17:49 04 июля

Возгорание на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

Из Санкт-Петербурга приходят сообщения о том, что возникло возгорание на строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов». На данный момент станция достраивается на «Балтийском заводе». РИА Новости публикуют данные о том, что площадь возгорания составила 16 кв.метров, и что пожар был своевременно локализован.

Из сообщения:
Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идёт тушение.


Возгорание на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов"



Эта информация привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что буквально накануне в Норвегии, Швеции и Финляндии власти выразили обеспокоенность намерениями России отправить (после достройки) плавучую АЭС по маршруту, пролегающему вблизи от территориальных вод этих стран – в арктическую зону. Станцию планируют переправить в бухту Певека – для электроснабжения удалённых территорий. Северные страны заявили, что такая транспортировка представляет опасность. В России заявляют, что никаких рисков при транспортировке нет.

Несмотря на то, что на «Балтийском заводе» возгорание никакого отношения не имеет к ядерной силовой установке, можно предположить, что в Осло, Стокгольме и Хельсинки градус обсуждения темы «Академика Ломоносова» будет только набирать обороты.

Причины возникновения пожара уточняются.

Использованы фотографии: Atomic-energy.ru
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Комментарии 30

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  1. Zibelew Сегодня, 16:21
    Главное потушили. Загорелась АЭС! Ну как АЭС - ядерного топлива пока нет, да и самих реакторов тоже, так что просто пожар. Ну как пожар - в аккумуляторе что-то полыхнуло. Ну как "полыхнуло" - задымление небольшое... За 35 минут и приехали, и обнаружили, и локализовали. Учитесь, как надо из пальца новости высасывать!
    Zibelew
    1. 210окв Сегодня, 16:22
      Такое частенько бывает.Нарушение при производстве сварочных работ.
      210окв
    2. влад66 Сегодня, 16:27
      Возгорание на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов

      Наверняка нарушение Правил противопожарной безопасности при проведении сварочных работ. yes
      буквально накануне в Норвегии, Швеции и Финляндии власти выразили обеспокоенность намерениями России отправить (после достройки) плавучую АЭС по маршруту, пролегающему вблизи от территориальных вод этих стран – в арктическую зону.

      Пошли в пень,на своей территории что хотим и куда хотим,то и туда тащим. yes
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:47
        Цитата: влад66
        Наверняка нарушение Правил противопожарной безопасности при проведении сварочных работ.

        Это если там гастеров из Средней Азии нет . А если есть , то появляется столько вариантов ...
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 16:54
          Паша, hi
          все проще: были испытания системы пожаротушения и тренировка команды
          bulvas
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:21
            Привет , Вася ! hi Если так - почему этих ушлых журналюг заранее не предупредили ? Сейчас же соседи развоняются .
            bouncyhunter
        2. Paranoid50 Сегодня, 17:22
          Цитата: bouncyhunter
          Это если там гастеров из Средней Азии не

          Да,вроде бы, нет, может быть, подсобники, и то вряд-ли - не тот объект.
          Paranoid50
    3. Alekseits Сегодня, 16:28
      Главное, оперативно разобраться, кто устроил возгорание и по чьей команде. Осло, Стокгольм и Хельсинки не просто так крик подняли. Знали, значит, когда начинать.
      Alekseits
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
        Цитата: Alekseits
        Главное, оперативно разобраться, кто устроил возгорание и по чьей команде. Осло, Стокгольм и Хельсинки не просто так крик подняли. Знали, значит, когда начинать.

        Диверсия однозначно..! Вчера статья была , тут некоторые ехидничали и злобой плювались..
        Надеюсь все выясниться и работы продолжаться! А вообще этот проект очень перспективный и нужен России для освоения Севера!
        ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 16:40
      16 кв. метров, а столько вони! Кто туда вообще щелкоперов пускает? am
      сибиралт
    5. Oden280 Сегодня, 16:52
      Уже опровергли. Дымился сварочный агрегат на пирсе.
      Oden280
    6. НЕКСУС Сегодня, 16:55
      Цитата: Zibelew
      Главное потушили. Загорелась АЭС! Ну как АЭС - ядерного топлива пока нет, да и самих реакторов тоже, так что просто пожар. Ну как пожар - в аккумуляторе что-то полыхнуло. Ну как "полыхнуло" - задымление небольшое... За 35 минут и приехали, и обнаружили, и локализовали. Учитесь, как надо из пальца новости высасывать!

      Зато какая драма,сюжет,любовная линия и хеппи энд в самом конце...прочел статью на одном дыхании,как в свое время Толстого "Война и мир". wassat
      НЕКСУС
      1. влад66 Сегодня, 17:08
        Цитата: НЕКСУС
        Зато какая драма,сюжет,любовная линия и хеппи энд в самом конце...прочел статью на одном дыхании,как в свое время Толстого "Война и мир"

        Это похлеще "Война и мир"
        влад66
      2. Paranoid50 Сегодня, 17:24
        Цитата: НЕКСУС
        на одном дыхании,как в свое время Толстого "Война и мир". wassat

        Это ж какие лёгкие у Вас!!! fellow Чёрт побери,искренне завидую. hi
        Paranoid50
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:29
          Цитата: Paranoid50
          Чёрт побери,искренне завидую.

          Это у меня от переполняющих меня эмоций и переживаний))
          НЕКСУС
    7. sds87 Сегодня, 16:59
      Новость обновите из первоисточника чтоб местные успокоились:
      "Имело место короткое замыкание в аккумуляторе на резервной дизель-установке. Произошло задымление. Оно уже ликвидировано. Ни о каком пожаре речь не идет", — сказал собеседник агентства.

      РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170704/1497819516.html
      sds87
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:24
        Возгорание на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов"
        еслиб название было "Д.Менделеев",я бы заподозрил С2H5OH...как фактор...но раз Ломоносов,то тут "закон сохранения энергии" сработал...."бычок" ротозеи не погасили...или огарок электрода закатился куда-нибудь.
        андрей юрьевич
    8. баклан Сегодня, 17:45
      Цитата: Zibelew
      За 35 минут и приехали, и обнаружили, и локализовали.
      За 30 мин надстройка у судна выгорает. Вы плохо понимаете, что такое пожар на судне. Людей отвечающих за технику безопасности нужно строго наказать...
      баклан
  2. ZAV69 Сегодня, 16:22
    Поджег.....
    ZAV69
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:27
    Норвеги и подожгли. Только слабо постарались. ведро с краской подожгли, и не пошло. wassat
    А атомные ледоколы с Балтийского завода какими маршрутами плывут?
    Горный стрелок
  4. AwaZ Сегодня, 16:28
    как только " партнеры" засуетились - сразу же неприятности возникают. Я не сильно люблю теорию заговора, но всегда можно найти придурка за 2 серебрянника согласного на мелкую пакость
    AwaZ
  5. Толстоевский Сегодня, 16:29
    как сказал классик
    Толстоевский
  6. volodya Сегодня, 16:33
    Ну теперь западные "друзья"заверещат!
    volodya
  7. Шептун Сегодня, 16:39
    Причины возникновения пожара в Осло, Стокгольме и Хельсинки уточняются.
    Можно предположить, что возгорание имеет отношение к неядерной силовой установке, градус будет набирать обороты.
    Шептун
  8. 1536 Сегодня, 16:49
    Надо расследовать это происшествие. Определить, кто виноват. А потом делать выводы диверсия это или халатность.
    1536
    1. andr327 Сегодня, 17:23
      Да обязательно прокуратуру, счетную палату, комиссию Думы, группу от Гринписа, опертивную группу Общества защиты животных, и обязательно привлечь представителей ЛГБТ-сообщества. Да забыл назначить наблюдательные комиссии ОБСЕ, ЕС, НАТО. а также организовать комитет по соглашению работ назначенными комиссиями. Для чего на территории Балтийского завода срочно возвести административное здание площадью 12 000 кв.м. smile
      andr327
  9. Федор Сегодня, 17:21
    Искать исполнителя. Затем посредника. Затем заказчика.
    Федор
  10. Ещетотгусь Сегодня, 17:25
    Надо вытянуть сей плавучий "Чернобыль" посреди стран НАТО и рвануть.... soldier
    Ещетотгусь
  11. К-50 Сегодня, 17:33
    буквально накануне в Норвегии, Швеции и Финляндии власти выразили обеспокоенность намерениями России отправить (после достройки) плавучую АЭС по маршруту, пролегающему вблизи от территориальных вод этих стран – в арктическую зону.

    Чесслово какие-то странные. До этого очень много атомных ледоколов проходило по тому же маршруту после постройки в Питере и это не вызывало никаких обеспокоинностей. Уж не знают как перед полоссатыми прогнуться. laughing
    К-50
  12. Ещетотгусь Сегодня, 17:35
    Цитата: К-50
    буквально накануне в Норвегии, Швеции и Финляндии власти выразили обеспокоенность намерениями России отправить (после достройки) плавучую АЭС по маршруту, пролегающему вблизи от территориальных вод этих стран – в арктическую зону.

    Чесслово какие-то странные. До этого очень много атомных ледоколов проходило по тому же маршруту после постройки в Питере и это не вызывало никаких обеспокоинностей. Уж не знают как перед полоссатыми прогнуться. laughing


    Ледоколы шоб в океяны ходить, а АЭС шоб взрывать.... wassat
    Ещетотгусь
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