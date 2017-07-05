09:26 05 июля

Скончался Даниил Гранин

Печальная новость публикуется в лентах информагентств. Сообщается о том, что в возрасте 98 лет скончался выдающийся писатель Даниил Гранин. Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился в 1919 году в селе Волынь (на тот момент - Курской губернии). О смерти писателя сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на друзей семьи Даниила Александровича.
Даниил Гранин прошёл большой жизненный путь, о котором поведал в своих литературных произведениях, включая киносценарии. По его книгам снято множество фильмов, среди которых «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Читаем «Блокадную книгу».
Даниил Александрович являлся участником Великой Отечественной войны. В 2005 году стал почётным гражданином Санкт-Петербурга. У Даниила Гранина множество отечественных и зарубежных наград. Так, в марте 1989 года он был награждён званием Героя Социалистического Труда, в 2008 – высшей наградой Российской Федерации Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Кроме того, заслуги писателя и фронтовика отмечены орденами Александра Невского, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством», Дружбы народов и др.
Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга:
Георгий Полтавченко поручил правительству Санкт-Петербурга принять участие в подготовке церемонии прощания с Даниилом Граниным и решить вопросы, связанные с погребением почётного гражданина Санкт- Петербурга Даниила Александровича Гранина

Скончался Даниил Гранин


«Военное обозрение» выражает соболезнования родными и близким Даниила Гранина.

Использованы фотографии: Detfond.org

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. 30 вис Сегодня, 06:39
    Последние уходят из Великих Стариков ... Какие люди!
    30 вис
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:50
    Вот в его честь можно и должно назвать улицу, или площадь -заслужил! Земля ему пухом, достойный человек, Спасибо за то что он был с нами.....
    Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:52
    Администрация сайта, не ставьте в таких сообщениях, пожалуйста, рейтинги.
    Изгоняющий либероидов
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:56
    Низкий поклон Герою войны и труда пусть земля ему будет пухом а память вечной .
    Присоединяюсь к просьбе " Изгоняющий либероидов ".
    Spartanez300
  5. inkass_98 Сегодня, 06:57
    Да, эпоха титанов заканчивается.
    inkass_98
  6. Фагелов Сегодня, 07:13
    К великому сожалению, уходят мудрые, знавшие и понимавшие время. На книгах Д. Гранина выросли поколения. "Иду на грозу" и "Эта странная жизнь", прочитанные в юности, во многом помогли определить верный жизненный путь. Если есть Царствие Небесное, то оно примет ДУШУ Д. Гранина. Вечная память.
    Фагелов
  7. pvv113 Сегодня, 07:52
    Хороший писатель, книги интересные.
    Вечная ему память. Родным и близким - искренние соболезнования
    pvv113
  8. костя андреев Сегодня, 08:32
    Даниил Гранин: «Человек может много, может всё и ещё столько же».
    эту фразу часто повторяю
    костя андреев
  9. KOLAaps Сегодня, 08:46
    .... вялое и не вполне внятное пережёвывание истории ... разбавленное подражанием Льву (нашему) Толстому...
    Ой нет!!! Конечно очень хороший человек
    KOLAaps
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