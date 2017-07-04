21:25 04 июля

Украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен ополченцев ЛНР, выдавая их за российских военных

Украинские военные фальсифицируют доказательства присутствия российских военных в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

На данный момент украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен военнослужащих Народной милиции, выдавая их за кадровых российских военных
- заявил М. Филипоненко журналистам, передает "Интерфакс-АВН"

По его мнению, подобные действия Киева нацелены на "оправдание военной операции на Донбассе".


Украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен ополченцев ЛНР, выдавая их за российских военных


Таким образом, украинская сторона продолжает намеренно фальсифицировать доказательства якобы присутствия российских военнослужащих на Донбассе и нарушений со стороны ЛНР Минских договоренностей. Необходимо отметить, что это происходит, на протяжении всего периода конфликта, как правило, в преддверии важных международных встреч. В данном случае, перед встречей Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июля
- заявил и. о. начальника управления Народной милиции.

Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщили, что 24 июня диверсионно-разведывательная группа сил специального назначения Вооруженных сил Украины напала на группу военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые доставляли продовольствие ополченцам на линии соприкосновения. В результате нападение двое бойцов ополчения убиты, четверо взяты в плен.

Украинская сторона при этом утверждала, что в плен попали, в том числе российские военнослужащие.

Использованы фотографии: https://m.aftershock.news/
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Комментарии 36

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  1. Подрезчик Сегодня, 19:40
    Ну чего удивляться то? В этой стране может быть все!
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 19:50
      я так понимаю у них тоже марихуану легализировали?
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 19:55
        Владимир, приветствую! hi На счет марихуаны не знаю, а вот дурость раздается прямо на улицах и бесплатно...
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 20:12
          а вот дурость раздается
          думаю правильнее будет - дурь laughing
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 20:14
            Можно так, смысл остается! wink
            Подрезчик
            1. pjastolov Сегодня, 20:19
              Александр, можно и так
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 20:46
                Тему не раскрыли , им сторонних препаратов не надо , дури хватает своей. laughing
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 21:16
                  дури хватает своей.
                  значит будет еще один стэлс
                  pjastolov
      2. ЛукичЪ Сегодня, 21:12
        Цитата: pjastolov
        я так понимаю у них тоже марихуану легализировали?

        легализовали наглость, цинизм, фашизм, бандеровщину и многое другое, что в нормальных странах считается преступлением. учитель у них хороший. всё по его лекалам
        ЛукичЪ
    2. влад66 Сегодня, 19:51
      Цитата: Подрезчик
      Ну чего удивляться то? В этой стране может быть все!

      А там как в Греции,есть все.Даже клоун президент. hi
      влад66
    3. bouncyhunter Сегодня, 19:57
      Цитата: Подрезчик
      В этой стране может быть все!

      Украине давно пора на пограничных пунктах пропуска вывесить транспаранты "Добро пожаловать в цирк !" .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 20:48
        Паша , по моему даже не надо транспарантов , понятно без них.
        cniza
    4. DEZINTO Сегодня, 19:59
      В этой стране может быть все!


      Под Песками с секретными документами взят в плен майор 128 отдельной горнопехотной бригады


      Горно-пехотная! бригада есть. Горно - пехотная!

      DEZINTO
      1. pvv113 Сегодня, 20:14
        Скоро дойдет и до морской кавалерии wink
        pvv113
        1. ЛукичЪ Сегодня, 21:16
          Цитата: pvv113
          Скоро дойдет и до морской кавалерии

          есть такая
          ЛукичЪ
    5. Терский Сегодня, 21:17
      Цитата: Подрезчик
      В этой стране может быть все!

      belay Стране? Не оговорились? Там не то что недогосударство а полная клиника с палатами для "Петров" I , "Наполеонов", "Энштейнов". negative
      Терский
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:42
    Предположение моё оказалось верным. ДРГ укропа захватило "языков" за линией соприкосновения, а теперь пытается выдать их за российских военнослужащих. Довольно топорно. Надо очень хотеть верить в эту фальшивку, чтобы на неё повестись. Ну так желающих верить и вна, и в гейропе - хватает sad
    Горный стрелок
  3. Герман 4223 Сегодня, 19:44
    Так пусть объявят нам войну если они считают что мы на них напали.
    Герман 4223
    1. Владимирец Сегодня, 19:50
      Цитата: Герман 4223
      Так пусть объявят нам войну если они считают что мы на них напали.

      Так ведь ссыкотно, из-за забора тявкать спокойнее.
      Владимирец
    2. ЛукичЪ Сегодня, 21:18
      Цитата: Герман 4223
      Так пусть объявят нам войну если они считают что мы на них напали

      щаааазззз, тогда петюни фабрику в Липецке отберут и кредитов давать не будут
      ЛукичЪ
  4. Logall Сегодня, 19:45
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    Зачем всякую каку называть спецслужбы? Так бы и писали: иллюзионисты...
    Logall
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 20:05
    Донбасс это уже Россия , пора бы уж признать господа! Следом Киев будет скоро..Немного осталось уже ждать.
    ОТДЕЛ
    1. pjastolov Сегодня, 20:24
      А Кличко нам зачем?
      pjastolov
      1. Александр 3 Сегодня, 20:32
        Кличко определим в цирк.
        Александр 3
        1. pjastolov Сегодня, 20:36
          А им то он зачем?
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 20:49
            Наверное помогать будет. laughing
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 20:53
              Наверное помогать будет

              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 20:58
                Володя , мне подозрительны твои предпочтения. laughing
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 21:02
                  на вопрос - как вы относитесь к голубым - всегда отвечал - я к ним не отношусь laughing
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 21:10
                    Дело не в этом , "зачем вы их разглядываете" , в таких подробностях. lol
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 21:18
                      ну патаму што
                      pjastolov
          2. ЛукичЪ Сегодня, 21:19
            Цитата: pjastolov
            А им то он зачем?

            будет выступать в разговорном жанре
            ЛукичЪ
            1. pjastolov Сегодня, 21:22
              будет выступать в разговорном жанре

              pjastolov
  6. СКАД Сегодня, 20:16
    Из доклада главы украинской правозащитной группы ( а он может быть только прошедшим майдан) самым главным нарушителем прав и законов страны является-СБУ.
    СКАД
  7. pvv113 Сегодня, 20:18
    украинские спецслужбы фальсифицируют документы

    Хреновые из них фальсификаторы
    laughing
    pvv113
  8. voyaka uh Сегодня, 20:52
    "Народная милиция Луганской народной республики заявила, что попавший 24 июня в плен Бахмутки к украинским спецслужбам доброволец Виктор Агеев принят военным комиссариатом ЛНР на добровольную службу в ряды ополчения. Ранее BBC заявляло, что в Донбассе пленен российский военнослужащий. Также украинские телеканалы заявили, что в Луганской области задержана диверсионная группа из ЛНР, в составе которой были россияне.
    Министерство обороны России причастность Виктора Агеева к российской армии опровергло. Агеев из Алтайского края, закончил срочную службу в российской армии в мае 2016 года, на контрактную службу он не принимался"

    Обменяют на того майора, про которого сегодня статья на ВО
    voyaka uh
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