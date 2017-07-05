Кабмин РФ продлил продовольственное эмбарго в отношении "санкционных" стран

Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России.

Спустя пять дней после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года документ о продэмбарго для ряда стран подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Напомним, что ранее страны Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении России ещё на полгода. Россия решила в ответ перекрыть санкции ЕС по срокам.Из сообщения на сайте правительства РФ:По сути, это решение стало удовлетворением чаяний многих российских производителей, которые в ходе прямой линии с президентом и на бизнес-форумах просили у руководства страны не отменять контрсанкции, так как они дают возможность развиваться отечественной производственной сфере.Напомним, что накануне в США представители крупных нефтяных компаний заявили, что выступают против ужесточения антироссийских санкций, так как ограничительные меры наносят удар по возможности получения прибыли американскими компаниями. А в американском институте нефти отметили, что антироссийские санкции играют в пользу России.