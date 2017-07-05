Украинская полиция ищет в Донбассе пропавшего гражданина Британии

Третьего июля на "горячую линию" МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов "нацполиции". По информации звонивших, личный состав так называемой "ГУНП Украины в Луганской области" и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения,

По имеющейся информации, британец прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года – в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ для участия в карательной операции в Донбассе,