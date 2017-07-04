«Антонов» предложил США совместно развивать проект Ан-77

Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля – Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)

Украинское госпредприятие «Антонов» предложило США совместно развивать проект Ан-77 – модернизированного варианта среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки.Об этом шла речь в понедельник во время посещения делегацией компании Комитета транспорта и инфраструктуры Палаты представителей Конгресса США. Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества между Украиной и США в авиационной отрасли, говорится на сайте ГП «Антонов» Предложенный украинской компанией проект предусматривает создание военно-транспортного самолета, который может занять нишу между С-130 с нагрузкой до 21 тонны и С-17 – до 76 тонн.ГП «Антонов» в частности предложило организовать сотрудничество по этому проекту при широком участии американских самолетостроительных предприятий и компаний-поставщиков оборудования.– отмечается в релизе.Ан-77 – модификация Ан-70, предусматривающая использование двигателей и авионики западного производства. Ан-70 – проект самолета, который Украина разрабатывала совместно с Россией с начала 90-х для российской армии. Однако в итоге ВС РФ предпочли «семидесятке» транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Бывший главком Военно-воздушных сил РФ, руководитель дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявлял, что у самолета есть «четыре недостатка, из-за которых нельзя даже при наличии одного из них рекомендовать в серийное производство».Напомним, в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко принял участие в презентации транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским ГП «Антонов» совместно с Саудовской Аравией.