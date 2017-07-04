21:24 04 июля

Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошел в Черное море

Новейший российский фрегат "Адмирал Эссен", завершив поход в Средиземноморье, во вторник прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря, сообщили местные информационные порталы.

Как сообщалось, в начале мая фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот, передает "Интерфакс" .

Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошел в Черное море



23 апреля российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Использованы фотографии: https://ok.ru/
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Комментарии 12

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  1. Владимирец Сегодня, 18:50
    "в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот"

    С боевой стрельбой, хорошо экипаж потренировался.
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 18:54
      Поработали на славу , заслужили отдых.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 18:59
        Отдых похоже только снится...Зайдет на базу и опять скорее всего к берегам Сирии..
        210окв
      2. Burbon Сегодня, 21:03
        слово новейший подрезамевает все новое - а наш фрегат просто новый с 4 выстрелами по берегу и 4 по воде.... так что НОВЕЙШИЙ это 10 лет назад.... просто новый и хороший сторожевик!!!!
        Burbon
    2. влад66 Сегодня, 19:30
      Как сообщалось, в начале мая фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот,

      И отлично поработал. good
      23 апреля российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

      Семь футов под килем! good good good
      влад66
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:52
    Красивый черт побери..! Хохлы ВМФ надувные американские лодки надувают , чтобы воспрепятствовать ...Думаю встречать НАШИ его будут цветами и салютами в Крыму!
    ОТДЕЛ
  3. dvina71 Сегодня, 18:54
    Значит там "Григорович" только остался.. "Устинова" бы подтянуть туда..,для спокойствия..
    dvina71
    1. Mylenef Сегодня, 19:10
      У наших кораблей вообще обводы красивые,особенно у маленьких,яхты какие то получаются
      Mylenef
  4. Egorovich Сегодня, 19:17
    По боевикам лучше,чем по мишеням.Со спокойной душой можно отдохнуть теперь.
    Egorovich
  5. kefan Сегодня, 19:19
    Слава Богу в родную гавань пошел wink
    kefan
  6. ё-моё Сегодня, 19:53
    Cоветские и росссийские боевые корабли всегда имели классические обводы. Да - красава ! И чем их больше будет тем лучше !
    ё-моё
  7. notingem Сегодня, 20:37
    Очень красивый и название грозное
    notingem
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