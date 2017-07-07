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Турции рановато мечтать об авианосце
«Авианосец уже не является далекой мечтой для нас», – заявил президент Турецкой Республики. Неужели Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что его страна приблизилась к возможностям, которыми обладают всего несколько государств в мире? При ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что под словом «авианосец» турецкие политики и военные имеют в виду нечто совершенно иное.
Турция намерена построить собственный авианосец, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Эти планы были озвучены во время спуска на воду нового корабля турецких ВМС – корвета «Кыналыада».
«Мы обязаны стать одним из лидеров в кораблестроении, а авианосец уже не является далекой мечтой для нас», – обнадежил сограждан турецкий президент. Что будет представлять собой корабль, который Эрдоган назвал «авианосцем»?
«Проект «Анатолия»
По данным открытых источников, проект крайне отличается и от американских, и от британских, и от китайских, и от российских аналогов.
Обсуждение проекта «авианосца» ведется в Турции как минимум с начала 2000-х годов. Тогда проект имел другое название – «Левент». В 2012 году глава секретариата оборонной промышленности Турции Мурад Баяр заявил: страна завершает разработку проекта. Тогда турецкие СМИ сообщали, что строительство корабля займет пять лет и обойдется в 1,5 млрд долларов. Проект подразумевал, что на борту планировалось разместить восемь вертолетов и около 1 тыс. личного состава. Было объявлено, что корабль будет построен к 2021 году.
Однако в итоге в качестве проекта был взят вариант, предложенный испанской судостроительной компанией Navantia, совместно с которой он и будет производиться. Церемония подписания контракта на проектирование и строительство корабля с компанией Sedef прошла на Международной военно-морской выставке IDEF 2015. Причем в качестве основы данного проекта испанцами был взят УДК-авианосец ВМС Испании «Хуан Карлос I».
Как заявляют турецкие военные, Anadolu («Анатолия», или «Малая Азия» – такое название, предположительно, будет носить корабль) должен стать одновременно универсальным десантным кораблем (УДК) и авианосцем.
Планируется, что корабль будет иметь длину 232 м, ширину 32 м и водоизмещение чуть более 26 тыс. т. Для сравнения, единственный российский авианосец – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – имеет длину по ватерлинии 270 м (и наибольшую длину 306 м), наибольшую ширину 72 м и полное водоизмещение 61,3 т.
Для приведения УДК в движение планируется установить пять дизельных силовых установок (предполагаемая скорость – 21 узел, то есть 39 км/ч). Для подъема в воздух самолетов будет предусмотрен трамплин. Авиакрыло должно состоять из 10 истребителей F-35B и 12 вертолетов. Кроме того, как УДК он сможет перевозить около 94 танков и 700 военнослужащих, а также будет оснащен госпиталем на 34 койки.
Иначе говоря, когда турецкий президент и военные называют Anadolu авианосцем, они, мягко говоря, лукавят. Корабль того типа, которым планируют усилить турецкий флот, нельзя сравнить ни с американскими авианосцами «Джеральд Форд» или «Нимиц», ни с российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».
ВМС США располагают несколькими кораблями такого рода: УДК и десантно-вертолетными кораблями, на которых способны базироваться, например, штурмовики вертикального взлета Harrier. Пентагон не считает такие корабли авианосцами. Истребители-бомбардировщики F35B, которые планируется разместить на турецком «УДК-авианосце», также относятся к самолетам с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Подобные корабли действительно являются авианесущими – но на этом их сходство с настоящими авианосцами заканчивается. Их боевая мощь, радиус применения, размер авиакрыла и то, что во флоте называется «проекцией силы», не идут ни в какое сравнение с теми возможностями, которые предоставляет России «Адмирал Кузнецов» и тем более Соединенным Штатам – их гигантские атомные авианосцы. Подобные корабли можно сравнить скорее с французским вертолетоносцем «Мистраль», который в свое время Россия купила у Франции и который в итоге оказался в распоряжении египетских ВМС.
Строительство же настоящего авианосца в Турции, насколько можно понять, даже не обсуждается. Оно и немудрено – сложно представить, какие именно задачи мог бы выполнять в интересах Анкары столь крупный, столь дорогостоящий и столь специфический корабль.
Зачем это нужно Турции?
«Это часть общей тенденции – усиления стратегических сил военно-морского флота Турции. Турция уже давно переходит от оборонительных средств к стратегическим», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Андрей Болдырев. Эта тенденция началась в конце 2000-х годов, когда турки стали сами строить свои корабли, а не покупать.
Авианесущие корабли – даже такого рода, как УДК – представляют собой одну из наиболее грозных сил флота и направлены на создание проекции силы вооруженных сил страны в определенном регионе. Это оружие прежде всего наступательного характера. Не надо забывать, что в сферу интересов Турции входит не только Черное море, но и Средиземное.
«С политической точки зрения Эрдоган хочет расширить сферу влияния Турции. Анкара не хочет ограничиваться только Черным морем, Эгейским морем и Ближним Востоком. Я думаю, у него гораздо больше интересы и аппетиты», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.
Что это означает для России?
Владимир Комоедов считает, что Anadolu вряд ли будет ходить в Черном море. По его мнению, это просто не нужно: «Черное море не такое большое», и корабль нужен Турции для операций в Средиземном море. В этой связи Комоедов подчеркнул: России, конечно же, следует принимать в расчет усиление турецкого флота, несмотря на конструктивный характер отношений с этой страной.
Если в Средиземном море «бродят авианосцы – американские, турецкие, французские, которые могут передвигать авиацию в любую точку Средиземноморского региона, то надо задуматься, как можно противостоять», подчеркнул эксперт. По мнению Комоедова, в этих условиях Черноморский флот должен быть очень мобильным и ему не надо зацикливаться на больших тихоходных кораблях.
Общее перевооружение нашего флота планируется к концу 2020 года, напомнил эксперт Андрей Болдырев. До недавнего времени соотношение между ВМС Турции и российским Черноморским флотом по огневой мощи и по количеству кораблей было не в нашу пользу.
Автор: Никита Коваленко, Екатерина Коростиченко
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/7/3/877090.html
Турция намерена построить собственный авианосец, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Эти планы были озвучены во время спуска на воду нового корабля турецких ВМС – корвета «Кыналыада».
«Мы обязаны стать одним из лидеров в кораблестроении, а авианосец уже не является далекой мечтой для нас», – обнадежил сограждан турецкий президент. Что будет представлять собой корабль, который Эрдоган назвал «авианосцем»?
«Проект «Анатолия»
По данным открытых источников, проект крайне отличается и от американских, и от британских, и от китайских, и от российских аналогов.
Обсуждение проекта «авианосца» ведется в Турции как минимум с начала 2000-х годов. Тогда проект имел другое название – «Левент». В 2012 году глава секретариата оборонной промышленности Турции Мурад Баяр заявил: страна завершает разработку проекта. Тогда турецкие СМИ сообщали, что строительство корабля займет пять лет и обойдется в 1,5 млрд долларов. Проект подразумевал, что на борту планировалось разместить восемь вертолетов и около 1 тыс. личного состава. Было объявлено, что корабль будет построен к 2021 году.
Однако в итоге в качестве проекта был взят вариант, предложенный испанской судостроительной компанией Navantia, совместно с которой он и будет производиться. Церемония подписания контракта на проектирование и строительство корабля с компанией Sedef прошла на Международной военно-морской выставке IDEF 2015. Причем в качестве основы данного проекта испанцами был взят УДК-авианосец ВМС Испании «Хуан Карлос I».
Как заявляют турецкие военные, Anadolu («Анатолия», или «Малая Азия» – такое название, предположительно, будет носить корабль) должен стать одновременно универсальным десантным кораблем (УДК) и авианосцем.
Планируется, что корабль будет иметь длину 232 м, ширину 32 м и водоизмещение чуть более 26 тыс. т. Для сравнения, единственный российский авианосец – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – имеет длину по ватерлинии 270 м (и наибольшую длину 306 м), наибольшую ширину 72 м и полное водоизмещение 61,3 т.
Для приведения УДК в движение планируется установить пять дизельных силовых установок (предполагаемая скорость – 21 узел, то есть 39 км/ч). Для подъема в воздух самолетов будет предусмотрен трамплин. Авиакрыло должно состоять из 10 истребителей F-35B и 12 вертолетов. Кроме того, как УДК он сможет перевозить около 94 танков и 700 военнослужащих, а также будет оснащен госпиталем на 34 койки.
Иначе говоря, когда турецкий президент и военные называют Anadolu авианосцем, они, мягко говоря, лукавят. Корабль того типа, которым планируют усилить турецкий флот, нельзя сравнить ни с американскими авианосцами «Джеральд Форд» или «Нимиц», ни с российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».
ВМС США располагают несколькими кораблями такого рода: УДК и десантно-вертолетными кораблями, на которых способны базироваться, например, штурмовики вертикального взлета Harrier. Пентагон не считает такие корабли авианосцами. Истребители-бомбардировщики F35B, которые планируется разместить на турецком «УДК-авианосце», также относятся к самолетам с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Подобные корабли действительно являются авианесущими – но на этом их сходство с настоящими авианосцами заканчивается. Их боевая мощь, радиус применения, размер авиакрыла и то, что во флоте называется «проекцией силы», не идут ни в какое сравнение с теми возможностями, которые предоставляет России «Адмирал Кузнецов» и тем более Соединенным Штатам – их гигантские атомные авианосцы. Подобные корабли можно сравнить скорее с французским вертолетоносцем «Мистраль», который в свое время Россия купила у Франции и который в итоге оказался в распоряжении египетских ВМС.
Строительство же настоящего авианосца в Турции, насколько можно понять, даже не обсуждается. Оно и немудрено – сложно представить, какие именно задачи мог бы выполнять в интересах Анкары столь крупный, столь дорогостоящий и столь специфический корабль.
Зачем это нужно Турции?
«Это часть общей тенденции – усиления стратегических сил военно-морского флота Турции. Турция уже давно переходит от оборонительных средств к стратегическим», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Андрей Болдырев. Эта тенденция началась в конце 2000-х годов, когда турки стали сами строить свои корабли, а не покупать.
Авианесущие корабли – даже такого рода, как УДК – представляют собой одну из наиболее грозных сил флота и направлены на создание проекции силы вооруженных сил страны в определенном регионе. Это оружие прежде всего наступательного характера. Не надо забывать, что в сферу интересов Турции входит не только Черное море, но и Средиземное.
«С политической точки зрения Эрдоган хочет расширить сферу влияния Турции. Анкара не хочет ограничиваться только Черным морем, Эгейским морем и Ближним Востоком. Я думаю, у него гораздо больше интересы и аппетиты», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.
Что это означает для России?
Владимир Комоедов считает, что Anadolu вряд ли будет ходить в Черном море. По его мнению, это просто не нужно: «Черное море не такое большое», и корабль нужен Турции для операций в Средиземном море. В этой связи Комоедов подчеркнул: России, конечно же, следует принимать в расчет усиление турецкого флота, несмотря на конструктивный характер отношений с этой страной.
Если в Средиземном море «бродят авианосцы – американские, турецкие, французские, которые могут передвигать авиацию в любую точку Средиземноморского региона, то надо задуматься, как можно противостоять», подчеркнул эксперт. По мнению Комоедова, в этих условиях Черноморский флот должен быть очень мобильным и ему не надо зацикливаться на больших тихоходных кораблях.
Общее перевооружение нашего флота планируется к концу 2020 года, напомнил эксперт Андрей Болдырев. До недавнего времени соотношение между ВМС Турции и российским Черноморским флотом по огневой мощи и по количеству кораблей было не в нашу пользу.
Автор: Никита Коваленко, Екатерина КоростиченкоПервоисточник: https://vz.ru/world/2017/7/3/877090.html
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