Нагорный Карабах снова в огне

4 июля противник продолжал нарушать режим прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения из миномётов различного калибра, а примерно в 20:20 на южном направлении применил также РСЗО TR-107. Это первый случай после апрельского обострения 2016 года, когда азербайджанские ВС применяют подобный вид вооружений.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и Заманлы Гедабекского района. Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сёл Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.