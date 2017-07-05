16:10 05 июля

Рассказы об оружии. САУ СУ-76М



Как только не обзывали эту машину, как не критиковали. Тем не менее, выпущенная в количествах, уступающим только Т-34, СУ-76 стала надежным спутником пехоты как в обороне, так и в наступлении.

СУ-76 была создана на базе легкого танка Т-70, в первую очередь, как мобильное средство сопровождения пехоты. Именно так, и никак иначе. Именно нерациональное использование САУ и повлекло за собой большие и неоправданные потери в первое время и критику в адрес самоходки.



Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76 (СУ-76М).



Эта машина использовалась в качестве орудия сопровождения пехоты (конницы), а также как противотанковое средство для борьбы с легкими и средними танками и САУ противника. Для борьбы с тяжелыми машинами СУ-76М была малоэффективна из-за слабой броневой защиты корпуса и недостаточной мощности орудия. С оговорками, правда.

Большую критику вызывала открытая сверху боевая рубка. Кстати, по первоначальному плану боевое отделение было полностью закрыто броней, но в ходе работ по модернизации от бронированной крыши отказались.



Несмотря на то, что противопульное бронирование являлось слабостью САУ, машины этого типа широко использовались в боевых действиях. Имея в боекомплекте различные типы боеприпасов, СУ-76М могли поражать живую силу, артиллерию и бронированные цели противника.

Достаточно сказать, что подкалиберный снаряд, появившийся в 1943 году, с дистанции 500 метров пробивал броню толщиной 100-мм. Но на такую дистанцию выстрела к «Тиграм» подойти было не просто.

Легкие самоходно-артиллерийские установки в годы Великой Отечественной войны создавались на базе легких танков Т-60 и Т-70 с установкой в броневой рубке 76,2-мм орудия ЗИС-З на заводах:

завод №38 (главный конструктор М.Н. Щукин)
Завод №40 (главный конструктор Л.Ф. Попов)
Горьковский автозавод (зам. главного конструктора Н.А. Астров).

Всего было выпущено 14 280 САУ СУ-76 и СУ-76М.



Командир машины и заряжающий находились у правого борта броневой рубки, наводчик - слева от пушки.



Рабочее место механика-водителя САУ было оборудовано в центре отделения управления в носовой части корпуса. У механика-водителя имелся свой входной люк, располагавшийся в верхнем лобовом листе корпуса, в крышке которого устанавливался смотровой перископический зеркальный прибор. Посадка и выход экипажа, а также загрузка боекомплекта производилась через двухстворчатую бронедверь, располагавшуюся в верхнем кормовом листе боевой рубки.



В качестве основного оружия в боевом отделении на станке была установлена 76,2-мм пушка ЗИС-З образца 1942 года с клиновым затвором и полуавтоматикой механическою (копирного) типа.

Горизонтальные цапфы орудия устанавливались в подшипниках, закрепленных на переднем листе рубки. Две боковые распорки станка пушки были связаны с бортами корпуса машины.

При стрельбе прямой наводкой использовался штатный прицел пушки ЗИС-З, при стрельбе с закрытых огневых позиций - панорамный прицел. Для наблюдения за полем боя в крыше рубки устанавливался перископ-разведчик, который имел шкалы измерения углов для корректирования стрельбы. В походном положении этот прибор укладывался внутри машины.



Кроме того, в листе боевой рубки слева от пушки был установлен 7,62-мм пулемет ДТ.



Личное вооружение экипажа состояло из пистолетов-пулеметов ППШ или ППС и десятка гранат Ф-1



Силовая установка состояла из двух четырехтактных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 жидкостного охлаждения, установленных параллельно вдоль бортов корпуса. Общая мощность силовой установки составляла 140 л.с. (103 кВт). Пуск двигателей САУ производился с помощью двух электростартеров или вручную с помощью заводной рукоятки. Включение стартеров отдельное - для каждого двигателя. Емкость топливных баков составляла 320 л, запас хода машины по шоссе достигал 250 км.



Механическая трансмиссия САУ состояла из двух четырехступенчатых КПП. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы. Приводы управления были механические. Максимальная скорость движения по шоссе составляла 45 км/ч.

Для внешней радиосвязи предусматривалась установка радиостанции 9Р, для внутренней — танкового переговорного устройства ТПУ-ЗР. Для связи командира с механиком-водителем использовалась световая сигнализация (сигнальные цветные лампочки).

Как только не называли эту самоходку... "Сукой", "коломбиной" и "голо...м фердинандом", "братской могилой экипажа". СУ-76 принято ругать за слабое бронирование и открытую боевую рубку. Однако объективное сравнение с однотипными западными образцами убеждает, что СУ-76 мало в чем уступала немецким "мардерам", не говоря уж о британских "бишопах".

Тем не менее, наличие этой САУ в первых рядах при наступлении воспринималось чуть с меньшим восторгом, чем работа "Катюш", но все-таки. Легкие и верткие, и ДОТ заткнут, и пулемет на гусеницы намотают. Одним словом, лучше с "коломбинами", чем без них.

А открытая рубка не позволяла отравиться пороховыми газами экипажу. Напомню, что Су-76 использовалось именно как орудие поддержки пехоты. Пушка ЗиС-5 имела скорострельность 15 выстрелов в минуту, и можно только представить, в каком аду приходилось действовать самоходчикам при ведении огня на подавление.



Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал:

"...Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников..."

При правильном использовании, а это пришло не сразу, СУ-76М хорошо показали себя как в обороне - при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении - при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками.

СУ-76 иногда использовались для стрельбы с закрытых позиций. Угол возвышения её орудия был максимальным среди всех советских серийных самоходок, и дальность стрельбы могла достигать пределов установленного на ней орудия ЗИС-3, то есть 13 км.

Низкое удельное давление на грунт позволяло самоходке нормально передвигаться в болотистой местности, где другие типы танков и САУ неминуемо бы завязли. Это обстоятельство сыграло большую положительную роль в боях 1944 г. в Белоруссии, где болота играли роль естественных преград для наступающих советских войск.



СУ-76М могли проходить по наспех сооруженным гатям вместе с пехотой и атаковать врага там, где он меньше всего ожидал ударов советских самоходок.

Неплохо СУ-76М проявила и в городских боях - открытая ее рубка, несмотря на возможность поражения экипажа огнем стрелкового оружия, обеспечивала лучший обзор и позволяла весьма тесно взаимодействовать с бойцами пехотных штурмовых отрядов.



Наконец, СУ-76М могла поражать своим огнем все легкие и средние танки и равноценные ей самоходки вермахта.

С окончанием Второй Мировой войны служба СУ-76М не закончилась. В Советской Армии они эксплуатировались до начала 50-х годов, 130 машин, переданных в период войны Войску Польскому, так же были списаны к середине 50-х, несколько десятков доставшихся КНДР приняли довольно активное участие в Корейской войне, но в большинстве своем ее не пережили.



Каков же итог? А итог прост, как бронебойный снаряд. Созданная вокруг отличной пушки ЗИС-3 на базе неплохого легкого танка Т-70, выпускавшаяся большими сериями, СУ-76 сделала самоходную артиллерию Красной Армии действительно массовой.

СУ-76 стала надежным средством огневой поддержки пехоты и таким же символом Победы, пусть и не столь явным, как "тридцатьчетверки" и "зверобои". Но по массовости СУ-76 уступали только Т-34.




Источники:
Музей военной истории с. Падиково Московской области
Игорь Шмелев. «Самоходная артиллерия»
Г.Л. Холявский "Полная энциклопедия танков мира 1915 - 2000 гг"
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/samohodnie-ustanovki/101-su-76m
Автор: Роман Скоморохов, видео - Роман Кривов


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Комментарии 5

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  1. avt Сегодня, 15:47
    Отличная машина производства военного времени ! good С не менее замечательной дивизионной пушкой ! good Правда с огнеприпасом проблемы были в части тех же бронебойных. Ну так это не недоработка конструкторов машины и орудия , а беда другого ведомства .Ну а ненавидели её те , кто на ней воевать не обучен был и кого опять же не обученные командиры кидали вместо танков . Вот немцы грамотно подошли к своим самоходам и провели их по линии артиллерии , а не танкистов.
    avt
    1. hohol95 Сегодня, 15:59
      Это сперва самоходчики у немцев были отделены от танковых войск! А под конец и танкистам пришлось залезать в такие машины, как - танк-истребители Panzer IV/70 ( V ) и Panzer IV/70 ( А ), . JagdPz IV и "ХЕТЦЕРЫ" вот их мнение о этих машинах почему-то нигде не приводится! Да и про "МАРДЕРЫ" помалкивают.
      hohol95
  2. hohol95 Сегодня, 15:51
    Только каким трудом далась "ОГРАНКА" СУ-76!
    1. СУ-76(СУ-12) - конец 1942 года.
    2. СУ-76М(СУ-12М) - лето 1943 года.
    3. СУ-76(СУ-15) - конец 1943 года.
    "В мае 1943 г. И.В. Сталин поинтересовался у наркома танковой промышленности, что уже сделано по устранению дефектов СУ-76 и как восполнена их недостача. А узнав, что деятельность наркомата ограничилась наказаниями, обрушил на головы наркома и его замов свой гнев, изложенный в двух письмах и телеграмме, где «… подобное наказание талантливого конструктора и танкостроителя СССР, товарища Гинзбурга…» называлось «…гнусным преступлением!», а «…фактическое бездействие руководства наркомата…», по его мнению, «…оставило Красную Армию совсем без самоходной артиллерии». С.А.Гинзбург был отозван с фронта приказом Ставки, но было поздно, так как отозвание, по воспоминаниям Л.И. Горлицкого, пришло лишь через день после его трагической гибели."
    hohol95
  3. hohol95 Сегодня, 15:53
    Михаил Свирин
    САМОХОДКИ СТАЛИНА
    ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ САУ 1919-1945
    "Как бы то ни было, к лету 1943 г. СУ-76М (СУ-12М) пошли в войска и учебные подразделения. Их массовое боевое применение имело место на Курской дуге, и именно тут родились устойчивые слухи о ненадежности механизмов СУ-76, продержавшиеся всю войну, равно как тут же появились и первые уничижительные клички в адрес этой боевой машины, в частности «братская могила четырех танкистов», «», «душегубка». Это объяснялось отчасти и тем, что САУ отдали в подчинение танковых войск, а это было чревато тем, что большинство из них применялись теперь большей частью именно как танки без башни. И потому отработанная еще в самом начале года тактика часто менялась с точностью до наоборот - сравнительно толстобронные танки либо пехота шли, прикрываясь СУ-76, броневая защита которых была очень слабой. Но были и другие причины.
    Лето было жарким и СУ-76, практически не имевшие нормальной вентиляции боевого отделения, обзывали «душегубкой», как, впрочем, и СУ-76(И), испытывавшую в это время сходные проблемы. Уже в начале июля наркоматом было рекомендовано демонтировать «вплоть до фартука перископического прицела» крышу боевой рубки или установить на крыше СУ-76М вытяжной вентилятор.
    Машина со снятой крышей понравилась в войсках несмотря на то, что дождь лил на головы экипажа, а закрепить брезент было непросто.
    Механики-водители не любили СУ-12М, так как сидеть посередине между моторами было очень неприятно, как неудобно было оперировать для управления САУ двумя КПП, издававшими из-за несинхронной работы множество посторонних шумов. Случавшиеся поломки механизмов также не добавляли любви водителям этих машин.
    И хоть по надежности работы они уже мало отличались от средних САУ, ремонтировать их все-таки приходилось большей кровью, так как ремонт почти всегда сводился к замене КПП, главного вала или главных передач."
    hohol95
  4. hohol95 Сегодня, 16:00

    СУ-76. «Братская могила» или оружие Победы?
    Александр Чубачин
    hohol95
Картина дня