Джон уходит, Джон приходит. О смене американского посла в РФ

Я буду скучать по своим друзьям, которые у меня здесь – в России - были и появились за время работы. Мы вас не забудем. (далее – по-русски) Спасибо, до свидания.

Стало известно о том, что действующий посол США в России Джон Теффт вскоре официально сложит свои полномочия. По последним данным, Теффт дорабатывает в американском посольстве в российской столице последние месяцы. Заместитель Джона Теффта на посольской работе Линн Трейси заявила, что г-н Теффт отправится домой в сентябре текущего года.В ходе приёма по случаю дня независимости США, организованного в американском посольстве в Москве, Трейси зачитала телеграмму от главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. В телеграмме посла Теффта благодарят за «многолетнюю службу в интересах американского народа». РИА Новости приводит заявление самого Джона Теффта по поводу своей оформленной отставки:Фраза "мы вас не забудем" звучит особенно многозначительно.Ранее сообщалось, что одним из наиболее вероятных кандидатов на пост посла США в России является 57-летний Джон Хантсман. Он окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване. Работал послом в Сингапуре и Китае, занимал пост помощника госсекретаря США. Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге. После того, как волнения в Гонконге утихли, Хантсман убыл в США, где сначала выставил свою кандидатуру на предварительных выборах от республиканцев, а затем кандидатуру снял в пользу Митта Ромни.