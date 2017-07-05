Киев сообщил о второй волне кибератаки «вымогателя»

Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена,

На Украине прошла вторая волна хакерской атаки, в ходе которой распространялся вирус-вымогатель Petya, передает РИА Новости сообщение главы МВД страны Арсена Авакова.По словам министра, во вторник СБУ и киберполиция сумели остановить второй этап атаки.написал Аваков в своем «Фейсбуке».Он сообщил также об изъятии серверов, на которых якобы остались «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ».При этом Аваков не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность России к этим кибератакам.Агентство напоминает, что 27 июня глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись серверы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и других компаний, а также государственных органов. Украинская киберполиция заявила, что атака вируса произошла посредством программы «M.E.doc».