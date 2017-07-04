Возгорание на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идёт тушение.

Из Санкт-Петербурга приходят сообщения о том, что возникло возгорание на строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов». На данный момент станция достраивается на «Балтийском заводе». РИА Новости публикуют данные о том, что площадь возгорания составила 16 кв.метров, и что пожар был своевременно локализован.Из сообщения:Эта информация привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что буквально накануне в Норвегии, Швеции и Финляндии власти выразили обеспокоенность намерениями России отправить (после достройки) плавучую АЭС по маршруту, пролегающему вблизи от территориальных вод этих стран – в арктическую зону. Станцию планируют переправить в бухту Певека – для электроснабжения удалённых территорий. Северные страны заявили, что такая транспортировка представляет опасность. В России заявляют, что никаких рисков при транспортировке нет.Несмотря на то, что на «Балтийском заводе» возгорание никакого отношения не имеет к ядерной силовой установке, можно предположить, что в Осло, Стокгольме и Хельсинки градус обсуждения темы «Академика Ломоносова» будет только набирать обороты.Причины возникновения пожара уточняются.