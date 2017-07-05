Short SC.7 Skyvan: «летающая коробка»

SC.7 Skyvan в аэропорту «Oulu», Финляндия

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/craft/sc7.html

http://avia.pro/blog/short-sc7-skyvan-tehnicheskie-harakteristiki-foto

http://avia-museum.narod.ru/england/short_skyvan.html

Материалы из открытых источников

Short SC.7 Skyvan — это легкий британский транспортный самолет общего назначения, разработка которого началась еще в конце 1950-х годов. В пассажирском варианте мог перевозить до 19 человек. Самолет использовался как гражданскими перевозчиками, так и военными многих стран мира. Всего с 1963 по 1986 год было построено 153 самолета всех модификаций, они эксплуатировались в 47 странах мира. Очень часто внимание людей привлекает внешний вид данного самолета. Машина не случайно получила прозвище «летающая коробка». Оно обусловлено тем, что самолет обладает фюзеляжем практически квадратного сечения.Проектирование самолета Short SC.7 Skyvan началось еще в 1959 году. Первый опытный экземпляр, имеющий обозначение Skyvan Series 1, поднялся в небо 17 января 1963 года. Характерными чертами проекта были большое относительное удлинение крыла и фюзеляж самолета квадратного сечения и максимальной вместимости, выполненный из легких панелей с двухслойной обшивкой. Нижняя поверхность хвостовой части фюзеляжа самолета представляла собой грузовую дверь на шарнирах. Впервые в небо машина поднялась с двумя поршневыми двигателями Continental GTSIO-520 мощностью 390 л.с. каждый, установленными на крыле. Однако изначально планировалось, что в будущем самолет получит более мощные турбовинтовые двигатели Turbomeca.Самолет представлял собой двухмоторный цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом. Главной отличительной чертой самолета был массивный и сравнительно короткий фюзеляж почти квадратного сечения. Конструкторы легкого транспортного самолета остановили свой выбор на такой форме в первую очередь из-за простоты конструкции и удобства загрузки внутрь машины различных грузов. Непредвиденным последствием коробкообразной формы фюзеляжа, из-за которого за самолетом закрепились прозвища «Сарай» и «Летающая коробка для обуви», стало то, что за счет наличия широкого плоского днища, работавшего как несущий корпус, создавалось до трети общей подъемной силы конструкции. Это существенно повысило взлетно-посадочные характеристики неказистой визуально машины. Самолет мог легко взлетать и садиться даже с очень небольших взлетных площадок. Высокорасположенное крыло и высокая высота фюзеляжа обеспечивали летательному аппарату дополнительную поперечную устойчивость. В воздухе аэродинамические качества самолета повышались за счет использования раздвоенной хвостовой части. В целом машина была устойчивой в полете, ее можно было использовать даже в достаточно сложных метеорологических условиях.Первоначально самолет разрабатывался как транспортный, но впоследствии уже перед самым запуском в серийное производство конструкторы приняли решение сделать также и гражданскую пассажирскую версию. В будущем это их решение только прибавило данному летательному аппарату популярности. В пассажирском варианте на борту турбовинтового самолета с относительным комфортом можно было разместить до 19 пассажиров, что позволяло достаточно эффективно использовать летательный аппарат для региональных авиаперевозок. Особенно активно для этих целей «летающая коробка» использовалась в Африке, Южной Америке и Азии. В случае необходимости самолет мог взять на борт до 2339 килограммов полезного груза. Груз мог быть достаточно объемным, однако по длине транспортируемых объектов существовали серьезные ограничения. Погрузку и выгрузку груза облегчал простой люк, расположенный в задней части фюзеляжа. Транспортный люк открывался внутрь фюзеляжа вверх.В мае 1963 года в воздух поднялась модель Skyvan Series 1A, оснащенная двумя двигателями Astazou II эффективной мощностью 520 л.с. каждый. А 29 октября 1965 года в небо поднялся первый серийный самолет под обозначением Skyvan Series 2. Он был оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Astazou XII с эффективной мощностью 730 л.с. каждый. Данный вариант в 1968 году заменила модель Skyvan Series 3, оснащенная двумя турбовинтовыми двигателями Garrett TPE331. В пассажирской конфигурации самолет оснащался салоном, способным вместить до 19 пассажиров, также машина выпускалась в исполнении «люкс», она появилась в 1970 году и называлась Skyliner. Еще одной серийной модификацией был военно-транспортный самолет Skyvan Series 3M и вариант Skyvan Series 3M-200, предназначенный для перевозок более тяжелых грузов. Военно-транспортный самолет Skyvan Series 3M мог использоваться не только для перевозки различных грузов с одного аэродрома на другой, но и для десантирования людей и грузов, эвакуации раненных и пострадавших, а также проведения поисково-спасательных операций.Всего до завершения производства в 1986 году было собрано 153 самолета различных вариантов, включая прототип. Несмотря на сравнительно небольшую серию, самолет активно продвигался на экспорт, машина эксплуатировалась в 47 странах мира. Большая часть выпущенных самолетов относилась к моделям серии Skyvan Series 3.Согласно статистике на 13 января 2011 года в различных авиационных инцидентах, авариях и катастрофах было потеряно 42 самолета данного типа. В катастрофах с его участием погибло 104 человека. При этом самолет продолжает эксплуатироваться и в XXI веке как гражданскими перевозчиками, так и военными. По данным на 2009 год в мире продолжали эксплуатировать около 40 самолетов Short SC.7 Skyvan различных модификаций.Летно-технические характеристики Short SC.7 Skyvan:Габаритные размеры: длина — 12,21 м, высота — 4,6 м, размах крыла — 19,78 м, площадь крыла — 35,12 м2.Масса пустого — 3331 кг.Максимальная взлетная масса — 5670 кг.Силовая установка — 2×ТВД Garrett AiResearch TPE-331-201 мощностью 2х715 л.с.Максимальная скорость — 325 км/ч.Крейсерская скорость — 317 км/ч.Скорость сваливания — 111 км/ч.Дальность полета — 1117 км.Практический потолок — 6858 м.Скороподъемность — 500 м/мин.Экипаж — до 2-х человек.Военно-транспортные самолеты Short SC.7 Skyvan австрийских ВВС во время полетов на авиабазе Цельтвег, 1997 год.