать без сильного флота, торгового и военного.

      С 1 декабря 2014 года выведено в отдельное командование - Объединённое стратегическое командование «Север»
      Предназначено для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России и единого управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря.
      Господство на море -в прошлом Испания -Португалия -Голландия -Британия -сейчас США.но .на излете ...Кто следующий??
      Россия медленно .но идет к.. морским просторам .
      To be or not to be
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:07
        Как говорил Яков Кадми , весь этот вой и крики о "русской угрозе" имеют одну цель..Россия должна перестать существовать (чего бы этого западу не стоило) ..Потом они за Китай возьмутся , уже спокойно..!
        А еще недавно Тягнибок орал на митинге , что России скоро распадется на 40 мелких державок..Так что если на Армии и Флоте сэкономим мужики , то все потеряем и кровью захлебнемся. soldier Скоро давление особо сильное начнется в 2018 году,стоять насмерть придется..
        ОТДЕЛ
    5. сибиралт Сегодня, 17:34
      Если что, то у России и с суши до любого моря долетит. laughing
      сибиралт
  2. Толстоевский Сегодня, 15:56
    Stratfor, go home!
    Толстоевский
  3. Павловский Сегодня, 15:58
    Опять попутались. Хоть бы историю почитали. Нам бы свое не потерять, удержать позиции. А для этого у нас на любого оккупанта хватит земли, что бы его похоронить.
    Павловский
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:59
    Stratfor: российской сверхдержавности одновременно на сушу и море не хватит

    Еще не запрягли,а уже погоняют...поживем увидим ,у кого кишка толще.
    НЕКСУС
  5. Кент0001 Сегодня, 16:05
    Так че они в конце не написали, что Россия развивает направления (авиация и подплав, СЯС) которые позволят ГАРАНТИРОВАННО стереть с лица земли главного мирового раздражителя, ну а Евров так это само собой.
    Кент0001
  6. А1845 Сегодня, 16:44
    при поддержке усиленного флота стратегической транспортной авиации

    чем бы его усилить - вот вопрос...
    так ли у нас много Ил-76?
    про Антоновых вообще лучше не вспоминать..
    А1845
  7. viktor. Сегодня, 16:51
    Кремлю придётся принимать тяжёлое решение по поводу расстановки приоритетов, особенно учитывая что медлить, нельзя, потому что Москва и так уже два года откладывает завершение разработки ГПВ. Тише едешь дальше будешь проверено yes а по поводу, медлить НЕЛЬЗЯ это предупреждение??? wassat
    viktor.
  8. Градиент 3 Сегодня, 17:24
    Цитата: Подрезчик
    Хватит сверхдержавности еще и на воздух! Глупая аналитика. Кто-то знает цены на газ-нефть через неделю? Кто-то знает какие прорывные разработки есть на сегодняшний день у русских, какие через год? Кто-то из них думал черепом, что их комбинация в 14-м приведет к "постройке" Россией непотопляемого авианосца "Крым"? Аналитики...

    А вот..это...Глубоко написано...
    "Поделись своими планами...И ты...рассмешишь Бога..,"...
    Градиент 3
  9. faterdom Сегодня, 17:27
    Детская бодяга, кто сильнее: слон или кит? А смысл? Им что, легче, если мы их везде расчехвостим на суше, а они нас на море? Так потом и жить собираемся: я на суше, ты на море, мы не встретимся никак? Пускай тогда жабры себе отращивают, пока время еще есть.
    faterdom
  10. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:44
    После двух десятилетий «взрывного роста» расходов на оборону, в 2014 году Москва наткнулась на препятствие в виде падения цен на нефть.

    То есть по мнению авторов Россия начала "взрывной рост" расходов на оборону в 1994 году?!! wassat
    ЭТО теневое ЦРУ? lol Похоже, у людей совсем мозги... ушли в тенек отдохнуть wassat
    Андрей из Челябинска
    1. Стропорез Сегодня, 17:46
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Похоже, у людей совсем мозги... ушли в тенек отдохнуть wassat

      Уважаемый Андрей! drinks
      У многиххх москкх на солнце и не выходил laughing
      Стропорез
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