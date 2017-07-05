09:26 05 июля

Катарский ответ

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что власти Катара направили ответ на ультиматум, ранее выдвинутый Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ. В сообщении говорится, что в связи с разрывом дипотношений упомянутых государств с Катаром ответ был передан через дипломатическое представительство Кувейта.

Напомним, что ранее ряд арабских стран потребовал от Дохи смены информационной политики телеканала «Аль-Джазира», разрыва дипотношений с Ираном, отказа от контактов с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещённая в РФ) и выдворения из Катара турецких военнослужащих.

Несмотря на то, что официальных данных о содержании ответа Катара на выдвинутый ультиматум нет, известно, что Доха не собирается выполнять все без исключения выдвинутые требования, называя их посягательствами на катарский суверенитет.


Катарский ответ


Появившиеся заявления не остались без внимания международных рейтинговых агентств. Так, сообщается, что Moody’s решает впервые за длительный период оценивания катарской экономики сменить прогноз по экономическому развитию Катара на негативный. В заявлении говорится, что дипломатический кризис ставит под угрозу развитие катарской экономической системы.

В то же время в ряде источников указывается на то, что кризис возник из-за желания президента США Дональда Трампа увеличить долю американского СПГ на мировом рынке, а Катар, как известно, имеет на газовом рынке существенный экспортный процент.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 18

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:14
    Ждем санкций против Катара, а также сухогруз с покрышкамми из укроины(печенки везти некому )!
    Изгоняющий либероидов
    1. А Нас Рать Сегодня, 06:19
      Доха сейчас будет юлить и разводить демагогию, пытаясь усидеть на двух стульях сразу. Санкции... сомневаюсь.
      А Нас Рать
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
        США нужно любой ценой убрать конкурента, Катар не является в отличии от саудитов стратегическим партнером США, это разменная манета , которой можно и пожертвовать. Трамп легко отдаст сию страну соседям на растерзание, он политик и бизнесмен, он пришел к власти чтобы делать деньги везде и на всем, неплатежеспособные и конкурентные страны не нужны ему в его планах, поэтому в перспективе удел катарцев или прогиб полнейший, или развал вследствии гражданской войны либо интервенции.
        Изгоняющий либероидов
        1. Titsen Сегодня, 06:38
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          США нужно любой ценой убрать конкурента,


          Россия следующая на очереди по газовому вопросу - сегодня начнётся новая гонка за выживание!
          Titsen
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
            А когда по большому счету для нас заканчивалась гонка на выживание?
            Изгоняющий либероидов
          2. kos2910 Сегодня, 08:08
            Цитата: Titsen
            Россия следующая на очереди по газовому вопросу

            Нет, мы первые в очереди, ещё с 2008, только ничего у матрасников не получается, вот и решили более мелкую добычу оприходовать.
            kos2910
          3. хрыч Сегодня, 08:49
            Цитата: Titsen
            Россия следующая на очереди по газовому вопросу - сегодня начнётся новая гонка за выживание!

            Хи, хи! А вы знаете, что РФ на рынке СПГ, плюс СПГ собственно конкурент трубного. Когда Катар убирается с пробега, абсолютно все игроки делят его долю между собой. Нам просто это выгодно. Флот газовозов конечно США постараются перераспределить с Персидского залива на себя ибо он ведь ограничен, основные потребители СПГ - Япония и Южная Корея, они же и основные строители и эксплуатанты газовозов. Конечно везти газ выгодней с Сахалина и Владивостока, чем из-за океана или с персозалива. Транспортные расходы однако. Сегодня Газпром поставляет СПГ более чем в десять стран – Японию, Корею, Китай, Индию, Тайвань, Великобританию, США (что-то пошло не так belay ), Кувейт, ОАЭ (враги Катара и Ирана, хоть под носом), Мексику и другие. Завод СПГ на Сахалинском месторождении уже построен (первый в РФ), собираются строить во Владике. Это привет азиатским тиграм. Два собираются построить на Балтике (недалече от Питера и в Пруссии Восточной). Это привет ЕС.
            http://www.gazprom.ru/about/production/projects/l
            ng/
            Причем корейский газовоз может увезти наш СПГ в Кувейт, а обратно для Кореи затариться пока Катарским laughing Перевозчики счастливы wassat Трамп зато имеет дорогого, так сказать, товарища Ына, чтоб заставить кореяпов не только оплачивать ПРО, но и покупать заморский (заокеанский) газик. Вот такая газовая свистопляска. Трампа нужно нам было просто выдумать. Катар ушатают, американские перспективы сомнительны, а вот наш СПГ тут совершенно рядышком, можем демпинговать, осталась политика, не возьмут тигры, возьмет Индия, Китай или .. США belay . А на счет военного и экономического давления на нас ... дык уже провалились, наши Ярсы не дремлют laughing
            хрыч
      2. Бакаш Сегодня, 07:07
        Ничего у Катара не получится. Красиво разыграли эту Комбинацию: арабские страны-злой следователь, Америка- добрый следователь.
        Бакаш
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
          Так ведь разыграли в сша, назначив Катар нелюбимой женою. Конкурента по газу хотят выкинуть с рынка -делов то...
          Изгоняющий либероидов
        2. aleksfill Сегодня, 07:17
          Не оттого ли, что хвост (Израиль) крутит собакой(США)?
          aleksfill
          1. хрыч Сегодня, 09:01
            Цитата: aleksfill
            Не оттого ли, что хвост (Израиль) крутит собакой(США)?

            Ой ли, воевали, воевали израильтяне в арабо-израильских войнах, ценой жертв добились успеха (захватили Синайский полуостров), строили царство от можа до можа, впали в мистический экстаз. Но только Садат повернулся к США передом к лесу (СССР) задом, как американцы израильтян с Синая со свистом проводили. Спрашивал я Коллег израильтян, что они получили то, говорят мир, правда сами первые нападали вместе с англо-франками, когда Насер отобрал Суэцкий канал у бриташек. США получили канал, а израильтяне ... мир wassat Те же США заставили создать Палестинскую автономию и вытурили поселенцев...
            хрыч
    2. seti Сегодня, 08:24
      Ну их внутренние разборки нам выгодны. А если там стрелять начнут (особенно по американской базе и саудиты) то вообще огонь. Хотя скорее всего все спустится на тормозах и как то затухнет. А пока шейхи подбросьте дровишек.
      seti
  2. Олаф Уксимае Сегодня, 06:57
    Цитата: А Нас Рать
    Доха сейчас будет юлить и разводить демагогию, пытаясь усидеть на двух стульях сразу. Санкции... сомневаюсь.

    Двух стульев я думаю у них нет , есть один но с двумя отверстиями , либо на все соглашаются, либо просят помощи у былинных персонажей, а нет так кончится тем ,что потечет их газ по южно-турецкому потоку но уже под видом американского ну или турецкого.
    Олаф Уксимае
  3. Александр 3 Сегодня, 07:03
    Бизнес предполагает агрессию ,военную или экономическую
    Александр 3
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:07
      Бизнес , как не странно сам по себе есть форма агрессии, или как минимум экспансии.
      Изгоняющий либероидов
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    кризис возник из-за желания президента США Дональда Трампа увеличить долю американского СПГ на мировом рынке

    Даже сомнений не возникает по этому поводу. СА, как "верный" слуга Сша выполнила свою часть работы, а теперь после отказа Катара выполнить ультиматум будет с надеждой ждать когда приедет господин, решит проблемы и в очередной раз помирит.
    rotmistr60
  5. Влад5307 Сегодня, 07:32
    Цитата: rotmistr60
    кризис возник из-за желания президента США Дональда Трампа увеличить долю американского СПГ на мировом рынке

    Даже сомнений не возникает по этому поводу. СА, как "верный" слуга Сша выполнила свою часть работы, а теперь после отказа Катара выполнить ультиматум будет с надеждой ждать когда приедет господин, решит проблемы и в очередной раз помирит.

    Эта возня с газом и нефтью нужна СГА, чья экономика несется к очередному грандиозному кризису, а мировой хаос им нужен чтобы удержаться на плаву!
    Влад5307
  6. kos2910 Сегодня, 08:10
    Интересный клубок, всех повязали - Турцию, Иран, Катар. Постоим в сторонке - посмотрим...
    kos2910
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