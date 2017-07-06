На керченском заводе "Залив" состоялась закладка нового судна для ВМФ России
По информации сайта КерчьИНФО 30 июня 2017 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи Республика Крым было в торжественной обстановке заложено малое гидрографическое судно проекта 19910.
На церемонии закладки судна присутствовали рабочий коллектив и административный персонал завода, Заместитель Председателя Правительства РФ Рогозин Д.О., глава Республики Крым Аксенов С.В, командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Витко А.В., генеральный директор судостроительного завода «Залив» Жердев А.В. и другие официальные лица.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил всем собравшимся, что несколько недель назад для исполнения поступила новая программа вооружения. Эта программа рассчитана на 10 лет. В этой программе заложены новые корабли, часть из которых будет строиться здесь – на заводе «Залив». А это значит, что завод в ближайшее десятилетие будет обеспечен заказами, а его работники – работой и зарплатой.
Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что на заводе «Залив» в плане реконструкции предстоит сделать еще очень многое: обновить технологии, чтобы иметь возможность производить корабли еще более сложной конструкции и большего водоизмещения. Он уверен, что у завода – большие перспективы и прекрасное будущее.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил трудовой коллектив судостроительного завода «Залив» за чувство гордости, которое он испытывает за его производственные результаты. И пошутил, что так часто посещает их предприятие по случаю закладки новых судов, что его уже можно брать на работу. Он выразил уверенность, что предприятие и в дальнейшем будет развиваться, а его руководство и трудовой коллектив всегда могут рассчитывать на его помощь в решении административных вопросов.
Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Андрей Витко порадовался тому, что это знаменитое предприятие сегодня развивается, имея перспективу в будущем. «Флота без кораблей не бывает, - заявил он, - а корабли строите вы. Сегодня закладка малого гидрографического катера, а завтра – больших и очень больших гидрографических кораблей».
Знаменательно, что только вчера по всей стране судостроительные заводы праздновали свой профессиональный праздник – День кораблестроителя, а уже сегодня, как подтверждение тому, что развитие отечественной судостроительной отрасли является одним из приоритетных направлений государственной промышленной политики, мы даем старт новому судостроительному заказу, - так говорили на торжественном мероприятии.
Пост об этой замечательной новости Крыма: закладке нового судна на заводе «Залив» в Керчи, а также о посещении восстановленного в Феодосии судостроительного завода «Море», а также множество фотографий Глава Крыма Сергей Аксенов разместил в социальных сетях: https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/805125532994241
Завод «Залив» был построен в далеком 1938 году, и в советские времена славился своими военными кораблями, танкерами и ледоколами. С начала 90-х годов завод ушел в затяжной экономический кризис и в худшие свои времена занимался производством корпусов кораблей без оборудования.
С воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией в 2014 году завод получил новое дыхание, и началась его капитальная реконструкция. Сегодня он обеспечен заказами и на его стапелях осуществляется производство и ремонт пассажирских судов, морских танкеров, кабельных судов, патрульных кораблей и др.
На церемонии закладки судна присутствовали рабочий коллектив и административный персонал завода, Заместитель Председателя Правительства РФ Рогозин Д.О., глава Республики Крым Аксенов С.В, командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Витко А.В., генеральный директор судостроительного завода «Залив» Жердев А.В. и другие официальные лица.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил всем собравшимся, что несколько недель назад для исполнения поступила новая программа вооружения. Эта программа рассчитана на 10 лет. В этой программе заложены новые корабли, часть из которых будет строиться здесь – на заводе «Залив». А это значит, что завод в ближайшее десятилетие будет обеспечен заказами, а его работники – работой и зарплатой.
Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил, что на заводе «Залив» в плане реконструкции предстоит сделать еще очень многое: обновить технологии, чтобы иметь возможность производить корабли еще более сложной конструкции и большего водоизмещения. Он уверен, что у завода – большие перспективы и прекрасное будущее.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил трудовой коллектив судостроительного завода «Залив» за чувство гордости, которое он испытывает за его производственные результаты. И пошутил, что так часто посещает их предприятие по случаю закладки новых судов, что его уже можно брать на работу. Он выразил уверенность, что предприятие и в дальнейшем будет развиваться, а его руководство и трудовой коллектив всегда могут рассчитывать на его помощь в решении административных вопросов.
Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Андрей Витко порадовался тому, что это знаменитое предприятие сегодня развивается, имея перспективу в будущем. «Флота без кораблей не бывает, - заявил он, - а корабли строите вы. Сегодня закладка малого гидрографического катера, а завтра – больших и очень больших гидрографических кораблей».
Знаменательно, что только вчера по всей стране судостроительные заводы праздновали свой профессиональный праздник – День кораблестроителя, а уже сегодня, как подтверждение тому, что развитие отечественной судостроительной отрасли является одним из приоритетных направлений государственной промышленной политики, мы даем старт новому судостроительному заказу, - так говорили на торжественном мероприятии.
Пост об этой замечательной новости Крыма: закладке нового судна на заводе «Залив» в Керчи, а также о посещении восстановленного в Феодосии судостроительного завода «Море», а также множество фотографий Глава Крыма Сергей Аксенов разместил в социальных сетях: https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/805125532994241
Завод «Залив» был построен в далеком 1938 году, и в советские времена славился своими военными кораблями, танкерами и ледоколами. С начала 90-х годов завод ушел в затяжной экономический кризис и в худшие свои времена занимался производством корпусов кораблей без оборудования.
С воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией в 2014 году завод получил новое дыхание, и началась его капитальная реконструкция. Сегодня он обеспечен заказами и на его стапелях осуществляется производство и ремонт пассажирских судов, морских танкеров, кабельных судов, патрульных кораблей и др.
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