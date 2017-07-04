Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошел в Черное море
Новейший российский фрегат "Адмирал Эссен", завершив поход в Средиземноморье, во вторник прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря, сообщили местные информационные порталы.
Как сообщалось, в начале мая фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот, передает "Интерфакс" .
23 апреля российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.
"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Как сообщалось, в начале мая фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот, передает "Интерфакс" .
23 апреля российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.
"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Использованы фотографии: https://ok.ru/
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