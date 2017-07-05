09:26 05 июля

Украина как анти-Европа

Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал недавно сенсационное открытие: Европа поставила Украину на колени и превращает в сырьевой придаток. То, о чём давно сказал Владимир Путин, дошло, наконец, до Кучмы. Что будет, когда это открытие сделают широкие свидомые массы? Что нагло, под видом ассоциации, Европа превращает гидную Краину в сельскохозяйственный придаток!



Такая очевидная антиукраинская политика не может остаться без последствий. Миллиардер Дмитрий Фирташ родом с Западной Украины, спрятавшийся сейчас от гнева Госдепа в Австрии, предсказывает, что «не будет у Европы более страшного врага, чем Украина». Европа может стать для Краины хуже Путина. Конечно, трудно быть хуже Путина, но свидомые что-нибудь придумают.


Все на Украине доподлинно знают, что Европа и Америка спровоцировали Майдан, чтобы оторвать Украину от России, но ещё не осознали до конца, что делать красивую витрину из Украины не будут, хотя обещали. Кинули! Америка далеко, а вот Европа близко, поэтому Фирташ и пророчествует, что Европе придётся отвечать за весь майдан. Первая петарда уже взорвалась в американском посольстве, в святая святых евроассоциации…

Некоторые украинские политологи считают, что Порошенко добивался безвиза для того, чтобы всех буйных отправить в Европу, на заработки и от греха подальше. Рациональное зерно в этом есть, однако, он не учёл, что в Европу не пускают с автоматами. Благодаря революции и АТО, на руках у населения сейчас до пяти миллионов стволов, боевой опыт имеют до 500 тысяч человек, то есть умеют пользоваться этими стволами. И вот теперь у боевиков АТО перспектива: идти работать неграми на полях, или продолжить революцию, у которой, как известно, нет конца…

Социологическое агентство «Рейтинг» из Львова сделало недавно замеры общественного мнения: 85% считают, что Украина в хаосе, 60% считают, что распадается. Это не удивительно, ведь Львов стал мусорной столицей страны, буквально утопающей в отходах жизнедеятельности.

И, конечно, символично, что на этой мусорной свалке устроили музыкальный фестиваль имени гауптштурмфюрера СС Шухевича. Мусор к мусору тяготеет. Этот укропатриот известен тем, что обещал половину населения страны не пожалеть ради достижения своей национальной идеи. Это даже не Гитлер, это Пол Пот из Камбоджи. Не удивительно, что гитлеровцы брезговали своими бандеровскими пособниками, а в Краине они становятся сегодня музыкальными фестивалями и проспектами.

Порошенко со своей винницкой кампанией, и днепропетровскими пособниками, видит, конечно, этот шабаш, и боится попасть в неправильную половину украинцев. Вообще, правит Украиной сейчас как бы винницко-днепропетровский клан, из центральной Украины, а вот Западная Украина ещё ни разу не была у власти, всё на вторых ролях. И своими фестивалями и проспектами как бы заявляет о претензиях на центральную власть.

В Киеве это чувствуют, бывшей комсомольской кожей и коммунистическим чутьём. И вот бывший днепропетровский комсомольский лидер и протестантский пастор, то есть человек с амбивалентной совестью, а ныне председатель СНБО Александр Турчинов выступает с проектом закона о «реинтеграции Донбасса». Если очистить этот проект от демагогии о фальшивой реинтеграции, то киевская верхушка хочет, прикрывшись Донбассом, принять закон о введении военного положения в любом регионе страны. К Донбассу этот закон вообще не имеет никакого отношения, там давно царит беспредел нацистов.

Таким образом, Порошенко и кампания готовятся переводить всю страну на военное положение, если какой-нибудь случайный форс-мажор вскроет её реальное хаотическое состояние. Пока же отчаянными русофобскими заявлениями и кампаниями Порошенко старается заговорить бандеровских нацистов, соглашается на все их проспекты и фестивали. Но всё равно для них он чужой, к тому же шоколадный миллиардер. Это слишком…

Доживёт Украина до очередных выборов или будет опять внеочередной майдан? Одному Богу известно. Однако в любом случае продолжающаяся фашизация и хаотизация вместо благ обещанной евроассоциации толкают страну к антиевропейскому выступлению — хоть на выборах, хоть на майдане. Дмитрий Фирташ знает свою родную Западную Украину…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 12

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  1. Мой адрес Сегодня, 05:57
    Об Укропии только один анекдот и одно высказывание:
    - Яков Соломонович, а разве у еврея Порошенко-Вальцмана совсем ничего нет положительного?
    - Изя, мальчик мой, сначала научись отличать еврея от jidа пархатого. И ещё запомни, шо у таких, как Порошенко, только резус-фактор может таки быть положительный.
    ------------------------------------------
    Лариса Скорик, галичанка, профессор архитектуры, депутат ВР первого созыва, ярая сторонница незалежности Укропии. Из её интервью украинской газете «2000» в июне 2017:
    - Украина сейчас напоминает огромную психиатрическую больницу, из которой сбежали даже санитары.
    Мой адрес
  2. Егоза Сегодня, 06:48
    киевская верхушка хочет, прикрывшись Донбассом, принять закон о введении военного положения в любом регионе страны.

    ну ничего подобного! В текст закона будет вписана возможность использования армии без объявления военного положения. Вот ведь как можно Донбасс "реинтегрировать"! А АТО - да, отменим, но вот такой закон - примем! wassat
    Егоза
  3. g1washntwn Сегодня, 07:24
    Я и говорю - 404 в нынешнем состоянии - личинка микрорейха. Пока что относительно беззубая, как и прибалтийские чухонии, но стремления Запада превратить бывшее постсоветское пространство в пояс нестабильности вокруг России видны невооруженным взглядом.
    g1washntwn
  4. inkass_98 Сегодня, 07:25
    Руина - огромная язва на теле Европы, которую старательно расковыривают и не дают залечить. Само собой, что добром такое не заканчивается, зараза будет только распространяться, если за нее не взяться радикально.
    Как государство б/У уже фантом, от окончательного распада его удерживают только армия с нациками, да до конца не оформившиеся распри в банке с пауками в виде ее "илиты". Как только окончательно разойдутся пути Йули, Пети, определятся со своими вотчинами оставшиеся олигархи, страна как единое целое рухнет. С самого начала было ясно, что федерализация может приостановить распад или даже сохранить государство, но нет, жадность и тупость делают свое дело. Ну и замечательно.
    inkass_98
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    «не будет у Европы более страшного врага, чем Украина»

    А ведь миллиардер прав на все 100%. Вот только Европа пока не желает этого понять. По своей наивности думают, что если поддерживают Украину политически и финансово, то украинцы должны быть обязаны по гроб жизни. Совершенно не знают украинского менталитета - огромная тяга к холяве, доставшиеся от поляков высокомерие, непринятие других суждений (чуждых для них), ненависть до кровопролития и т.д.
    rotmistr60
    1. Reptiloid Сегодня, 09:10
      Может когда и станут укропейцы врагами европы, но ведь должен быть организатор этого.А пока они батрачут , собирая урожай в европе.Также обслуживание. Когда ещё разочаруются?Ведь сбылась их мечта.
      Reptiloid
    2. Егоза Сегодня, 09:11
      Цитата: rotmistr60
      По своей наивности думают, что если поддерживают Украину политически и финансово, то украинцы должны быть обязаны по гроб жизни. Совершенно не знают украинского менталитета

      Ну вот сынок Шухевича, депутат ВРУ уже ответил на заявление Польши
      «Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?» — возмутился он.
      Отвечая на вопрос, какой он видит выход из ситуации, нардеп сказал: «Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в рожу и вся ситуация.
      Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает, куда броситься».

      Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский заявил, что глава МИД Польши своей критикой культа Бандеры на Украине открыл против страны «второй фронт».
      По мнению Лубкивского, делать такие высказывания в условиях противостояния Украины «российскому агрессору» - это, «по сути, открывать второй фронт», передает 112.ua.
      Лубкивский назвал слова министра «однозначно недружественным жестом в сторону Украины и вмешательством во внутренние дела Украины»
      Тем временем, Украина отмечает 110-летний юбилей военного преступника Романа Шухевича, причастного в том числе к массовым убийствам поляков.
      Егоза
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:16
        И это еще листочки. А впереди будут и цветочки и ягодки.
        rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    ...ещё нарыдаются в гейропе с укрокаклами... bully
    a.s.zzz888
  7. ротмистр Сегодня, 08:11
    Спасибо товарищу Ленину, за его мудрую национальную политику.
    ротмистр
  8. Алдмит Сегодня, 08:12
    Пора уже свою базу данных создавать с данными ков аля-первый ряд на фото, в футболках с тотенкопф. Чтобы потом они не смогли прикинуться овечками
    Алдмит
  9. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 09:12
    И вот эти тела с символикой дивизии СС "Мертвая голова" просто дети?
    Homer_Junior_Simpson
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