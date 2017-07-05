Новые документы СБУ «опровергают советские мифы о сотрудничестве Шухевича с нацистами»?
Накануне Служба безопасности Украины на официальном сайте ведомства опубликовала документы, связанные с жизнью Романа Шухевича. Как сообщается, публикация приурочена к 110-й годовщине со дня рождения Шухевича, который на современной Украине с недавних пор считается одним из главных «национальных героев» - этаким «былинным богатырём», по отношению к которому украинца как бы можно (и нужно) отличать от «неукраинца». Формула проста – испытываешь благоговение при произнесении фамилии Шухевич, значит – полнейший СУГС, не испытываешь – подлый ватник, колорад, сепар, гэбист, агент Кремля – в общем, весь букет в одном лице.
С какой смысловой подачей осуществлена публикация, можно судить ещё до того, как с публикацией познакомишься, однако первоисточник (даже если это сайт СБУ) есть первоисточник, а потому – из первых, что называется, уст:
Из этой своеобразной аннотации можно сделать вывод, с какой целью публикация осуществляется. Основная цель – после многочисленных махинаций с документами, оставшимися в архивах на Украине, притянуть за уши майданную теорию о том, что Шухевич якобы никогда не сотрудничал с нацистскими преступниками, и что многочисленные публикации на эту тему – «подтасовки советских спецслужб». Мало того, СБУ с представителями небезызвестной фабрики фейков под названием «Институт Национальной памяти Украины» пытаются соорудить очередную ложь – уже о том, что Шухевич якобы не имел никакой причастности к зверским убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Кто-то, мол, убивал («конечно же», красные гэбисты...), а Шухевич в это самое время нюхал фиалки и мечтал о незалэжной Украине.
В общей сложности публикация СБУ насчитывает 41 страницу документов, связанных с «жизненным путём» Романа Шухевича.
Самое интересное заключается в том, что среди публикаций архивных данных представлены сразу несколько очевидных доказательств того, что Роман Шухевич не только сотрудничал с нацистскими преступниками, но и сам таковым являлся. Получается, что, публикуя архивные материалы, либо СБУ посчитало, что сможет ввести тех, кто с ними знакомиться, в заблуждение, «набросав» архивных машинописных текстов, либо в СБУ засел «агент Кремля»... Иначе как можно в одной публикации утверждать, что Шухевича якобы оклеветали (а он был белым и пушистым радетелем за независимость Украины), и одновременно выдавать данные, представленные женой Шухевича Натальей Березинской.
Из показаний Березинской:
Судя по всему, последнее из указанных здесь предложений и должно являться «доказательством» того, что Шухевич не сотрудничал с гитлеровцами. При этом даже если учесть то, что Шухевич в 1943 году попытался отмежеваться от теряющих позиции оккупационных немецких войск, то как же в таком случае рассматривать его предыдущие годы активного сотрудничества с немецко-фашистскими силами? Неужели понять и простить?..
Кстати, СБУ, заявляя о том, что публикует архивные документы о жизни Романа Шухевича, лукавит. На самом деле отдельные эпизоды показаний его супруги всплывали и раньше и доходили даже до социальных сетей. Поэтому совершенно непонятно натужное желание заявить о «новизне» данных.
Возвращаясь к опубликованным документам и тому, что Шухевич «был непричастен».
Из показания жены (на момент допроса, с её слов, была с Шухевичем разведена по собственной инициативе) по поводу получения продуктовых наборов в оккупированном нацистами Львове:
Удивительно, но, публикуя эти заявления, СБУ пытается утверждать, что Шухевич не имел никакого отношения к немецким войскам. Хотя о каком удивлении может идти речь, если в попытке переиначить историю майданные деятели сами загоняют себя в тупик фактами. О получении семьёй Шухевича продуктовых наборов и денежного довольствия сообщали в ходе расследования преступлений нацистских карателей и, конкретно, оуновцев обычные жители Львова, проживавшие на оккупированных территориях.
В опубликованных документах – ещё и архивные данные послевоенных лет о поддержке украинского радикального националистического движения со стороны организаций в Соединённых Штатах. Судя по всему, СБУ пытается выставить в качестве свидетельства «давней поддержки Штатами независимости Украины».
Полная версия опубликованных фотодокументов – ссылка
В связи с публикацией можно констатировать следующий факт: с попытками обелить нацистского преступника и банального приспособленца Романа Шухевича СБУ со всеми «институтами нацпамяти» садятся в большую лужу. Киеву остаётся, разве что, объявить Шухевича "тройным агентом", чтобы окончательно заварить густую кашу в украинских буйных головах.
Однако нельзя не обратить внимание и на другой факт. А заключается он в том, что те, кто в своё время использовал Шухевича для его известной деятельности на Украине, всё же довели дело до конца – и сегодня эта страна погружена в националистический радикализм, целью которого является одно – разобщение народов, семей, разрыв связей с Россией.
Однако есть всё-таки на Украине и те, кто «шухевичезации» сопротивляется. Так, в киевском горсовете снова не принято решение о том, чтобы проспекту прославленного военачальника Ватутина присвоить имя нацистского преступника Шухевича. Хотя если вакханалия с героизацией нацистских преступников продолжится, то горсовет радикалы дожмут. А заграница опять поможет...
С какой смысловой подачей осуществлена публикация, можно судить ещё до того, как с публикацией познакомишься, однако первоисточник (даже если это сайт СБУ) есть первоисточник, а потому – из первых, что называется, уст:
Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу «Тараса Чупринки» (один из многочисленных псевдонимов Шухевича, - прим. автора), но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами. Это лишь незначительная часть огромного массива материалов, посвященных Роману Шухевичу, хранящегося в фондах Отраслевого государственного архива СБУ. Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этого выдающегося человека.
Из этой своеобразной аннотации можно сделать вывод, с какой целью публикация осуществляется. Основная цель – после многочисленных махинаций с документами, оставшимися в архивах на Украине, притянуть за уши майданную теорию о том, что Шухевич якобы никогда не сотрудничал с нацистскими преступниками, и что многочисленные публикации на эту тему – «подтасовки советских спецслужб». Мало того, СБУ с представителями небезызвестной фабрики фейков под названием «Институт Национальной памяти Украины» пытаются соорудить очередную ложь – уже о том, что Шухевич якобы не имел никакой причастности к зверским убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Кто-то, мол, убивал («конечно же», красные гэбисты...), а Шухевич в это самое время нюхал фиалки и мечтал о незалэжной Украине.
В общей сложности публикация СБУ насчитывает 41 страницу документов, связанных с «жизненным путём» Романа Шухевича.
Самое интересное заключается в том, что среди публикаций архивных данных представлены сразу несколько очевидных доказательств того, что Роман Шухевич не только сотрудничал с нацистскими преступниками, но и сам таковым являлся. Получается, что, публикуя архивные материалы, либо СБУ посчитало, что сможет ввести тех, кто с ними знакомиться, в заблуждение, «набросав» архивных машинописных текстов, либо в СБУ засел «агент Кремля»... Иначе как можно в одной публикации утверждать, что Шухевича якобы оклеветали (а он был белым и пушистым радетелем за независимость Украины), и одновременно выдавать данные, представленные женой Шухевича Натальей Березинской.
Из показаний Березинской:
В мае 1941 года Шухевич уехал в Германию для прохождения военной подготовки, и с тех пор я его не видела до января 1942 года. От людей мне было известно, что Роман после оккупации Львова немцами прибыл в чине немецкого капитана во Львов, командовал Украинским легионом, с которым сразу же с немецкими войсками ушёл в восточные области Украины. Вскоре Шухевич вернулся в город Львов, после чего по приказу немецкого командования убыл в Германию, где прошёл 7-месячные курсы, а затем был направлен с Легионом в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами.
В начале 1943 года Легион немцы отозвали во Львов, после его прибытия все участники были разоружены и разогнаны, а офицерский состав, в т.ч. Шухевич Роман должен был явиться в распоряжение немецкого командования. (...) Позже я узнала, что он не подчинился приказу командования о явке и перешёл на нелегальное положение или куда-то скрылся.
В начале 1943 года Легион немцы отозвали во Львов, после его прибытия все участники были разоружены и разогнаны, а офицерский состав, в т.ч. Шухевич Роман должен был явиться в распоряжение немецкого командования. (...) Позже я узнала, что он не подчинился приказу командования о явке и перешёл на нелегальное положение или куда-то скрылся.
Судя по всему, последнее из указанных здесь предложений и должно являться «доказательством» того, что Шухевич не сотрудничал с гитлеровцами. При этом даже если учесть то, что Шухевич в 1943 году попытался отмежеваться от теряющих позиции оккупационных немецких войск, то как же в таком случае рассматривать его предыдущие годы активного сотрудничества с немецко-фашистскими силами? Неужели понять и простить?..
Кстати, СБУ, заявляя о том, что публикует архивные документы о жизни Романа Шухевича, лукавит. На самом деле отдельные эпизоды показаний его супруги всплывали и раньше и доходили даже до социальных сетей. Поэтому совершенно непонятно натужное желание заявить о «новизне» данных.
Возвращаясь к опубликованным документам и тому, что Шухевич «был непричастен».
Из показания жены (на момент допроса, с её слов, была с Шухевичем разведена по собственной инициативе) по поводу получения продуктовых наборов в оккупированном нацистами Львове:
В начале 1942 года я в течение примерно шести месяцев получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.
Удивительно, но, публикуя эти заявления, СБУ пытается утверждать, что Шухевич не имел никакого отношения к немецким войскам. Хотя о каком удивлении может идти речь, если в попытке переиначить историю майданные деятели сами загоняют себя в тупик фактами. О получении семьёй Шухевича продуктовых наборов и денежного довольствия сообщали в ходе расследования преступлений нацистских карателей и, конкретно, оуновцев обычные жители Львова, проживавшие на оккупированных территориях.
В опубликованных документах – ещё и архивные данные послевоенных лет о поддержке украинского радикального националистического движения со стороны организаций в Соединённых Штатах. Судя по всему, СБУ пытается выставить в качестве свидетельства «давней поддержки Штатами независимости Украины».
Полная версия опубликованных фотодокументов – ссылка
В связи с публикацией можно констатировать следующий факт: с попытками обелить нацистского преступника и банального приспособленца Романа Шухевича СБУ со всеми «институтами нацпамяти» садятся в большую лужу. Киеву остаётся, разве что, объявить Шухевича "тройным агентом", чтобы окончательно заварить густую кашу в украинских буйных головах.
Однако нельзя не обратить внимание и на другой факт. А заключается он в том, что те, кто в своё время использовал Шухевича для его известной деятельности на Украине, всё же довели дело до конца – и сегодня эта страна погружена в националистический радикализм, целью которого является одно – разобщение народов, семей, разрыв связей с Россией.
Однако есть всё-таки на Украине и те, кто «шухевичезации» сопротивляется. Так, в киевском горсовете снова не принято решение о том, чтобы проспекту прославленного военачальника Ватутина присвоить имя нацистского преступника Шухевича. Хотя если вакханалия с героизацией нацистских преступников продолжится, то горсовет радикалы дожмут. А заграница опять поможет...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Politforums.net, http://www.plam.ru
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