На данный момент украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен военнослужащих Народной милиции, выдавая их за кадровых российских военных

Таким образом, украинская сторона продолжает намеренно фальсифицировать доказательства якобы присутствия российских военнослужащих на Донбассе и нарушений со стороны ЛНР Минских договоренностей. Необходимо отметить, что это происходит, на протяжении всего периода конфликта, как правило, в преддверии важных международных встреч. В данном случае, перед встречей Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июля