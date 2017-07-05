Катарский ответ

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что власти Катара направили ответ на ультиматум, ранее выдвинутый Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ. В сообщении говорится, что в связи с разрывом дипотношений упомянутых государств с Катаром ответ был передан через дипломатическое представительство Кувейта.Напомним, что ранее ряд арабских стран потребовал от Дохи смены информационной политики телеканала «Аль-Джазира», разрыва дипотношений с Ираном, отказа от контактов с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещённая в РФ) и выдворения из Катара турецких военнослужащих.Несмотря на то, что официальных данных о содержании ответа Катара на выдвинутый ультиматум нет, известно, что Доха не собирается выполнять все без исключения выдвинутые требования, называя их посягательствами на катарский суверенитет.Появившиеся заявления не остались без внимания международных рейтинговых агентств. Так, сообщается, что Moody’s решает впервые за длительный период оценивания катарской экономики сменить прогноз по экономическому развитию Катара на негативный. В заявлении говорится, что дипломатический кризис ставит под угрозу развитие катарской экономической системы.В то же время в ряде источников указывается на то, что кризис возник из-за желания президента США Дональда Трампа увеличить долю американского СПГ на мировом рынке, а Катар, как известно, имеет на газовом рынке существенный экспортный процент.