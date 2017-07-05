Новые документы СБУ «опровергают советские мифы о сотрудничестве Шухевича с нацистами»?

Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу «Тараса Чупринки» (один из многочисленных псевдонимов Шухевича, - прим. автора), но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами. Это лишь незначительная часть огромного массива материалов, посвященных Роману Шухевичу, хранящегося в фондах Отраслевого государственного архива СБУ. Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этого выдающегося человека.

В мае 1941 года Шухевич уехал в Германию для прохождения военной подготовки, и с тех пор я его не видела до января 1942 года. От людей мне было известно, что Роман после оккупации Львова немцами прибыл в чине немецкого капитана во Львов, командовал Украинским легионом, с которым сразу же с немецкими войсками ушёл в восточные области Украины. Вскоре Шухевич вернулся в город Львов, после чего по приказу немецкого командования убыл в Германию, где прошёл 7-месячные курсы, а затем был направлен с Легионом в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами.



В начале 1943 года Легион немцы отозвали во Львов, после его прибытия все участники были разоружены и разогнаны, а офицерский состав, в т.ч. Шухевич Роман должен был явиться в распоряжение немецкого командования. (...) Позже я узнала, что он не подчинился приказу командования о явке и перешёл на нелегальное положение или куда-то скрылся.

В начале 1942 года я в течение примерно шести месяцев получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.