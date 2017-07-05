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Китайская мозоль
Россия разработала план по решению проблемы Корейского полуострова. Соединенным Штатам предлагается отказаться от постоянной эскалации ситуации и сменить курс в сторону разрядки. МИД Китая приветствовал этот шаг и дополнил его идеей «двойного замораживания» – ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений. На фоне этих заявлений есть смысл подробнее рассмотреть, какие интересы преследует та или иная страна, втянутая в решение проблемы Северной Кореи.
Надо исходить из того, что и Россия, и Китай способны влиять на Пхеньян, и обе страны в состоянии создать систему, в которой подобные планы могут начать осуществляться. Тут главными союзниками в достижении перемен станут северокорейские чиновники, которым очень хочется конвертировать свою местечковую власть в некую общемировую возможность хорошей буржуазной жизни. Но при этом в нормализации ситуации в КНДР абсолютно не заинтересованы американцы – Пхеньян можно рассматривать как некую грыжу, которая сильно тревожит Россию и Китай, но никак не беспокоит США. Потому удалить или вылечить эту болячку они не позволят – как минимум для того, чтобы давить на Китай. У Пекина политика простая: вдоль границ не должно быть очагов военной угрозы, но именно Северная Корея является главным нарушителем этого принципа.
Элита Северной Кореи в первую очередь стремится выжить, тут она полностью похожа на советскую партийно-хозяйственную номенклатуру в последние годы СССР. «Наши» тогда смогли решить свои проблемы путем перестройки и ельцинского переворота, северокорейская элита рассчитывает на нечто подобное. Пройдет в Пхеньяне свой 91-й год, и они станут точно такими же олигархами и «красными директорами», которых мы наблюдали у себя. При этом интерес Штатов – в любом случае напряженность на полуострове сохранить. И что бы ни говорили о бедах разделенного корейского народа, Сеул, будучи американским сателлитом, тоже никак не заинтересован в нормализации отношений с северным соседом и уж тем более – в единой Корее. Пока рядом существует «коммунистический» режим, южане получают американские кредиты, самую разнообразную помощь, которой вряд ли захотят лишиться. К тому же существует понимание того, что одновременно с решением проблемы с Пхеньяном Сеул получит новые линии напряжения. Вернее, не новые, а исторически сложившиеся: Япония столкнется не с двумя относительно слабыми и зависимыми от других стран Кореями, а с одной сильной. Корея исстари была главной причиной конфликтов между Японией и Китаем, так было, есть и будет всегда – она обречена на это своим географическим положением. Страна восходящего солнца – часть западного блока, но с особым правом «быть Японией». Объединенная Корея автоматически станет причиной конфликта между Китаем и блоком западных держав во главе с США. То есть по большому счету Пекин, решив проблему северокорейскую, взамен получит японскую, что вряд ли его обрадует.
Вокруг Северной Кореи идет большая игра, и о людях, ее населяющих, никто не думает. Последним большим политиком, который пусть и своеобразно, но думал о «счастии народном», был товарищ Сталин. Теперь таких нет. Пхеньян сейчас – это такой «плохой мальчик» в коллективе, по поводу которого все родители готовы постоянно собираться, чтобы выразить свое негодование, попутно попив чайку и обсудив более насущные проблемы.
Потому полагаю, что проблему КНДР все заинтересованные страны за исключением России будут всячески подогревать, удерживая тем не менее в управляемом режиме. Дойдет вдруг дело до мирных переговоров – обязательно начнутся какие-то обстрелы или другие провокации. Но большой войне тоже разгореться не дадут.
Автор: Максим Шевченко
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37606
Надо исходить из того, что и Россия, и Китай способны влиять на Пхеньян, и обе страны в состоянии создать систему, в которой подобные планы могут начать осуществляться. Тут главными союзниками в достижении перемен станут северокорейские чиновники, которым очень хочется конвертировать свою местечковую власть в некую общемировую возможность хорошей буржуазной жизни. Но при этом в нормализации ситуации в КНДР абсолютно не заинтересованы американцы – Пхеньян можно рассматривать как некую грыжу, которая сильно тревожит Россию и Китай, но никак не беспокоит США. Потому удалить или вылечить эту болячку они не позволят – как минимум для того, чтобы давить на Китай. У Пекина политика простая: вдоль границ не должно быть очагов военной угрозы, но именно Северная Корея является главным нарушителем этого принципа.
Элита Северной Кореи в первую очередь стремится выжить, тут она полностью похожа на советскую партийно-хозяйственную номенклатуру в последние годы СССР. «Наши» тогда смогли решить свои проблемы путем перестройки и ельцинского переворота, северокорейская элита рассчитывает на нечто подобное. Пройдет в Пхеньяне свой 91-й год, и они станут точно такими же олигархами и «красными директорами», которых мы наблюдали у себя. При этом интерес Штатов – в любом случае напряженность на полуострове сохранить. И что бы ни говорили о бедах разделенного корейского народа, Сеул, будучи американским сателлитом, тоже никак не заинтересован в нормализации отношений с северным соседом и уж тем более – в единой Корее. Пока рядом существует «коммунистический» режим, южане получают американские кредиты, самую разнообразную помощь, которой вряд ли захотят лишиться. К тому же существует понимание того, что одновременно с решением проблемы с Пхеньяном Сеул получит новые линии напряжения. Вернее, не новые, а исторически сложившиеся: Япония столкнется не с двумя относительно слабыми и зависимыми от других стран Кореями, а с одной сильной. Корея исстари была главной причиной конфликтов между Японией и Китаем, так было, есть и будет всегда – она обречена на это своим географическим положением. Страна восходящего солнца – часть западного блока, но с особым правом «быть Японией». Объединенная Корея автоматически станет причиной конфликта между Китаем и блоком западных держав во главе с США. То есть по большому счету Пекин, решив проблему северокорейскую, взамен получит японскую, что вряд ли его обрадует.
Вокруг Северной Кореи идет большая игра, и о людях, ее населяющих, никто не думает. Последним большим политиком, который пусть и своеобразно, но думал о «счастии народном», был товарищ Сталин. Теперь таких нет. Пхеньян сейчас – это такой «плохой мальчик» в коллективе, по поводу которого все родители готовы постоянно собираться, чтобы выразить свое негодование, попутно попив чайку и обсудив более насущные проблемы.
Потому полагаю, что проблему КНДР все заинтересованные страны за исключением России будут всячески подогревать, удерживая тем не менее в управляемом режиме. Дойдет вдруг дело до мирных переговоров – обязательно начнутся какие-то обстрелы или другие провокации. Но большой войне тоже разгореться не дадут.
Автор: Максим ШевченкоПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37606
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