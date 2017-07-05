Дэйр-эз-Зор: кому слава, кому позор

Одним из главных событий прошлой недели на Ближнем Востоке стало сосредоточение ударной группировки кораблей ВМС США для удара по Сирии. Как заявили американские официальные лица, наращивание сил стало ответом на подготовку верных Башару Асаду формирований нанести очередной удар химическим оружием.При этом – никакой конкретики, где и когда правительственная армия намеревается совершить «очередное преступление», из Вашингтона не сообщалось.Группировка, выдвинувшаяся в исходные районы, была достаточно сильной: авианосец с эскортом, а также несколько эсминцев с ракетами «Томагавк». Но удар не состоялся. Представители Пентагона заявили, что угрозы возымели эффект, потому Асад и отказался от применения отравляющих веществ. В российских СМИ прозвучали обвинения американского военного ведомства и политического руководства в подлоге – все мероприятия якобы проводились исключительно с целью пропаганды: «Видите, как мы напугали Башара Асада».Между тем выдвижение ударной группировки ВМС США преследовало вполне определенную задачу, далекую от пропаганды. Американские военные намерены принять участие в предстоящей битве за Дейр-эз-Зор. Именно этот город стал важнейшей целью как для России, Ирана и Сирии, так и для возглавляемой Соединенными Штатами «антиигиловской» коалиции. Сторона, которая сможет установить контроль над этим населенным пунктом, получит значительное преимущество при разделе страны на зоны влияния. У США и их союзников, пока проигрывающих гонку за контроль над Сирией, после провала на иорданской границе остается едва ли не последняя возможность исправить ситуацию.Пока борьба за Дейр-эз-Зор носит скрытый характер. Обе стороны мотивируют свое стремление установить контроль над городом борьбой с ИГ (запрещенным в России). Но само «Исламское государство» уже не воспринимается штабами противостоящих ему сторон как организованная сила. Наличие отрядов ИГ выглядит скорее предлогом.Дейр-эз-Зор небольшой городок на востоке Сирии. До войны его население не превышало 130 тысяч человек. Между тем Дейр-эз-Зор – единственный населенный пункт в пустынных восточных и северо-восточных районах страны, лежащий на пути в Ирак.Важность этого населенного пункта Пентагон понял еще при вторжении в Ирак в 2003 году. Именно маршруты, связывающие страну с Дейр-эз-Зором, должна была перекрыть тактическая группа «Росомаха» (TF Wolverine), сформированная из отряда «Дельта» и батальонов рейнджеров. На последнем этапе операции «Росомаху» усилили танковой ротой. Ожидалось, что в направлении Дейр-эз-Зора будет вывозиться оружие массового поражения. Также по этому маршруту, по данным штаба операции «Свобода Ираку», должен был бежать Саддам Хусейн.В 2004–2005 годах Дейр-эз-Зор стал важнейшим маршрутом, по которому в Ирак попадали боевики, стремившиеся бороться с США. Они прибывали в Сирию через прибрежные города, а также через Ливан. Отдельный маршрут пролегал через Анкару. А уже в Дейр-эз-Зоре боевики собирались группами, получали деньги, документы и ожидали переправки через границу.Примечательно, что по просьбе США правительство Башара Асада пошло на беспрецедентный шаг. С разрешения сирийского правительства в районе Дейр-эз-Зора были созданы секретные американские военные базы, а в самом городе скрытно действовали подразделения Объединенного командования специальных операций США (JSOC). Американские военные начали готовить из местных жителей и иракских беженцев военизированные отряды, которые охотились за боевиками. Все это делалось с ведома и при поддержке сирийских спецслужб. Позже подготовленные США отряды стали той силой, которой отбила у Башара Асада восток страны.Если США и их союзники возьмут Дейр-эз-Зор, то соединив его с отвоеванными районами Ракки, получат контроль над северо-востоком, востоком и частично юго-востоком Сирии. Также в их руках окажется главный путь в Ирак. Понятно, что такие приобретения почти полностью нивелируют наличие у Башара Асада контроля над средиземноморским побережьем, границами с Иорданией и Ливаном. Фактически этот район превратится в обособленное государство с открытыми границами.Но если Дейр-эз-Зор перейдет под контроль правительственных сил, все достижения «антиигиловской» коалиции в освобождении Ракки окажутся напрасными. Эта территория будет отрезана от Ирака. Ни о какой самостоятельности речь уже не пойдет. Такое «государство» в любом случае попадет в серьезную зависимость от сирийского правительства.Дейр-эз-Зор – узловая точка, соединяющая пути в Дамаск, на средиземноморское побережье Сирии и в Пальмиру в единую дорожную сеть. Овладение городом дает контроль над этой важнейшей транспортной артерией страны. Поэтому еще в начале гражданской войны правительственные войска перебросили мобильные силы 104-й воздушно-десантной бригады и взяли под контроль вначале авиационную базу, а позже и весь город. Поэтому отряды, подготовленные США, не смогли взять его и вынуждены были отступить. Хотя часть их осталась в Дейр-эз-Зоре и перешла на нелегальное положение.Но в 2014 году к городу подошли отряды ИГ, начались бои, продолжающиеся до сих пор. Сначала сирийские десантники отбивали все атаки, но после падения Пальмиры положение защитников резко ухудшилось. Единственной связью с «большой землей» стала военно-транспортная авиация. Но из-за потерь и выхода самолетов из строя уже в начале 2015 года поставки самого необходимого упали до минимума. Отряды халифата постепенно отвоевывали кварталы у десантников.Ситуацию несколько облегчило начало операции Воздушно-космических сил России. Но ИГ все равно продолжал нажимать, и уже осенью и зимой прошлого года в Дейр-эз-Зоре несколько раз складывалась критическая ситуация. В частности, авиабаза была фактически отрезана от города. Самолеты уже не могли использовать взлетно-посадочную полосу. Дополнительные подразделения воздушно-десантных войск Сирии были переброшены бортами Ил-76 на передовые площадки. А уже оттуда десантников вертолетами Ми-8 перевезли в сам Дейр-эз-Зор. Подкрепление смогло несколько исправить ситуацию. В дальнейшем к ударам по отрядам ИГ в районе города подключилась российская дальняя авиация. Ту-22М3 нанесли несколько массированных бомбовых ударов.Сейчас ситуация стабилизировалась, под контролем сирийских правительственных войск остается примерно 40 процентов Дейр-эз-Зора. Использование взлетно-посадочной полосы военно-транспортными Ан-12 и Ил-76 до сих пор затруднено. Эти машины могут садиться только ночью и, не выключая двигателей, быстро разгружаться и взлетать. Правда, вертолеты на авиабазу летают свободно. А военно-транспортные самолеты каждый день сбрасывают на парашютах помощь обороняющимся и мирным жителям.В самый критический момент обороны Дейр-эз-Зора по защитникам ударили ВВС США. Хотя Пентагон и настаивал на ошибке, в свете дальнейших событий замысел американских военных становится понятен. Их вполне устраивало, чтобы город был захвачен ИГ. Тогда он становился вполне легальной целью для освобождения силами коалиции. Но сирийские войска при поддержке ВКС России устояли.В мае о Дейр-эз-Зоре неожиданно заговорили представители курдских отрядов YPG. По их данным, ИГ переводит в город правительственные учреждения. Халифат готовится назвать Дейр-эз-Зор своей новой столицей. Эти данные подтвердил Пентагон.Сирия и Россия поставили такие утверждения под сомнение, назвав Дейр-эз-Зор «сирийским Сталинградом». С учетом интенсивности боев, заявление вполне обоснованное. Очень сложно говорить о размещении какого-то руководства в городе, который простреливается сирийскими войсками и где идут контактные бои.Позиция Москвы и Дамаска проста. Речь идет не об освобождении этого населенного пункта, а о деблокировании правительственных сил с последующей зачисткой. И выполнять эти задачи могут только сирийские формирования.Но курды и США продолжили обосновывать свои намерения любой ценой освободить Дейр-эз-Зор. О том, что после падения Ракки пойдут освобождать именно его, на прошлой неделе официально заявили представители курдских отрядов.Менее чем через сутки корабельная группа ВМС США вышла на атакующую позицию. По аналогии с ударом по авиабазе Шайрат Пентагон вполне мог назвать одну из военных баз, с которой идет снабжение наступающих по маршруту Пальмира – Дейр-эз-Зор правительственных войск местом, где якобы хранятся отравляющие вещества. А потом сравнять с землей. Последние удары по иранско-сирийским отрядам на иорданской границе и уничтожение Су-22 в районе Ракки только подтверждает подобное развитие ситуации.И если сирийские правительственные войска, идущие со стороны Пальмиры на деблокирование Дейр-эз-Зора, не успеют, может повториться ситуация с Алеппо. Тогда при освобождении города несколько кварталов успели взять под контроль курдские отряды. Причем они не скрывали, что их поддерживают США. Все попытки договориться о том, чтобы покинуть город, не увенчались успехом. Более того, курды только закрепились на занятых позициях.Если смотреть на события в ретроспективе, нынешняя ситуация стала возможна из-за серьезного просчета сирийских и российских военных, когда во второй раз пала Пальмира. Ее повторное освобождение значительно отсрочило поход на Дейр-эз-Зор. Это также позволило американским подразделениям выйти в район Ракки и начать операцию по освобождению города.Прошедший месяц показал, что борьба с ИГ отошла на второй план. Более того, она уже используется сторонами для прикрытия послевоенных планов. Гонка за освобождение Дейр-эз-Зор слишком важна как для Сирии, так и для «антиигиловской коалиции» и США. Победа в ней определит, какая из сторон сможет доминировать на территории Сирии, освобожденной от «Исламского государства». Ставки необычайно высоки.