Исследовательская подводная лодка Х. Хэмлина (США)

Подлодка и ее создатель. Фото журнала Life



Судно выходит из воды на берег. Фото журнала Life



Подлодка Х. Хэмлина на обложке журнала Mechanix Illustrated



Ходовая часть субмарины. Под гусеницей - направляющая транспортной тележки. Фото журнала Mechanix Illustrated



Вид сбоку сзади. Фото журнала Mechanix Illustrated



Пилот на своем месте. Носовой люк открыт. Фото журнала Mechanix Illustrated



Один из пультов управления. Фото журнала Mechanix Illustrated



Хелли Хэмлин и Билл Эдвардс испытывают лодку. Фото журнала Mechanix Illustrated



Субмарина уходит на глубину. Фото журнала Life



Субмарина на хранении, середина шестидесятых годов. Фото Strangernn.livejournal.com

На протяжении всей своей истории подводные лодки привлекали внимание не только военных, но и научного сообщества. С помощью такой техники специалисты могли погружаться на большие глубины или опускаться на самое дно для проведения разнообразных наблюдений и исследований. Тем не менее, в силу разных причин, научные подлодки по своей численности всегда уступали военным. Более того, далеко не всем таким судам удалось дойти до полноценной массовой эксплуатации. Разработчиком одной из самых интересных «гражданских» подлодок своего времени стал американский конструктор-энтузиаст Хелли Хэмлин.Молодость Х. Хэмлина пришлась на не самые удачные периоды американской истории, из-за чего ему пришлось перепробовать массу профессий. Будущий разработчик подводных лодок успел побыть лесорубом, верхолазом и даже солдатом Корпуса морской пехоты. В середине тридцатых Хэмлин освоил профессию водолаза и принял участие в строительстве моста «Золотые ворота» в г. Сан-Франциско. Работа была чрезвычайно сложной и рискованной, но зато хорошо оплачивалась. Получив весьма солидные для того времени деньги, Х. Хэмлин разработал и построил несколько устройств, призванных облегчать работу водолазов. Тем не менее, особого успеха в этом деле достичь не удалось.Позже энтузиаст стал пробовать свои силы в конструировании других изделий. К примеру, в начале сороковых в серию пошел разработанный им автомат для розлива газированной воды. Продажи такой аппаратуры позволили накопить некоторый капитал, а также построить настоящую мастерскую с достаточно большими производственными возможностями. К концу десятилетия все это позволило Х. Хэмлину вновь вернуться к теме создания специального оборудования для подводных работ.В далеком прошлом, во времена освоения и колонизации Северной Америки, у берегов континента потерпели крушение многочисленные корабли и судна с товарами, драгоценностями и деньгами. Места гибели кораблей ожидаемо привлекают внимание исследователей, коммерсантов и авантюристов. К концу сороковых годов Хелли Хэмлин решил присоединиться к уже работающим искателям сокровищ. Более того, он задумал искать затонувшие корабли при помощи специальной подводной машины собственной разработки.Для решения особых задач новый подводный аппарат должен был иметь ряд характерных черт. В первую очередь, требовалось обеспечить возможность погружения на сравнительно большие глубины и свободного передвижения под водой. Также следовало обеспечить приемлемую автономность по запасу воздуха и емкости батарей. Наконец, подлодка должна была работать не только при помощи судов-носителей, но и самостоятельно. Для этого следовало использовать некие средства, при помощи которых она могла бы без чужой помощи спускаться с берега на воду и выходить обратно.Подобные требования к исследовательской субмарине привели к формированию весьма оригинального облика. В своем новом проекте Х. Хэмлин рассчитывал использовать как уже известные идеи, так и совершенно новые решения. В результате его разработка лишь отчасти напоминала некоторые предыдущие проекты американской и зарубежной разработки. Предлагалось создать малогабаритную подлодку малого водоизмещения, способную передвигаться по поверхности воды, на определенной глубине или по дну.С точки зрения некоторых основных черт архитектуры подлодка Хэмлина не представляла собой ничего выдающегося. Предлагалось использование однокорпусной конструкции с прочным корпусом, вмещающим все основные агрегаты и обитаемый объем. Энергетическая установка должна была строиться исключительно на основе электрических систем, а обследовать толщу воды или дно предлагалось при помощи самых простых оптических приборов. Тем не менее, подобная «стандартная» архитектура подводной лодки дополнялась рядом более чем оригинальных особенностей и идей, привлекающих внимание.Самое серьезное влияние на окончательный облик перспективной подлодки оказали ограниченные производственные возможности. Х. Хэмлин был вынужден строить свою подлодку в собственной мастерской, в которой попросту отсутствовало сложное промышленное оборудование. Как следствие, многие элементы конструкции пришлось определенным образом упрощать. Однако и в таком виде оригинальный образец специальной техники смог решать поставленные задачи. Несмотря на все упрощения конструкции, проект оказался достаточно дорогим. На строительство было потрачено порядка 50 тыс. долларов – более полумиллиона в современных ценах.Основным элементом подлодки Хэмлина являлся крупный прочный корпус оригинальной конструкции. Корпус имел каплевидную форму с резко расширяющейся носовой частью и плавным сужением прочих участков. Корма корпуса была выполнена в виде резко обрезанного агрегата с вертикальной оконечностью. На верхней части корпуса со сдвигом к носу монтировалась рубка простой конструкции. Главным ее элементом был цилиндрический корпус с иллюминаторами по периметру. Сверху он прикрывался откидной крышкой.В центре бортов корпуса помещались две пары горизонтальных рулей. Один набор таких плоскостей находился непосредственно в носовой части, а второй – на минимальном расстоянии от кормового среза. Управление рулями осуществлялось при помощи механизма с ручными приводами. Отклонение выполнялось синхронно и на равные углы, что позволяло маневрировать по глубине без изменения дифферента. Выше рулей на бортах располагались поручни, облегчающие доступ к рубке. На днище кормы расположили вертикальный руль направления, так же имевший механические средства управления.Доступ внутрь прочного корпуса обеспечивался крупным носовым люком. Крышка последнего отличалась большим диаметром и фактически выполняла функции носового обтекателя. Для получения требуемых характеристик прочности выгнутая крышка имела каркас из шести радиальных силовых элементов. Эти детали сходились в центре крышки и соединялись с короткой трубкой большого диаметра, в которой монтировалось стекло небольшого иллюминатора. В левой части крышки предусматривался шарнир, позволявший ей открываться. Также использовались уплотнитель для герметизации и набор замков для фиксации крышки в закрытом положении.Значительная часть внутренних объемов корпуса отдавалась под установку различных агрегатов, в первую очередь, крупных элементов силовой установки. Так, вдоль бортов монтировались крупные аккумуляторные батареи общим весом около 500 кг. Батареи размещались на специальных рамах, благодаря чему находились в самой широкой части корпуса и оставляли небольшой проход в центре. Под аккумуляторами у каждого борта установили по одному электрическому мотору. Двигатели приемлемой мощности отличались высоким тепловыделением, из-за чего подлодка несла жидкостную систему охлаждения. Ее радиатор находился в корме корпуса и контактировал с забортной водой. По имеющимся данным, фактически подлодка имела две автономные энергетические системы: каждый двигатель через собственный пульт управления соединялся только с аккумуляторами своего борта.Вдоль бортов корпуса, над аккумуляторами и под ними, помещались различные трубопроводы, кабели и проводка систем управления. В носовой части внутреннего объема, у бортов, находились два главных пульта управления с набором различных выключателей, предназначенных для контроля за работой электрических систем. Управлять рулями предлагалось при помощи рычагов, закрепленных на бортах выше пультов. Все основные системы могли контролироваться одним членом экипажа.На внешней поверхности бортов корпуса Х. Хэмлин предложил устанавливать оригинальный комплекс движителей, позволявший подлодке перемещаться по поверхности или на глубине, а также ездить по дну в прямом смысле этого слова. Непосредственно к борту крепился трапециевидный кожух небольшой ширины, имевший скругленные углы. Под защитой этого кожуха находился гусеничный движитель. На раме сравнительно простой конструкции помещались две тележки с двумя опорными катками на каждой. В передней части рамы имелся механизм натяжения с направляющим колесом. Ведущее колесо находилось сзади. Интересной особенностью гусеничной ходовой части было использование в качестве катков зубчатых колес требуемого размера. На задней части кожуха гусеницы находился конический обтекатель с валом гребного винта.Для использования оригинального комплекса движителей пришлось разработать необычную трансмиссию. При помощи специального редуктора крутящий момент двигателя передавался на приводной вал ведущего колеса гусеницы и на вал винта. Имелась ли возможность отключения одного из движителей – неизвестно.Используя имеющуюся силовую установку и плоскости-рули, экипаж мог контролировать движение лодки на всех режимах и на всех допустимых глубинах. Маневрирование при плавании осуществлялось при помощи руля направления и изменения тяги двух винтов. При погружении к этим средствам управления добавлялись горизонтальные рули. Двигаясь по дну, субмарина должна была поворачивать за счет дифференцированного изменения скорости вращения гусениц.Основной задачей подлодки нового типа являлось наблюдение и обследование различных объектов, в первую очередь на морском дне. Для этого в передней части кожухов гусениц монтировалась пара сравнительно мощных прожекторов. Вести наблюдение предлагалось при помощи носового иллюминатора в крышке люка, а также через остекление рубки.Штатный экипаж подлодки Хэмлина состоял из двух человек. Пилот располагался в передней части обитаемого отсека, а наблюдатель имел возможность перемещаться по лодке. В зависимости от ситуации, он мог находиться позади пилота и использовать рубку либо вести наблюдение через носовой люк. В последнем случае, однако, в некоторой мере усложнялось управление, поскольку пилоту приходилось бы тянуться к пультам. При необходимости лодка могла управляться и одним человеком, выполняющим функции обоих членов экипажа.Подлодка получилась достаточно компактной и легкой. Общая ее длина равнялась 13 футам (менее 4 м), водоизмещение – порядка 2,5 т. В подводном положении субмарина могла развивать скорость до 4,5 узла. Одной зарядки аккумуляторов хватало на 20 морских миль пути. Корпус позволял погружаться на глубину до 305 м. На борту имелись баллоны для кислорода, позволявшие экипажу из двух человек непрерывно работать в течение 32 часов. При сокращении экипажа автономность по кислороду увеличивалась пропорционально. В свободных объемах также можно было перевозить небольшой запас провизии.Строительство первой и последней исследовательской подлодки конструктора Хелли Хэмлина завершилось в 1950 году. По некоторым данным, автор проекта сразу предложил оригинальную машину военным. Флот мог использовать подобную технику для быстрого обследования различных сооружений или кораблей и поиска потенциально опасных объектов. Кроме того, не исключалось применение подлодки в поисково-спасательных операциях. Военные заинтересовались предложением и поспособствовали проведению испытаний.Субмарина была доставлена во Флориду, один из пляжей которой вскоре стал испытательным полигоном. Для перевозки и во время проверок использовалась специальная транспортная тележка. Основными элементами последней были две балки с роликами, служившие опорами для гусениц. С помощью такой тележки подлодка могла перевозиться по суше, а также подводиться на минимальное расстояние к воде. Далее судно могло самостоятельно отправляться в плавание. При работе в открытом море можно было использовать судно-носитель с подъемным краном и другим оборудованием.В контексте некоторых операций пара подводников на борту субмарины могла заменить водолазов, использующих стандартные водолазные костюмы. Подготовка к погружению на относительно большие глубины была быстрее и проще. Кроме того, после работы на большой глубине экипаж не нуждался в длительной декомпрессии. Естественно, подводники на борту лодки Хэмлина могли лишь вести наблюдение и не имели возможности выполнять какие-либо работы. Тем не менее, при правильной организации операции такие особенности техники не были серьезным недостатком. К примеру, это позволяло быстрее и проще изучать ситуацию и определять фронт работ перед спуском водолазов.В ходе испытаний было подтверждено, что подводная лодка оригинальной конструкции действительно способна сходить на воду с неподготовленных площадок и самостоятельно работать под водой либо на дне в течение некоторого времени. Также были проверены ходовые характеристики и маневренность на всех режимах. По результатам таких испытаний представители военно-морских сил США вынесли свое решение.Ознакомившись с оригинальным образцом, военные специалисты не рекомендовали его к принятию на снабжение. Точные причины такого решения неизвестны, но, по-видимому, одним из главных факторов стала исследовательская специализация судна. Подлодка Х. Хэмлина не могла решать какие-либо боевые задачи без самых серьезных доработок конструкции. Кроме того, ее эксплуатация требовала соответствующим образом переработать существующие руководящие документы по водолазным работам. Все это могли счесть излишним, из-за чего подлодка лишилась шансов войти в парк техники ВМС США.Вероятно, именно по результатам первых испытаний Х. Хэмлин решил доработать свою подлодку. Последующие изменения проекта показывают, что конструктора не устроили плохой обзор с поста управления и недостаточная маневренность при плавании на поверхности или под водой. Вскоре крышка носового люка получила новый иллюминатор. В нижней части крышки, между расходящимися силовыми элементами, появился проем максимально возможного размера, закрытый толстым стеклом. Позади гребных винтов установили пару дополнительных вертикальных рулей.Не получив заказ военных, инженер-энтузиаст решил использовать свою подлодку для поиска затонувших кораблей и сокровищ на их борту. По разным данным, в этом деле он заметно преуспел и сумел найти несколько мест крушения старинных судов. В подобных работах лодка уходила к своей цели с берега, используя гусеницы, либо выводилась в открытое море на борту судна-носителя и после опускалась в воду при помощи подъемного крана. Тем не менее, экипаж субмарины мог только вести наблюдение, из-за чего для подъема обнаруженных объектов требовалась помощь со стороны.Пример таких проблем упоминался в книге воспоминаний исследователей Джейн и Барни Крайлов «За подводными сокровищами». В ходе одной из научных работ авторы книги обнаружили в районе отмели Делта Шоал останки погибшего корабля. Имея в наличии только водолазное снаряжение и другое легкое оборудование, они не могли изучить находку и поднять на поверхность какие-либо артефакты. Вскоре им посоветовали связаться с Хелли Хемлином. Как оказалось, он уже знал о том судне и согласился помочь с дальнейшими работами.Несмотря на наличие подводной лодки с возможностью работы на морском дне, команде исследователей пришлось нанимать баржу с лебедкой. Подлодка помогла изучить место нахождения затонувшего судна и составить план работ. При этом задачи поиска и извлечения останков судна и его груза решались людьми с водолазным снаряжением. Без помощи подлодки удалось поднять на поверхность несколько слоновых бивней, осколки старинной посуды, корабельное орудие и другие предметы.Со временем эксплуатация подлодки Х. Хэмлина прекратилась. Судно простаивало без дела на берегу. По некоторым данным, вскоре одна из крупных промышленных компаний пожелала выкупить уникальный образец для изучения и использования определенных наработок в своих будущих проектах. Так или иначе, к концу пятидесятых годов субмарина вышла на берег и больше никогда не возвращалась в море.Последние упоминания о подлодке Хэмлина относятся к середине шестидесятых годов. В то время она находилась на хранении в одном из портов, не имея никаких шансов вернуться к работе. Что стало с лодкой в дальнейшем – неизвестно. По-видимому, никому не нужная подлодка позже была утилизирована. До нашего времени интереснейший образец техники не дожил. Конструктор-любитель, в свою очередь, продолжил разработку различных систем и изделий, в том числе пригодных для использования флотом. К примеру, в конце шестидесятых Х. Хэмлин запатентовал оригинальную конструкцию двигателя внутреннего сгорания, пригодного для использования на торпедах.С тридцатых годов бывший водолаз Хелли Хэмлин занимался разработкой новых образцов оборудования и специальной техники для подводных работ. Итогом почти 15 лет его конструкторской деятельности стало появление оригинальной подводной лодки, предназначенной для решения специальных задач. В ходе испытаний субмарина подтвердила свои характеристики и показала все возможности, однако не смогла заинтересовать потенциальных покупателей и поэтому осталась в единственном экземпляре. Тем не менее, даже при отсутствии заметных достижений и значительного вклада в развитие подводного флота, оригинальный проект Х. Хэмлина представляет большой интерес с точки зрения техники и истории.