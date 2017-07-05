13:00 05 июля

Киев сообщил о второй волне кибератаки «вымогателя»

На Украине прошла вторая волна хакерской атаки, в ходе которой распространялся вирус-вымогатель Petya, передает РИА Новости сообщение главы МВД страны Арсена Авакова.

Киев сообщил о второй волне кибератаки «вымогателя»


По словам министра, во вторник СБУ и киберполиция сумели остановить второй этап атаки.


Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена,
написал Аваков в своем «Фейсбуке».

Он сообщил также об изъятии серверов, на которых якобы остались «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ».

При этом Аваков не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность России к этим кибератакам.

Агентство напоминает, что 27 июня глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись серверы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и других компаний, а также государственных органов. Украинская киберполиция заявила, что атака вируса произошла посредством программы «M.E.doc».

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Трефилов
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Комментарии 17

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  1. Владимир 38 Сегодня, 10:12
    Порошенко по пьяни вымогает.. в украине все только всё вымогают
    Владимир 38
    1. Толстоевский Сегодня, 10:14
      Неправда. Вымогает лишь маленькая часть. Остальные воруют и грабят
      Толстоевский
    2. Маз Сегодня, 10:28
      Дадададада, а не с подачи ли Пети вирус напал с такими последствиями именно на украину?
      Маз
  2. Kot3713 Сегодня, 10:14
    Ваш вирус вымогатель у вас и вымогает . Все логично. laughing
    Kot3713
    1. ibn.shamai Сегодня, 10:40
      Не зря его Петей обозвали laughing
      ibn.shamai
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    киберпреступников с источниками из РФ

    Дальше можно не читать.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
      Гена , привет ! hi
      Пик атаки планировался на 16.00.

      Кем планировался ? Откуда информация ? Вот и сдали СБУшники сами себя . bully
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:32
        Привет, Паша! hi Они планировали, планировали да не выпланировали. Тут главное
        До 15.00 киберполиция заблокировала...
        Вроде как все бдят и на местах.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
          Так оно и ежу понятно : сами спланировали , сами вовремя предотвратили и показали что не зря свой хлебчик жуют , на Россию стрелку перевели . Теперь пусть ждут мешок медалей и ведро орденов от Хозяина . Не дождутся - можно ещё не одну волну спланировать .
          bouncyhunter
        2. ЛукичЪ Сегодня, 10:45
          Цитата: rotmistr60
          Они планировали, планировали да не выпланировали.

          опять crying вчера язык чуть не сломал crying smile
          ЛукичЪ
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:49
            Не видел, не читал. Возможно было когда я на сайте отсутствовал.
            rotmistr60
  4. Langf Сегодня, 10:32
    Дурни горшочек со сдутым шариком нашли: «Входит и... выходит!» ©. Теперь эта музыка надолго: бороть и будить "Петю" будут регулярно.
    Langf
  5. garx Сегодня, 10:34
    ВО! как надо работать! Слава киберполиции Украины спасла мир от Российского вируса, ни кто не смог а они смогли!! Еще раз Слава Пете! Слава! wassat
    garx
  6. ibn.shamai Сегодня, 10:36
    Ну теперь на этой волне можно попиарится! Как они героически отбивают атаки русских хаккеров! angry
    ibn.shamai
  7. Mavrikiy Сегодня, 10:40
    Какие вирусы, грошей на АТО нехватило. Новые технологии в массы! За одно и себя не забудут.
    Mavrikiy
  8. pvv113 Сегодня, 11:07
    На Украине прошла вторая волна хакерской атаки, в ходе которой распространялся вирус-вымогатель Petya

    В первой атаке Petya сшибал на выпивку, во второй - на опохмел wink
    pvv113
  9. Trouble Сегодня, 12:56
    Он сообщил также об изъятии серверов, на которых якобы остались «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ».

    Он бы ещё про отпечатки пальцев российских хакеров заявил. laughing
    Trouble
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