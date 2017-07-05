13:00 05 июля

США и РК ответили на действия Пхеньяна ракетными стрельбами

Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР, передает ТАСС сообщение командования американских войск, дислоцированных на Корейском полуострове.

США и РК ответили на действия Пхеньяна ракетными стрельбами


Командование пояснило, что на учении, направленном на «противодействие дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи», применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Стрельбы проводились у восточного побережья РК.


Американские военные отметили, что указанные ракеты позволяют наносить «точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР. Сообщается, что системы «могут быть быстро развернуты и применены в боевых условиях».

Приверженность США «обороне Республики Корея перед лицом угроз непоколебима», добавили в командовании.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США готовы использовать все силы и средства для нейтрализации угрозы, исходящей от КНДР.

Мы по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников и применить полный спектр сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Наша приверженность обороне союзников в лице Республики Корея и Японии остается непоколебимой,
предупредила Уайт.

Напомним, Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска МБР «Хвансон-14». Согласно информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность – 933 км.

Использованы фотографии: REUTERS/Gene Blevins
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Комментарии 17

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  1. Logall Сегодня, 11:21
    У кого нервы здадут? А если у Ына? Всему региону не поздоровится...
    Logall
  2. vch Сегодня, 11:21
    А Ыну все по барабану..... Вот только если наши с китайцами надавят -может и прислушается и то, выдвинет кучу встречных условий.
    vch
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:41
      Цитата: vch
      -может и прислушается

      В этом случае мировая тусовка поймёт,что у Кима,кроме Китайской, присутствует ещё одна солидная "крыша".
      Цитата: vch
      и то, выдвинет кучу встречных условий.

      По количеству этих условий(если они будут) будет видно, какова длина поводка. Но,скорее всего, проблемы тут возникнут не с Кимом(ну как тут отказаться, когда серьёзные люди уговаривают), а с противоположной тусовкой. Вот,пожалуйста : "...ах,он запустил?! ну,вот ему - и мы запустим!!!" , ей-бо, как в песочнице - накидали железок в океан и до поры успокоились.
      Paranoid50
      1. vch Сегодня, 12:09
        Согласен. Но тут вот какая образуется загогулина. Трамп топал ножками, грозился кулаками и что? Весь его гнев ушел в паровозный гудок. Ын даже не поморщился. А теперь что? Или Трамп убирается со своими АУГами восвояси и весь мир насмехается над ним или война с непредсказуемыми последствиями. И тут наши с китайцами фактически бросают ему спасательный круг - мы урезониваем Ына, а вы делаете ......(ну скорей всего прекращаете крупномасштабные учения вблизи границ, убираете свою систему ПРО ну и еще что то)......Трам на весь мир заявляет, что он своими действиями укротил Ына, убирает свои авианосцы (угроза ликвидирована) ну и т.д. и т.п. Вот приблизительный сценарий по моему мнению......
        vch
        1. Paranoid50 Сегодня, 12:17
          Цитата: vch
          Вот приблизительный сценарий по моему мнению......

          Да,вполне. На руку сыграть должно то,что Трамп всё же барыга, а не вояка. С одной стороны ему - расходы и потери, с другой - хоть и мизерная,но выгода, плюс возможность "сохранить лицо", хотя бы внутри матрасии( а уж,что он там наплетёт народу - его проблемы). Ну, да будем посмотреть.
          Paranoid50
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:07
      Цитата: vch
      А Ыну все по барабану..... Вот только если наши с китайцами надавят -может и прислушается и то, выдвинет кучу встречных условий.

      Наши кого давить будут? КНДР это китайская сфера интересов, а нам под это дело можно разворачивать дополнительные соединения на ДВ, "для отражения угрозы от КНДР", а уж на Сахалине и Курилах, чего только нельзя будет разместить....
      В этом регионе в проигрыше только КНР, ЮК и Япония.
      США своими THAAD нивелируют угрозу МБР НОАК, что угрожает безопасности КНР, нам в принципе должно быть наплевать на безопасность КНР...
      США создав кризис в АТР, наносит ущерб экономикам КНР, ЮК и Японии, отпугивая инвесторов от этих стран, нам (как и КНДР) в принципе должно быть наплевать на экономику этих стран...
      В результате военной активности ВС США в АТР, Трамп хочет возвращения американского бизнеса обратно в США, нам (как и КНДР) в принципе должно быть наплевать на это....
      Агрессивная политика КНДР и угроза применения оружия, может поставить под угрозу существования ЮК и Японии, нам (как США и КНДР) в принципе должно быть наплевать и на это....
      Так что в результате вышеописанного, становится понятно, что основные жертвы "жуткой постановки" США - КНР, ЮК и Япония...участник пьесы с небольшой ролью без текста - КНДР, конферансье - РФ....
      DOCTOR ZLO
      1. vch Сегодня, 12:15
        Все так... Но выгодно ли сейчас тому же Трампу опустить в конец экономики Китая, Японии и Ю.Кореи. Да, они конкуренты, но все эти четыре экономики на столько завязаны, что в случае резкого кризиса одной из них тошно станет и другим. По этому, как мне кажется Трам и не хочет сейчас делать очень резкие шаги в этом регионе. Уж очень повязаны все участники (прямые и потенциальные) этого конфликта. Глобализация однако.....
        vch
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:33

          0
          vch Сегодня, 12:15 ↑
          Все так... Но выгодно ли сейчас тому же Трампу опустить в конец экономики Китая, Японии и Ю.Кореи.

          США хотят, держать на коротком повадке этих товарищей....
          DOCTOR ZLO
          1. vch Сегодня, 12:47
            Так если войнушка развяжется, по крайней мере двух собачек на поводках (Японии и Ю.Кореи) может просто не стать))))))
            vch
  3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:22
    Разумный шаг. Северокорейцы должны понимать, что бездумное бряцание оружием, не говоря уже о возможной агрессии не окажется безнаказанным.
    ПоручикТетеринъ
    1. ватник Сегодня, 11:30
      Агрессивное нутро США опять "рвётся наружу" пытаясь запугать народ КНДР который строит своё "светлое будущее" не смотря на провокации США и его марионеток ЮК и Японии.
      Новое видно про запуск новой ракеты из КНДР Хвасон-14 якобы обладающей межконтинентальными характеристиками (но скорее всего это всё же ракета средней дальности)
      ватник
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:54
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Разумный шаг. Северокорейцы должны понимать, что бездумное бряцание оружием, не говоря уже о возможной агрессии не окажется безнаказанным.

      И как же накажут Ына (большой души человек)? Все санкции, которые могли ввести против КНДР уже ввели, у Запада не осталось инструментов для давления на режим КНДР....
      А воевать Запад не будет, т.к. он в отличии от КНДР не готов к миллионным потерям со стороны мирного населения ЮК и Японии.....
      DOCTOR ZLO
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    приверженность обороне союзников в лице Республики Корея и Японии остается непоколебимой

    Непоколебимыми остаются интересы Сша в этом регионе. Сша отлично понимают, что при нанесении любого удара по КНДР ответка в первую очередь прилетит по РК. Так о какой "обороне" союзников может идти речь?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
      Лукавят матрасы , как всегда . Какая , к чертям , "приверженность обороне союзников" ? Да они без колебаний пожертвуют и РК , и Японией в угоду своим хотелкам . Уверен , что в этих странах всё понимают , но против хозяина не попрёшь - строгий ошейник мешает ...
      bouncyhunter
  5. Толстоевский Сегодня, 11:36
    в этот раз для америки всё кончится совсем не так оптимистично, как 65 лет назад
    Толстоевский
    1. ватник Сегодня, 11:47
      Цитата: Толстоевский
      в этот раз для америки всё кончится совсем не так оптимистично, как 65 лет назад

      По всей видимости именно просчитав такой вариант развития событий Трамп и "струсил" отведя свои авианосцы от границ КНДР.
      ватник
  6. bk316 Сегодня, 12:44
    Согласно информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность – 933 км.

    Кто мне объяснит, как это возможно?
    Они вертикально вверх стреляли?
    bk316
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