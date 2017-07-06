Рассказы об оружии. Зенитная пушка 3-К: обрусевшая немка
К концу 20-х годов прошлого века командование РККА пришло к выводу о необходимости создания нового зенитного орудия. Аэропланы все больше становились самолетами, и зенитные пушки Лендера калибра 76,2 мм все меньше отвечали требованиям современности.
В связи с этим предпринимались попытки создания современного 76-мм зенитного орудия.
Однако реальность была такова, что в конце 20-х — начале 30-х годов советская конструкторская школа была ещё весьма слабой, а производственная база артиллерийских заводов только начала обновляться за счёт поставок импортного станочного оборудования (в основном из Германии).
И 28 августа 1930 года общество БЮТАСТ (подставная контора фирмы «Рейнметалл») подписала секретный контракт на поставку в СССР четырёх опытных образцов и технологии изготовления 7,5-см зенитных пушек (7,5 cm Flak L/59), которые в тот момент ещё даже не прошли толком испытаний. За немцами следили весьма пристально их бывшие противники по Первой мировой в плане соблюдения условий Версальского договора.
Так что не от хорошей жизни немцы делились новейшими разработками, им требовались полноценные испытания.
Оригинальные образцы, изготовленные в Германии, в феврале-апреле 1932 года прошли испытания на Научно-исследовательском артиллерийском полигоне. В том же году пушка была принята на вооружение под названием «76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. (3-К)». Специально для неё был разработан новый снаряд с бутылочной формой гильзы, который использовался только в зенитных орудиях.
Автоматика, точнее, полуавтоматика орудия обеспечивала экстракцию стреляных гильз и закрывание затвора во время стрельбы. Заряжание снарядов и выстрел производились вручную.
Наличие механизмов полуавтоматики обеспечивало высокую боевую скорострельности пушки — до 20 выстрелов в минуту. Подъемный механизм позволял вести огонь в диапазоне углов вертикальной наводки от -3° до +82°. По меркам начала 30-х годов, зенитное орудие образца 1931 года было вполне современным и обладало хорошими баллистическими характеристиками.
Лафет с четырьмя откидными станинами обеспечивал круговой обстрел, причем при весе снаряда 6,5 кг максимальная высота поражения воздушных целей составляла 9 км. Существенным недостатком пушки являлось то, что перевод из походного положения в боевое занимал относительно много времени (около 5 минут) и представлял собой довольно трудоемкую операцию. Кроме того, двухколёсная повозка была неустойчива при транспортировке по пересечённой местности.
Несколько десятков орудий (от 20 до 40) было установлено на грузовики ЯГ-10. «Грузовая» ЗСУ получила индекс 29-К. Для установки зенитки дно кузова автомобиля усиливалось. Автомобиль дополнялся четырьмя откидными упорами домкратного типа. Кузов в походном положении был дополнен защитными броневыми бортами, которые в боевом положении откидывались горизонтально, увеличивая площадку обслуживания орудия. В передней части грузовой платформы имелись два зарядных ящика по 24 снаряда каждый. На откидных бортах находились места для четырех номеров расчета.
На базе орудия 3-К была разработана 76-мм зенитная пушка образца 1938 года. С целью сокращения времени развёртывания то же самое орудие было установлено на новую, четырёхколёсную платформу.
Благодаря применению новой платформы ЗУ-8, время перевода системы из походного положения в боевое сократилось по сравнению с 5 минут до 1,0-1,5 мин., а наличие у платформы независимого подрессоривания колес позволило перевозить орудие со скоростью до 50 км/ч вместо 35 км/ч.
До войны войска успели получить 750 76-мм зенитных пушек обр. 1938 г. Это была самая многочисленная в СССР на момент начала войны зенитная пушка среднего калибра.
Благодаря гильзе бутылочной формы с увеличенным зарядом пороха и длинному стволу 76-мм зенитные орудия 1931 г. и 1938 г. обладали прекрасной бронепробиваемостью. Бронебойный снаряд БР-361, выпущенный из орудия 3-К на дистанции 1000 метров при угле встречи 90°, пробивал 85-мм броню. В начальный период войны этого было более чем достаточно для уничтожения любого немецкого танка.
В соответствии с предвоенными планами зенитный дивизион каждой стрелковой дивизии Красной Армии, наряду с двумя четырехорудийными батареями 37-мм зенитных пушек, должен был иметь и четырехорудийную батарею 76-мм зенитных пушек. Кроме того, в состав каждого корпуса включался зенитный артиллерийский дивизион в составе трех шестиорудийных батарей 76-мм зенитных пушек. Всего с учетом зенитных артиллерийских полков ПВО страны и дивизионов РГК и ВВС планировалось иметь 4204 зенитные пушки калибром 76 мм.
Однако же, реализовать эту программу не успели даже частично. Буквально через год после принятия на вооружение 76-мм пушки обр. 1938 г., была разработана ещё более мощная 85-мм зенитная пушка обр. 1939 года. Именно она-то и заняла место «трехдюймовки» и с небольшими изменениями выпускалась промышленностью в течение всей Великой Отечественной войны.
Несмотря на сильную внешнюю схожесть обеих пушек, перепутать их практически невозможно, если знать две характерные детали: 85-мм зенитка образца 1939 г. оснащена дульным тормозом и имеет коническую секцию в средней части ствола. В противоположность, ствол «трехдюймовки» совершенно прямой.
Тем не менее, обрусевшая немка повоевала по обе стороны фронта. В распоряжении немцев в первые месяцы войны попало некоторое количество этих орудий. А так как немцы не гнушались ничем трофейным, то пушка была принята на вооружение вермахта под старым названием 7,5 cm Flak L/59 (r).
На нашей стороне 3-К отвоевала и Финскую, и Великую Отечественную.
Тактико-технические характеристики:
калибр: 76,2 мм;
длина ствола: 4,19 м;
вес во время передвижения: 4210 кг;
вес в бою: 3050 кг;
сектор вертикальной наводки: от −3° до +82°;
угол горизонтальной наводки: 360°;
высота действенного огня: 9300 м;
вес снаряда: 6,61 кг;
начальная скорость снаряда: 815 м/с.
Источники:
Музей военной истории, с. Падиково Московской области.
https://topwar.ru/102778-zenitki-protiv-tankov-chast-1-ya.html.
http://armedman.ru/artilleriya/1937-1945-artilleriya/76-mm-zenitnaya-pushka-obr-1938-goda-sssr.html.
Автор: Роман Скоморохов
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