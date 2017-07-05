Скончался Даниил Гранин
Печальная новость публикуется в лентах информагентств. Сообщается о том, что в возрасте 98 лет скончался выдающийся писатель Даниил Гранин. Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился в 1919 году в селе Волынь (на тот момент - Курской губернии). О смерти писателя сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на друзей семьи Даниила Александровича.
Даниил Гранин прошёл большой жизненный путь, о котором поведал в своих литературных произведениях, включая киносценарии. По его книгам снято множество фильмов, среди которых «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Читаем «Блокадную книгу».
Даниил Александрович являлся участником Великой Отечественной войны. В 2005 году стал почётным гражданином Санкт-Петербурга. У Даниила Гранина множество отечественных и зарубежных наград. Так, в марте 1989 года он был награждён званием Героя Социалистического Труда, в 2008 – высшей наградой Российской Федерации Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Кроме того, заслуги писателя и фронтовика отмечены орденами Александра Невского, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством», Дружбы народов и др.
Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга:
«Военное обозрение» выражает соболезнования родными и близким Даниила Гранина.
Даниил Гранин прошёл большой жизненный путь, о котором поведал в своих литературных произведениях, включая киносценарии. По его книгам снято множество фильмов, среди которых «Искатели», «Иду на грозу», «Выбор цели», «Читаем «Блокадную книгу».
Даниил Александрович являлся участником Великой Отечественной войны. В 2005 году стал почётным гражданином Санкт-Петербурга. У Даниила Гранина множество отечественных и зарубежных наград. Так, в марте 1989 года он был награждён званием Героя Социалистического Труда, в 2008 – высшей наградой Российской Федерации Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Кроме того, заслуги писателя и фронтовика отмечены орденами Александра Невского, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством», Дружбы народов и др.
Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга:
Георгий Полтавченко поручил правительству Санкт-Петербурга принять участие в подготовке церемонии прощания с Даниилом Граниным и решить вопросы, связанные с погребением почётного гражданина Санкт- Петербурга Даниила Александровича Гранина
«Военное обозрение» выражает соболезнования родными и близким Даниила Гранина.
Использованы фотографии: Detfond.org
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