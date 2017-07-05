Судить виновных в крушении малайзийского "Боинга" решили в нидерландских судах

Принятое консолидированное решение стран, участвующих в расследовании, не означает, что судебные процессы начнутся в ближайшее время.

Агентство Bloomberg сообщает о совместном решении стран, которые участвуют в так называемом расследовании причин крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Речь идёт о таких странах как Малайзия, Украина, Нидерланды, Австралия и Бельгия. В сообщении информагентства говорится о том, что дело о крушении пассажирского самолёта в районе населённого пункта Грабово будет рассматриваться в рамках нидерландского уголовного права.Другими словами, судить виновных, если таковых в конечном итоге объявят, будут в нидерландских судах.Примечательное дополнение в тексте материала:Напомним, что так называемая голландская следственная группа ведёт расследование почти три года. За это время представители следствия смогли установить лишь то, что крушение самолёта произошло «вследствие воздействия высококинетических объектов».До сих пор не даны ответы на вопросы о том, почему нет никаких данных о переговорах экипажа с диспетчерами, где те самые днепропетровские диспетчеры, которые сменили курс самолёта, поведя его над эпицентром боевых действий, и почему вообще Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боёв? Нет ответов и на вопрос о том, где данные о размещении украинских систем ПВО в районе нанесения удара по самолёту?