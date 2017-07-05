12:59 05 июля

Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла

Концерн «Калашников» работает над специальными вариантами мотоциклов марки «Иж», сообщил источник в военно-промышленной отрасли. Это подтвердила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Работы ведутся в интересах силовых структур
— уточнила она. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», добавила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности, передает РБК .

В концерне сообщили, что моделей должно быть три.


Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы
— сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже».

Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла


Скорее всего, это будет российско-китайская разработка, отметили эксперты.

Издатель журнала «Мото» Роман Ситников считает, что новые мотоциклы для силовиков, скорее всего, будут российско-китайскими.

Насколько я понимаю, концерн Калашников имеет отношение только к доработке. Наиболее оптимальный вариант — взять за основу какой-то из средних китайских. Я предполагаю, что это будет Lifan
— сказал Ситников.

Последняя разработка подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. «Урал» является дальнейшим развитием мотоцикла М-72 (советской копии немецкого BMW R71). Его «военные версии» — «Ура​л» ИМЗ-8.1037 Gear-UP и «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP-ATGM. Оба мотоцикла оснащены коляской, последний является носителем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс-М». Пусковая установка с тепловизионным прицелом устанавливается на коляске мотоцикла на специальной турели. Стоимость такого мотоцикла — более 500 тыс. руб.

Военная модель «Урала» находится в производстве, но по факту в Российскую армию она не поставляется из-за высокой стоимости, отметил Ситников. Более 90% техники Ирбитского завода продается за рубеж, добавил он. «Нашей армии поставляются квадроциклы и снегоходы, сегодня в армии двух- и трехколесной техники нет», — подытожил эксперт.

Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин.

Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость
— напомнил Кашин. По его мнению, сейчас в армии гораздо выгоднее использовать легкие автомобили типа багги или квадроциклы -
Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны
— заключил эксперт.

Использованы фотографии: http://www.rbc.ru/
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Комментарии 20

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:33
    всё новое - хорошо забыто старое
    Толстоевский
    1. Владимир16 Сегодня, 11:36
      Калашников становится русской ямахой? - на все руки со скуки!
      Глобализация шагает по стране.
      Прощай деловой люд. Сожрут нас концерны. А эти концерны затем сожрут иностранные - и европа и язия даже не поперхнуться. Наше "мудрое" правительство способно лишь ресурсами торговать.
      Владимир16
      1. donavi49 Сегодня, 11:54
        Нет. Это концерн - который скупает различные предприятия.

        Просто раньше БПЛА предлагала Зала. Сейчас предлагает эта же Зала только под вывеской Калашников.
        Раньше катера делали в Рыбинске. Сейчас делают тоже в Рыбинске просто под вывеской Калашников.
        Раньше делал ММЗ разное - теперь делает ММЗ разное но под вывеской Калашников.

        Ну и т.п.
        donavi49
      2. Толстоевский Сегодня, 11:56
        может ещё не всё так плохо. Ижевская мотоциклетная школа насчитывает несколько десятков лет
        Толстоевский
        1. Грица Сегодня, 12:47
          Ижевская мотоциклетная школа насчитывает несколько десятков лет
          Давно уже нет этой школы. Как впрочем и нет заводов, когда то производивших мотоциклы, на которых ездила вся советская деревня.
          Грица
      3. андрей юрьевич Сегодня, 11:56
        Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла
        денег-некуда девать...
        андрей юрьевич
  2. igor67 Сегодня, 11:37
    когда то китайцам то ли продали , толи подариди ИЖ49, очень был популярный у них мотоцикл, я раз на нём ездил, переключение скоростей на бензобаке, а теперь наоборот
    igor67
    1. Владимир16 Сегодня, 11:51
      Цитата: igor67
      ...переключение скоростей на бензобаке, а теперь наоборот

      Теперь бензобак на переключателе скоростей? wassat
      Китайцы довольно прагматичные люди. Они учатся у лидеров производства. Зачем китайцам ИЖ? Копировать скопированное удел дегенератов. hi
      Все, что на колесах для гражданского населения у нас похерено. Все это производство отдано заграничным товарищам. Вероятно какая-то дань завуалированная. Иначе зачем отдавать то, что приносит прибыль и имеет устойчивый спрос?
      Владимир16
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:05
      Цитата: igor67
      когда то китайцам то ли продали , толи подариди ИЖ49, очень был популярный у них мотоцикл, я раз на нём ездил, переключение скоростей на бензобаке

      Был и у меня такой 1957-го года выпуска , у деда одного в деревне за ящик водки выменял . Без документов , правда , был , но кого это в деревне-то останавливало ? good
      bouncyhunter
      1. Грица Сегодня, 12:50
        Я еще учился в школе, когда батя отдал мне свой ИЖ-56. Чуточку поновее, чем 49, но тоже еще тот вездеход.
        Грица
  3. Копчёный Сегодня, 11:40
    Ну да, в Китае закажут заменив название.
    Копчёный
  4. universe1 Сегодня, 11:47
    А хромированные элементы - это что бы снайперам легче целиться было?
    universe1
  5. Стройбат запаса Сегодня, 11:48
    Появятся новые образцы "мотокитая" по завышенным ценам. И где тут импортозамещение? И кому вообще, кроме курьеров, нужны в армии мотоциклы? Хотя интересно будет посмотреть, что сваяет "Калашников" и пойдет ли оно в армию и на гражданский рынок.
    Стройбат запаса
  6. Ещетотгусь Сегодня, 11:51
    Опытные образцы надо отдать на тестирование "Ночным волкам"... laughing
    Ещетотгусь
  7. anykind Сегодня, 11:51
    Смысл лепить бензиновый когда дизель нужен и здесь и на квадриках.
    anykind
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:54
      Цитата: anykind
      Смысл лепить бензиновый когда дизель нужен и здесь и на квадриках.

      Честно говоря,я вообще не понимаю,на кой армии мотоцикл...понятна необходимость квадроциклов или трициклов...но по мне ,мотоциклы в армии не нужны,равно как и силовым структурам.
      НЕКСУС
  8. yehat Сегодня, 11:57
    концерн Калашникова не может ничего придумать кроме тюнинга 50 лет назад разработанного автомата,
    но может делать непрофильные мотоциклы. феерично.
    yehat
  9. voyaka uh Сегодня, 12:04
    Если делать военный мотоцикл, то гибридный.
    Чтобы, когда близко к противнику - перед атакой - подъезжать бесшумно на
    электомоторе.
    voyaka uh
  10. Dym71 Сегодня, 12:05
    они будут похожи на горные мотоциклы, сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki.

    Горными бывают кoзлы, а мотоциклы - эндуро.
    Dym71
  11. abc_alex Сегодня, 12:39
    У меня такое ощущение, что концерн "Калашников" уже не знает какой головой о какой берег стукнуться.
    abc_alex
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