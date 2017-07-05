13:00 05 июля

Судить виновных в крушении малайзийского "Боинга" решили в нидерландских судах

Агентство Bloomberg сообщает о совместном решении стран, которые участвуют в так называемом расследовании причин крушения малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Речь идёт о таких странах как Малайзия, Украина, Нидерланды, Австралия и Бельгия. В сообщении информагентства говорится о том, что дело о крушении пассажирского самолёта в районе населённого пункта Грабово будет рассматриваться в рамках нидерландского уголовного права.

Другими словами, судить виновных, если таковых в конечном итоге объявят, будут в нидерландских судах.

Примечательное дополнение в тексте материала:
Принятое консолидированное решение стран, участвующих в расследовании, не означает, что судебные процессы начнутся в ближайшее время.



Судить виновных в крушении малайзийского "Боинга" решили в нидерландских судах


Напомним, что так называемая голландская следственная группа ведёт расследование почти три года. За это время представители следствия смогли установить лишь то, что крушение самолёта произошло «вследствие воздействия высококинетических объектов».

До сих пор не даны ответы на вопросы о том, почему нет никаких данных о переговорах экипажа с диспетчерами, где те самые днепропетровские диспетчеры, которые сменили курс самолёта, поведя его над эпицентром боевых действий, и почему вообще Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боёв? Нет ответов и на вопрос о том, где данные о размещении украинских систем ПВО в районе нанесения удара по самолёту?


Использованы фотографии: Matzav.com
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Комментарии 43

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  1. Антон Болдаков Сегодня, 10:53
    Вроде же пришли к выводу что Россия сбила - даже по всем новостям показывали. И вдруг такой поворот... странно всё это.
    Антон Болдаков
    1. Злой543 Сегодня, 10:59
      Ордер на арест ВВП на G 20 вручат? А Кужегетычу на танковом биатлоне?
      Злой543
      1. Geisenberg Сегодня, 11:20
        Цитата: Злой543
        Ордер на арест ВВП на G 20 вручат? А Кужегетычу на танковом биатлоне?


        Скорее ВВП пошлёт, а Кужугетыч доставит посыл посредством баллистических носителей.
        Geisenberg
        1. Татьяна Сегодня, 12:08
          Антон Болдаков
          Вроде же пришли к выводу что Россия сбила - даже по всем новостям показывали. И вдруг такой поворот... странно всё это.
          Какой "вдруг такой поворот"? Никакого "поворота"!
          Как Нидерланды двигались политически прежним курсом, так и продолжают им двигаться!
          Как покрывали Нидерланды власти Украины за сбитый ими малазийский самолёт от ответственности, так и покрывают! Причём в сговоре с самими преступниками в самой Украине!
          За такие вещи - за покрывательство преступников Украины и в сговоре с ними - вообще-то полагается отправить под трибунал сам трибунал самих Нидерландов!
          Россия может волне выступить с таким предложением. Причём это нужно сделать.
          Татьяна
          1. Антон Болдаков Сегодня, 12:41
            Россия может волне выступить с таким предложением. Причём это нужно сделать.[i][/i]

            Я лично считаю, что Россия так и сделает, если Нидерданды всё-же взвалят всю вину на нас, русских. В этом случае Нидердандам (особенно если Россия предъявит доказательства некорректного ведения следствия) будет уже трудно отвертеться.
            Не исключено, что по этой причине в Нидерландах так и нервничают - с одной стороны наверняка давят с приказом "виновною Россию назначить" а с другой стороны - есть риск вляпаться в жуткий международный скандал...
            Антон Болдаков
    2. arane Сегодня, 11:00
      Цитата: Антон Болдаков
      Вроде же пришли к выводу что Россия сбила - даже по всем новостям показывали. И вдруг такой поворот... странно всё это.

      А теперь надо закрепить это юридически!
      arane
    3. stalkerwalker Сегодня, 11:04
      Цитата: Антон Болдаков
      Вроде же пришли к выводу что Россия сбила - даже по всем новостям показывали. И вдруг такой поворот... странно всё это.

      И чего только в Голландии по тв-ящику не показывают.... Вот, намедни, вовсю трубили, что вирус "Petya", остановивший контейнерные терминалы, прибыл в страну тюльпанов в виде подарка из Бандеростана. Что Рютте, что другие еуропейские лидеры, говорили, и будут говорить то, что в Брюсселе решат.
      stalkerwalker
    4. Roma-1977 Сегодня, 11:14
      Это первый этап, сказать что Россия сбила. Сейчас будут лет десять думать, как Россию арестовать и посадить на 15 лет с конфискацией недвижимости.
      Roma-1977
    5. Geisenberg Сегодня, 11:21
      Цитата: Антон Болдаков
      Вроде же пришли к выводу что Россия сбила - даже по всем новостям показывали. И вдруг такой поворот... странно всё это.


      На самом деле пришли к выводу, что сбила украина, а обвинили почему то РФ. Вот это действительно странно.
      Geisenberg
      1. дядя Мурзик Сегодня, 11:24
        Geisenberg все просто, они считают что Украина должна быть в составе России! wassat
        дядя Мурзик
    6. KUOLEMA Сегодня, 11:30
      Сбили их самолет где же прикажете суд проводить? по месту падения? или месту разрушения? или в Гондурасе?
      KUOLEMA
      1. greshnik80 Сегодня, 11:37
        Это не их самолет, а малазийский. Значит, надо судить в Малайзии. Не?
        greshnik80
      2. svp67 Сегодня, 12:39
        Цитата: KUOLEMA
        Сбили их самолет где же прикажете суд проводить?

        Вот те раз. Оказывается Нидерланды и Малайзия это получается ОДНО государство...
        svp67
  2. ЛукичЪ Сегодня, 10:54
    До сих пор не даны ответы на вопросы о том, почему нет никаких данных о переговорах экипажа с диспетчерами, где те самые днепропетровские диспетчеры, которые сменили курс самолёта, поведя его над эпицентром боевых действий, и почему вообще Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боёв? Нет ответов и на вопрос о том, где данные о размещении украинских систем ПВО в районе нанесения удара по самолёту?

    такие данные есть, но они настолько секретные, что их никому не покажут. всё в духе женьки псаки
    ЛукичЪ
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
      Не сомневаюсь что такой суд (если он состоится) станет очередной театральной постановкой , а главным режиссёром сего спектакля будет звёздно-полосатый "мировой жандарм" . Скучно , девочки ...
      bouncyhunter
  3. Владимир 38 Сегодня, 10:54
    Пора порошенко гражданство нидерландов принимать, может срок скастят..
    Владимир 38
    1. Копчёный Сегодня, 10:59
      Ему ничего не грозит. ЕС и США за ними, заявят, что у них есть доказательства вины пророссийских сил, но они секретные. Делов то.
      Копчёный
    2. ЛукичЪ Сегодня, 11:19
      Цитата: Владимир 38
      Пора порошенко гражданство нидерландов принимать, может срок скастят.

      а может голландское?
      ЛукичЪ
    3. Geisenberg Сегодня, 11:22
      Цитата: Владимир 38
      Пора порошенко гражданство нидерландов принимать, может срок скастят..


      У него американское есть. Зачем ему голландское ...
      Geisenberg
  4. василий50 Сегодня, 10:59
    А вот интересно судьи тоже будут употреблять наркотики? И когда будут употреблять? До, во время или строго после заседаний? Судя по следствию то эксперты и следователи потребляли наркотики постоянно.
    василий50
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:21
      Цитата: василий50
      Судя по следствию то эксперты и следователи потребляли наркотики постоянно.

      а судьи чем хуже? страна одна и привычки одни
      ЛукичЪ
  5. Spartanez300 Сегодня, 11:00
    Всем понятно что самолет сбили укронацисты чтобы подставить Донбасс с Россией , только это озвучивать официально никто не будет .
    Spartanez300
    1. KUOLEMA Сегодня, 11:32
      А как они Россию подставили? тем что над своей территорией сбили ? так это их дела и их ответственность
      KUOLEMA
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Учитывая как "беспристрастно и объективно" шло расследование хочется спросить: "А судьи кто? "
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:07
      те, кто надо! раз расследование зашло в очевидный тупик( ясно, кто виновен, но обвинить-то хочется других) осталось устроить суд на котором назначить виновных, после чего доказательства никакие и не нужны будут
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:12
        те, кто надо!

        Это понятно и закономерно, вы правы. И кого виновным назначат можно догадаться. Как будут "приглашать" на судебное заседание?
        rotmistr60
        1. роман66 Сегодня, 11:14
          а зачем? можно осудить и заочно, а потом отжимать имущество за компенсацию
          роман66
  7. voyaka uh Сегодня, 11:18
    "Другими словами, судить виновных, если таковых в конечном итоге объявят"////

    Имен виновных у них нет. Детально отслежен, со всеми переговорами по мобильнику,
    только шофер, который привез БУК на точку. Его имя-фамилия известны.
    Но он может быть только свидетелем: ведь парень не знал, куда, и в кого будут стрелять.
    А вот данные двух ребят, которые нажали кнопку, неизвестны.
    Но фишка в том, что и их невозможно обвинить (даже если найдут) - они думали, что сбивают военный самолет.
    Что не является преступлением во время военных действий.
    По этой же причине невозможно обвинить и тех, кто послал операторов БУКа. Они же не приказывали им
    сбивать гражданский самолет.
    Обвинять некого.
    voyaka uh
    1. KUOLEMA Сегодня, 11:34
      Идя на дело товарищ помни-оставь дома мобилу wink
      KUOLEMA
    2. MooH Сегодня, 11:55
      Какие Ваши доказательства? :) Фантазируете, уважаемый.
      MooH
    3. revnagan Сегодня, 12:10
      Цитата: voyaka uh
      Что не является преступлением во время военных действий.

      Простите,а с каким государством Украина официально находится в состоянии войны?
      Цитата: voyaka uh
      По этой же причине невозможно обвинить и тех, кто послал операторов БУКа. Они же не приказывали им
      сбивать гражданский самолет.

      А чего же тогда Ваше государство подняло такой визг,когда Украина случайно сбила самолёт авиакомпании "Сибирь"?Никто же не приказывал ПВОшникам Украины его сбивать?Несчастный случай,трагическое стечение обстоятельств...Делов то...Никто не виноват?
      revnagan
    4. Околоточный Сегодня, 12:11
      Детально отслежен, со всеми переговорами по мобильнику,
      только шофер, который привез БУК на точку. Его имя-фамилия известны.

      Ну ка, ну ка. Может чего то пропустили? Вояка, раз такое со "знанием дела утверждаете" так назовите их данные. И материалы, на основании которых сделаны выводы, и материалы следствия, где указаны и доказаны подобные "утверждения".
      И ещё , ПВОшники лучше объяснят - сбить Боинг на такой высоте из одной пусковой Бука - это возможно???То есть должен работать радар подсветки. А кто подсвечивал цель? И как это - водитель привёз Бук на точку. Ящик пива что ли? Откуда взял?
      Околоточный
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:22
        Там источник один — два дебила (а это сила!), скрывающиеся под ником Беллинкат. А для властьпредержащих в "цивилизованной Европе", к которой себя относит и то государство, которое находится на восточном берегу Средиземного моря, в окружении арабских стран, даже и не подозревающих шо вонЫ как и Бандеростан тоже Еуропа, любой твит или статейка в интернете - вещдок.
        stalkerwalker
        1. Околоточный Сегодня, 12:48
          Да я не против, Но...Израильские товарищи позиционируют себя как знающие люди, опирающиеся на факты. Даже сами иной раз просят ссылки, пруфы и т.д. в подтверждение. А здесь ляпнул и .....молчит. Невольно ассоциируешь с....Евно Азефом.
          Околоточный
  8. pvv113 Сегодня, 11:22
    За это время представители следствия смогли установить лишь то, что крушение самолёта произошло

    Похоже, это единственное, что они смогли установить достоверно hi
    pvv113
  9. Berkut24 Сегодня, 11:29
    У Обамы внутри ёкнуло?
    Berkut24
  10. zmey alex Сегодня, 11:47
    Ха,скакуны будут судить сами себя? Пусть не смешат копыта Юлия из мультика про Астерикса. Они ни за что не признаются что в этом деле их косяк,причем преднамеренный и с разрешения исключительных. Д а и остальным не разрешат говорить правду,так что очень сомнительно что мир узнает правду.Сделать нас крайними у них не очень то и получается,с ополченцами тоже проблема ( у них нет такого вооружения ), вот и будут изворачиваться чтобы себя не подставить.
    zmey alex
  11. Екатерина II Сегодня, 12:00
    До сих пор не даны ответы на вопросы о том, почему нет никаких данных о переговорах экипажа с диспетчерами

    сколько раз можно выкладывать ссылку на отчет, где эти данные предоставлены?
    в каждом сообщении эта чушь?
    В опубликованном 9 сентября отчете Совета по вопросам безопасности Нидерландов в пункте 2.5.4. говорится о том, что организация Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise или UkSATSE) предоставила следователям записи и расшифровки связанных с рейсом MH17 радио и телефонных переговоров.В докладе публикуется текстовая расшифровка переговоров диспетчеров из Днепропетровска, Ростова и экипажа малазийского рейса.
    скрывать эту информацию было бы бессмысленно. По словам исполнительного директора Центра криминологических исследований Вячеслава Коновалова, даже если бы украинские власти отказались предоставить записи переговоров диспетчеров с экипажем малазийского самолета, следователи могли бы получить эту информацию из бортовых самописцев лайнера. Они были найдены и предоставлены в распоряжение экспертов. “Бортовые самописцы фиксируют все что происходит в кабине, показания приборов, переговоры экипажа между собой и внешним миром”, — резюмировал Коновалов.

    Напомним, что украинская сторона ранее не могла подтвердить передачу следователям записей переговоров диспетчеров с наземными службами, так как взяла на себя обязательство о неразглашении информации. В рамках четырехстороннего соглашения, подписанного 8 августа между Украиной, Нидерландами, Бельгией и Австралией, было решено, что информация о расследовании катастрофы малайзийского “Боинга-777” без согласия всех сторон дела разглашаться не будет.
    Екатерина II
    1. Удав КАА Сегодня, 12:19
      Цитата: Екатерина II
      в каждом сообщении эта чушь?

      Екатерина, ты была неправа! (с)
      Уважаемый, ответьте на простой вопрос: как можно сбить лайнер ракетой, которая стоит на вооружении ТОЛЬКО в ПВО ВСУ!!! В России этой модификации уже давно нет!
      И ТУ-154 над Черным морем вы тоже не сбивали...Пока Куча *д-ма не сдался и не сознался... Пройдет время и Пара*ша расколется! Алкоголики не могут долго хранить тайны...
      А вот что процесс затевается под выборы Российского президента, и направлен против В.Путина -- ясно как божий день!
      Думаете все в мире такие же ("сала украине!") как и вы? Напрасно! Правду, как и шило в мешке, не утаишь! Пора бы это осознать свидомым из 404! am
      Удав КАА
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:35
        Дело МН 17 — краеугольный камень антироссийской истерии, фундамент нынешней русофобии. Убери этот камень, и в прах рассыпается весь тот "праведный гнев просвещенной Европы", пропадает смысл бандеровского слогана "весьмирснами".
        Не мытьем, так катаньем....
        stalkerwalker
    2. Антон Болдаков Сегодня, 12:48
      Всё бы ничего но - даже если бы украинские власти отказались предоставить записи переговоров диспетчеров с экипажем малазийского самолета, следователи могли бы получить эту информацию из бортовых самописцев лайнера.[i][/i]. В суде такая информация, полученная против воли Украины не будет иметь юридической силы, а соответственно и не станет рассматриваться. Кроме того не забудьте - Украина сама считается одной из подозреваемых в уничтожении Боинга - и (!!!) не только принимает участие в расследовании, но и имеет возможность манипулировать информацией и собранными доказательствами (!!!).
      Антон Болдаков
  12. Alex66 Сегодня, 12:06
    Все материалы готовы под порошенко и его команду. Как только порох рыпнется его ждет Гаага и он это понимает, а Путин ему не поможет.
    Alex66
    1. ser-pov Сегодня, 12:59
      А с кого перепугу Путин этому Борову должен помогать?
      ser-pov
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