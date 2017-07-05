09:25 05 июля

Нагорный Карабах снова в огне

Тревожные новости поступают из Нагорного Карабаха. Министерство обороны непризнанной республики (НКР) сообщает о том, что азербайджанские войска применили средства реактивной артиллерии. РСЗО в Нагорном Карабахе не применялись более года. Из сообщения на официальном сайт МО НКР (перевод РИА Новости ):
4 июля противник продолжал нарушать режим прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения из миномётов различного калибра, а примерно в 20:20 на южном направлении применил также РСЗО TR-107. Это первый случай после апрельского обострения 2016 года, когда азербайджанские ВС применяют подобный вид вооружений.


В свою очередь азербайджанское военное ведомство сообщает о том, что против ВС Азербайджана и гражданского населения были применены миномёты. Перемирие было нарушено в течение суток 128 раз.

Нагорный Карабах снова в огне



Из материала пресс-службы :
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и Заманлы Гедабекского района. Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сёл Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


По данным МО Азербайджана, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района. Заявлено, что азербайджанские военнослужащие подавили огонь противника. Какие средства для этого использованы, в сообщении не говорится.

Все эти сводки свидетельствуют об очередном этапе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, который невозможно разрешить, если стороны и после заключения договорённостей о перемирии продолжат перекладывать ответственность друг на друга.

Использованы фотографии: http://www.nkrmil.am
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Комментарии 23

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
    Это на долгие годы, и не видно этому конца-края, ибо нету у властей Армении, Азербайджана, и карабаха просто даже желания мирно договориться.
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 07:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      нету у властей Армении, Азербайджана, и карабаха просто даже желания мирно договориться.

      Там, практически, неразрешимые противоречия, подстегиваемые многолетней ненавистью.
      Владимирец
    2. Ken71 Сегодня, 07:54
      Мирный договор это армяне уйти хотя бы с чужой земли.
      Ken71
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    ...то же решили напомнить о себе, к саммиту...
    a.s.zzz888
  3. Толстоевский Сегодня, 07:39
    наши западные и ближневосточные партнёры не уймутся, пока им не вырвем их кусючее жало
    Толстоевский
    1. Ken71 Сегодня, 08:09
      Какой вы воинственный с утра.
      Ken71
  4. MAGRIB Сегодня, 07:53
    Армяне обстреляли село, погибла женщина и 2-х летний ребёнок...
    Российские СМИ об этом умалчивают, а интересно, почему?
    MAGRIB
    1. Арарат Сегодня, 08:06
      И умалчивают тот факт что азербайджанские позиции находятся в близи сёл и иногда даже граничат с ними. Ставить батарею в 50 метрах от села а потом обвинять армян в обстреле села сверх наглости.
      Арарат
      1. Ken71 Сегодня, 08:10
        А не верх наглости занимать земли не имеющие отношения не только к Армении но и к Карабаху
        Ken71
    2. Вадим237 Сегодня, 08:54
      Потому что нашим СМИ это нахрен не надо, так же как и всем мировым СМИ.
      Вадим237
  5. wku Сегодня, 08:18
    лично мне, и те и другие ещё те подонки, но официально, наш союзник Армения! и если наше Правительство будет вести себя по бл...ски " и тем и другим спляшем" , то это ещё один шаг, чтоб Россию считали продажной страной!
    wku
    1. Лопатов Сегодня, 08:30
      Цитата: wku
      и если наше Правительство будет вести себя по бл...ски " и тем и другим спляшем" , то это ещё один шаг, чтоб Россию считали продажной страной!

      Где Вы такое умудрились разглядеть?
      Армения активно заигрывает с НАТО, Армения собиралась подписать соглашение об ассоциации с ЕС вместе с Украиной. При этом требуя от России гарантий безопасности для оккупированных территорий и предоставления современного вооружения.
      Наши продали партию вооружений Азербайджану, что весьма поспособствовало наведению порядка в мозгах армянского руководства.
      Лопатов
      1. wku Сегодня, 08:35
        Цитата: Лопатов
        наведению порядка в мозгах армянского руководства.

        сказав А надо говорить Б , тогда нужно вывести наши базы из Армении, это не плацдарм, а ловушка, для смертников! в случае войны она станет генератором "Героев России" но реально , ни чем не поможет!
        wku
        1. Лопатов Сегодня, 08:44
          Цитата: wku
          тогда нужно вывести наши базы из Армении

          Не можем. Нам нужны форпосты за Кавказским хребтом. Вообще сделанная окружением Ельцина ставка на изначально антироссийски настроенную Армению была по меньшей мере странной... Видимо, кто-то немало тугриков за это себе в карман положил. Тем самым Россия противопоставила себя куда более выгодному и лояльному к России Азербайджану. Вот теперь и приходится в Закавказье пребывать в позе "жить захочешь- не так раскорячишься"(с)
          Лопатов
          1. wku Сегодня, 09:03
            Цитата: Лопатов
            Не можем. Нам нужны форпосты за Кавказским хребтом.

            форпосты нужны, но в нынешнем положении базы в Армении не форпосты, а ловушки. сухопутной связи нет! Воздушная весьма проблематична, даже не самая совершенная ПВО Азербайджана приземлит наши транспортники! с Грузией тоже самое! да и без неё тоже, там ещё Сумгаит, да и в Киргизии и Таджикистане наши базы " не пришей к пи...е рукав! сколько они продержатся? Необходим визовый режим о всей средней Азией не только по военным, но и по экономическим причинам безработица в России это беда возможно исключая Казахстан, который по уровню жизни кажется опередил Россию но казахи должны на порядок увеличить свою армию и её финансирование, а то при последних бунтах в восточном Казахстане туда вводили, Армию РФ, правда не кто про это по "кисельтв" не афишировал, а казахи такие умные, денег много, а Россия пусть защищает!, хотя в 1986 году первый межнациональный конфликт был в Казахстане и с тех пор количество русских и русскоязычных в Казахстане с 60% при СССР снизилось до минимума!
            wku
      2. Владимирец Сегодня, 08:59
        Цитата: Лопатов
        предоставления современного вооружения.

        Причем бесплатно.
        Владимирец
    2. Ken71 Сегодня, 08:31
      Армяне халявщики и попрошайки почище белорусов.
      Ken71
      1. wku Сегодня, 08:40
        Цитата: Ken71
        Армяне халявщики и попрошайки почище белорусов.

        правильно! от сябров -лтвинов нужно отрезать все приграничные области, которые в период образования СССР были частью РСФСР а БССР была узкой полоской через Минск - Менск, а ещё по праву Брестская область не Беларусь!
        wku
  6. viktor. Сегодня, 08:32
    У меня есть знакомые азербайджанец и армянин в полне адекватные мужики оба ездят на родину не раз были за одним столом, повода не давали что они враждуют. кто там на линии??? кому нужна эта война??? если тем кто дружит с полосатыми, отправили бы их на экскурсию в Сирию!
    viktor.
    1. KUOLEMA Сегодня, 09:18
      Наверно поэтому они живут в России)))
      KUOLEMA
  7. Lek3338 Сегодня, 08:58
    Как вы странно передаёте новость ВО? РЗСО ТР-107
    Lek3338
  8. Lek3338 Сегодня, 09:13
    Думаю Аз-ну нужно вытащить из рукавов такие козыря как ТР-107 и RAK-12 .Очень хороши для позиционной войны ,производство ракет налажены .А у Хорватии куплены 20 000 ракет ,наладить их производство не сложно для ВПК Аз-на .
    Что еще нужно ?Как говориться пуляй не хочу ,армян это отрезвит 11-12 километров дешево и сердито .
    Lek3338
  9. MAGRIB Сегодня, 09:19
    Цитата: wku
    лично мне, и те и другие ещё те подонки..

    По таким как ТЫ судят о России и русских!
    MAGRIB
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