Вперед в НАТО – полет нормальный!

На совместном брифинге с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, прошедшем 3 июля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что одно из заседаний законодателей из стран-членов Североатлантического договора может состояться в 2019 году в Киеве. В свою очередь, Алли отметил успехи режима Порошенко в направлении евроатлантической интеграции, а также назвал Украину «форпостом западных демократий» и «общих ценностей».По сути, как и любая подобная встреча западного политика и представителя киевского истеблишмента, данное мероприятие свелось к обмену любезностями. Разве что, заодно Парубий анонсировал визит генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, в ходе которого будут обсуждены перспективы членства Украины в НАТО. Ну и, куда же без этого, снова прозвучат взаимные признания в любви. Священные мантры свободолюбивых украинцев о противостоянии полчищам российских войск будут перемежаться заверениями светочей демократии в их всемерной поддержке. Приободрив друг друга, довольные собой стороны отправятся дальше: киевское руководство – продолжать воевать языком против кровожадного Кремля, чиновники из НАТО и ЕС – вещать об угрозе с востока и о необходимости ей противостоять. И так до следующей встречи.Впрочем, лидеры государства победившего майдана еще умеют надувать щеки и кичиться выдающимися достижениями в военном строительстве. К примеру, тот же Парубий выразил уверенность в том, что вооруженные силы Украины становятся одними из самых мощных в Европе, а в перспективе станут, ни много ни мало, «щитом защиты всего мира». Справедливости ради нужно отметить, что амбиции спикера Верховной Рады имеют под собой прочные основания.Дело в том, что, по его словам, история одних только ВМС страны насчитывает более тысячи лет и берет свое начало в состоявшемся в 907 году морском походе великого князя Олега на Константинополь. Что уж говорить о сухопутных войсках, которые были впервые применены при вторжении древних укров на территорию Восточно-Римской империи в шестом веке...Хотя последнее Парубий и не говорил, но, учитывая глубоко скрупулезный и фундированный подход украинской науки к изучению прошлого, необходимо уточнить – пока не говорил. Представляется, что главные открытия в области истории и археологии местным исследователям еще только предстоит совершить.Говоря о высказываниях украинских политиков, не покидает соблазн ограничиться саркастическими комментариями, благо сами цитируемые не перестают регулярно удивлять новыми «шедеврами». Однако некоторые из выступлений звучат настолько дико, что не оставляют возможности для нормального человека воспринимать их с юмором. Так, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал организовывать взрывы автомобилей в городах России в ответ на недавние убийства украинских военнослужащих, якобы спланированные российскими спецслужбами. Прискорбным является тот факт, что открытый призыв к терроризму игнорируется лидерами западных стран, провозглашающих свободу и безопасность своими основополагающими ценностями.