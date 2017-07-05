Проект «ЗЗ». Смутное видение будущего лидера России
Несмотря на пропагандистское ТВ, Путин и его команда не смогут остановить вал протестов в России, уверены некоторые эксперты. Другие аналитики объявляют А. Навального единственным реальным оппонентом Путина, но задаются вопросом: сумеет ли он стать демократической альтернативой нынешней власти? Ответ может показаться неожиданным: нет, не сумеет.
Владимир Владимирович Кара-Мурза — редкий человек в России: это «откровенный, бескомпромиссный критик Владимира Путина», который, на удивление, «всё ещё жив», пишет Сэмюэл Эрл в журнале «Newsweek» .
Он остаётся «ведущим сторонником демократических реформ в России», считает журналист. Кара-Мурза — заместитель председателя «Открытой России», НПО, созданной бывшим политзаключённым Михаилом Ходорковским, который пропагандирует гражданские свободы, права человека и свободу печати в России, напоминает автор. Имея степень магистра истории Кембриджского университета, этот 35-летний человек является известным журналистом, режиссёром и бывшим гл. редактором. И ему всего 35 лет.
«Newsweek» взял интервью у Кара-Мурзы на Форуме свободы в Осло — международной конференции, объединившей «диссидентов, политических активистов и влиятельных фигур». Оппозиционер поведал изданию, каково это — «бороться за демократию в путинской России».
По мнению Кара-Мурзы, в то время, когда В. В. Путин пришёл к власти (почти 18 лет назад), у России была свободная пресса и был «настоящий, плюралистический парламент с представленными различными политическими силами». В стране «были реальные конкурентные выборы, и было разделение властей». Нет, картина не была идеальной: существовало «много проблем и много недостатков в политической системе, и ситуация с правами человека также была проблематичной». И всё же, когда Владимир Путин пришёл к власти, Россия была «в основном демократией». Национальное телевидение в ту пору давало «подлинный политический анализ и ультрасовременную политическую сатиру», в том числе «Куклы». Каждую неделю миллионы россиян смотрели эту передачу, в которой изображались политические лидеры, в том числе Путин (в виде Цахеса из сказки Гофмана о непривлекательном карлике, который внезапно стал центром всеобщего внимания и восхищения).
По мнению Кара-Мурзы, первым крупным шагом Владимира Путина на посту президента России стала «его война против независимых СМИ». В течение первых трёх лет правления, с 2000 по 2003 гг., Путин закрыл или подмял под себя «все национальные независимые телеканалы». Кремль создал почти полную монополию на вещание. «Если вы посмотрите сегодня российское телевидение, вы увидите, что оно превратилось в пропагандистский центр», — говорит эксперт. Власти расхваливаются, а политические оппоненты Путина шельмуются как «предатели, иностранные агенты и враги России».
Небольшие свободные резервы СМИ в России съёживаются и находятся под постоянным давлением. Среди «нескольких смелых средств массовой информации» Кара-Мурза называет радио «Эхо Москвы» и «Новую газету». Далее он отмечает, что, какой бы президент ни стоял во главе США, он не смог бы уничтожить свободу СМИ, «в то время как Путин в принципе смог уничтожить свободу СМИ в России». Во Всемирном индексе свободы печати Россия занимает 148 место из 178 возможных: ниже Зимбабве, ниже Венесуэлы, ниже Бангладеш. «Честно говоря, я не думаю, что такое возможно в США», — говорит Кара-Мурза.
Что касается протестов против Кремля, то он полагает, что массовые протесты по всей стране «действительно являются поворотным моментом… и для России, и для режима Путина». «Несмотря на всё это давление, это запугивание, это подавление, несмотря на пропаганду и несмотря на самые настоящие угрозы, с которыми сталкивается каждый, кто выступает против режима Путина, десятки тысяч людей вышли на улицы по всей России, от Владивостока до Калининграда, сквозь одиннадцать часовых поясов, сказать «нет» коррупции, безнаказанности этой коррупции, автократии, пренебрежению к основным правам и свободам личности. Честно говоря, сказать «нет» явному высокомерию той группы людей, которая оставалась у власти в течение почти целого поколения, почти 18 лет», — отметил Кара-Мурза.
«Самым обнадёживающим» в этих протестах для него является сам состав людей, вышедших на акции. Кто эти протестующие? Подавляющее большинство — молодёжь, представители нового поколения, «представители будущей России, люди, которые будут строить Россию после Владимира Путина, люди, которым сейчас уже двадцать, а некоторые и вовсе подростки…» Это поколение, которое видело у власти одного Путина и никого другого. «Когда я говорю с этими молодыми людьми, мне иногда приходится напоминать себе, что они ничего не помнят, кроме Владимира Путина, — повторяет Кара-Мурза. — Это всё, что они знают, всю свою жизнь. И это поколение, которое всё чаще говорит: «Довольно, хватит, мы имели этого достаточно». Поэтому интервьюируемый считает, что на будущее России надежды есть.
Что до популярности Путина, то Кара-Мурза, напомнивший интервьюеру о пресловутых «86 процентах», замечает: «Если у вас действительно есть 86-процентная популярность, зачем вам нужно проводить выборы? Зачем вам нужно сажать людей в тюрьму за их политические взгляды? Зачем вам нужно разгонять мирные митинги оппозиции? Нет. Это поведение слабого правительства, которое не уверено в своём собственном положении».
Митинги протеста были «несанкционированными», поэтому власти дали понять, что любого, кто пойдёт на эти митинги, могут арестовать. Но «люди по-прежнему идут». Их «десятки тысяч по всей стране». Самосознание граждан «становится сильнее страха». «И это, я думаю, является поворотным моментом», — резюмировал Кара-Мурза. Когда ручей протестов обретёт силу реки, Путин, несмотря на свой ОМОН и Росгвардию, ничего не сможет с этой рукой поделать.
Кара-Мурза считает «тупиком» для России «режим Путина», поскольку «он грабит» страну «не только буквально, с точки зрения вопиющей коррупции, но и с точки зрения её будущего, и это, вероятно, ещё более разрушительно».
Другому видному оппозиционеру, А. Навальному, посвятил материал Олег Кашин. Его статья вышла в «Нью-Йорк Таймс» .
После «впечатляющих уличных протестов» в российских городах 12 июня следует задаться вопросом: чего можно ожидать от российской оппозиции в дальнейшем? По мнению автора, «никаких новостей от оппозиции до середины июля» не будет, это «гарантируется». И всё потому, что 12 июня российские власти приговорили лидера оппозиции Алексея Навального к 30 дням тюрьмы. А кроме него, истинного лидера оппозиции в России сегодня нет.
А ведь до сих пор было не так. Зимой 2011-2012 гг. Путин столкнулся с оппозицией, представленной «широкой политической коалицией», возникшей в ответ на обвинения в широко распространённых нарушениях в ходе парламентских выборов.
Сегодня «единственным лицом оппозиции» является один Навальный. Он экспериментировал с различными формами протеста, ища ту тему, что отличала бы его от других активистов оппозиции. И он её нашёл: ею стала коррупция в российских официальных кругах. Блог его стал популярным, а Интернет превратил в «политическую суперзвезду».
В отличие от протестов, проходивших пять лет назад, сегодня участники уличных акций «не представляют различные политические силы». Они все — «сторонники господина Навального». За пять лет он стал не просто самым популярным, но единственным активным лидером оппозиции. Он не имеет нужды в партии и коалиции. Впервые за 17 лет у власти г-н Путин заполучил единственного главного оппонента, которого «так же много, как Путина».
Но кто такой Навальный как политик? Где он находится?
Навального нельзя определить ни как правого, ни как левого. Его идеологические высказывания «туманны и противоречивы». Даже на простые вопросы, например, о политическом статусе Крымского полуострова, г-н Навальный пытается ответить «в общих чертах».
В работе со сторонниками г-н Навальный демонстрирует… «авторитарный стиль руководства». Его близкие соратники пришли из его же Фонда по борьбе с коррупцией, где являлись наёмными сотрудниками. Это люди, «которым он платит зарплату и для кого он всегда будет боссом, а не партнёром». И это сильно смахивает… на Путина. Сходство есть и в другом: многие из сторонников Навального являются его «личными фанами», которые отожествляют его имя с надеждами на будущую демократическую Россию. Наконец, некоторые недоброжелатели г-на Навального обвиняют его… в работе на Кремль. Это, вероятно, не тот случай, однако Навальный «вполне может невольно служить интересам Путина». По мнению журналиста, Путин и Навальный «не могут обойтись без друг друга, и их противостояние каким-то образом превращается в состояние взаимной зависимости», чьим очевидным результатом является «дублирование руководства путинской модели в оппозиции против Путина».
Но ведь, по логике, альтернативой Путину должна быть демократия! Впрочем, есть и другая логика, и она работает: г-н Путин — «плохой авторитарный лидер, он неэффективен в своей неограниченной власти», и если Навальный его заменит, то «в России всё будет работать хорошо, и даже без демократии».
Таким образом, в стране налицо риск создания новой авторитарной модели — даже после того, как уйдёт Владимир Путин.
Если судить по высказываниям экспертов, публикующихся в заграничных изданиях, то демократии России не видать. Даже в случае избрания в президенты Навального стране грозит новая версии автократии от человека, у которого, кроме борьбы с коррупцией, нет не только политической программы, но даже чёткого определения того, в каком политическом лагере он находится. Справа? Слева? Или он «центрист», и ему пора вступить в «Единую Россию»?
Другие эксперты тем временем рассчитывают на подрастающее поколение. На то самое, которое родилось и выросло при едином властителе — Путине. Именно оно говорит всё чаще: «Хватит!» Однако будет ли его лидером Алексей Навальный — большой вопрос! Но кто ж тогда им будет? Или их будет двое: Кара-Мурза и Ходорковский?
Владимир Кара-Мурза, известный критик Кремля. Кадр видео: «Newsweek»
Владимир Владимирович Кара-Мурза — редкий человек в России: это «откровенный, бескомпромиссный критик Владимира Путина», который, на удивление, «всё ещё жив», пишет Сэмюэл Эрл в журнале «Newsweek» .
Он остаётся «ведущим сторонником демократических реформ в России», считает журналист. Кара-Мурза — заместитель председателя «Открытой России», НПО, созданной бывшим политзаключённым Михаилом Ходорковским, который пропагандирует гражданские свободы, права человека и свободу печати в России, напоминает автор. Имея степень магистра истории Кембриджского университета, этот 35-летний человек является известным журналистом, режиссёром и бывшим гл. редактором. И ему всего 35 лет.
«Newsweek» взял интервью у Кара-Мурзы на Форуме свободы в Осло — международной конференции, объединившей «диссидентов, политических активистов и влиятельных фигур». Оппозиционер поведал изданию, каково это — «бороться за демократию в путинской России».
По мнению Кара-Мурзы, в то время, когда В. В. Путин пришёл к власти (почти 18 лет назад), у России была свободная пресса и был «настоящий, плюралистический парламент с представленными различными политическими силами». В стране «были реальные конкурентные выборы, и было разделение властей». Нет, картина не была идеальной: существовало «много проблем и много недостатков в политической системе, и ситуация с правами человека также была проблематичной». И всё же, когда Владимир Путин пришёл к власти, Россия была «в основном демократией». Национальное телевидение в ту пору давало «подлинный политический анализ и ультрасовременную политическую сатиру», в том числе «Куклы». Каждую неделю миллионы россиян смотрели эту передачу, в которой изображались политические лидеры, в том числе Путин (в виде Цахеса из сказки Гофмана о непривлекательном карлике, который внезапно стал центром всеобщего внимания и восхищения).
По мнению Кара-Мурзы, первым крупным шагом Владимира Путина на посту президента России стала «его война против независимых СМИ». В течение первых трёх лет правления, с 2000 по 2003 гг., Путин закрыл или подмял под себя «все национальные независимые телеканалы». Кремль создал почти полную монополию на вещание. «Если вы посмотрите сегодня российское телевидение, вы увидите, что оно превратилось в пропагандистский центр», — говорит эксперт. Власти расхваливаются, а политические оппоненты Путина шельмуются как «предатели, иностранные агенты и враги России».
Небольшие свободные резервы СМИ в России съёживаются и находятся под постоянным давлением. Среди «нескольких смелых средств массовой информации» Кара-Мурза называет радио «Эхо Москвы» и «Новую газету». Далее он отмечает, что, какой бы президент ни стоял во главе США, он не смог бы уничтожить свободу СМИ, «в то время как Путин в принципе смог уничтожить свободу СМИ в России». Во Всемирном индексе свободы печати Россия занимает 148 место из 178 возможных: ниже Зимбабве, ниже Венесуэлы, ниже Бангладеш. «Честно говоря, я не думаю, что такое возможно в США», — говорит Кара-Мурза.
Что касается протестов против Кремля, то он полагает, что массовые протесты по всей стране «действительно являются поворотным моментом… и для России, и для режима Путина». «Несмотря на всё это давление, это запугивание, это подавление, несмотря на пропаганду и несмотря на самые настоящие угрозы, с которыми сталкивается каждый, кто выступает против режима Путина, десятки тысяч людей вышли на улицы по всей России, от Владивостока до Калининграда, сквозь одиннадцать часовых поясов, сказать «нет» коррупции, безнаказанности этой коррупции, автократии, пренебрежению к основным правам и свободам личности. Честно говоря, сказать «нет» явному высокомерию той группы людей, которая оставалась у власти в течение почти целого поколения, почти 18 лет», — отметил Кара-Мурза.
«Самым обнадёживающим» в этих протестах для него является сам состав людей, вышедших на акции. Кто эти протестующие? Подавляющее большинство — молодёжь, представители нового поколения, «представители будущей России, люди, которые будут строить Россию после Владимира Путина, люди, которым сейчас уже двадцать, а некоторые и вовсе подростки…» Это поколение, которое видело у власти одного Путина и никого другого. «Когда я говорю с этими молодыми людьми, мне иногда приходится напоминать себе, что они ничего не помнят, кроме Владимира Путина, — повторяет Кара-Мурза. — Это всё, что они знают, всю свою жизнь. И это поколение, которое всё чаще говорит: «Довольно, хватит, мы имели этого достаточно». Поэтому интервьюируемый считает, что на будущее России надежды есть.
Что до популярности Путина, то Кара-Мурза, напомнивший интервьюеру о пресловутых «86 процентах», замечает: «Если у вас действительно есть 86-процентная популярность, зачем вам нужно проводить выборы? Зачем вам нужно сажать людей в тюрьму за их политические взгляды? Зачем вам нужно разгонять мирные митинги оппозиции? Нет. Это поведение слабого правительства, которое не уверено в своём собственном положении».
Митинги протеста были «несанкционированными», поэтому власти дали понять, что любого, кто пойдёт на эти митинги, могут арестовать. Но «люди по-прежнему идут». Их «десятки тысяч по всей стране». Самосознание граждан «становится сильнее страха». «И это, я думаю, является поворотным моментом», — резюмировал Кара-Мурза. Когда ручей протестов обретёт силу реки, Путин, несмотря на свой ОМОН и Росгвардию, ничего не сможет с этой рукой поделать.
Кара-Мурза считает «тупиком» для России «режим Путина», поскольку «он грабит» страну «не только буквально, с точки зрения вопиющей коррупции, но и с точки зрения её будущего, и это, вероятно, ещё более разрушительно».
Другому видному оппозиционеру, А. Навальному, посвятил материал Олег Кашин. Его статья вышла в «Нью-Йорк Таймс» .
Алексей Навальный. Скриншот фото с предвыборного сайта 2018.navalny.com
После «впечатляющих уличных протестов» в российских городах 12 июня следует задаться вопросом: чего можно ожидать от российской оппозиции в дальнейшем? По мнению автора, «никаких новостей от оппозиции до середины июля» не будет, это «гарантируется». И всё потому, что 12 июня российские власти приговорили лидера оппозиции Алексея Навального к 30 дням тюрьмы. А кроме него, истинного лидера оппозиции в России сегодня нет.
А ведь до сих пор было не так. Зимой 2011-2012 гг. Путин столкнулся с оппозицией, представленной «широкой политической коалицией», возникшей в ответ на обвинения в широко распространённых нарушениях в ходе парламентских выборов.
Сегодня «единственным лицом оппозиции» является один Навальный. Он экспериментировал с различными формами протеста, ища ту тему, что отличала бы его от других активистов оппозиции. И он её нашёл: ею стала коррупция в российских официальных кругах. Блог его стал популярным, а Интернет превратил в «политическую суперзвезду».
В отличие от протестов, проходивших пять лет назад, сегодня участники уличных акций «не представляют различные политические силы». Они все — «сторонники господина Навального». За пять лет он стал не просто самым популярным, но единственным активным лидером оппозиции. Он не имеет нужды в партии и коалиции. Впервые за 17 лет у власти г-н Путин заполучил единственного главного оппонента, которого «так же много, как Путина».
Но кто такой Навальный как политик? Где он находится?
Навального нельзя определить ни как правого, ни как левого. Его идеологические высказывания «туманны и противоречивы». Даже на простые вопросы, например, о политическом статусе Крымского полуострова, г-н Навальный пытается ответить «в общих чертах».
В работе со сторонниками г-н Навальный демонстрирует… «авторитарный стиль руководства». Его близкие соратники пришли из его же Фонда по борьбе с коррупцией, где являлись наёмными сотрудниками. Это люди, «которым он платит зарплату и для кого он всегда будет боссом, а не партнёром». И это сильно смахивает… на Путина. Сходство есть и в другом: многие из сторонников Навального являются его «личными фанами», которые отожествляют его имя с надеждами на будущую демократическую Россию. Наконец, некоторые недоброжелатели г-на Навального обвиняют его… в работе на Кремль. Это, вероятно, не тот случай, однако Навальный «вполне может невольно служить интересам Путина». По мнению журналиста, Путин и Навальный «не могут обойтись без друг друга, и их противостояние каким-то образом превращается в состояние взаимной зависимости», чьим очевидным результатом является «дублирование руководства путинской модели в оппозиции против Путина».
Но ведь, по логике, альтернативой Путину должна быть демократия! Впрочем, есть и другая логика, и она работает: г-н Путин — «плохой авторитарный лидер, он неэффективен в своей неограниченной власти», и если Навальный его заменит, то «в России всё будет работать хорошо, и даже без демократии».
Таким образом, в стране налицо риск создания новой авторитарной модели — даже после того, как уйдёт Владимир Путин.
* * *
Если судить по высказываниям экспертов, публикующихся в заграничных изданиях, то демократии России не видать. Даже в случае избрания в президенты Навального стране грозит новая версии автократии от человека, у которого, кроме борьбы с коррупцией, нет не только политической программы, но даже чёткого определения того, в каком политическом лагере он находится. Справа? Слева? Или он «центрист», и ему пора вступить в «Единую Россию»?
Другие эксперты тем временем рассчитывают на подрастающее поколение. На то самое, которое родилось и выросло при едином властителе — Путине. Именно оно говорит всё чаще: «Хватит!» Однако будет ли его лидером Алексей Навальный — большой вопрос! Но кто ж тогда им будет? Или их будет двое: Кара-Мурза и Ходорковский?
Автор: Олег Чувакин
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