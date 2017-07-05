09:26 05 июля

Джон уходит, Джон приходит. О смене американского посла в РФ

Стало известно о том, что действующий посол США в России Джон Теффт вскоре официально сложит свои полномочия. По последним данным, Теффт дорабатывает в американском посольстве в российской столице последние месяцы. Заместитель Джона Теффта на посольской работе Линн Трейси заявила, что г-н Теффт отправится домой в сентябре текущего года.

В ходе приёма по случаю дня независимости США, организованного в американском посольстве в Москве, Трейси зачитала телеграмму от главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. В телеграмме посла Теффта благодарят за «многолетнюю службу в интересах американского народа».

РИА Новости приводит заявление самого Джона Теффта по поводу своей оформленной отставки:
Я буду скучать по своим друзьям, которые у меня здесь – в России - были и появились за время работы. Мы вас не забудем. (далее – по-русски) Спасибо, до свидания.



Фраза "мы вас не забудем" звучит особенно многозначительно.

Джон уходит, Джон приходит. О смене американского посла в РФ


Ранее сообщалось, что одним из наиболее вероятных кандидатов на пост посла США в России является 57-летний Джон Хантсман. Он окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване. Работал послом в Сингапуре и Китае, занимал пост помощника госсекретаря США. Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге. После того, как волнения в Гонконге утихли, Хантсман убыл в США, где сначала выставил свою кандидатуру на предварительных выборах от республиканцев, а затем кандидатуру снял в пользу Митта Ромни.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/russia.usembassy
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Комментарии 12

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  1. san4es Сегодня, 09:11
    На фото - "На посошок drinks "
    san4es
    1. Злой543 Сегодня, 09:13
      Как говорится от перемены мест слагаемых сумма не меняется, уйдет один придет другой, думаю не менее одиозный.
      Злой543
      1. san4es Сегодня, 09:16
        Цитата: Злой543
        Как говорится от перемены мест слагаемых сумма не меняется,.

        san4es
        1. cniza Сегодня, 09:24
          Не справился , не смог организовать цветную революцию ,поэтому присылают другого специалиста , но уже по беспорядкам.
          cniza
        2. Злой543 Сегодня, 09:24
          Я че глупость сморозил? belay поясните, пожалуйста.
          Злой543
        3. maxim947 Сегодня, 09:26
          Что то, чехарда у них с послами)))), видать не справляются. Митингов нет, крупных скандалов нет, оппозиция "сидит", иностранных агентов закрывают, скучно короче....))))))
          maxim947
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
    2. Logall Сегодня, 09:14
      Цитата: san4es
      На фото - "На посошок drinks "

      И огурцом дать закусить​, пущай полетает...
      Logall
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:15
      На фото - "На посошок


      Видать водка уже не лезет , молоком отпивается . laughing
      Spartanez300
    4. vovanpain Сегодня, 09:26
      По последним данным, Теффт дорабатывает в американском посольстве в российской столице последние месяцы.

      Посол США в России Джон Теффт отправлен в отставку. Товарищи либералы и прочие коллаборационисты, раньше времени не рыдайте, у вас будет время попрощаться с "папкой" до сентября, когда он соберёт свой чёрный, милый вашему сердцу чемоданчик, и отправится в аэропорт рейсом на Вашингтон без обратного билета.Теффт, как и его предшественник Макфол, известен, как мастер "цветных революций". Джон отметился активным участием в подготовке грузинской агрессии в Южной Осетии, а также Евромайдана на Украине.Символично, что об отставке Теффта объявлено в День Независимости США на праздничном приёме в американской дипмиссии. Так что точно не хныкать, предатели Родины, из Вашингтона пришёл приказ радоваться. Выход из зоны комфорта почтите за благо.В общем, господа либералы, вам всем сделан тонкий намёк на толстые обстоятельства. Некоторые особо прозорливые всё поняли, даже без слов. Так от российского правосудия бежал известный "революционер" Вячеслав Мальцев. Может, теперь и Лёхе Навальному новенький загранпаспорт пригодится?! wink
      vovanpain
  2. Владимирец Сегодня, 09:11
    "одним из наиболее вероятных кандидатов на пост посла США в России является 57-летний Джон Хантсман. Он окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване."

    Только сектанта нам ещё и не хватало. no
    Владимирец
    1. Orionvit Сегодня, 09:23
      Если провентилируете данный вопрос, то узнаете, что помимо ортодоксальных евреев, второе место по количеству должностей в правительстве США, занимают мормоны. Сектанты наступают по всем фронтам.
      Orionvit
  3. Егоза Сегодня, 09:25
    Джон уходит, Джон приходит....все стараются нам Ивана подсунуть, да только Ванька не тот! tongue
    Егоза
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