Хулиганские заметки о том, почему американцы активно пропагандируют и создают мировую систему ПРО

Есть темы, которые всегда актуальны и заставляют думать читателей. Но почему мы всегда это делаем с серьезным видом? Да, вопросы серьезные, но это не значит, что обсуждать их обязательно надо в смокинге и курительной комнате за чашкой чая. И потом, любой серьезный вопрос уже когда-то обсуждался. Пусть в другом виде, пусть другими людьми, пусть в другой стране. Но обсуждался.Мы часто принимаем некоторые, как нам кажется, истины за аксиому. Истина, и всё. Зачем спорить с тем, что якобы очевидно? А между тем большинство открытий человечество сделало именно тогда, когда находился индивид, возможно, школьный прогульщик или просто любознательный не в меру тип, который спрашивал об очередной непреложной истине: "А почему?" И оказывалось, что не все то золото, что блестит, первый блин не всегда комом, то, что тяжелее воздуха, может летать, планета не плоская... Примеров — множество.Почему бы и нам не похулиганить на серьезную тему? Например, о системе ПРО США? Или на тему закона бутерброда? А ещё лучше совместить эти две темы в одну. Ведь все уверены, что американская система ПРО работает уж точно не хуже российской. А учитывая состояние экономики, должна работать лучше. Аксиома? Наверное. Для всех, кроме небольшой группы знатоков этого вопроса. Там достаточно много споров и доказательств противоположных мнений. Тема-то закрытая для общества. Секретность...А вот другая тема о бутерброде, который всегда падает вниз маслом, наоборот, почти каждым "испытана" на личном опыте. Но даже те, у кого бутерброд упал хлебом вниз, уверены, что должен-то он был упасть вниз маслом. Просто в конкретном случае было "исключение из правил". Для этого "закона" я скорее дополнения или эти самые исключения выведу...Итак, сегодня перед США стоит задача создания мировой системы ПРО. Не больше и не меньше. Американцы должны доминировать в мире в этой сфере уже в силу того, что они "выиграли холодную войну"... США решили вместо местечковых "бутербродных" покрыть планету сетью "хот-догов".Большинство народов даже не понимают причину такой благотворительности. Тратить огромные средства на размещение систем ПРО в других странах ради мистического врага? Ради "иранских" и "корейских" ракет? Ради "российской угрозы"? И при этом постоянно заявлять о том, что никакой реальной угрозы нет... В принципе, если хлеб просто не намазывать маслом, т.е. не создавать бутерброд, действительно, по закону бутерброда он никогда не упадет на пол... Просто нечем будет падать...А причина лежит на поверхности... Американский "хот-дог" в принципе — тот же бутерброд. Только пятен оставляет больше и разного качества. В отличие, кстати, от российской "сосиски в тесте", которая бутербродом не является. Так вот, американская система ПРО на территории США не сможет "выловить" МБР в достаточном объеме. Я не могу сейчас указать точные цифры. Не знаю, но по количеству противоракет и их качеству, а об этом можно судить по сообщениям в прессе об испытаниях,Говорить сегодня необходимо не о том, что уже есть в США, а о том, что планируют американцы для защиты своего континента. Американский "хот-дог" совсем не русская "сосиска в тесте", как я написал выше. И это необходимо понять. Мы, создавая свою систему ПРО исходили из простого посыла. Ракеты не должны долететь до земли. Они должны быть перехвачены на границах и уничтожены. Потому и система ПРО России состоит из нескольких поясов.Американцы же исходят из того, что никто не посмеет напасть на великую страну. Или не успеет. Основу континентальных ПРО США сегодня составляют тяжелые ракеты GBI (Ground-Based Interceptor) с космическим ударным перехватчиком EKV(Exoatmospheric Kill Vehicle) .Посмотрим на эту тяжелую ракету на основе тех данных, что опубликованы в открытой печати. Трехступенчатая ракета для вывода космических аппаратов в космос. Красиво, по-американски, упакованный "сэндвич". А чем отличается сэндвич от беляша (ох и получу я сейчас от российских ракетостроителей) , к примеру?Правильно, беляш можно кушать как угодно, а вот американский "бутерброд" — только в комплексе. Если разложить сэндвич на составляющие, то он просто исчезнет. То же самое и с американской GBI. Она просто не "отпустит" ударный перехватчик до того момента, пока не отработает третья ступень...Просто потому, что любой надкушенный бутерброд считает себя крайне оскорбленным и жаждет мести. Проще говоря, американец не будет работать на коротких дистанциях.К чести американцев, они прекрасно понимают ущербность своего "сэндвича". Более того, в некоторых СМИ появились сообщения о разработке более современного аналога. Т.е. ракеты, которая будет работать уже после отработки второй ступени. И тут "выскакивает" серьезная проблема. Времени на второй пуск практически не остается... Выход? Пуск сразу двух или нескольких ракет… Другого выхода нет.Необходимо создавать ракету, способную "отпускать" ударные перехватчики ещё до полной отработки третьей ступени. А любой уважающий себя "повар" понимает, что от задумки , от идеи, до воплощения проходит достаточно большое время. Хотя, наверное, бывают и исключения. Новая модификация ракет уже получила название GBI С3.Тут необходимо сделать маленькую ремарку о жизни американского общества. Чтобы вы смогли понять дальнейшую логику событий. Люди в США помешаны на калориях, на экологии. Любой скажет сколько этих самых калорий надо съесть, чтобы не пополнеть. Однако, если посмотреть на улицы американских городов, становится понятным, что плевать они (американцы) хотели на количество этих калорий. Этакие ходячие животы в жировой оболочке.Однако в свете борьбы за экологию США отказались от наиболее простого способа борьбы с законом бутерброда. Проще всего МБР уничтожить ядерным взрывом в космосе. Не большим, но достаточным для разрушения. А при массированном нападении — большим взрывом.Сегодня для США актуально уничтожение боевых блоков прямым попаданием. Я не особо специалист в области бутербродоведения, но даже я понимаю, что такая задача в инженерном смысле архисложна. Попасть в маленький блок на большом расстоянии...А учитывая то, что сегодня любая МБР ещё и кучу ложных целей несет, практически не выполнимая. Однако, принцип hit-to-kill на сегодня все равно остается. Кстати, по некоторым сообщениям, на упрощенных испытаниях противоракет такое удалось.Теперь о начинке сэндвича. О самом боевом блоке EKV. В этом есть самая большая проблема "хот-догов". Даже модернизированные EKV (CE-1 и CE-2) показывают крайне слабые результаты. "Не вкусные" получаются хот-доги. Из 18 проведенных испытаний успешными были всего 10...И это для американской публики, по упрощенной схеме...Правда, в мае (31 мая 2017 года) была испытана более современная начинка-GKV CE-2Block-1. Но увы, предварительное подогревание хлеба, замена части начинки не меняют хамские свойства бутерброда...Правда, ходят слухи, что американские "бутербрододелатели" планируют полностью отказаться от данного продукта, как от вредного. Они хотят его поменять на "торт". Старые перехватчики планируют заменить на совершенно новые — RKV (Redesigned Kill Vehicle). Только ведь, с точки зрения мерзкого поведения бутерброда, торт, по своей сути, есть большой и сладкий бутерброд!И уже в совсем далекой перспективе американцы начинают работу по созданию принципиально новой системы противоракет. Это должны быть созданные по аналогии с МБР носители, которые выведут на орбиту сразу несколько космических перехватчиков. Новые сэндвичи будут называться MOKV (Multi-Object Kill Vehicle).Есть и совсем экзотические "кулинарные" идеи. Типа создать боевой высотный беспилотник, оснащенный лазерным оружием, который будет уничтожать МБР на начальном этапе полета. Действительно, на этапе разгона уничтожить МБР достаточно легко. Только вот один вопрос. А где вы видели пусковые установки МБР в пограничной зоне? Или систему ПВО забыли?К концу этого года система ПРО континентальной Америки будет оснащена 44 ракетами GBI. Билл Клинтон когда-то планировал оснастить американскую континентальную ПРО 250 ракетами (кстати, для защиты всего лишь от 20 моноблочных МБР)... Расположены они на двух базах. На Аляске (форт Грили) и в Калифорнии (Ванденберг). Однако успешные испытания ракет Северной Кореей заставили Конгресс США ускоренно решать поднятый ещё в 2013 году вопрос о строительстве третьей базы на северо-востоке страны.А теперь вернемся к тому, о чем я упоминал в начале статьи. О создании "системы закусочных хот-догов", т.е. о создании американцами системы ПРО для защиты своих "друзей" из НАТО и некоторых стран. Ведь, опять же, из логики закона о бутерброде, если бутерброд намазать маслом с двух сторон, то практически удержать его возможности не будет. Упадет в любом случае... Однако люди из Европы и некоторых не европейских стран верят в благие намерения США. А ведь знают, что хорошо разогретый бутерброд обязательно упадет на голые колени... Чьи?"Дырявую" ПРО на собственном континенте американцы стремятся компенсировать системой ПРО в Европе и Японии. Сколько статей в различных изданиях было посвящено американским системам Patriot, THAAD, Aegis BMD... Тут и описание тактико-технических характеристик, и стоимость ракет и пусковых установок, и районы базирования. Даже сравнение затрат на эти системы и систему континентальной ПРО проанализировали.А вот главное, то, что прежде всего необходимо было увидеть большинство забыли. Вы когда -нибудь видели человека в джинсах, усевшегося на бутерброд? И не увидите. А вот человека в отглаженных брюках, особенно перед "парадным выходом" куда-либо, видели точно. Такое вот свойство бутерброда. Любит чистые и отглаженные брюки...пачкать.А что главное? Предназначение систем! Системы предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности! Разговора о МБР даже не ведется. В перспективе разговоры об использовании этих систем для перехвата конечно есть в среде "яйцеголовых". Только для этого нужно создать новые противоракеты. А потом и заменить ПУ...У бутерброда есть очень мерзкое качество. Если его подбросить над столом, то он обязательно приклеится к потолку. Примерно то же самое сегодня происходит и с системами американских ПРО Patriot PAC-3 и THAAD. США в стремлении подбросить бутер над столом "приклеили" его к потолку. Принятые в прошлом году на вооружение ракеты для Patriot PAC-3 MSE сократили "мощность" пусковой установки с 16 ракет до 12. И при этом обеспечили дальность перехвата в 30 км (против 15-20 раньше). Предлагаемая компанией производителем (Lockheed Martin) новая двухступенчатая ракета для THAAD "снимет" с пусковой установки 3 ракеты (5 вместо 8). Т.е. ровно то, о чем написано чуть выше.Потуги американцев в создании систем ПРО против ракет малой и средней дальности понятны. Кроме российских "беляшей" в мире существуют азиатские "чебуреки", "юпки", "пастель де чекло", "кокки ликки" и прочие национальные пироги разных стран. Опять же, по закону бутерброда, в его отсутствие вредные свойства этого продукта передаются национальным собратьям. А, в отличие от России, страны-изгои не обременены договорами об ограничении ракет малой и средней дальности...Многие сегодня говорят о системе Aegis как о панацее от многих проблем. Что же, бутерброд с рыбой действительно предпочитает падать в аквариум. Посмотрим для чего система создана?Любовь народов к США постепенно проходит. Люди осознают, что хорошо накормленный раб все же остается рабом. И хотят выйти из под опеки США. А значит, при таком развитии ситуации появятся проблемы и с ПРО. Их то и призвана решить эта система. Американцы создают "зонтик". И "зонтик" этот будет автономен. Расположен в основном на специальных кораблях.Почему на кораблях? Вопрос хороший. Да просто потому, что именно с помощью специальных кораблей можно быстро создать в любой точке мира позиционный район ПРО. А вот второй вопрос, который не часто задают, выглядит серьезнее. А против кого? Против России? Несерьезно. Такой район будет уничтожен с помощью других средств достаточно быстро и большими потерями для США. Против КНР? Та же ситуация. Нет, система создана для нейтрализации третьих стран. Амбиции суперхот-дога никто не отменял.В целом же, если рассматривать американскую систему противоракетной обороны, то можно увидеть множество проблемных мест. Множество мест, куда вполне спокойно что-то может "залететь"... И решать эти проблемы американцам придется. Может быть, даже столько же времени, сколько потребуется и нам.Что же, в заключение — последний закон бутерброда. Если бутерброд подкидывать над дорогим персидским ковром, да в только что отремонтированной комнате, то следы обязательно останутся и на потолке, и на ковре... Такой вот закон. Хулиганский.