Нагорный Карабах снова в огне
Тревожные новости поступают из Нагорного Карабаха. Министерство обороны непризнанной республики (НКР) сообщает о том, что азербайджанские войска применили средства реактивной артиллерии. РСЗО в Нагорном Карабахе не применялись более года. Из сообщения на официальном сайт МО НКР (перевод РИА Новости ):
В свою очередь азербайджанское военное ведомство сообщает о том, что против ВС Азербайджана и гражданского населения были применены миномёты. Перемирие было нарушено в течение суток 128 раз.
Из материала пресс-службы :
По данным МО Азербайджана, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района. Заявлено, что азербайджанские военнослужащие подавили огонь противника. Какие средства для этого использованы, в сообщении не говорится.
Все эти сводки свидетельствуют об очередном этапе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, который невозможно разрешить, если стороны и после заключения договорённостей о перемирии продолжат перекладывать ответственность друг на друга.
4 июля противник продолжал нарушать режим прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения из миномётов различного калибра, а примерно в 20:20 на южном направлении применил также РСЗО TR-107. Это первый случай после апрельского обострения 2016 года, когда азербайджанские ВС применяют подобный вид вооружений.
В свою очередь азербайджанское военное ведомство сообщает о том, что против ВС Азербайджана и гражданского населения были применены миномёты. Перемирие было нарушено в течение суток 128 раз.
Из материала пресс-службы :
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и Заманлы Гедабекского района. Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сёл Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
По данным МО Азербайджана, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района. Заявлено, что азербайджанские военнослужащие подавили огонь противника. Какие средства для этого использованы, в сообщении не говорится.
Все эти сводки свидетельствуют об очередном этапе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, который невозможно разрешить, если стороны и после заключения договорённостей о перемирии продолжат перекладывать ответственность друг на друга.
Использованы фотографии: http://www.nkrmil.am
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти