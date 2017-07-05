США и РК ответили на действия Пхеньяна ракетными стрельбами

Мы по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников и применить полный спектр сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Наша приверженность обороне союзников в лице Республики Корея и Японии остается непоколебимой,

Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР, передает ТАСС сообщение командования американских войск, дислоцированных на Корейском полуострове.Командование пояснило, что на учении, направленном на «противодействие дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи», применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Стрельбы проводились у восточного побережья РК.Американские военные отметили, что указанные ракеты позволяют наносить «точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР. Сообщается, что системы «могут быть быстро развернуты и применены в боевых условиях».Приверженность США «обороне Республики Корея перед лицом угроз непоколебима», добавили в командовании.Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США готовы использовать все силы и средства для нейтрализации угрозы, исходящей от КНДР.предупредила Уайт.Напомним, Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска МБР «Хвансон-14». Согласно информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность – 933 км.