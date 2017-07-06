Трампцзиньпин, или О треугольнике Россия-Китай-США
Одним из важных эпизодов предвыборной гонки в США было заявление Дональда Трампа о том, что он вы случае избрания приложит усилия для «отрыва России от Китая и Китая от России». Казалось, ситуация развивалась именно по трамповскому сценарию после его инаугурации, когда он пригласил в своё имение председателя КНР Си Цзиньпина. Прогулки по зелёным лужайкам, совместное чаепитие, обсуждение того, как торговать дальше на фоне трамповского сообщения о ракетном ударе по Сирии... Всё выглядело так, будто новый американский президент действительно старается предложить Пекину некий новый формат партнёрства, автоматически оставляющий Россию в дураках.
Однако пошла вторая стодневка Трампа в должности, и ситуация стала развиваться по такому сценарию, который предполагает лишь усугубление противостояния с Китаем, а одновременно с этим – новый этап сближения Пекина и Москвы. Вот несколько примеров:
американские военные корабли были отправлены к спорному архипелагу, который китайцами считается своим – в ответ китайская эскадра вышла для демонстрации силы американским «партнёрам»;
китайскую сторону поставили перед выбором: либо полный отказ от торговых отношений с КНДР, либо запуск маховика санкционной политики с традиционным поднятием вопроса о «соблюдении прав человека в Поднебесной».
Вместо российско-китайского предложения по деэскалации конфликта на Корейском полуострове, в котором (предложении) высказаны слова о моратории на северокорейские ядерные испытания и ракетные пуски и отказе Вашингтона и Сеула от проведения совместных учений у границ КНДР, американская сторона в тот же день запускает очередные военные маневры.
На этом фоне Россия и Китай подписывают соглашения на сумму в 10 млрд долларового эквивалента, договариваются о проведении завершающего этапа работ по строительству газопровода «Сила Сибири», по которому газ в КНР пойдёт в 2019 году. Кроме того, Россия и Китай договариваются об углублении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. И, как апогей, - награждение президентом России китайского лидера высшей российской госнаградой – Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Орден выглядел весьма многозначительно – не только как более чем значимая награда, но и как символ того, что товарищ Си остаётся в кругу российских интересов и российского партнёрства. Ни к какому я тебя Трампу не отпущу, - сигнал от президента Владимира Путина...
Получается, что Трамп свою предвыборную риторику по поводу России и Китая успел перечеркнуть ещё до встречи с президентом России. Кстати, о встрече. При учёте того, что встреча состоится в Гамбурге, нет никаких оснований полагать, что на ней Трампу удастся что-то исправить и вбить американский клин между Пекином и Москвой. А ведь вбивание этого самого клина штаб Трампа в своё время фактически открыто анонсировал. Трампу не дадут сколько-нибудь весомо поговорить с Путиным американские его «доброжелатели» - каждый шаг «пишется», и каждый шаг будет выставлен как «доказательство связей с Москвой». В американских антитрамповских СМИ уже рисуют в воображении такие картины:
Поэтому Трампу в Гамбурге на встрече с Путиным придётся сделать путь, практически обратный рейгановскому. Тот из актёра в президенты, а этот из президента в актёры... потом опять в президенты...
Нужно заметить, что Вашингтон получил и ещё пару посланий от России и КНР. Встреча глав двух государств в Москве перед гамбургским саммитом Большой Двадцатки – это сигнал о том, что страны (хотя бы декларативно) выступят в ходе саммита с единой повесткой. Ну, на столько единой, насколько это возможно при наличии у каждой из стран своих ключевых интересов.
Плюс к тому, Россия и Китай демонстрируют, что изначальная направленность G20 изрядно подзабылась. А ведь Большая Двадцатка создавалась с той целью, чтобы поднять вопрос о невозможности дальнейшего развития мировой экономики при наличии фактически единственной резервной валюты – американского доллара. США хватило и нескольких саммитов, чтобы членов клуба G20 убедить в то, что повестку надо менять. Обсуждайте, мол, климат, терроризм, голод, угрозы из космоса, но доллар трогать не смейте, ясно?! И все вроде как уяснили... Особенно немцы, у которых в стране и без того под 50 тысяч «дружественно» настроенных парней с американскими флажками на камуфляже... Россия тогда, кстати, тоже уяснила – хоть на нашей территории и нет упомянутых парней, зато сотни миллиардов государство продолжает держать в американской валюте – как бы чего не вышло...
Российско-китайское послание состоит в том, что в рамках контактов государств, входящих в Большую Двадцатку, финансовое влияние США можно ослабить. Так, Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая создают совместный фонд инвестиционного сотрудничества в юанях (около 68 млрд единиц китайской нацвалюты). После этой новости российский рубль сменил тренд падения на тренд роста, причём не обращая внимания на скачки барреля нефти.
С одной стороны можно говорить, что меняем шило на мыло – доллар на юань, но тут первоочередной вопрос – конкуренция. В последнее время доллар если и входил на российский рынок, то исключительно в спекулятивном ключе. Все помнят безумные темпы роста американской валюты до того, как в России была поднята ключевая ставка. Американский капитал в основной его массе, представленной до недавних пор чаще всего «Браудерами и Ко», был заинтересован только в одном: как, простите, срубить бабло на спекуляциях с котировками и курсами. Будет ли заинтересован в чём-то другой капитал китайский – большой вопрос, но на данный момент можно констатировать следующее: доллар просят подвинуться.
И ситуацией вполне можно воспользоваться для придания репутационного веса не только российскому рублю, но и всей российской экономике. Главное, чтобы за дело не взялись эХвективные мАнАГеры, которые любую, даже вполне перспективную возможность, способны превратить в битые черепки, заявив, что лишь продолжение вложений в резаную бумагу американского госдолга – всеобъемлющее благо для России.
Однако пошла вторая стодневка Трампа в должности, и ситуация стала развиваться по такому сценарию, который предполагает лишь усугубление противостояния с Китаем, а одновременно с этим – новый этап сближения Пекина и Москвы. Вот несколько примеров:
американские военные корабли были отправлены к спорному архипелагу, который китайцами считается своим – в ответ китайская эскадра вышла для демонстрации силы американским «партнёрам»;
китайскую сторону поставили перед выбором: либо полный отказ от торговых отношений с КНДР, либо запуск маховика санкционной политики с традиционным поднятием вопроса о «соблюдении прав человека в Поднебесной».
Вместо российско-китайского предложения по деэскалации конфликта на Корейском полуострове, в котором (предложении) высказаны слова о моратории на северокорейские ядерные испытания и ракетные пуски и отказе Вашингтона и Сеула от проведения совместных учений у границ КНДР, американская сторона в тот же день запускает очередные военные маневры.
На этом фоне Россия и Китай подписывают соглашения на сумму в 10 млрд долларового эквивалента, договариваются о проведении завершающего этапа работ по строительству газопровода «Сила Сибири», по которому газ в КНР пойдёт в 2019 году. Кроме того, Россия и Китай договариваются об углублении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. И, как апогей, - награждение президентом России китайского лидера высшей российской госнаградой – Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Орден выглядел весьма многозначительно – не только как более чем значимая награда, но и как символ того, что товарищ Си остаётся в кругу российских интересов и российского партнёрства. Ни к какому я тебя Трампу не отпущу, - сигнал от президента Владимира Путина...
Получается, что Трамп свою предвыборную риторику по поводу России и Китая успел перечеркнуть ещё до встречи с президентом России. Кстати, о встрече. При учёте того, что встреча состоится в Гамбурге, нет никаких оснований полагать, что на ней Трампу удастся что-то исправить и вбить американский клин между Пекином и Москвой. А ведь вбивание этого самого клина штаб Трампа в своё время фактически открыто анонсировал. Трампу не дадут сколько-нибудь весомо поговорить с Путиным американские его «доброжелатели» - каждый шаг «пишется», и каждый шаг будет выставлен как «доказательство связей с Москвой». В американских антитрамповских СМИ уже рисуют в воображении такие картины:
Поэтому Трампу в Гамбурге на встрече с Путиным придётся сделать путь, практически обратный рейгановскому. Тот из актёра в президенты, а этот из президента в актёры... потом опять в президенты...
Нужно заметить, что Вашингтон получил и ещё пару посланий от России и КНР. Встреча глав двух государств в Москве перед гамбургским саммитом Большой Двадцатки – это сигнал о том, что страны (хотя бы декларативно) выступят в ходе саммита с единой повесткой. Ну, на столько единой, насколько это возможно при наличии у каждой из стран своих ключевых интересов.
Плюс к тому, Россия и Китай демонстрируют, что изначальная направленность G20 изрядно подзабылась. А ведь Большая Двадцатка создавалась с той целью, чтобы поднять вопрос о невозможности дальнейшего развития мировой экономики при наличии фактически единственной резервной валюты – американского доллара. США хватило и нескольких саммитов, чтобы членов клуба G20 убедить в то, что повестку надо менять. Обсуждайте, мол, климат, терроризм, голод, угрозы из космоса, но доллар трогать не смейте, ясно?! И все вроде как уяснили... Особенно немцы, у которых в стране и без того под 50 тысяч «дружественно» настроенных парней с американскими флажками на камуфляже... Россия тогда, кстати, тоже уяснила – хоть на нашей территории и нет упомянутых парней, зато сотни миллиардов государство продолжает держать в американской валюте – как бы чего не вышло...
Российско-китайское послание состоит в том, что в рамках контактов государств, входящих в Большую Двадцатку, финансовое влияние США можно ослабить. Так, Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая создают совместный фонд инвестиционного сотрудничества в юанях (около 68 млрд единиц китайской нацвалюты). После этой новости российский рубль сменил тренд падения на тренд роста, причём не обращая внимания на скачки барреля нефти.
С одной стороны можно говорить, что меняем шило на мыло – доллар на юань, но тут первоочередной вопрос – конкуренция. В последнее время доллар если и входил на российский рынок, то исключительно в спекулятивном ключе. Все помнят безумные темпы роста американской валюты до того, как в России была поднята ключевая ставка. Американский капитал в основной его массе, представленной до недавних пор чаще всего «Браудерами и Ко», был заинтересован только в одном: как, простите, срубить бабло на спекуляциях с котировками и курсами. Будет ли заинтересован в чём-то другой капитал китайский – большой вопрос, но на данный момент можно констатировать следующее: доллар просят подвинуться.
И ситуацией вполне можно воспользоваться для придания репутационного веса не только российскому рублю, но и всей российской экономике. Главное, чтобы за дело не взялись эХвективные мАнАГеры, которые любую, даже вполне перспективную возможность, способны превратить в битые черепки, заявив, что лишь продолжение вложений в резаную бумагу американского госдолга – всеобъемлющее благо для России.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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