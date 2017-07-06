Китай и Россия: в ожидании совместной борьбы с «американской экспансией»

«Орден Андрея Первозванного — свидетельство признания ваших выдающихся заслуг в укреплении дружбы между народами двух стран. Свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая вы совершили в 2013 году именно в Россию. Такие жесты дорогого стоят — мы это прекрасно понимаем и можем оценить.»

«Что же касается противостояния США, то, конечно, такие ноты звучат — дескать, мы объединились с Китаем, чтобы противостоять Америке. Я думаю, это узкое прочтение формулы российско-китайского стратегического партнёрства. Ни Китай, ни Россия не стремится использовать это партнёрство против третьей страны, это важно подчеркнуть».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru