13:00 05 июля

Проект «ЗЗ». Смутное видение будущего лидера России

Несмотря на пропагандистское ТВ, Путин и его команда не смогут остановить вал протестов в России, уверены некоторые эксперты. Другие аналитики объявляют А. Навального единственным реальным оппонентом Путина, но задаются вопросом: сумеет ли он стать демократической альтернативой нынешней власти? Ответ может показаться неожиданным: нет, не сумеет.

Проект «ЗЗ». Смутное видение будущего лидера России

Владимир Кара-Мурза, известный критик Кремля. Кадр видео: «Newsweek»


Владимир Владимирович Кара-Мурза — редкий человек в России: это «откровенный, бескомпромиссный критик Владимира Путина», который, на удивление, «всё ещё жив», пишет Сэмюэл Эрл в журнале «Newsweek» .


Он остаётся «ведущим сторонником демократических реформ в России», считает журналист. Кара-Мурза — заместитель председателя «Открытой России», НПО, созданной бывшим политзаключённым Михаилом Ходорковским, который пропагандирует гражданские свободы, права человека и свободу печати в России, напоминает автор. Имея степень магистра истории Кембриджского университета, этот 35-летний человек является известным журналистом, режиссёром и бывшим гл. редактором. И ему всего 35 лет.

«Newsweek» взял интервью у Кара-Мурзы на Форуме свободы в Осло — международной конференции, объединившей «диссидентов, политических активистов и влиятельных фигур». Оппозиционер поведал изданию, каково это — «бороться за демократию в путинской России».

По мнению Кара-Мурзы, в то время, когда В. В. Путин пришёл к власти (почти 18 лет назад), у России была свободная пресса и был «настоящий, плюралистический парламент с представленными различными политическими силами». В стране «были реальные конкурентные выборы, и было разделение властей». Нет, картина не была идеальной: существовало «много проблем и много недостатков в политической системе, и ситуация с правами человека также была проблематичной». И всё же, когда Владимир Путин пришёл к власти, Россия была «в основном демократией». Национальное телевидение в ту пору давало «подлинный политический анализ и ультрасовременную политическую сатиру», в том числе «Куклы». Каждую неделю миллионы россиян смотрели эту передачу, в которой изображались политические лидеры, в том числе Путин (в виде Цахеса из сказки Гофмана о непривлекательном карлике, который внезапно стал центром всеобщего внимания и восхищения).

По мнению Кара-Мурзы, первым крупным шагом Владимира Путина на посту президента России стала «его война против независимых СМИ». В течение первых трёх лет правления, с 2000 по 2003 гг., Путин закрыл или подмял под себя «все национальные независимые телеканалы». Кремль создал почти полную монополию на вещание. «Если вы посмотрите сегодня российское телевидение, вы увидите, что оно превратилось в пропагандистский центр», — говорит эксперт. Власти расхваливаются, а политические оппоненты Путина шельмуются как «предатели, иностранные агенты и враги России».

Небольшие свободные резервы СМИ в России съёживаются и находятся под постоянным давлением. Среди «нескольких смелых средств массовой информации» Кара-Мурза называет радио «Эхо Москвы» и «Новую газету». Далее он отмечает, что, какой бы президент ни стоял во главе США, он не смог бы уничтожить свободу СМИ, «в то время как Путин в принципе смог уничтожить свободу СМИ в России». Во Всемирном индексе свободы печати Россия занимает 148 место из 178 возможных: ниже Зимбабве, ниже Венесуэлы, ниже Бангладеш. «Честно говоря, я не думаю, что такое возможно в США», — говорит Кара-Мурза.

Что касается протестов против Кремля, то он полагает, что массовые протесты по всей стране «действительно являются поворотным моментом… и для России, и для режима Путина». «Несмотря на всё это давление, это запугивание, это подавление, несмотря на пропаганду и несмотря на самые настоящие угрозы, с которыми сталкивается каждый, кто выступает против режима Путина, десятки тысяч людей вышли на улицы по всей России, от Владивостока до Калининграда, сквозь одиннадцать часовых поясов, сказать «нет» коррупции, безнаказанности этой коррупции, автократии, пренебрежению к основным правам и свободам личности. Честно говоря, сказать «нет» явному высокомерию той группы людей, которая оставалась у власти в течение почти целого поколения, почти 18 лет», — отметил Кара-Мурза.

«Самым обнадёживающим» в этих протестах для него является сам состав людей, вышедших на акции. Кто эти протестующие? Подавляющее большинство — молодёжь, представители нового поколения, «представители будущей России, люди, которые будут строить Россию после Владимира Путина, люди, которым сейчас уже двадцать, а некоторые и вовсе подростки…» Это поколение, которое видело у власти одного Путина и никого другого. «Когда я говорю с этими молодыми людьми, мне иногда приходится напоминать себе, что они ничего не помнят, кроме Владимира Путина, — повторяет Кара-Мурза. — Это всё, что они знают, всю свою жизнь. И это поколение, которое всё чаще говорит: «Довольно, хватит, мы имели этого достаточно». Поэтому интервьюируемый считает, что на будущее России надежды есть.

Что до популярности Путина, то Кара-Мурза, напомнивший интервьюеру о пресловутых «86 процентах», замечает: «Если у вас действительно есть 86-процентная популярность, зачем вам нужно проводить выборы? Зачем вам нужно сажать людей в тюрьму за их политические взгляды? Зачем вам нужно разгонять мирные митинги оппозиции? Нет. Это поведение слабого правительства, которое не уверено в своём собственном положении».

Митинги протеста были «несанкционированными», поэтому власти дали понять, что любого, кто пойдёт на эти митинги, могут арестовать. Но «люди по-прежнему идут». Их «десятки тысяч по всей стране». Самосознание граждан «становится сильнее страха». «И это, я думаю, является поворотным моментом», — резюмировал Кара-Мурза. Когда ручей протестов обретёт силу реки, Путин, несмотря на свой ОМОН и Росгвардию, ничего не сможет с этой рукой поделать.

Кара-Мурза считает «тупиком» для России «режим Путина», поскольку «он грабит» страну «не только буквально, с точки зрения вопиющей коррупции, но и с точки зрения её будущего, и это, вероятно, ещё более разрушительно».

Другому видному оппозиционеру, А. Навальному, посвятил материал Олег Кашин. Его статья вышла в «Нью-Йорк Таймс» .


Алексей Навальный. Скриншот фото с предвыборного сайта 2018.navalny.com


После «впечатляющих уличных протестов» в российских городах 12 июня следует задаться вопросом: чего можно ожидать от российской оппозиции в дальнейшем? По мнению автора, «никаких новостей от оппозиции до середины июля» не будет, это «гарантируется». И всё потому, что 12 июня российские власти приговорили лидера оппозиции Алексея Навального к 30 дням тюрьмы. А кроме него, истинного лидера оппозиции в России сегодня нет.

А ведь до сих пор было не так. Зимой 2011-2012 гг. Путин столкнулся с оппозицией, представленной «широкой политической коалицией», возникшей в ответ на обвинения в широко распространённых нарушениях в ходе парламентских выборов.

Сегодня «единственным лицом оппозиции» является один Навальный. Он экспериментировал с различными формами протеста, ища ту тему, что отличала бы его от других активистов оппозиции. И он её нашёл: ею стала коррупция в российских официальных кругах. Блог его стал популярным, а Интернет превратил в «политическую суперзвезду».

В отличие от протестов, проходивших пять лет назад, сегодня участники уличных акций «не представляют различные политические силы». Они все — «сторонники господина Навального». За пять лет он стал не просто самым популярным, но единственным активным лидером оппозиции. Он не имеет нужды в партии и коалиции. Впервые за 17 лет у власти г-н Путин заполучил единственного главного оппонента, которого «так же много, как Путина».

Но кто такой Навальный как политик? Где он находится?

Навального нельзя определить ни как правого, ни как левого. Его идеологические высказывания «туманны и противоречивы». Даже на простые вопросы, например, о политическом статусе Крымского полуострова, г-н Навальный пытается ответить «в общих чертах».

В работе со сторонниками г-н Навальный демонстрирует… «авторитарный стиль руководства». Его близкие соратники пришли из его же Фонда по борьбе с коррупцией, где являлись наёмными сотрудниками. Это люди, «которым он платит зарплату и для кого он всегда будет боссом, а не партнёром». И это сильно смахивает… на Путина. Сходство есть и в другом: многие из сторонников Навального являются его «личными фанами», которые отожествляют его имя с надеждами на будущую демократическую Россию. Наконец, некоторые недоброжелатели г-на Навального обвиняют его… в работе на Кремль. Это, вероятно, не тот случай, однако Навальный «вполне может невольно служить интересам Путина». По мнению журналиста, Путин и Навальный «не могут обойтись без друг друга, и их противостояние каким-то образом превращается в состояние взаимной зависимости», чьим очевидным результатом является «дублирование руководства путинской модели в оппозиции против Путина».

Но ведь, по логике, альтернативой Путину должна быть демократия! Впрочем, есть и другая логика, и она работает: г-н Путин — «плохой авторитарный лидер, он неэффективен в своей неограниченной власти», и если Навальный его заменит, то «в России всё будет работать хорошо, и даже без демократии».

Таким образом, в стране налицо риск создания новой авторитарной модели — даже после того, как уйдёт Владимир Путин.

* * *


Если судить по высказываниям экспертов, публикующихся в заграничных изданиях, то демократии России не видать. Даже в случае избрания в президенты Навального стране грозит новая версии автократии от человека, у которого, кроме борьбы с коррупцией, нет не только политической программы, но даже чёткого определения того, в каком политическом лагере он находится. Справа? Слева? Или он «центрист», и ему пора вступить в «Единую Россию»?

Другие эксперты тем временем рассчитывают на подрастающее поколение. На то самое, которое родилось и выросло при едином властителе — Путине. Именно оно говорит всё чаще: «Хватит!» Однако будет ли его лидером Алексей Навальный — большой вопрос! Но кто ж тогда им будет? Или их будет двое: Кара-Мурза и Ходорковский?
Автор: Олег Чувакин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Владимирец Сегодня, 09:38
    "Это поколение, которое видело у власти одного Путина и никого другого."

    В этом и проблема, что детворе не с кем сравнивать.

    "Митинги протеста были «несанкционированными», поэтому власти дали понять, что любого, кто пойдёт на эти митинги, могут арестовать. Но «люди по-прежнему идут»."

    Потому и идут, что ничем страшным это им не грозит. И это в ужасном авторитарном государстве! Где логика?

    "Сегодня «единственным лицом оппозиции» является один Навальный. Он экспериментировал с различными формами протеста, ища ту тему, что отличала бы его от других активистов оппозиции. И он её нашёл: ею стала коррупция в российских официальных кругах."

    Лёша сел на денежку. Кто то о котятах, кто то дом своими руками строит, кто про рыбалку, Леша нашел "золотую жилу" о коррупции.

    "Навального нельзя определить ни как правого, ни как левого. Его идеологические высказывания «туманны и противоречивы». Даже на простые вопросы, например, о политическом статусе Крымского полуострова, г-н Навальный пытается ответить «в общих чертах»."

    Ну всё правильно, Лёша оставляет себе возможность в любой момент переобуться, на одних школьниках не выедешь.
    Владимирец
    1. василий50 Сегодня, 10:38
      Статья обыденная и так же обыденно и просто перевирает факты, а потом строит из них собственную конструкцию. Вон даже уголовника Ходорковского в ранг политзаключённого возвели.
      Это на коллективном западе не возможны ни оппозиция,ни критика правящих режимов. Столько фактов когда критиков уничтожают физически и даже тех кто умудряется сбежать безо всякого суда осуждают на смерть. Там даже угроза публикации осуждения или критики может быть смертельна для заподозренного. Все журналисты и прочие публичные деятели во всём мире это прекрасно знают, но всё равно, несмотря ни на что *равняются* на запад.
      Ситуация абсурда что в журналистике что в политике.
      США которая развязала войн больше чем любая другая страна объявляется *образцом миролюбия*.
      В государстве США, которая провела геноцид коренного населения и до сих пор поражает их в правах, рассуждают о *коренных населениях* в других странах.
      В США узаконена и всячески рекламируется взяточничество высшего законодательного органа- Сената, они и налоги со взяток платят, и при этом оценивают уровни коррупции в других странах.
      Всё то же самое происходит и в других странах запада, но не столь шумно и демонстративно, однако себя они почему то считают в праве указывать другим.
      василий50
      1. vladimirZ Сегодня, 11:41
        Хватит популизировать мифических "конкурентов" Путина В.В., типа Навального, Ходорковского и прочих прозападных "оппозиционеров". Они никто и звать их никак в серьезной политике, они не представляют никакой альтернативной политики и идеологии команде "Путина и К". У них идентичные "Путин и К", либерально капиталистические взгляды на развитие России.
        Реальной альтернативой политическому курсу и идеологии "Путин и К" являются левые коммунистические политические силы во главе с наиболее массовой коммунистической КПРФ и её сторонниками. Только идеология и политический курс этих левых сил, направленных на возрождение и развитие социально справедливого государства способны восстановить Россию из нынешней разрухи, и никто другой. Реальный исторический опыт строительства СССР доказал это.
        Замалчивание левой, коммунистической идеологии, реальной оппозиции нынешнему правящему олигархическому либерализму "Путин и К", выпячивание надуманной прозападной "оппозиции" навальных и пр., во всех СМИ, на различных сайтах, есть запутывание массового читателя в политической расстановке сил в России. Цель таких мероприятий не только запутать плохо разбирающихся в политике людей на предстоящих выборах, но и навязать им лживую идею "Путину нет альтернативы", "Никто кроме Путина", "А кто, кроме Путина? Никого нет."
        Альтернатива "Путину и К" на предстоящих выборах есть, и это команда коммунистических сил во главе с КПРФ, их единый кандидат, способные эволюционно изменить развитие государства в интересах абсолютного большинства народа, а не только кучки олигархов и крупных чиновников, как ныне.
        vladimirZ
        1. mac789 Сегодня, 12:13
          Ага... Коммунисты... Альтернатива Путину... Карманая оппозиция она и есть карманная оппозиция.
          Навальный конкурент Медвепута! На деньги Медвепута же...
          Вождя им подавай... Ленина, Сталина, Гитлера, Стеньку Разина...
          Сами сорганизоваться не в состоянии. Честно говоря вся эта тухлая ситуация кроме приступа мизантропии ничего не вызывает.
          mac789
        2. sds87 Сегодня, 12:26
          Цитата: vladimirZ
          Альтернатива "Путину и К" на предстоящих выборах есть, и это команда коммунистических сил во главе с КПРФ, их единый кандидат, способные эволюционно изменить развитие государства в интересах абсолютного большинства народа, а не только кучки олигархов и крупных чиновников, как ныне.

          Читаю и плачу... от смеха. КПРФ - это не КПСС. Дедушка Зю и кучка партийев, которые не прочь организовывать межпартийные браки со своими "идеологическими и политическими врагами" из ЕР.
          КПРФ - сила, способная изменить путь России?. Вранье! Даже моя бабушка в вас разочаровалась еще в 1996 году, когда Зюганов прогнулся на выборах президента и признал свое "поражение".
          sds87
  2. AUL Сегодня, 09:40
    Навальный - явно не конкурент Путину. Будь он серьезной альтернативой, его бы давно выбили из игры. А так держат на воле для видимости демократии.
    AUL
    1. Правда Сегодня, 10:25
      Я подозреваю, что это кремлёвский проект. Дискредитирующей оппозицию. Мол никакой альтернативы...
      Правда
    2. IvanTheTerrible Сегодня, 10:37
      Работа у Алексея такая - явку на выборах обеспечивать. Помните парламентские выборы 2011 года и его лозунг - голосуйте за любую партию против "Единой России"? Вот это оно и есть.
      Избирательный процесс так устроен в нашем богоспасаемом отечестве, что финальный результат попросту рисуется, единственная проблема - это явка, ее так просто не изобразишь: представьте себе картину - СМИ рапортуют о рекордной 70%-ной явке, а на избирательных участках, если не брать национальные республики, пусто. Неудобно получается. "Партнеры" не поймут.
      Институт выборов в России дискредитирован и прошедшие выборы в Думу это показали - люди не хотят идти на избирательные участки, когда их голоса ничего не значат, да и если бы значили, то выбирать приходится между "Единой Россией", "Коммунистической Единой Россией", "Либерально-демократической Единой Россией", "Справедливой Единой Россией" и карликовыми партиями "генетических либералов" из Конотопа, Житомира и Одессы, что напоминает скетч из "Летающего цирка Монти Пайтона" про Спам.

      Вполне естественно, что люди не хотят это блюдо. Вот и приходится Алексею Навальному из шкуры вон лезть, чтобы его продать.
      IvanTheTerrible
      1. sds87 Сегодня, 12:38
        AUL, Правда, IvanTheTerrible, согласен с вам всеми. Навальный отлично вписался в кремлевское видение демократии. Никаких реальных альтернатив (их всех давно зачистили) - но реальных оппозиционеров можно выявлять на митингах Навального и брать их на крючок. Будь иначе - Навальный бы не по судам шастал в качестве обвиняемого по коррупционной статье, а лежал бы на безымянном кладбище, как и множество других, кто представлял реальную угрозу "незаменимому" президенту.
        sds87
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:47
    Кара-Мурза

    Папашка был не плохим журналистом-международником, а сынок ударился в оппозицию. Вещают о "демократии" из-за рубежа, пиарят их западные журналисты, содержат оппозиционные миллиардеры и западные фонды. И эти "демократы" мечтают руководить такой страной как Россия?
    rotmistr60
    1. BecmepH Сегодня, 11:11
      Владимир Владимирович Кара-Мурза — редкий человек в России: это «откровенный, бескомпромиссный критик Владимира Путина»,
      Можно дразнить льва из-за решётки...
      Имея степень магистра истории Кембриджского университета
      Без комментариев
      BecmepH
  4. Молот 75 Сегодня, 10:04
    Добрый день!
    Обращаюсь персонально к автору, данная статья не подходит под масштаб предыдущих и похожа на стрельбу по конкретной мишени. При том что реальной оппозиции в России нет, есть только либеральные (защитники кап., собственности) шакалы готовые порвать на части все и всех за кусок шикарной жизни. Поэтому предлагаю автору провести глубокий анализ ( с удовольствием помогу в меру своей занятости) событий, произошедших в РИ с декабря 1916 по октябрь 1917. И сравнить с нынешней ситуацией в РФ без учета влияния Первой мировой войны на те события. Поэтому возвращаясь к "оппозиции", самая "говенная" ее часть находится не за рубежом, а у нас в стране (во власти многие) и при этом проводит подрывную работу, маскируясь под патриотов! Расстреляйте мою правую пятку если не так! Персонально к автору претензий не имею! И вообще хотелось бы чтобы "ВО" как раньше брало не количеством, а качеством подобранных статей.
    Молот 75
  5. Толстоевский Сегодня, 10:10
    Чтобы увидеть "Навального единственным реальным оппонентом Путина", нужно быть крымчанкой-дочерью шахтёра-офицера, либо обдолбаннымкретином
    Толстоевский
    1. баклан Сегодня, 12:12
      Коротко, но добавить нечего laughing
      баклан
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:42
    Господину Навальному в последнее время на "ВО" уделяется очень много внимания. Складывается впечатление целенаправленного пиара, имеющего своей задачей поддержку интереса к данной персоне. Причем интерес этот носит явно провокационный характер, поскольку статьи выставляют господина Навального в виде этакого мошенника-революционера, первейшей угрозы безопасности России, в то время как он--просто политик-спойлер, задача которого создание видимости "непримиримой оппозиции" для легитимизации результатов выборов. Но вот что реально опасно для России, так это подобное нагнетание обстановки вокруг господина Навального и его сторонников, поскольку такие статьи провоцируют псевдопатриотов применять насилие в адрес данных лиц, а насилие, как известно, вызывает ответное насилие, что ведет к расколу общества. А раскол нам сейчас ничуть не нужен.
    ПоручикТетеринъ
    1. mikh-korsakov Сегодня, 11:04
      В конечном итоге схватка неизбежна. Если Вы правы. то вопрос только в том, кто кого "перенасилит", на стороне оппозиции запад, на стороне патриотов якобы народ России. но народ-то разный. некоторые уже стесняются сказать, что они патриоты: им затыкают рту, говоря а с экономикой-то у нас как?. Но в том, что отношение властей к Навальному странно, Вы правы.
      mikh-korsakov
  7. IvanTheTerrible Сегодня, 10:44
    Президентом РФ в 2018 году станет Поклонская, запомните этот пост. laughing
    IvanTheTerrible
    1. дядя Мурзик Сегодня, 11:35
      НЕ СТАНЕТ,ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАМИРОТОЧИТ! wassat
      дядя Мурзик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:59
        Цитата: дядя Мурзик
        НЕ СТАНЕТ,ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАМИРОТОЧИТ! wassat

        андрей юрьевич
        1. дядя Мурзик Сегодня, 12:01
          правнук ампиратора николашки второго! belay я так и знал! lol
          дядя Мурзик
    2. iouris Сегодня, 12:57
      А как Вам фамилия "Низкопоклонская (-ий)"?
      iouris
  8. mikh-korsakov Сегодня, 10:46
    Во-первых несовершеннолетним на митингах делать нечего, они по закону не могут являться избирателями , и они не несут ответственности за свои поступки. Во-вторых, что такое демократия? Некий Кара-мурза, или как его там, считает признаком демократии программу "Куклы", в которой каждая свинья имеет возможность оскорблять людей. кто бы они не были. Эти люди считают образцом "Шарли Эбдо", которые имеют наглость оскорблять например мусульман. Хотел бы я видеть такого смельчака в Грозном, что бы он там запел. Если демократия заключается в этом, то нафиг такое, лучше даже Сталин. Насчет честности выборов. Господа в 2016 году вам была дана полная свобода. Но на выборах вы обо.срались, так что нечего винить зеркало, коли рожа крива. Вернее не повезло вам с народом. О правах человека - права честного труженика не должны совпадать с правами бездельника и болтуна, в этом мое глубокое убеждение. Неважно какой общественный строй, лишь бы росло благосостояние граждан, и лишь бы никакая мразь не могла бы даже подумать как совать свой нос в наши дела. В Китае с чужеземным вмешательством успешно борются. и люди там живут лучше и лучше без всякой демократии. У нас же при Ельцине можно было, кому это приятно, посмотреть "Куклы" или даже лицезреть пьяные выходки президента, но, вспоминаю я, как меня, уважаемого на работе человека, выгнал контролер из трамвая. потому что мне было нечем заплатить за билет. Нет уж пусть лучше, хоть Путин.
    mikh-korsakov
  9. spiriolla-45 Сегодня, 12:49
    Цитата: Владимирец
    В этом и проблема, что детворе не с кем сравнивать.

    А Вам есть с чем сравнивать? Ну и что даёт сравнение с Иудой или алкоголиком, да и айфон из того же ряда. На их фоне гарант даст всем фору, других лидеров нет, не потому что просто "нет", а потому что появиться им не дадут. И потому либеральная клептокаратия правит бал в России.
    spiriolla-45
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