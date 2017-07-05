Украина как анти-Европа

Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал недавно сенсационное открытие: Европа поставила Украину на колени и превращает в сырьевой придаток. То, о чём давно сказал Владимир Путин, дошло, наконец, до Кучмы. Что будет, когда это открытие сделают широкие свидомые массы? Что нагло, под видом ассоциации, Европа превращает гидную Краину в сельскохозяйственный придаток!Такая очевидная антиукраинская политика не может остаться без последствий. Миллиардер Дмитрий Фирташ родом с Западной Украины, спрятавшийся сейчас от гнева Госдепа в Австрии, предсказывает, что «не будет у Европы более страшного врага, чем Украина». Европа может стать для Краины хуже Путина. Конечно, трудно быть хуже Путина, но свидомые что-нибудь придумают.Все на Украине доподлинно знают, что Европа и Америка спровоцировали Майдан, чтобы оторвать Украину от России, но ещё не осознали до конца, что делать красивую витрину из Украины не будут, хотя обещали. Кинули! Америка далеко, а вот Европа близко, поэтому Фирташ и пророчествует, что Европе придётся отвечать за весь майдан. Первая петарда уже взорвалась в американском посольстве, в святая святых евроассоциации…Некоторые украинские политологи считают, что Порошенко добивался безвиза для того, чтобы всех буйных отправить в Европу, на заработки и от греха подальше. Рациональное зерно в этом есть, однако, он не учёл, что в Европу не пускают с автоматами. Благодаря революции и АТО, на руках у населения сейчас до пяти миллионов стволов, боевой опыт имеют до 500 тысяч человек, то есть умеют пользоваться этими стволами. И вот теперь у боевиков АТО перспектива: идти работать неграми на полях, или продолжить революцию, у которой, как известно, нет конца…Социологическое агентство «Рейтинг» из Львова сделало недавно замеры общественного мнения: 85% считают, что Украина в хаосе, 60% считают, что распадается. Это не удивительно, ведь Львов стал мусорной столицей страны, буквально утопающей в отходах жизнедеятельности.И, конечно, символично, что на этой мусорной свалке устроили музыкальный фестиваль имени гауптштурмфюрера СС Шухевича. Мусор к мусору тяготеет. Этот укропатриот известен тем, что обещал половину населения страны не пожалеть ради достижения своей национальной идеи. Это даже не Гитлер, это Пол Пот из Камбоджи. Не удивительно, что гитлеровцы брезговали своими бандеровскими пособниками, а в Краине они становятся сегодня музыкальными фестивалями и проспектами.Порошенко со своей винницкой кампанией, и днепропетровскими пособниками, видит, конечно, этот шабаш, и боится попасть в неправильную половину украинцев. Вообще, правит Украиной сейчас как бы винницко-днепропетровский клан, из центральной Украины, а вот Западная Украина ещё ни разу не была у власти, всё на вторых ролях. И своими фестивалями и проспектами как бы заявляет о претензиях на центральную власть.В Киеве это чувствуют, бывшей комсомольской кожей и коммунистическим чутьём. И вот бывший днепропетровский комсомольский лидер и протестантский пастор, то есть человек с амбивалентной совестью, а ныне председатель СНБО Александр Турчинов выступает с проектом закона о «реинтеграции Донбасса». Если очистить этот проект от демагогии о фальшивой реинтеграции, то киевская верхушка хочет, прикрывшись Донбассом, принять закон о введении военного положения в любом регионе страны. К Донбассу этот закон вообще не имеет никакого отношения, там давно царит беспредел нацистов.Таким образом, Порошенко и кампания готовятся переводить всю страну на военное положение, если какой-нибудь случайный форс-мажор вскроет её реальное хаотическое состояние. Пока же отчаянными русофобскими заявлениями и кампаниями Порошенко старается заговорить бандеровских нацистов, соглашается на все их проспекты и фестивали. Но всё равно для них он чужой, к тому же шоколадный миллиардер. Это слишком…Доживёт Украина до очередных выборов или будет опять внеочередной майдан? Одному Богу известно. Однако в любом случае продолжающаяся фашизация и хаотизация вместо благ обещанной евроассоциации толкают страну к антиевропейскому выступлению — хоть на выборах, хоть на майдане. Дмитрий Фирташ знает свою родную Западную Украину…