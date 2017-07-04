17:48 04 июля

В Европе рассказали, какие страны могут предоставить Киеву летальное оружие

Украина может получить военную помощь в виде летального оружия не только от США, но и от других стран. Об этом заявил глава исполнительного совета Евроатлантического общества в Варшаве Януш Онишкевич в интервью "Укринформу" .

Он отметил, что заявления со стороны Вашингтона в вопросе предоставления летального оружия достаточно серьезны. По его мнению, "конкретных действий" следует ждать и от союзников США.




Наиболее вероятно, что к США присоединятся Канада, Великобритания и Польша
— сказал Онишкевич, передает РИА Новости .

Чиновник отметил, что изначально одобрял идею укрепления украинской армии посредством предоставления ей летального оружия.

Ранее сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, предусматривающий финансовую помощь Украине, в том оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным не могут рассматриваться в качестве эффективного пути выхода из кризиса.

Использованы фотографии: http://proua.com.ua/
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Комментарии 25

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:17
    Россия вполне может направить киеву партию "Калибров". Даже из Каспийского моря
    Толстоевский
    1. влад66 Сегодня, 16:22
      Наиболее вероятно, что к США присоединятся Канада, Великобритания и Польша

      А где Прибалдосы bully они тоже верные шестерки США.
      влад66
      1. 210окв Сегодня, 16:25
        Прибалты?Уже поставили..Окопный перископ..
        210окв
        1. влад66 Сегодня, 16:31
          Цитата: 210окв
          Уже поставили..Окопный перископ..

          Они ошиблись,Женя Псаки их опровергла. bully
          влад66
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:33
        Цитата: влад66
        А где Прибалдосы

        да у них откуда. сами клянчат везде. один танк друг другу в аренду сдают
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
          Цитата: ЛукичЪ
          да у них откуда. сами клянчат везде.

          Зато эти голодранцы в Афган своих миротворцев шлют - хоть что-то для поддержки штанов . lol
          bouncyhunter
      3. barclay Сегодня, 16:33
        У прибалтОсов ничего нет . Они - голодранцы. laughing
        barclay
      4. Кент0001 Сегодня, 17:03
        Им дать нечего. Сами побираются за всяким хламом.
        Кент0001
    2. сибиралт Сегодня, 16:45
      Да там патроны уже заканчиваются, а им "Джавелины" подавай. laughing
      сибиралт
      1. kepmor Сегодня, 16:52
        да украм хоть что давай...один хрен пропьют...шо не пропьют,то поломают...голыдьба...
        kepmor
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:56
        Цитата: сибиралт
        Да там патроны уже заканчиваются, а им "Джавелины" подавай. laughing

        А где "хамеры" песочного цвета , поставленные США..? На металлом сдали..
        Ну а если серьезно , вооружать будут бандеровцев , но по минимуму! Главное, чтобы кровь лилась и мирных убивали..Украину хотят повязать кровью!
        ОТДЕЛ
  2. andr327 Сегодня, 16:19
    А поляки куда? Только вчера выпрашивали у НАТО скидочек на оружие!
    andr327
    1. 210окв Сегодня, 16:21
      Ну а эти..Просто идейные русофобы..
      Цитата: andr327
      А поляки куда? Только вчера выпрашивали у НАТО скидочек на оружие!
      210окв
      1. barclay Сегодня, 16:45
        Не нужно недооценивать военно-промышленный потенциал Польши. Они кое-что могут. А вот русофобия им как раз в этом очень поможет.
        http://factmil.com/publ/strana/polsha/voennaja_pr
        omyshlennost_polshi_2013/25-1-0-40
        barclay
  3. Заноза Сегодня, 16:28
    Донбасс нужно было включить в состав России еще в 2014 году,тогда бы не было ничего этого,а НАТО и бандеровцам пришлось бы принять свершившийся факт.
    Заноза
    1. kepmor Сегодня, 16:56
      ваши бы слова да Путину с Сурковым в уши...только поздно...весной 14 года им "в уши" эмиссары из ФРС много "интересного" и про оффшоры, и про последствия данного действа нажужжали...не всё так однозначно в этом мире...
      kepmor
  4. NG inform Сегодня, 16:43
    Тут нужно будет действовать по примеру Израиля - отбомбиться по вооружению направляемому террористам, или к ним приравненным.
    NG inform
    1. vch Сегодня, 16:45
      А кроме этого у России появляется легальная возможность поставки вооружений ДНР и ЛНР.
      vch
      1. NG inform Сегодня, 16:48
        Да она и сейчас есть, только наши не пользуются. У России легитимных возможностей есть на любые действия в отношении государства Украина, но наши предпочитают не торопясь действовать.
        NG inform
  5. prior Сегодня, 16:45
    Поставка летального для Киева оружия, многим на Украине облегчит мучения......
    prior
  6. Ferdinant Сегодня, 16:46
    там сплошные в этом сообществе
    Ferdinant
  7. Zaurbek Сегодня, 16:52
    Без ВВС Украинцы в наступление пойти не смогут...А авиации вблизи границ РФ не будет.
    Zaurbek
  8. viktor. Сегодня, 17:00
    летальные вооружения оборонного назначения ,,, гейропа не распадётся, она сама себя поджигает она просто сгорит fool fool fool
    viktor.
  9. Градиент 3 Сегодня, 17:28
    Украине...Могут поставлять "летальное оружие"...
    На половине земного шара...
    Вот...Платить за это...Как?
    Опять...надо ехать к "пахану"....
    Побираться...
    И трындить....Про "злого русского мишку".....
    А мешок подарков Украине...Сильно похудел...
    Градиент 3
  10. Ещетотгусь Сегодня, 17:47
    А шо такое "летальное оружие" - это оружие которое летает??? belay
    Ещетотгусь
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