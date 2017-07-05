Вторжения США в Сирию ждут в ближайшие часы

Москва ожидает нового акта прямой агрессии США против Сирийской арабской республики. Об этом, выступая на брифинге 29 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вашингтон, по ее словам действует в рамках хорошо отработанного сценария «реакции на химическую атаку».«Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что все это — инсценировка, — заявила официальный представитель МИД РФ. — Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра».Сейчас весь мир наблюдает подготовку новой агрессии США на Сирию, на поддержку которой брошены все силы мейнстримовских СМИ, указала Мария Захарова.Надо сказать, что обвинения со стороны Вашингтона и Парижа в адрес Дамаска в подготовке химической атаки выглядят в высшей степени абсурдно. Боевая эффективность таких действий крайне невысока, изменить ситуацию на фронте с помощью них не получится, зато со стопроцентной гарантией газовая атака спровоцирует агрессию Запада. То есть для любого здравомыслящего человека очевидно, что Асад и союзные ему силы, даже если бы и располагали химическим оружием (в действительности все химические арсеналы САА ликвидированы еще в 2013 году), ни за что не стали бы его применять.Однако, американцы, надеясь на свое доминирование на медийном мировом пространстве, а также руководствуясь принципом доктора Геббельса «Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят», не считают нужным изыскивать более убедительные и правдоподобные поводы для начала интервенции.Следует отметить, что о подготовке прямой агрессии говорят не только фейковые разглагольствования американских должностных лиц. Известно, что американцы создают несколько ударных группировок для наступления на САР. И подготовка к этому началась еще весной. Одна мощная группировка разворачивается в Иордании, другая на севере Сирии, на территориях, подконтрольных проамериканским курдским группировкам из так называемых СДС. В составе этих группировок имеются артиллерийские системы, бронетехника и имеющие большую дальность действия РСЗО. Роль пушечного мяса на севере отводится курдским бандфомированиям, на юге – террористам из различных джихадистских групп. В составе тех и других будут действовать американские, британские, французские, и, возможно, израильские спецназовцы. Кроме того, в составе южной группировки будут включены подразделения ВС Иордании. Ну и, конечно, решающая роль будет отведена американским ВВС и ракетонесущим кораблям ВМФ США.О неизбежности американского удара по Сирии, возможно, в ближайшие часы, заявил политолог Сергей Марков, на пресс-конференции, прошедшей в Москве 29 июня.«Удар будет нанесен в рамках подготовки встречи с Путиным. Трамп этой встречи боится, потому что если она состоится, для него возникнет опасная ситуация – мощная атака на него его противников за то, что он сдал Украину, бросил ее к ногам Владимира Путина», — сказал Марков.Политолог полагает, что на обострение ситуации играют и США, и Россия, чтобы потом продемонстрировать достигнутые договоренности о совместных ударах по ИГИЛ и координации в небе над Сирией.«Это будет объявлено как большой успех по борьбе с терроризмом. Трамп получит то, что он так хочет. С одной стороны достигнуть успеха на переговорах с Путиным, а с другой, сделать это почти незаметно. Так, что об этом ничего не смогут сказать его противники», — заявил Марков.Действительно, The Guardian сообщает, что президент США поручил Совету национальной безопасности Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он предложил бы в качестве «разменной монеты» в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Однако военные приготовления американцев не укладываются в рамки разового «символического» удара «Томагавками», вроде того, что был нанесен по сирийскому аэродрому. Очевидно, что речь идет о масштабном наземном наступлении. Да, и учитывая контекст сегодняшних отношений между нашими странам, даже после такой «разменной монеты», как «простой» ракетный удар, встреча, скорее всего, попросту не состоится. Тем более, что российские военные в Сирии, после своих заявлений, будут просто вынуждены сбивать крылатые ракеты и даже самолеты американской коалиции, если они атакуют САА и их союзников, дабы спасти лицо. То есть, если информационные «наезды» вроде голословных обвинений в подготовке химической атаки, еще и могут быть как-то представлены, как подготовка к торгу с Путиным, то силовые действия могут сделать этот торг невозможным.Впрочем, военные приготовления американцев на севере Сирии направлены не только против Сирии, России и Ирана. Стремление Вашингтона создать курдское государство со столицей в Ракке, наталкивается на категорические возражения Анкары. Руководство Турции открытым текстом заявляет о готовности применить военную силу, чтобы помешать реализации американских планов на севере САР.На днях президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции заявил о том, что Анкара начнет новую масштабную операцию на территории Сирии и даже включит в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства. «Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем также, как в ходе операции «Щит Евфрата», - заявил Эрдоган.А 25 июня на собрании правящей партии "Справедливость и развитие" в Стамбуле, турецкий лидер разразился прямыми угрозами в адрес США. Указав на вооруженную помощь США рабочей партии Курдистана Турции (РПК) и «Сирийским демократическим силам» на севере Сирии, Эрдоган заявил: «Турция отомстит главным владельцам оружия за каждую каплю крови, пролитую от американского оружия».Ресурс «Военное обозрение» приводит комментарий доцента Дипломатической академии, директора Центра востоковедных исследований Владимира Аваткова: «У турок сейчас много боеспособных частей на юго-востоке страны и непосредственно в Сирии. Операция "Щит Евфрата" сплотила вооруженные силы, ослабленные прошлогодним переворотом, и дала им необходимый боевой опыт. Тесное сотрудничество американцев с курдами вызывает сильное раздражение у Анкары. Предупреждения со стороны Эрдогана звучат всё чаще, и относиться к ним следует серьезно, особенно в свете угроз пересмотреть отношения Турции с НАТО».Именно поэтому, стремительно наращиваемая американцами группировка должна, помимо всего прочего, самим фактом своего присутствия постараться удержать Турцию от «резких движений».Конечно, Вашингтон сделает все, чтобы избежать вооруженного противостояния со своим союзником по НАТО, однако и отказаться от поддержки курдов, и строительства «независимого» Курдистана он не может, поскольку, его создание является одним из центральных пунктов американо-израильского плана «Большого Ближнего Востока».По этой же причине возможность «сделки» Трампа и Путина по Сирии стремится к нулю. Сионисты, с которыми Трамп тесно связан, и от которых находится в полной зависимости намерены уничтожить не только власть Асада, но и сирийское государство как таковое, а Россия полна решимости его отстоять. И потому площадки для торга, по крайней мере, честного, здесь нет. Свержение Асада и ликвидация САР является для Трампа вопросом его политического выживания, поэтому не только с победой сирийцев, но и с сохранением даже в усеченном виде сирийской государственности, он не смирится