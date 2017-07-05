Украинская полиция ищет в Донбассе пропавшего гражданина Британии
Украинские правоохранители ищут пропавшего в Донбассе подданного Великобритании, который в начале мая прибыл на Украину, чтобы присоединиться к ВСУ в так называемой зоне АТО, передает РИА Новости сообщение МВД Луганской республики.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные. Для этих целей ведомство открыло «горячую линию».
Звонившие сообщили, что разыскать Марка просит британская полиция.
Сообщается также, что разыскиваемый пропал вскоре после прибытия в зону боевых действий.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные. Для этих целей ведомство открыло «горячую линию».
Третьего июля на "горячую линию" МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов "нацполиции". По информации звонивших, личный состав так называемой "ГУНП Украины в Луганской области" и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения,рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Звонившие сообщили, что разыскать Марка просит британская полиция.
По имеющейся информации, британец прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года – в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ для участия в карательной операции в Донбассе,сказал собеседник.
Сообщается также, что разыскиваемый пропал вскоре после прибытия в зону боевых действий.
Использованы фотографии: https://ru.tsn.ua
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