Экспорт российских вооружений. Июнь 2017 года

Июнь 2017 года был сравнительно богат на новости , касающиеся экспорта российского оружия в различные страны. Основные новости касаются поставок авиационной техники, бронетехники и систем ПВО. Пожалуй, одной из главных новостей июня стала информация о возможной поставке в Египет до 400-500 российских ОБТ Т-90МС.В социальных сетях появилась информация о достигнутых договоренностях по поставке крупной партии основных боевых танков Т-90МС в Египет. Об этом в livejournal первым написал блогер Altyn73, ссылаясь на арабские источники. По его словам, речь идет о поставке 400-500 танков, в том числе в виде передачи машинокомплектов для сборки боевых машин непосредственно в Египте.В настоящее время это лишь слухи, однако несколько египетских блогеров действительно писали о египетско-российских переговорах, касающихся очень крупной сделки по «одному из сильнейших танков в мире». Якобы данный вопрос ранее обсуждался в ходе визита в Египет 29 мая российских министров Сергея Шойгу и Сергей Лаврова (поставки вооружений в обмен на возобновление авиационного сообщения между государствами). Еще раз данный вопрос мог быть затронут на другой день во время переговоров второго наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с российским президентом Владимиром Путиным, встреча прошла в российской столице.Т-90МС создавался в рамках опытно-конструкторских работ по теме «Прорыв-2». Танк представляет собой наиболее современную экспортную версию танка Т-90. В качестве основного вооружения используется новая 125-мм пушка 2А46М-5. На танке установлена современная система управления огнем «Калина», комплекс динамической защиты «Реликт» вместо «Контакт-5», а также дистанционно управляемая пулеметная установка. В сентябре 2015 года в рамках выставки RAE-2015 представители «Уралвагонзавода» отметили, что корпорация закончила полный цикл испытаний предназначенного для экспорта танка Т-90МС, машина полностью готова к серийному производству. С мнением экспертов о возможности заключения контракта на поставку данных ОБТ в Египет вы можете познакомиться в материале « Свободной прессы ».Ранее о том, что контракт на поставку танков Т-90МС заключен с одной из ближневосточных стран говорил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Стоит отметить, что если контракт действительно будет заключен, то 500 танков обойдутся Каиру примерно в два миллиарда долларов.Интернет-ресурс « Menadefense » в своем материале «Egypt to recieve Antey 2500 missile systems» сообщает о том, что Россия начала поставку в Египет современной зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500». Первые боевые машины данного комплекса ПВО уже доставлены в страну. Подтверждением являются фотографии выгрузки боевых машин и ракет ЗРС С-300ВМ сделанные в порту Александрии и появившиеся в сети в июне 2017 года.Стоит отметить, что Египет стал вторым после Венесуэлы заказчиком данной зенитно-ракетной системы. Включение ее в систему ПВО Египта, по мнению экспертов, в состоянии изменить баланс сил в регионе. В частности поставками данной ЗРС обеспокоен Израиль. В целом же можно констатировать, что Египет в настоящее время становится крупным покупателем российского вооружения. Помимо систем ПВО, Египет заказал в России крупную партию ударных боевых вертолетов Ка-52 (46 штук), а также примерно 50 истребителей МиГ-29М/М2. Точное количество приобретенных Египтом комплексов ПВО «Антей-2500» неизвестно, по некоторым данным речь идет о двух дивизионах. При этом стоимость поставляемой партии ориентировочно может составлять около 500 миллионов долларов.Дальнобойная зенитно-ракетная система С-300ВМ «Антей-2500» является экспортным вариантом усовершенствованной системы ПВО С-300В. Мобильная многоканальная ЗРС С-300ВМ предназначена для поражения современных и перспективных самолетов стратегической и тактической авиации (в том числе выполненных с применением технологии «Стелс»), оперативно-тактических и тактических ракет, баллистических ракет средней дальности, крылатых и аэробаллистических ракет, а также самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех.По заявлениям сайта компании производителя (концерн ВКО «Алмаз-Антей»), система в состоянии одновременно обстреливать 24 воздушных цели (с наведением 2-4 ракет на каждую цель) на максимальной дальности до 250 км и на высотах до 25-30 км. Максимальная скорость перехватываемых целей может составлять 4,5 тысячи метров в секунду. Более совершенным вариантом системы данного семейства является С-300В4, на которую в настоящее время активно перевооружается российская войсковая ПВО.26 июня 2017 года в Таганроге был подписан контракт между ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» и китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd. на поставку в Китай двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще два Бе-200, сообщает официальный сайт российского предприятия. Данный контракт стал развитием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, который был подписан во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016. Помимо этого в Таганроге был подписан контракт на поставку в КНР еще двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создание сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения технического и летного состава на территории КНР.По оценкам экспертов, стоимость заключенного контракта составляет не менее 100 миллионов долларов (порядка 50 миллионов за самолет). Стоит отметить, что Китай станет второй страной в мире, кроме России, которая получит данный самолет-амфибию. Еще один такой самолет эксплуатируется МЧС Азербайджана. В настоящее время известно об интересе к самолету и со стороны Индонезии, которая готова приобрести от двух до четырех самолетов данного типа.В Китайской Народной Республике достаточно остро выделяется задача по борьбе с лесными пожарами, поэтому приобретаемые Бе-200 могут использоваться для этих целей. Также самолеты смогут осуществлять перевозку пассажиров и грузов в труднодоступные регионы страны, к примеру, в Тибет, где найдется достаточно чистых озер, но мало аэродромов, считают эксперты. Скорее всего, российский самолет-амфибия также будет частично исследован в интересах реализуемых в КНР программ. В частности Пекином в настоящее время разрабатывается самый большой в мире гидросамолет AG600. При этом он создается с учетом иных требований, он сможет взлетать и при большем волнении, чем российский Бе-200, поэтому будет предпочтительнее для работы в открытом море и больше подойдет для военно-морских сил Китая.13 июня в Дакке представитель АО Рособоронэкспорт Дмитрий Агеев и заместитель начальника штаба ВВС Народной Республики Бангладеш вице-маршал Наим Хассан подписали контракт на поставку в страну дополнительной партии российских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш. Данная сделка является частью политики республики по модернизации парка своих военно-воздушных сил. Среди прочего, данные вертолеты планируется использовать в миротворческих операциях ООН.Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-секретаря «Улан-Удэнского авиационного завода (входит в состав холдинга «Вертолеты России») Светлану Усольцеву, строительство пяти вертолетов Ми-171Ш для ВВС Бангладеш начнется до конца 2017 года. Вертолеты построят в рамках реализации договора между «Рособоронэкспортом» и военным командованием республики Бангладеш. Сумма подписанного контракта в настоящее время не разглашается. В пресс-службе министерства промышленности и торговли Бурятии подчеркнули, что данный проект является продолжением многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с министерством обороны Бангладеш в целом и ВВС данной странны, в частности. Стоит отметить, что ранее этот российский авиазавод изготавливал аналогичные вертолеты, в частности, для Ганы, Перу, и Чехии.Вертолет Ми-171Ш — это военно-транспортный вертолет, созданный на базе Ми-171 (Ми-8АМТ), он выпускается на «Улан-Удэнском авиационном заводе». Основное предназначение данной машины — это транспортировка и высадка десанта (до 37 человек с вооружением и снаряжением), подавление очагов сопротивления в зоне высадки, перевозка грузов массой до 4-х тонн в грузовой кабине и на элементах внешней подвески, транспортировка раненых и больных (до 12 человек в сопровождении медперсонала). Вертолет может достаточно эффективно использоваться для поражения огневых точек, живой силы и бронетехники противника. Для подвески разнообразных средств поражения на вертолете установлены спецфермы с балочными держателями.Несмотря на разрабатывающиеся предприятиями Белоруссии проекты модернизации танков Т-72, Минобороны страны в итоге предпочло уже отработанный и стандартизированный российский вариант, тем более оснащенный современным многоканальным прицелом наводчика белорусского же производства. По информации белорусского телеканала « ВоенТВ » (сюжет был показан 2 июня 2017 года), модернизированные танки Т-72Б3 поступили на вооружение белорусской армии. Машины в торжественной обстановке были переданы личному составу 969 базы резерва танков. В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, другие представители Минобороны и ВС, а также делегация из России от АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Новые образцы бронетехники были поставлены на вооружение в рамках действующего Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве, а также в соответствии с Госпрограммой вооружения на 2016-2020 годы.Модернизированные танки Т-72Б3 получили более мощный двигатель мощностью 1130 л.с., а также улучшенный комплекс вооружения. Коснулись изменения и брони танка, которая была усилена бортовыми экранами корпуса с комплектами съемной модульной защиты. На одном из переданных танков были размещены «мягкие» навесные контейнеры с динамической защитой.Новый комплекс управляемого вооружения танка гарантирует высокую вероятность поражения цели с места и на ходу на удалении до 5 километров, а внедрение автомата сопровождения целей упрощает работу наводчику танка особенно при стрельбе с ходу, а также по движущимся целям. Также танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» производства белорусского ОАО «Пеленг», новую радиостанцию УКВ диапазона Р-168-25У-2 «Акведук», а также новое противопожарное оборудование. Еще одной новинкой является цифровой баллистический вычислитель с комплектом датчиков метеоусловий, который в состоянии обеспечить автоматизацию процесса подготовки выстрела и существенно повышает точность стрельбы из танковой пушки.Новая партия самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» была поставлена из России в Азербайджан. Как сообщал 24 июня 2017 года азербайджанский интернет-сайт az.azeridefence.com, накануне в Баку из России была доставлена новая партия (по информации bmpd, речь идет о дивизионном комплекте) комплексов 9К123 «Хризантема-С», которые куплены Минобороны Азербайджана. Боевые машины прибыли в Баку на борту российского морского парома «Композитор Рахманинов».Министерство обороны Азербайджана подписало с «Рособоронэкспортом» контракт на приобретение партии самоходных ПТРК 9К123 «Хризантема-С» еще в 2014 году, поставка боевых машин первой партии была осуществлена еще в 2015 году. По информации блога bmpd , новая поставка является частью возобновленных поставок вооружения и боевой техники российского производства в Азербайджан по ранее уже заключенным между странами контрактам. Ранее поставки боевой техники в страну были приостановлены более чем на год из-за финансовых проблем Баку, однако к настоящему времени, как можно судить, разногласия между Россией и Азербайджаном по поводу оплаты за поставленные вооружения урегулированы.Как сообщает блог bmpd со ссылкой на собственный источник в военной промышленности Южных Балкан, техники из Сербии в настоящее время проходят курс обучения в Липецке с целью освоения обслуживания многоцелевого истребителей МиГ-29. При этом поставка 6 истребителей МиГ-29 из наличия ВКС России, соглашение о передаче которых Сербии было подписано в 2016 году, запланирована на июль 2017 года. В настоящее время сербские военные исследует наиболее экономичные варианты доставки самолетов.В то же время с реализацией данного оборонного контракта до сих пор есть определенные проблемы. В частности, сегодня в Сербии имеется ограниченное число техперсонала, пригодного для обслуживания истребителя МиГ-29. Его хватает лишь для обслуживания 4-х имеющихся истребителей МиГ-29 (один из которых находится в нелетном состоянии), однако к тому моменту, когда в Сербии с учетом российской поставки появится 10 МиГ-29, количество техников должно достичь необходимого уровня. При этом Сербии сегодня с трудом удается поддерживать исправность одновременно двух самолетов для осуществления задач ПВО страны, а также боевой подготовки летчиков. При наличии трех летающих МиГ-29 осуществлять боевую подготовку летчиков очень непросто.Есть свои трудности и с модернизацией авиаремонтного завода Мома Станойлович, который в скором времени должен принять на ремонт сербские истребители МиГ-29. При этом ремонт боевых самолетов будет осуществляться при непосредственном содействии России. Данное предприятие также должно будет осуществлять обслуживание вертолетов Airbus H-145M по второму уровню (сами машины должны быть поставлены Сербии в 2018 году), а также производить ремонт вертолетов Gazelle и Ми-17. Минобороны Сербии планирует модернизировать завод, преобразовав его в региональный центр обслуживания вертолетов трех типов: Gazelle, H145M и Ми-17. Помимо всего прочего Сербия также рассчитывает в долгосрочной перспективе обновить парк имеющихся вертолетов Ми-17, однако в бюджете на 2017 год данные расходы предусмотрены не были. Предполагается, что контракт на поставку в Сербию 4-х вертолетов Ми-17В-5 будет подписан в 2018 или 2019 годах.