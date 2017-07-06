Китай и Россия: в ожидании совместной борьбы с «американской экспансией»
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подписали сорок документов. Сотрудничество Китая и России некоторые эксперты считают беспрецедентным, а партнёрство двух государств определяют как противостояние «американской экспансии».
Во вторник прошли полноформатные переговоры президента РФ и председателя КНР, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали сорок документов. По словам В. Путина, которые приводит РИА «Новости» , визит главы КНР стал центральным событием года для двух государств.
Основная часть разговора была посвящена экономическому сотрудничеству. «Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти, — рассказал на пресс-конференции российский лидер. — В 2016 году его объём увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)». Президент отметил, что «Газпром» продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Кроме того, Путин пообещал поддержать проект «Один пояс — один путь». Также он отметил, что Россия увеличит поставки пшеницы в Китай. Затронуты были и другие темы, в т. ч. космическое сотрудничество.
Что касается внешнеполитической части беседы, то на переговорах шла речь о корейском урегулировании. Обе стороны выступают против размещения систем ПРО «THAAD» в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Москва и Пекин призвали КНДР наложить мораторий на испытания, а Южную Корею и США — приостановить проведение региональных учений.
После переговоров, на которых «бессчётное число раз прозвучали такие слова, как «вековая дружба», «всеобъемлющее партнёрство» и «стратегическое взаимодействие», отмечает в «Московском комсомольце» Елена Егорова, Владимир Путин пригласил коллегу на церемонию награждения высшей наградой России. Цитируются слова президента:
В современной истории России этот орден вручался редко. Например, он есть у Михаила Горбачёва, у Сергея Шойгу. Си Цзиньпин стал шестым, а из лидеров иностранных государств — третьим лицом, удостоенным в современности столь высокой государственной награды. В историческом же контексте компанию Си Цзиньпину составил Наполеон, получивший орден в 1807 году.
Насколько может быть равноправным партнёрство КНР и РФ? Ведь рядом с Китаем российская экономика смотрится бледно. ВВП России в 2016 году составлял 1,268 трлн. долларов, а Китая — 10,73 трлн. Динамика экономического роста соответственно: —0,6% у России и +6,7% у Китая). Разница в числах заставила задуматься экспертов. Обозреватель «Би-би-си» Михаил Смотряев побеседовал с завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО и. Примакова Сергеем Лукониным и замдиректора института стран Азии и Африки МГУ Андреем Карнеевым.
Луконин полагает, что сфера российско-китайского сотрудничества в экономике сужается. Пекину доступны все технологии, имеющие критическое значение, которыми должна обладать сверхдержава; Китай может делать всё сам («с той или иной степенью качества или научно-технического прогресса»).
Что же касается сотрудничества по «Шёлковому пути», то, несмотря на подписанные документы, оно пока идёт «достаточно тяжело». Основная проблема: РФ и КНР до сих пор не совсем точно понимают, чего хотят друг от друга. «И когда мы начинаем думать, чего бы нам хотелось от Китая: инвестиций, финансовой помощи, оказывается, что Китай это предоставить не может», — резюмирует эксперт. Конечно, Россия поставляет ресурсы в Китай, но Россия — поставщик не единственный.
Карнеев считает, что налицо «нарастающий контраст между совокупными возможностями Китая и России». Однако, «как бы ни был велик этот дисбаланс, прежде всего демографический, но и в области экономики тоже, это не становится преградой дальнейшему развитию отношений»; в мировой экономике и политике «почти никогда не бывает равных по весу партнёров или союзников».
По словам эксперта, нынешние отношения России с Китаем неслучайно укладываются в формулу «стратегическое партнёрство», а не «военно-политический союз». Последнее не было бы в интересах Китая и России.
Иное мнение у иностранных экспертов.
Аналитик Д. Ву в вашингтонском издании «The Diplomat» напоминает, что Китай и Россия нацелены на укрепление двусторонних связей в самых различных областях, в том числе в военной сфере. 29 июня Министерство обороны Китая официально подтвердило, что Китай и Россия подписали «дорожную карту» военного сотрудничества на 2017-2020 годы.
Ранее, 7 июня, министр обороны Китая Чан Ванкуань встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в столице Казахстана во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. По данным ТАСС, Шойгу предложил подписать дорожную карту в тот же день. На очередном брифинге 29 июня официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь подтвердил, что дорожная карта на встрече была подписана.
Таким образом, был намечен общий план военного сотрудничества между Китаем и Россией на 2017-2020 гг. И такой проект «показывает высокий уровень взаимного доверия и стратегического сотрудничества», отмечает аналитик.
«Дорожная карта» появилась не на пустом месте: оба государства «столкнулись с новыми угрозами и вызовами в области безопасности».
Следующим этапом станет «конкретный план содействия военному сотрудничеству», уверен Д. Ву.
Помимо военного сотрудничества, ведётся и широкое региональное сотрудничество. 29 июня вице-премьер Юрий Трутнев посетил Пекин, где договорился о «расширении сотрудничества между северо-востоком Китая, Дальним Востоком России и Прибайкальем».
Аналитик Федерико Пираччини, чья англоязычная статья вышла на сайте «Фонда стратегической культуры» , и вовсе уверен, что Китай и Россия приблизили новый мировой порядок.
Этот «новый мир» уже существует, это доказывает активная работа в рамках ШОС, ОДКБ и инициативы «Один пояс, один путь». Против этого нового мирового порядка стоит «старый»: МВФ, Всемирный банк, Европейский союз, ООН, НАТО, ВТО. В центре его — Соединённые Штаты.
По мнению аналитика, ШОС и «Один пояс, один путь» справятся с проблемами экономического роста путём развития. Вот два примера глобального сотрудничества, которые касаются России: 1) Евразийский сухопутный мост, который начинается в западном Китае, заканчивается на западе России; 2) экономический коридор между Китаем, Монголией и Россией — он начинается в северном Китае и ведёт на восток России.
В глобальном процессе преобразования некоторые страны, не входящие в ШОС, уже являются важной частью интеграционных схем. В частности, благодаря географическому положению в будущем сыграют значительную роль Иран, Турция и Египет. Эти три страны важны для ШОС, и их вступление в организацию было бы воспринято многими сторонниками «Пояса» позитивно. Вступление в ШОС Ирана, Египта и Турции «неизбежно», убеждён автор.
Что касается США, то они со своей политикой «сделать Америку снова великой» сожгли за собой мосты в отношении «Пояса» и даже намереваются сорвать китайские планы. Между тем страны Европы, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Италия, подключаются к китайским инициативам. Это означает откол европейцев от Америки: союзники США «больше не хотят слушаться бывшего босса». Будущее человечества меняется беспрецедентно, резюмирует автор.
Пока одни эксперты, заметим, ждут наращивания военного и «стратегического» сотрудничества между КНР и РФ, другие указывают на экономическую мощь Китая и слабость России, которая не может сотрудничать с Китаем на равных, а является скорее источником сырья для последнего. Третьи эксперты спешат сообщить о союзе КНР и РФ против «американской экспансии», однако они забывают, что один из основных рынков для китайцев — это как раз Соединённые Штаты. Пилить сук, на котором китайцы сидят, они не станут. Кроме того, Китай — крупнейший в мире держатель американского внешнего долга (1,3 трлн. долл. по данным на 2016 год). Наконец, в мае 2017 г. стало известно, что благодаря переговорам Дональда Трампа и Си Цзиньпина китайцы начнут закупать в США сжиженный природный газ и говядину. Кроме того, КНР откроет рынок американским рейтинговым компаниям и операторам кредитных карт. Какая уж тут борьба с «американской экспансией», тем более «совместная»!
Во вторник прошли полноформатные переговоры президента РФ и председателя КНР, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали сорок документов. По словам В. Путина, которые приводит РИА «Новости» , визит главы КНР стал центральным событием года для двух государств.
Основная часть разговора была посвящена экономическому сотрудничеству. «Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти, — рассказал на пресс-конференции российский лидер. — В 2016 году его объём увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)». Президент отметил, что «Газпром» продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Кроме того, Путин пообещал поддержать проект «Один пояс — один путь». Также он отметил, что Россия увеличит поставки пшеницы в Китай. Затронуты были и другие темы, в т. ч. космическое сотрудничество.
Что касается внешнеполитической части беседы, то на переговорах шла речь о корейском урегулировании. Обе стороны выступают против размещения систем ПРО «THAAD» в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Москва и Пекин призвали КНДР наложить мораторий на испытания, а Южную Корею и США — приостановить проведение региональных учений.
После переговоров, на которых «бессчётное число раз прозвучали такие слова, как «вековая дружба», «всеобъемлющее партнёрство» и «стратегическое взаимодействие», отмечает в «Московском комсомольце» Елена Егорова, Владимир Путин пригласил коллегу на церемонию награждения высшей наградой России. Цитируются слова президента:
«Орден Андрея Первозванного — свидетельство признания ваших выдающихся заслуг в укреплении дружбы между народами двух стран. Свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая вы совершили в 2013 году именно в Россию. Такие жесты дорогого стоят — мы это прекрасно понимаем и можем оценить.»
В современной истории России этот орден вручался редко. Например, он есть у Михаила Горбачёва, у Сергея Шойгу. Си Цзиньпин стал шестым, а из лидеров иностранных государств — третьим лицом, удостоенным в современности столь высокой государственной награды. В историческом же контексте компанию Си Цзиньпину составил Наполеон, получивший орден в 1807 году.
Насколько может быть равноправным партнёрство КНР и РФ? Ведь рядом с Китаем российская экономика смотрится бледно. ВВП России в 2016 году составлял 1,268 трлн. долларов, а Китая — 10,73 трлн. Динамика экономического роста соответственно: —0,6% у России и +6,7% у Китая). Разница в числах заставила задуматься экспертов. Обозреватель «Би-би-си» Михаил Смотряев побеседовал с завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО и. Примакова Сергеем Лукониным и замдиректора института стран Азии и Африки МГУ Андреем Карнеевым.
Луконин полагает, что сфера российско-китайского сотрудничества в экономике сужается. Пекину доступны все технологии, имеющие критическое значение, которыми должна обладать сверхдержава; Китай может делать всё сам («с той или иной степенью качества или научно-технического прогресса»).
Что же касается сотрудничества по «Шёлковому пути», то, несмотря на подписанные документы, оно пока идёт «достаточно тяжело». Основная проблема: РФ и КНР до сих пор не совсем точно понимают, чего хотят друг от друга. «И когда мы начинаем думать, чего бы нам хотелось от Китая: инвестиций, финансовой помощи, оказывается, что Китай это предоставить не может», — резюмирует эксперт. Конечно, Россия поставляет ресурсы в Китай, но Россия — поставщик не единственный.
Карнеев считает, что налицо «нарастающий контраст между совокупными возможностями Китая и России». Однако, «как бы ни был велик этот дисбаланс, прежде всего демографический, но и в области экономики тоже, это не становится преградой дальнейшему развитию отношений»; в мировой экономике и политике «почти никогда не бывает равных по весу партнёров или союзников».
По словам эксперта, нынешние отношения России с Китаем неслучайно укладываются в формулу «стратегическое партнёрство», а не «военно-политический союз». Последнее не было бы в интересах Китая и России.
«Что же касается противостояния США, то, конечно, такие ноты звучат — дескать, мы объединились с Китаем, чтобы противостоять Америке. Я думаю, это узкое прочтение формулы российско-китайского стратегического партнёрства. Ни Китай, ни Россия не стремится использовать это партнёрство против третьей страны, это важно подчеркнуть».
Иное мнение у иностранных экспертов.
Аналитик Д. Ву в вашингтонском издании «The Diplomat» напоминает, что Китай и Россия нацелены на укрепление двусторонних связей в самых различных областях, в том числе в военной сфере. 29 июня Министерство обороны Китая официально подтвердило, что Китай и Россия подписали «дорожную карту» военного сотрудничества на 2017-2020 годы.
Ранее, 7 июня, министр обороны Китая Чан Ванкуань встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в столице Казахстана во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. По данным ТАСС, Шойгу предложил подписать дорожную карту в тот же день. На очередном брифинге 29 июня официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь подтвердил, что дорожная карта на встрече была подписана.
Таким образом, был намечен общий план военного сотрудничества между Китаем и Россией на 2017-2020 гг. И такой проект «показывает высокий уровень взаимного доверия и стратегического сотрудничества», отмечает аналитик.
«Дорожная карта» появилась не на пустом месте: оба государства «столкнулись с новыми угрозами и вызовами в области безопасности».
Следующим этапом станет «конкретный план содействия военному сотрудничеству», уверен Д. Ву.
Помимо военного сотрудничества, ведётся и широкое региональное сотрудничество. 29 июня вице-премьер Юрий Трутнев посетил Пекин, где договорился о «расширении сотрудничества между северо-востоком Китая, Дальним Востоком России и Прибайкальем».
Аналитик Федерико Пираччини, чья англоязычная статья вышла на сайте «Фонда стратегической культуры» , и вовсе уверен, что Китай и Россия приблизили новый мировой порядок.
Этот «новый мир» уже существует, это доказывает активная работа в рамках ШОС, ОДКБ и инициативы «Один пояс, один путь». Против этого нового мирового порядка стоит «старый»: МВФ, Всемирный банк, Европейский союз, ООН, НАТО, ВТО. В центре его — Соединённые Штаты.
По мнению аналитика, ШОС и «Один пояс, один путь» справятся с проблемами экономического роста путём развития. Вот два примера глобального сотрудничества, которые касаются России: 1) Евразийский сухопутный мост, который начинается в западном Китае, заканчивается на западе России; 2) экономический коридор между Китаем, Монголией и Россией — он начинается в северном Китае и ведёт на восток России.
В глобальном процессе преобразования некоторые страны, не входящие в ШОС, уже являются важной частью интеграционных схем. В частности, благодаря географическому положению в будущем сыграют значительную роль Иран, Турция и Египет. Эти три страны важны для ШОС, и их вступление в организацию было бы воспринято многими сторонниками «Пояса» позитивно. Вступление в ШОС Ирана, Египта и Турции «неизбежно», убеждён автор.
Что касается США, то они со своей политикой «сделать Америку снова великой» сожгли за собой мосты в отношении «Пояса» и даже намереваются сорвать китайские планы. Между тем страны Европы, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Италия, подключаются к китайским инициативам. Это означает откол европейцев от Америки: союзники США «больше не хотят слушаться бывшего босса». Будущее человечества меняется беспрецедентно, резюмирует автор.
Пока одни эксперты, заметим, ждут наращивания военного и «стратегического» сотрудничества между КНР и РФ, другие указывают на экономическую мощь Китая и слабость России, которая не может сотрудничать с Китаем на равных, а является скорее источником сырья для последнего. Третьи эксперты спешат сообщить о союзе КНР и РФ против «американской экспансии», однако они забывают, что один из основных рынков для китайцев — это как раз Соединённые Штаты. Пилить сук, на котором китайцы сидят, они не станут. Кроме того, Китай — крупнейший в мире держатель американского внешнего долга (1,3 трлн. долл. по данным на 2016 год). Наконец, в мае 2017 г. стало известно, что благодаря переговорам Дональда Трампа и Си Цзиньпина китайцы начнут закупать в США сжиженный природный газ и говядину. Кроме того, КНР откроет рынок американским рейтинговым компаниям и операторам кредитных карт. Какая уж тут борьба с «американской экспансией», тем более «совместная»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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