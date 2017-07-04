Украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен ополченцев ЛНР, выдавая их за российских военных
Украинские военные фальсифицируют доказательства присутствия российских военных в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
По его мнению, подобные действия Киева нацелены на "оправдание военной операции на Донбассе".
Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщили, что 24 июня диверсионно-разведывательная группа сил специального назначения Вооруженных сил Украины напала на группу военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые доставляли продовольствие ополченцам на линии соприкосновения. В результате нападение двое бойцов ополчения убиты, четверо взяты в плен.
Украинская сторона при этом утверждала, что в плен попали, в том числе российские военнослужащие.
На данный момент украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен военнослужащих Народной милиции, выдавая их за кадровых российских военных- заявил М. Филипоненко журналистам, передает "Интерфакс-АВН"
По его мнению, подобные действия Киева нацелены на "оправдание военной операции на Донбассе".
Таким образом, украинская сторона продолжает намеренно фальсифицировать доказательства якобы присутствия российских военнослужащих на Донбассе и нарушений со стороны ЛНР Минских договоренностей. Необходимо отметить, что это происходит, на протяжении всего периода конфликта, как правило, в преддверии важных международных встреч. В данном случае, перед встречей Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июля- заявил и. о. начальника управления Народной милиции.
Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщили, что 24 июня диверсионно-разведывательная группа сил специального назначения Вооруженных сил Украины напала на группу военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые доставляли продовольствие ополченцам на линии соприкосновения. В результате нападение двое бойцов ополчения убиты, четверо взяты в плен.
Украинская сторона при этом утверждала, что в плен попали, в том числе российские военнослужащие.
Использованы фотографии: https://m.aftershock.news/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти