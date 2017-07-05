09:27 05 июля

Новые документы СБУ «опровергают советские мифы о сотрудничестве Шухевича с нацистами»?

Накануне Служба безопасности Украины на официальном сайте ведомства опубликовала документы, связанные с жизнью Романа Шухевича. Как сообщается, публикация приурочена к 110-й годовщине со дня рождения Шухевича, который на современной Украине с недавних пор считается одним из главных «национальных героев» - этаким «былинным богатырём», по отношению к которому украинца как бы можно (и нужно) отличать от «неукраинца». Формула проста – испытываешь благоговение при произнесении фамилии Шухевич, значит – полнейший СУГС, не испытываешь – подлый ватник, колорад, сепар, гэбист, агент Кремля – в общем, весь букет в одном лице.

С какой смысловой подачей осуществлена публикация, можно судить ещё до того, как с публикацией познакомишься, однако первоисточник (даже если это сайт СБУ) есть первоисточник, а потому – из первых, что называется, уст:
Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу «Тараса Чупринки» (один из многочисленных псевдонимов Шухевича, - прим. автора), но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами. Это лишь незначительная часть огромного массива материалов, посвященных Роману Шухевичу, хранящегося в фондах Отраслевого государственного архива СБУ. Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этого выдающегося человека.


Из этой своеобразной аннотации можно сделать вывод, с какой целью публикация осуществляется. Основная цель – после многочисленных махинаций с документами, оставшимися в архивах на Украине, притянуть за уши майданную теорию о том, что Шухевич якобы никогда не сотрудничал с нацистскими преступниками, и что многочисленные публикации на эту тему – «подтасовки советских спецслужб». Мало того, СБУ с представителями небезызвестной фабрики фейков под названием «Институт Национальной памяти Украины» пытаются соорудить очередную ложь – уже о том, что Шухевич якобы не имел никакой причастности к зверским убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Кто-то, мол, убивал («конечно же», красные гэбисты...), а Шухевич в это самое время нюхал фиалки и мечтал о незалэжной Украине.

В общей сложности публикация СБУ насчитывает 41 страницу документов, связанных с «жизненным путём» Романа Шухевича.

Самое интересное заключается в том, что среди публикаций архивных данных представлены сразу несколько очевидных доказательств того, что Роман Шухевич не только сотрудничал с нацистскими преступниками, но и сам таковым являлся. Получается, что, публикуя архивные материалы, либо СБУ посчитало, что сможет ввести тех, кто с ними знакомиться, в заблуждение, «набросав» архивных машинописных текстов, либо в СБУ засел «агент Кремля»... Иначе как можно в одной публикации утверждать, что Шухевича якобы оклеветали (а он был белым и пушистым радетелем за независимость Украины), и одновременно выдавать данные, представленные женой Шухевича Натальей Березинской.

Новые документы СБУ «опровергают советские мифы о сотрудничестве Шухевича с нацистами»?


Из показаний Березинской:
В мае 1941 года Шухевич уехал в Германию для прохождения военной подготовки, и с тех пор я его не видела до января 1942 года. От людей мне было известно, что Роман после оккупации Львова немцами прибыл в чине немецкого капитана во Львов, командовал Украинским легионом, с которым сразу же с немецкими войсками ушёл в восточные области Украины. Вскоре Шухевич вернулся в город Львов, после чего по приказу немецкого командования убыл в Германию, где прошёл 7-месячные курсы, а затем был направлен с Легионом в Белоруссию для борьбы с советскими партизанами.

В начале 1943 года Легион немцы отозвали во Львов, после его прибытия все участники были разоружены и разогнаны, а офицерский состав, в т.ч. Шухевич Роман должен был явиться в распоряжение немецкого командования. (...) Позже я узнала, что он не подчинился приказу командования о явке и перешёл на нелегальное положение или куда-то скрылся.





Судя по всему, последнее из указанных здесь предложений и должно являться «доказательством» того, что Шухевич не сотрудничал с гитлеровцами. При этом даже если учесть то, что Шухевич в 1943 году попытался отмежеваться от теряющих позиции оккупационных немецких войск, то как же в таком случае рассматривать его предыдущие годы активного сотрудничества с немецко-фашистскими силами? Неужели понять и простить?..

Кстати, СБУ, заявляя о том, что публикует архивные документы о жизни Романа Шухевича, лукавит. На самом деле отдельные эпизоды показаний его супруги всплывали и раньше и доходили даже до социальных сетей. Поэтому совершенно непонятно натужное желание заявить о «новизне» данных.

Возвращаясь к опубликованным документам и тому, что Шухевич «был непричастен».



Из показания жены (на момент допроса, с её слов, была с Шухевичем разведена по собственной инициативе) по поводу получения продуктовых наборов в оккупированном нацистами Львове:
В начале 1942 года я в течение примерно шести месяцев получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.




Удивительно, но, публикуя эти заявления, СБУ пытается утверждать, что Шухевич не имел никакого отношения к немецким войскам. Хотя о каком удивлении может идти речь, если в попытке переиначить историю майданные деятели сами загоняют себя в тупик фактами. О получении семьёй Шухевича продуктовых наборов и денежного довольствия сообщали в ходе расследования преступлений нацистских карателей и, конкретно, оуновцев обычные жители Львова, проживавшие на оккупированных территориях.

В опубликованных документах – ещё и архивные данные послевоенных лет о поддержке украинского радикального националистического движения со стороны организаций в Соединённых Штатах. Судя по всему, СБУ пытается выставить в качестве свидетельства «давней поддержки Штатами независимости Украины».

Полная версия опубликованных фотодокументов – ссылка

В связи с публикацией можно констатировать следующий факт: с попытками обелить нацистского преступника и банального приспособленца Романа Шухевича СБУ со всеми «институтами нацпамяти» садятся в большую лужу. Киеву остаётся, разве что, объявить Шухевича "тройным агентом", чтобы окончательно заварить густую кашу в украинских буйных головах.

Однако нельзя не обратить внимание и на другой факт. А заключается он в том, что те, кто в своё время использовал Шухевича для его известной деятельности на Украине, всё же довели дело до конца – и сегодня эта страна погружена в националистический радикализм, целью которого является одно – разобщение народов, семей, разрыв связей с Россией.

Однако есть всё-таки на Украине и те, кто «шухевичезации» сопротивляется. Так, в киевском горсовете снова не принято решение о том, чтобы проспекту прославленного военачальника Ватутина присвоить имя нацистского преступника Шухевича. Хотя если вакханалия с героизацией нацистских преступников продолжится, то горсовет радикалы дожмут. А заграница опять поможет...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Politforums.net, http://www.plam.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. nizhegorodec Сегодня, 06:06
    Основная цель – после многочисленных махинаций с документами, оставшимися в архивах на Украине, притянуть за уши майданную теорию о том, что Шухевич якобы никогда не сотрудничал с нацистскими
    напрасные потуги, чёрного кобеля - не отмоешь до бела. Да и жонка его та ещё.. пока немцы были у власти пайку жрала, а как муж, почувствовав запах жаренного, попытался скрыться, сразу с ним развелась. Березинская, одним словом. Как её в гетто не отправили?
    nizhegorodec
    1. дядя Мурзик Сегодня, 08:38
      отмывания идет и не только бандеровцев но и власовцев,и на ВО тут стараются в ненависти к большевикам, бьются в истерике местные монархисты, либералы, их же свидомые коллеги из Молдавии,Украины!! hi отмывание фашистских прихвостней например Моннергейма,Краснова,Шкуро!
      дядя Мурзик
      1. Диана Ильина Сегодня, 09:08
        Дядя Мурзик hi , так тот же "nizhegorodec" и занимается здесь на ВО поливанием грязи большевиков и достижений СССР! Почитайте его комментарии и все поймете. Тот еще власовец...
        Вообще если посмотреть, что сейчас творится в стране, то голову сломать можно. По первому каналу либерал и русофоб Эрнст вдруг ни с того ни с сего начинает показывать достаточно правдивые фильмы о советских вождях. В то же время практически на всех крупных каналах идут околополитические ток-шоу где бал правят всякого рода упыри типа Ковтуна, Окары, Гозмана и прочей нечисти. Высказывания некоторых индивидов на этих шоу тянут как минимум на одну-две статьи УК РФ, особенно отрываются поляки с украинцами. У Поклонской то бюсты мироточат, то других занятий нет как бороться с фильмом "Матильда". Туда же вписалась и РПЦ в лице Чаплина, заявляющего, что выход "Матильды" на экраны уничтожит Россию, а на тех, кто пойдет смотреть этот фильм, падет страшная анафема чуть ли не до седьмого колена. В частных подворьях ставят памятники Краснову. В Питере, то Маннергейма прославляют, то Колчака. В Крыму памятник Врангелю ставят. И мы еще что-то там пытаемся говорить по поводу того, что творится на Украине или что происходит с нашими памятниками в Польше?! Да нас самих лечить надо. У нас у самих гражданская война в разгаре и чем ближе будет 07.11.2017, тем эта война будет яростнее. Мы сами у себя разобраться не можем кто для нас Ленин, Сталин, Жуков, Берия, Дзержинский, а кто Николай кровавый или "святой". За Краснова, Власова и прочих я уже просто промолчу.
        Тут наше общество лечить надо в первую очередь...
        Диана Ильина
        1. дядя Мурзик Сегодня, 09:25
          уважаемая Диана Ильина я все вижу,поэтому и написал комментарий! love с уважением!!!!!
          дядя Мурзик
      2. Ингвар 72 Сегодня, 09:08
        Цитата: дядя Мурзик
        отмывание фашистских прихвостней например Моннергейма,Краснова,Шкуро!

        Дядя Мурзик, не подскажите кто на ВО их отмывает?(Краснова, Маннергейма, Шкуро) wink
        По ненависти к большевикам - давайте не будем обобщать всех большевиков, они делятся на Троцкого, Свердлова, Колонтай, Залкинд, Тухачевского, и в противовес им Сталина, Кирова, Берию. Если задаваться вопросом ненависти - Вы всех перечисленных идеализируете? wink
        Ингвар 72
        1. дядя Мурзик Сегодня, 09:21
          уважаемый Ингвар 72 посмотрите статью о Маннергейме и комментарии, все прекрасно видно!а комментарии свидомого молдавского тролля под каждой статьей ?посмотрите посты где фото нашего президента на могиле того же моннергейма!видимо скоро увидим наших официальных лиц на могиле бандеры,шухевича- национальных героях Украины! hi чем отличаемся наши либералы,монархисты, от тех же украинских бандерлогов? belay
          дядя Мурзик
  2. VadimSt Сегодня, 06:37
    Они еще во времена Ющенко при областных СБУ Юго-Востока Украины, стали создавать музеи, основная цель которых была "отмыть ОУН-УПА". Ставилась задача, целенаправленного привлечения к посещению музея школьников, студентов, активистов и иных общественных "деятелей" майдана 2004.
    Пришедший к власти "пророссийский" Янукович, так и не соизволил их ликвидировать - более того, старался усидеть на двух стульях и заигрывал с радикальной "Свободой". Какого хрена, он теперь сидит в России, да еще мурлычет о том, что он де факто вел пророссийский курс.
    VadimSt
  3. Фагелов Сегодня, 07:02
    Скуден список "героев" Уркаины. В дырявой историчесой кишени не могут найти более значимых фигур, чем нацистские прихвостни? У настоящей Украины герои есть и их не мало. Но эти, подлинные герои, не мыслили себя вне России, служили ей, получали от неё признание и награды. Их пример подтверждает, что истинный путь к благополучую и процветанию лежит в единстве России и Украины. Но самостийникам это неприемлемо. Им надо доказать обратное. Вот и приходиться, по бедности, использовать одиозных, мерзких персонажей, типа Шухевича и Бандеры, что бы "освятить" свою борьбу за "незалежность". Ну, что ж, дуракам закон не писан.
    Фагелов
  4. inkass_98 Сегодня, 07:04
    Вся Руина - сплошное Зазеркалье и реализация на практике оруэлловского "1984". Куда ни глянь - сплошное двоемыслие, замена исторических документов "актуальными" на нынешний момент, манипуляция понятиями. Так что попытка отмыть Шухевича просто очередное событие в ряду подобных.
    inkass_98
  5. AlexVas44 Сегодня, 08:30
    Уже даже при наличии этой фотографии , Шухевичу никак не стать белым и пушистым.Или внедрился по заданию НКВД? laughing laughing laughing
    AlexVas44
  6. avva2012 Сегодня, 09:24
    Протокол допроса осужденного БИЗАНЦА Альфреда Иогановича (бывший полковник Абвера).
    Вопрос: Расскажите подробнее о Вашем знакомстве с ШУХЕВИЧЕМ, известном Вам как "комендант" "Украинской повстанческой армии"?
    Ответ: С ШУХЕВИЧЕМ я познакомился в декабре месяце 1939 года в городе Кракове, в комитете украинских националистов, который возглавлялся заместителем главаря украинских националистов Андрея МЕЛЬНИКА — Романом СУШКО. Комитет националистов в Кракове помещался по улице Зеленой, доме 26, в котором с марта 1940 года был размещен "Украинский центральный комитет". В начале декабря месяца 1939 года я как заместитель председателя немецкого командования "по украинским делам в Польше" Ганса КОХА, принимал в здании указанного комитета группу украинских националистов во главе со Степаном БАНДЕРОЙ, освобожденных в сентябре того же года немецким командованием из польских тюрем. В этой группе националистов был и ШУХЕВИЧ, с которым я поздоровался и при этом вспомнил, что я близко знал его отца. Во время приема я опрашивал БАНДЕРУ Степана о содержании его и других националистов в польских тюрьмах. После этой встречи с ШУХЕВИЧЕМ, я его не видел и не слышал о нем ничего вплоть до августа месяца 1940 года. В 1940 годуя встретил ШУХЕВИЧА в городе Криница, известном курорте в Краковском воеводстве Польши, где он обучался в созданной немецкой разведкой диверсионно-разведывательной школе. Более подробно можно ознакомиться: http://varjag-2007.livejournal.com/8161118.html
    avva2012
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