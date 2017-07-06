Рассказы об оружии. Зенитная пушка 3-К: обрусевшая немка

Источники:

Музей военной истории, с. Падиково Московской области.

https://topwar.ru/102778-zenitki-protiv-tankov-chast-1-ya.html.

http://armedman.ru/artilleriya/1937-1945-artilleriya/76-mm-zenitnaya-pushka-obr-1938-goda-sssr.html.

К концу 20-х годов прошлого века командование РККА пришло к выводу о необходимости создания нового зенитного орудия. Аэропланы все больше становились самолетами, и зенитные пушки Лендера калибра 76,2 мм все меньше отвечали требованиям современности.В связи с этим предпринимались попытки создания современного 76-мм зенитного орудия.Однако реальность была такова, что в конце 20-х — начале 30-х годов советская конструкторская школа была ещё весьма слабой, а производственная база артиллерийских заводов только начала обновляться за счёт поставок импортного станочного оборудования (в основном из Германии).И 28 августа 1930 года общество БЮТАСТ (подставная контора фирмы «Рейнметалл») подписала секретный контракт на поставку в СССР четырёх опытных образцов и технологии изготовления 7,5-см зенитных пушек (7,5 cm Flak L/59), которые в тот момент ещё даже не прошли толком испытаний. За немцами следили весьма пристально их бывшие противники по Первой мировой в плане соблюдения условий Версальского договора.Так что не от хорошей жизни немцы делились новейшими разработками, им требовались полноценные испытания.Оригинальные образцы, изготовленные в Германии, в феврале-апреле 1932 года прошли испытания на Научно-исследовательском артиллерийском полигоне. В том же году пушка была принята на вооружение под названием «76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. (3-К)». Специально для неё был разработан новый снаряд с бутылочной формой гильзы, который использовался только в зенитных орудиях.Автоматика, точнее, полуавтоматика орудия обеспечивала экстракцию стреляных гильз и закрывание затвора во время стрельбы. Заряжание снарядов и выстрел производились вручную.Наличие механизмов полуавтоматики обеспечивало высокую боевую скорострельности пушки — до 20 выстрелов в минуту. Подъемный механизм позволял вести огонь в диапазоне углов вертикальной наводки от -3° до +82°. По меркам начала 30-х годов, зенитное орудие образца 1931 года было вполне современным и обладало хорошими баллистическими характеристиками.Лафет с четырьмя откидными станинами обеспечивал круговой обстрел, причем при весе снаряда 6,5 кг максимальная высота поражения воздушных целей составляла 9 км. Существенным недостатком пушки являлось то, что перевод из походного положения в боевое занимал относительно много времени (около 5 минут) и представлял собой довольно трудоемкую операцию. Кроме того, двухколёсная повозка была неустойчива при транспортировке по пересечённой местности.Несколько десятков орудий (от 20 до 40) было установлено на грузовики ЯГ-10. «Грузовая» ЗСУ получила индекс 29-К. Для установки зенитки дно кузова автомобиля усиливалось. Автомобиль дополнялся четырьмя откидными упорами домкратного типа. Кузов в походном положении был дополнен защитными броневыми бортами, которые в боевом положении откидывались горизонтально, увеличивая площадку обслуживания орудия. В передней части грузовой платформы имелись два зарядных ящика по 24 снаряда каждый. На откидных бортах находились места для четырех номеров расчета.На базе орудия 3-К была разработана 76-мм зенитная пушка образца 1938 года. С целью сокращения времени развёртывания то же самое орудие было установлено на новую, четырёхколёсную платформу.Благодаря применению новой платформы ЗУ-8, время перевода системы из походного положения в боевое сократилось по сравнению с 5 минут до 1,0-1,5 мин., а наличие у платформы независимого подрессоривания колес позволило перевозить орудие со скоростью до 50 км/ч вместо 35 км/ч.До войны войска успели получить 750 76-мм зенитных пушек обр. 1938 г. Это была самая многочисленная в СССР на момент начала войны зенитная пушка среднего калибра.Благодаря гильзе бутылочной формы с увеличенным зарядом пороха и длинному стволу 76-мм зенитные орудия 1931 г. и 1938 г. обладали прекрасной бронепробиваемостью. Бронебойный снаряд БР-361, выпущенный из орудия 3-К на дистанции 1000 метров при угле встречи 90°, пробивал 85-мм броню. В начальный период войны этого было более чем достаточно для уничтожения любого немецкого танка.В соответствии с предвоенными планами зенитный дивизион каждой стрелковой дивизии Красной Армии, наряду с двумя четырехорудийными батареями 37-мм зенитных пушек, должен был иметь и четырехорудийную батарею 76-мм зенитных пушек. Кроме того, в состав каждого корпуса включался зенитный артиллерийский дивизион в составе трех шестиорудийных батарей 76-мм зенитных пушек. Всего с учетом зенитных артиллерийских полков ПВО страны и дивизионов РГК и ВВС планировалось иметь 4204 зенитные пушки калибром 76 мм.Однако же, реализовать эту программу не успели даже частично. Буквально через год после принятия на вооружение 76-мм пушки обр. 1938 г., была разработана ещё более мощная 85-мм зенитная пушка обр. 1939 года. Именно она-то и заняла место «трехдюймовки» и с небольшими изменениями выпускалась промышленностью в течение всей Великой Отечественной войны.Несмотря на сильную внешнюю схожесть обеих пушек, перепутать их практически невозможно, если знать две характерные детали: 85-мм зенитка образца 1939 г. оснащена дульным тормозом и имеет коническую секцию в средней части ствола. В противоположность, ствол «трехдюймовки» совершенно прямой.Тем не менее, обрусевшая немка повоевала по обе стороны фронта. В распоряжении немцев в первые месяцы войны попало некоторое количество этих орудий. А так как немцы не гнушались ничем трофейным, то пушка была принята на вооружение вермахта под старым названием 7,5 cm Flak L/59 (r).На нашей стороне 3-К отвоевала и Финскую, и Великую Отечественную.Тактико-технические характеристики:калибр: 76,2 мм;длина ствола: 4,19 м;вес во время передвижения: 4210 кг;вес в бою: 3050 кг;сектор вертикальной наводки: от −3° до +82°;угол горизонтальной наводки: 360°;высота действенного огня: 9300 м;вес снаряда: 6,61 кг;начальная скорость снаряда: 815 м/с.