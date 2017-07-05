Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла
Концерн «Калашников» работает над специальными вариантами мотоциклов марки «Иж», сообщил источник в военно-промышленной отрасли. Это подтвердила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.
В концерне сообщили, что моделей должно быть три.
Скорее всего, это будет российско-китайская разработка, отметили эксперты.
Издатель журнала «Мото» Роман Ситников считает, что новые мотоциклы для силовиков, скорее всего, будут российско-китайскими.
Последняя разработка подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. «Урал» является дальнейшим развитием мотоцикла М-72 (советской копии немецкого BMW R71). Его «военные версии» — «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP и «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP-ATGM. Оба мотоцикла оснащены коляской, последний является носителем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс-М». Пусковая установка с тепловизионным прицелом устанавливается на коляске мотоцикла на специальной турели. Стоимость такого мотоцикла — более 500 тыс. руб.
Военная модель «Урала» находится в производстве, но по факту в Российскую армию она не поставляется из-за высокой стоимости, отметил Ситников. Более 90% техники Ирбитского завода продается за рубеж, добавил он. «Нашей армии поставляются квадроциклы и снегоходы, сегодня в армии двух- и трехколесной техники нет», — подытожил эксперт.
Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин.
Работы ведутся в интересах силовых структур— уточнила она. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», добавила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности, передает РБК .
В концерне сообщили, что моделей должно быть три.
Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы— сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже».
Скорее всего, это будет российско-китайская разработка, отметили эксперты.
Издатель журнала «Мото» Роман Ситников считает, что новые мотоциклы для силовиков, скорее всего, будут российско-китайскими.
Насколько я понимаю, концерн Калашников имеет отношение только к доработке. Наиболее оптимальный вариант — взять за основу какой-то из средних китайских. Я предполагаю, что это будет Lifan— сказал Ситников.
Последняя разработка подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. «Урал» является дальнейшим развитием мотоцикла М-72 (советской копии немецкого BMW R71). Его «военные версии» — «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP и «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP-ATGM. Оба мотоцикла оснащены коляской, последний является носителем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс-М». Пусковая установка с тепловизионным прицелом устанавливается на коляске мотоцикла на специальной турели. Стоимость такого мотоцикла — более 500 тыс. руб.
Военная модель «Урала» находится в производстве, но по факту в Российскую армию она не поставляется из-за высокой стоимости, отметил Ситников. Более 90% техники Ирбитского завода продается за рубеж, добавил он. «Нашей армии поставляются квадроциклы и снегоходы, сегодня в армии двух- и трехколесной техники нет», — подытожил эксперт.
Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин.
Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость— напомнил Кашин. По его мнению, сейчас в армии гораздо выгоднее использовать легкие автомобили типа багги или квадроциклы -
Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны— заключил эксперт.
Использованы фотографии: http://www.rbc.ru/
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