Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть V

Литература:

1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006.

2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека).

4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.

5. Фредерик Шерман. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою – М.: ООО «Издательство АСТ», 1999. – (Военно-историческая библиотека).

6. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.

7. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

9. Английские военные самолёты Второй мировой войны/Под ред. Д. Марча; Пер. с англ. М.В. Коновалова/ – М.: АСТ, 2002.

10. Американские самолёты Второй мировой войны (1939-1945 гг.)/Под ред. Д.Дональда; Пер. с англ. С. Виноградова и М. Коновалова – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.

11. Иванов С.В. Grumman «Avenger». Война в воздухе (Часть 1-№98, Часть 2 №99) – Белорецк: ООО «АРС», 2003.

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14. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

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Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://pro-samolet.ru;

http://wp.scn.ru;

http://www.aviastar.org;

http://wardrawings.be/WW2;

http://www.airpages.ru;

http://www.airaces.ru.



Приложение:

Палубная авиация во второй мировой войне: от Таранто до Мидуэя. Часть I

http://topwar.ru/95921-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-ot-taranto-do-midueya-chast-i.html

Палубная авиация во второй мировой войне: от Таранто до Мидуэя. Часть II

http://topwar.ru/95927-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-ot-taranto-do-midueya-chast-ii.html

Палубная авиация во второй мировой войне: от Таранто до Мидуэя. Часть III

http://topwar.ru/95272-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-ot-taranto-do-midueya-chast-iii.html

Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть I

https://topwar.ru/96946-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-novye-samolety-chast-i.html

Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть II(a)

https://topwar.ru/96971-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-novye-samolety-chast-iia.html

Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть II(b)

https://topwar.ru/96972-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-novye-samolety-chast-iib.html

Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть III

https://topwar.ru/96975-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-novye-samolety-chast-iii.html

Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть IV

https://topwar.ru/97406-palubnaya-aviaciya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-novye-samolety-chast-iv.html

Продолжаем серию обзорных статей о палубной авиации во Второй мировой войне. Первые части были размещены на сайте в период с 30.05.2016 по 01.07.2016 и освещали зарождение и становление палубной авиации (и авианосцев соответственно) в качестве основной ударной силы в войне на море. Ссылки на них указаны в Приложении.Боевой дебют нового американского палубного торпедоносца «Грумман» TBF-1 «Авенджер» («Мститель») состоялся в июне 1942 года в ходе битвы у атолла Мидуэй. Подробно об этом изложено в статье «Палубная авиация во Второй мировой войне от Таранто до Мидуэя. Часть III» (01.06.2016).Торпедоносец TBF-1 «Авенджер» - один из самолетов, потерянных в ходе битвы за Мидуэй 4-го июня 1942 г. (Рис. сайта wp.scn.ru)Несмотря на не совсем удачное начало боевой карьеры (в первом же боевом вылете из шести торпедоносцев было потеряно пять), американцы развернули массовый выпуск новых самолётов.В полёте первый серийный образец торпедоносца «Грумман» TBF-1 «Авенджер», 23 марта 1942 г. (Фото сайта wikimedia.org)С ноября 1942 года к производству «Авенджеров» подключилась и фирма «Дженерал Моторс». Торпедоносцы этой фирмы получили буквенное обозначение ТВМ. С декабря 1943 года «Дженерал Моторс» стала основным и единственным производителем «Авенджеров», а «Грумман» сосредоточила все свои усилия на производстве палубных истребителей «Хеллкэт».Один из первых «Авенджеров» TBF-1, крылья сложены, створки бомбоотсека приоткрыты (Фото сайта www.nasflmuseum.com)Новые торпедоносцы «Грумман» «Авенджер» заменяли в строевых эскадрильях морально устаревшие торпедоносцы «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор», состоящие на вооружении палубной авиации США с 1937 года.Торпедоносец «Дуглас» TBD-1 «Девастейтор» с авианосца CV-6 «Энтерпарайз», 1938 г. (Фото сайта www.wcnews.com)«Авенджеры» превосходили своих предшественников по лётно-техническим характеристикам и обладали более мощным вооружением. Максимальная скорость в горизонтальном полёте TBF-1, оснащённого 1700-сильным двигателем «Райт», достигала 436 км в час, тогда как у «Девастейтора» она не превышала 332 км в час. Дальность полёта «Авенджера» с торпедой составляла 1955 км против 700 км у TBD-1. «Мстители» имели и более высокий потолок в 6790 м, у «Разрушителей» он не превышал 5945 метров.Подготовка к взлёту торпедоносца TBD-1 «Девастейтор» на палубе авианосца CV-8 «Хорнет», 15 мая 1942 г. (Фото сайта wikimedia.org)«Авенджеры» использовали в качестве основного вооружения авиационную торпеду Мк.13, а с августа 1944 её более надёжную модификацию Мк.13-1А, имеющую стабилизирующее 63-мм кольцо, которое приваривалась к стабилизаторам в хвостовой части торпеды, и обеспечивало её сброс в большем диапазоне высот (до 240 м против 60) и скоростей (до 518 км в час против 185), что давало большие шансы на выживание в ходе торпедной атаки. Ранее для стабилизации в ходе полета и амортизации удара торпеды о воду торпеду Мк.13 оснащали дополнительным фанерным прямоугольным стабилизатором и защитным чехлом на боевой части, которые разрушались и срывались при входе торпеды в воду. Подвешивалась торпеда в просторном бомбоотсеке.Торпедоносец TBM-3E «Авенджер» на авиашоу (в бомбоотсеке муляж торпеды Мк.13), Греция, 2012 г. (Фото сайта www.airplane-pictures.net)Вместительный бомбоотсек позволял также размещать обычные и глубинные бомбы весом от 45 до 907 кг.Открытый бомболюк «Авенджера» с бомбовым вооружением (Фото сайта craigmaas.net)Бомбометание производилось как в горизонтальном полёте, так и с пикирования. Наилучших результатов удавалось получить при бомбометании с пикирования под углом от 30 до 45 градусов на выходе из пике. При последовательном сбросе четырёх авиабомб как минимум одна из них поражала намеченную цель.Торпедоносцы ТВМ-3Е «Авенджер» с авианосца CV-9 «Эссекс» осуществляют бомбометание по целям на острове Хокайдо, Япония, июль 1945г. (Фото сайта wikimedia.org)Созданный в духе «лучших традиций» фирмы «Грумман», торпедоносец «Авенджер» обладал лучшей живучестью, благодаря прочной конструкции планера и защите.Торпедоносец TBF-1 «Авенджер» продолжает полёт, несмотря на серьёзные повреждения (Фото сайта photo.qip.ru)В ходе производства на TBF-1 для обнаружения надводных целей и борьбы с подводными лодками противника стали устанавливать радары сантиметрового диапазона ASB, антенны которого монтировались под консолями крыла, экран и основное оборудование размещались в отсеке радиста-бомбардира. Дальность обнаружения крупных надводных целей типа крейсер, в условиях спокойного моря, составляла около 40 км, а рубки всплывшей подводной лодки 13 км. Минимальная дальность обнаружения целей – 320 метров. Радар ASB стал стандартным радаром и для последующих модификаций «Авенджера».В полёте группа «Авенджеров» с авианосца CV-11 «Интерпид» (под крылом антенны радара ASB), 1944 г. (Фото сайта www.warbirdinformationexchange.org)Практика боевого применения TBF-1 выявила слабость курсового стрелкового вооружения, состоящего из одного 7.62-мм пулемёта, установленного в фюзеляже. В строевых эскадрильях даже предпринимались попытки установки 12.7-мм пулемётов с синхронизирующим механизмом в корневой части крыла с одновременным демонтажом 7.62-мм пулемёта.Проблема увеличения огневой мощи курсового вооружения была решена в июле 1943 года с началом производства новой модификации торпедоносца TBF/ТВМ-1С. «Авенджер» получил усиленное крыло, которое позволило устанавливать в нём пулемёты калибра 12.7 мм за пределами радиуса вращения винта.Торпедоносец «Грумман» («Дженерал-Моторс») TBM-1C «Авенджер» (Рис. сайта wardrawings.be)Благодаря новому крылу TBF/ТВМ-1С получил возможность установки рельсовых направляющих Мк.4 (по четыре под каждой консолью крыла) для 127-мм неуправляемых ракет и подкрыльевых замков для подвески глубинных бомб и сбрасываемых топливных баков.Торпедоносцы TBF-1C «Авенджер» с авианосца CV-17 «Банкер Хилл» перед атакой острова Сайпан (под крылом установлены рельсовые направляющие для ракет), июнь 1944 г. (Фото сайта lex-for-lexington.tumblr.com)За возросшую огневую мощь «Авенджеру» пришлось заплатить снижением максимальной скорости (возросло аэродинамическое сопротивление из-за подвесок) до 414 км в час. Потяжелевший TBF/ТВМ-1С имел и меньшую дальность полёта с торпедой (1780 км против 1955 км у TBF-1) и меньший практический потолок в 6485 метров.TBF-1C «Авенджер» готовится к взлёту с авианосца с помощью катапульты (под крылом полный комплект рельсовых направляющих Мк.IV для 127-мм ракет) (Фото сайта www.airwiki.org)Для уменьшения аэродинамического сопротивления в Калифорнии разработали новые безрельсовые направляющие Мк.5 для ракет (так называемого «нулевого старта») и более мощные 127-мм ракеты HVAR.127-мм неуправляемые ракеты HVAR на безрельсовых направляющих Мк.5 под крылом «Авенджера», 1944 г. (Фото сайта www.catalystwwiifacts.com)«Авенджеры», обладающие большим радиусом действия, оснащенные радарами и глубинными бомбами (а TBF-1С и неуправляемыми ракетами), активно участвовали в противолодочных операциях на Атлантике с палуб эскортных авианосцев по прикрытию конвоев. Для большей эффективности эскортные авианосцы с «Авенджерами» на борту действовали совместно с эсминцами в составе самостоятельных поисково-ударных противолодочных групп. Такая тактика «Hunter Killer Group» позволяла преследовать подводные лодки противника на значительном удалении от охраняемых конвоев. До конца 1944 года силами 14 таких противолодочных групп на Атлантике были потоплены 53 немецких субмарины и одна захвачена. Потери американцев составили один эскортный авианосец.ТВМ-1С «Авенджер» (58 аэ) атакует ракетами немецкую подводную лодку (Рис. сайта fanread.ru)Для увеличения возможностей по поиску подводных лодок на «Авенджер» был установлен 3-сантиметровый радар ASD (AN/APS-3) в обтекателе на передней кромке правого крыла. Новый радар обладал лучшей точностью и большей дальностью обнаружения воздушных и надводных целей (рубки подводной лодки до 20 км, а крупных кораблей до 148 км). Новая противолодочная модификация торпедоносца получила обозначение TBM-1D.TBM-1D «Авенджер» на палубе лёгкого авианосца CVL-22 «Индепенденс», сентябрь 1944 г. (Фото сайта www.worldwarphotos.info)В начале 1944 года торпедоносец получил более мощный 1900-сильный двигатель фирмы «Райт». Новая модификация «Авенджера» ТВМ-3 после установки этого двигателя немного потяжелела, практический потолок уменьшился до 5608 м (против 6790 м у ТВМ-1). Максимальная скорость при этом возросла до 430, а крейсерская до 243 км в час.Торпедоносец «Дженерал-Моторс» («Грумман») TBM-3 «Авенджер» (Рис. сайта wardrawings.be)Вооружение ТВМ-3 осталось прежним (как у TBF-1): с 12.7-мм пулемётами в усиленном крыле и облегчёнными направляющими Мк.5 для 127-мм неуправляемых ракет HVAR. Противолодочная модификация с радаром AN/APS-3 в обтекателе на передней кромке правого крыла получила индекс ТВМ-3D.В полёте семёрка торпедоносцев ТВМ-3D «Авенджер» с авианосца CV-6 «Энтерпрайз», январь 1945 г. (Фото сайта wikimedia.org)Производство ТВМ-3, основной и самой массовой модификации «Авенджера», было развёрнуто на Восточном авиационном филиале концерна «Дженерал Моторс». До октября 1945 года там было построено около четырёх тысяч «Авенджеров».Торпедоносец «Дженерал-Моторс» («Грумман») TBM-3Е «Авенджер» (Рис. сайта wardrawings.be)Работы по дальнейшему совершенствованию конструкции «Авенджера» привели к созданию облегчённой модификации ТВМ-3Е, производство которой было начато в конце 1944 года. Облегченный ТВМ-3Е (почти на тонну) развивал более высокую максимальную скорость в 444 км в час. Практический потолок самолёта возрос до 6585 м.В полёте торпедоносец TBM-3Е «Авенджер», авиашоу, Австрия, июнь 2013 г. (Фото сайта aviationspotters.net)Нижний 7.62-мм пулемёт был демонтирован, так как на завершающем этапе боевых действии (с завоеванием практического превосходства в воздухе) надобность в нём отпала. Торпедоносец получил более мощный 3-см радар AN/APS-4 (устанавливался под правой консолью крыла). Дальность обнаружения рубки подводной лодки составляла до 30 км, торгового судна до 55 км, береговой линии 140 км. Воздушные цели обнаруживались на удалении до 9 км.TBM-3Е «Авенджер» на авиашоу в Висконсине (США) демонстрирует радар AN/APS-4 и вариант подвесного вооружения, июль 2013 г. (Фото сайта www.airliners.net)Ярким эпизодом боевой карьеры «Авенджеров» стал октябрь 1944 года, когда в результате торпедной атаки в заливе Лейте 24 октября был потоплен японский линкор «Мусаси», получивший девятнадцать попаданий.TBМ-3 «Авенджер» в условиях сильного волнения взлетает с палубы авианосца «Эссекс» (CV 9), 1944 г. (Фото сайта www.warbirdinformationexchange.org)В течение двух последующих дней «Авенджеры» приняли активное участие в потоплении четырёх японских авианосцев: «Дзуйхо», «Дзуйкаку», «Титосе» и «Тиёда». Общее количество торпедоносцев, участвующих в операции в заливе, составило около 236 единиц.Подвеска торпеды Мк.13 на ТВF-1С «Авенджер» на палубе авианосца CVL-30 «Сан Джасинто», залив Лейте, 25 октября 1944 г. (Фото сайта www.ibiblio.org)По результатам боевого применения во Второй мировой войне торпедоносец-бомбардировщик «Грумман» («Дженерал-Моторс») TBF/TBM «Авенджер» оправдал возложенные на него ожидания.Достаточно большое количество «Авенджеров» сохранилось до наших дней не только в качестве музейных экспонатов, но и лётно-пригодных образцов, участвующих во всевозможных авиашоу в разных частях света.«Грумман» TBM-3Е «Авенджер» на аэродроме в Греции, 2012 г. (Фото сайта cdn.airplane-pictures.net)«Грумман» TBM-3Е «Авенджер» на авиашоу в Австрии, июнь 2013 г. (Фото сайта aviationspotters.net)«Грумман» TBM-3Е «Авенджер» на авиашоу в Колорадо, 2012 г. (Фото сайта www.madography.com)