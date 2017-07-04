21:24 04 июля

«Антонов» предложил США совместно развивать проект Ан-77

Украинское госпредприятие «Антонов» предложило США совместно развивать проект Ан-77 – модернизированного варианта среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки.

Об этом шла речь в понедельник во время посещения делегацией компании Комитета транспорта и инфраструктуры Палаты представителей Конгресса США. Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества между Украиной и США в авиационной отрасли, говорится на сайте ГП «Антонов» .

Предложенный украинской компанией проект предусматривает создание военно-транспортного самолета, который может занять нишу между С-130 с нагрузкой до 21 тонны и С-17 – до 76 тонн.


«Антонов» предложил США совместно развивать проект Ан-77


ГП «Антонов» в частности предложило организовать сотрудничество по этому проекту при широком участии американских самолетостроительных предприятий и компаний-поставщиков оборудования.

Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля – Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)
– отмечается в релизе.

Ан-77 – модификация Ан-70, предусматривающая использование двигателей и авионики западного производства. Ан-70 – проект самолета, который Украина разрабатывала совместно с Россией с начала 90-х для российской армии. Однако в итоге ВС РФ предпочли «семидесятке» транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Бывший главком Военно-воздушных сил РФ, руководитель дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявлял, что у самолета есть «четыре недостатка, из-за которых нельзя даже при наличии одного из них рекомендовать в серийное производство».

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко принял участие в презентации транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским ГП «Антонов» совместно с Саудовской Аравией.

Использованы фотографии: http://www.antonov.com/
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Комментарии 21

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  1. tchoni Сегодня, 20:39
    Россия замерла в ожидании laughing Но, чей та сердцу неспокойно))). Кинут хохлов)
    tchoni
    1. cniza Сегодня, 20:44
      Наивные скакуны , вас могут и будут только иметь , а проекты тем более в авиа - промышленности это не про вас.
      cniza
      1. Владимирец Сегодня, 20:48
        Цитата: cniza
        Наивные скакуны , вас могут и будут только иметь , а проекты тем более в авиа - промышленности это не про вас.

        smile
        Владимирец
        1. cniza Сегодня, 20:51
          Ну если только в Гималаи. laughing
          cniza
    2. Искандер Ш Сегодня, 20:44
      Цитата: tchoni
      Кинут хохлов)


      С чего бы это? В США с этим довольно прагматично. Вот выгодно им покупать у нас ракетные двигатели они покупают, станет не выгодно перестанут покупать. Так ж с АН, будет выгодно вложатся, нет - пошлют лесом.
      Искандер Ш
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:51
        Они наши двигатели покупают, потомучто у них нет альтернативы...
        Ratmir_Ryazan
      2. MCMLX Сегодня, 21:23
        Цитата: Искандер Ш
        Цитата: tchoni
        Кинут хохлов)

        С чего бы это? В США с этим довольно прагматично.

        Прагматика ов заключается в следующем: Всё, что нельзя сп... отобрать законным способом, будет куплено по дешёвке. В данном примере с Ан-ом прагматизм ов уже реализован в полном уничтожении прославленной в прошлом фирмы. Поляна расчищена, а дальше...
        MCMLX
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:51
      Цитата: tchoni
      Россия замерла в ожидании laughing Но, чей та сердцу неспокойно))). Кинут хохлов)

      Да,да, да.. США в шоке, они не ожидали, столь выгодного предложения, боинг нервно курит в стороне..
      Владимир 38
    4. RASKAT Сегодня, 20:56
      Американцы не дураки и конкурентов в лице Антонова задушат. Украина предложила строить самолет, а Америка выдвинет встречное предложение, распилить остатки завода на металлолом и купить его в тридорого. Как это было с Ульяновском, ТУ-160 и другими бомбардировщиками в Прилуках, ну и еще много с чем ( заводами, КБ, предприятиями) и в России 90-х годов тоже. Так что посмотрим как в очередной раз Американцы разведут на Стеклянные Бусы и Зеркала украинских туземцев.
      Печально это все во многом, но нам такие жизненные уроки не стоит забывать. Помнить какие они нам друзья.
      RASKAT
  2. Альф Сегодня, 20:40
    Дайте грошей, дайте грошей...
    ГП «Антонов» в частности предложило организовать сотрудничество по этому проекту при широком участии американских самолетостроительных предприятий и компаний-поставщиков оборудования.

    Т.е, американцы будут строить и выпускать, а самостийники получать прибыль.
    Альф
    1. pjastolov Сегодня, 20:43
      а самостийники получать прибыль.

      pjastolov
  3. Logall Сегодня, 20:40
    [/quote]«Антонов» предложил США совместно развивать проект Ан-77[quote]

    Я надеюсь, что это насмешка над "дядей Семом". А иначе: фууу...
    Logall
  4. pjastolov Сегодня, 20:41
    есть «четыре недостатка, из-за которых нельзя даже при наличии одного из них рекомендовать в серийное производство».
    для матрасов можно оставить два
    pjastolov
  5. Александр 3 Сегодня, 20:44
    Не думаю что американским авиастроителям нужны конкуренты.
    Александр 3
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:54
      Могут и поддержать, чисто из-за пропагандистских целей, типа вот США помогает Украине строить демократию. Поддерживает заказами. Хотя конечно маловероятно, что они будут сами растить конкуренцию себе...
      Ratmir_Ryazan
  6. Авиатор_ Сегодня, 20:47
    И на кой америкосам помогать антоновскому КБ? Прямо детский сад.
    Авиатор_
  7. максим1987 Сегодня, 20:55
    Бывший главком Военно-воздушных сил РФ, руководитель дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявлял, что у самолета есть «четыре недостатка, из-за которых нельзя даже при наличии одного из них рекомендовать в серийное производство».

    Ой! Если бы Майдан не произошел, то закупали бы как миленькие, дабы поддержать промышленость "братского" народа. а с его слов получается что и российские инженеры тупые раз такое оно сделали. Ну флюгера negative
    максим1987
  8. Victor_B Сегодня, 20:55
    Цитата: Александр 3
    Не думаю что американским авиастроителям нужны конкуренты.

    Вот именно!
    Как зайцу стоп-сигнал.
    Был опыт у КБ Яковлева, взаимодействовали.
    ЯК-141 в музее, а F-35 летает.
    Victor_B
    1. poquello Сегодня, 21:21
      Цитата: Victor_B
      Цитата: Александр 3
      Не думаю что американским авиастроителям нужны конкуренты.

      Вот именно!
      Как зайцу стоп-сигнал.
      Был опыт у КБ Яковлева, взаимодействовали.
      ЯК-141 в музее, а F-35 летает.

      есть подозрение что хорошо что летает, а не в музее
      poquello
  9. НЕКСУС Сегодня, 21:15
    ГП «Антонов» в частности предложило организовать сотрудничество по этому проекту при широком участии американских самолетостроительных предприятий и компаний-поставщиков оборудования.

    А Нортроп,Локхит и Боинг прям только ждали этого предложения с большим нетерпением... laughing
    НЕКСУС
  10. exo Сегодня, 21:16
    Смешнее новости,ещё не слышал.Ан-70,совместно с Европой,уже сделали.Украина,ничего не сможет предложить Локхиду и Боингу.Она отстала на десятилетие.Впрочем,как ни печально,Россия тоже.В первую очередь,по двигателям и авионике.
    exo
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