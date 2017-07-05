Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла

Работы ведутся в интересах силовых структур

Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы

Насколько я понимаю, концерн Калашников имеет отношение только к доработке. Наиболее оптимальный вариант — взять за основу какой-то из средних китайских. Я предполагаю, что это будет Lifan

Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость

Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны