09:26 05 июля

Кабмин РФ продлил продовольственное эмбарго в отношении "санкционных" стран

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Спустя пять дней после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года документ о продэмбарго для ряда стран подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Напомним, что ранее страны Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении России ещё на полгода. Россия решила в ответ перекрыть санкции ЕС по срокам.

Из сообщения на сайте правительства РФ:
Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России.


Кабмин РФ продлил продовольственное эмбарго в отношении "санкционных" стран



По сути, это решение стало удовлетворением чаяний многих российских производителей, которые в ходе прямой линии с президентом и на бизнес-форумах просили у руководства страны не отменять контрсанкции, так как они дают возможность развиваться отечественной производственной сфере.

Напомним, что накануне в США представители крупных нефтяных компаний заявили, что выступают против ужесточения антироссийских санкций, так как ограничительные меры наносят удар по возможности получения прибыли американскими компаниями. А в американском институте нефти отметили, что антироссийские санкции играют в пользу России.

Использованы фотографии: Topspb.tv
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Комментарии 31
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Тралл Сегодня, 07:01 Новый
    Отдельное спасибо за принципиальность в этом вопросе от Беларуси smile
    Тёща как раз засеяла креветкой в два раза больше грядок, чем в прошлом году. А тесть днями пропадает на лососевой рыбалке...
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    Тралл
      1. Тралл Сегодня, 07:14 Новый
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Море идите закапывать lol

        Оно пересохло из-за аномальной жары в Европе, теперь там собираем картошку smile
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        Тралл
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:08 Новый
      Ввести пожизненный запрет на эти страны пусть сами жрут свою морковку , а у нас свое найдется .
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      Spartanez300
      1. влад66 Сегодня, 08:02 Новый
        По сути, это решение стало удовлетворением чаяний многих российских производителей, которые в ходе прямой линии с президентом и на бизнес-форумах просили у руководства страны не отменять контрсанкции, так как они дают возможность развиваться отечественной производственной сфере.


        Ну услышали наконец то чаяния народа. yes
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        влад66
        1. KUOLEMA Сегодня, 09:23 Новый
          Эх у Батьки опять авокадо заколосилось а креветка пошла загляденье мордатая и в цветах флага)))
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          KUOLEMA
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:09 Новый
        Цитата: Spartanez300
        Ввести пожизненный запрет на эти страны

        вот мне интересно, что мы такое покупаем в княжестве лихтенштейн? и те туда же с санкциями.... laughing
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        ЛукичЪ
    3. Лопатов Сегодня, 07:21 Новый
      Хотели бы- давно перекрыли лавочку.
      Давление на европейских производителе всё равно сохраняется, ведь посредник не работает бесплатно. При этом собственные производители не особо наглеют, продовольственное разнообразие сохраняется.
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      Лопатов
    4. Балу Сегодня, 08:12 Новый
      Тёща как раз засеяла креветкой в два раза больше грядок, чм в прошлом году. А тесть днями пропадает на лососевой рыбалке..
      Аналогично. Казань: персики из Израиля 107 руб, яблоки сезонные самые дешевые от 120 и выше. А не так давно всего по 28-29. Где они краснодарские, кабардино-балкарские и прочие вкуснющие яблоки? Не хочу польские яблоки из Белоруссии, хочу российские. Таможня, проснись, замерзнешь. sad
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      Балу
      1. Ken71 Сегодня, 08:22 Новый
        Вот наивняк думать что наши аграрии развернутся. Щас. Чтобы аграрии развернулись нужна помощь и забота властей а не запреты на всех углах. А так только цены вырасти и все.
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        Ken71
        1. влад66 Сегодня, 08:29 Новый
          Цитата: Ken71
          Вот наивняк думать что наши аграрии развернутся. Щас. Чтобы аграрии развернулись нужна помощь и забота властей а не запреты на всех углах. А так только цены вырасти и все.

          Чувствуется уважаемый,что в магазин за вас жена ходит. yes
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          влад66
    5. Spartanez300 Сегодня, 08:57 Новый
      Черногоры крысы продажные , пусть заокеанским хозяевам сапоги лижут .
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      Spartanez300
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:02 Новый
    Я так понял что белорусское море засыпят, а креветки строем пойдут назад в Европу?
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    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 07:06 Новый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а креветки строем пойдут назад в Европу?

      В Лихтенштейн. yes
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      Владимирец
  3. Logall Сегодня, 07:04 Новый
    Ещё, нужно Макдональдс прикрыть. И прочие подобные секты для "кишкоблудов". Заодно нацию немного оздоровим...
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    Logall
    1. Тралл Сегодня, 07:07 Новый
      Цитата: Logall
      Ещё, нужно Макдональдс прикрыть. И прочие подобные секты для "кишкоблудов". Заодно нацию немного оздоровим...

      Тише, тише. А куда в бесплатный туалет ходить тогда и вайфай кондиционированный в жару брать будем? smile
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      Тралл
      1. Logall Сегодня, 07:12 Новый
        Можно открыть сеть чебуречных "Чебурашка". Чебурашка против клоуна...
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        Logall
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05 Новый
    В списке отдельно должны быть указаны турецкие помидоры -их нужно внести в графу "оружие ",ибо двумя помидорами можно убить человека, если точно в него ими попасть.
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    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:07 Новый
    российских контрсанкций до конца 2018

    И наши сельхозпроизводители имеют с этого выгоду реализуя свою продукцию. и продолжение урока западным странам. Если не ошибаюсь, ЕС суммарно потерял 17 млрд. Вот и пусть дальше считают и давят на своих политиков.
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    rotmistr60
  6. aleksfill Сегодня, 07:12 Новый
    Чьи рынки в России? - Азербайджанские, Чья сельхозпродукция на азербайджанских рынках
    России? - Турецкая.
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    aleksfill
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25 Новый
    По сути, это решение стало удовлетворением чаяний многих российских производителей,

    ...ещё раз продление санкций, ещё есть возможность НАШИМ работягам на земле, работать относительно спокойно...и это есть хорошо!!! good
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    a.s.zzz888
  8. Толстоевский Сегодня, 07:40 Новый
    почему только на год, а не навечно?
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    Толстоевский
    1. Ken71 Сегодня, 08:14 Новый
      Потому что власти все таки не полные . Но вы для себя можете навечно.
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      Ken71
  9. samarin1969 Сегодня, 07:48 Новый
    ...А для всех кто говорит "гав" против "Северного потока-2" и поставляет оружие украине ввести 100% запрет на импорт всех товаров....БОЛЬШЕ санкций!!
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    samarin1969
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:51 Новый
    Гигантский портрет Путина .Выполненый на поле итальянским фермером не поможет.Кушайте сами свою сельхоз продукцию.
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    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10 Новый
      Последняя надежда уговорить нас забить на своих производителей и покупать их еду.
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      Наблюдатель2014
  11. Minus Сегодня, 08:10 Новый
    Только что обедал в столовой на работе и повар жаловалась, что на закупку продуктов в этом месяце потратила уже в два раза больше денег чем за весь прошлый... В частности сильно подорожали овощи! Санкции и импортозамещение это очень хорошо.Только реальных дел по развитию сельского хозяйства не видно. По крайней мере на юге Красноярского края..
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    Minus
    1. ГУМАНОИД Сегодня, 08:31 Новый
      Овощи подрожали не из за санкций,а из за аномально холодной весны,да и лето щедро на катаклизмы.Сам занимаюсь овощеводством,потери ощутимые.
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      ГУМАНОИД
  12. Ken71 Сегодня, 08:12 Новый
    Какие у нас прогрессивные власти. Сразу присоединились к санкциям партнеров против России.
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    Ken71
  13. костя андреев Сегодня, 08:54 Новый
    комментаторы которые учат фермеров как и что выращивать. и по каким ценам продавать, займитесь выращиванием производством и продажей продуктов. Покажите как надо!!!!!!!
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    костя андреев
  14. rudolff Сегодня, 09:03 Новый
    Не все так однозначно. Во-первых, санкционные продукты хоть и в меньшем объеме, но продолжают поступать на российский рынок. Например, крупнейшим покупателем турецких помидор теперь стала... Угадайте кто. Беларусь.
    Во-вторых, некоторые успехи в сельском хозяйстве, в частности по пшенице, курятине, яйцу и т.д., у нас случились не благодаря, а вопреки. Не благодаря радению властей, а из-за того, что правительство было долго занято финансовыми рынками, углеводородами, ВПК и сельское хозяйство попросту выпало из его поля зрения. Сельхозпроизводители приспособились и выжили. В-третьих, когда говорят о пользе санкций, почему то скромно умалчивают о вступлении России в ВТО и об условиях этого вступления. Мы же своими руками похоронили целые отрасли, а теперь радуемся, что временно освобождены от выполнения части обязательств по ВТО. Делать все через одно место, это уже стало новой российской традицией. А самая главная проблема России, это даже не воровство и коррупция, а дилетантизм власти. Они не могут, даже когда хотят. Не помню кто назвал нынешнее правительство удивительным сборищем некомпетентных людей. Самое точное определение.
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    rudolff
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