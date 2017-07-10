Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. История забытой крепости

«Мне наплевать, откуда ты, сынок. Никто здесь не имеет права шляться без моего разрешения. Солдаты, огонь по желанию».

Генерал Эдмунд Дюк, компьютерная игра «StarCraft: Brood War»

Герб г.Ямбурга. Утвержден 7 мая 1780 г. по указу Екатерины IIУ каждой работы свои особенности. Римляне сказали бы: «Каждому свое», русские бы добавили с юмором: «Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево», а Маяковский выразился бы еще яснее: «Все работы хороши, выбирай себе на вкус!» Собственно, даже осмотр люков канализации может приносить не только деньги в карман и неповторимый устойчивый запах на руках, но и новые ощущения и впечатления. Съездишь туда-то, поболтаешь с тем-то, посмотришь на что-то – уже целая история, плюс положительные эмоции.По работе мне приходится много ездить по всей Ленинградской области, от Луги до Светогорска, и от Ивангорода до далекого поселка Вознесенье, что на реке Свири. И каждый раз подмечаешь для себя места, которые понравились. Бывает – вроде и город небольшой, и делать там особенно нечего, а душа отдыхает, и взгляд радуется. Потом, при случае, берешь в выходной машину и едешь туда еще раз, чтобы получше все осмотреть, и из этого получается целое путешествие!Работая с одной из известных сетей АЗС, мне приходится раз в квартал ездить в город Кингисепп, что находится в ста с небольшим километрах от Питера. Поездки для работы со временем превратились в «поездки для души». Нам сегодня - именно туда, по трассе А-180 «Нарва». Только, чур, путешествие неблизкое, не ныть и не обижаться! (я же не заставлял каждого открывать именно эту статью? Тогда всё, путешествуем!)Дело в том, что город Кингисепп – собственно, исторически и «не Кингисепп» вовсе, за исключением последних 95 лет. Город раньше назывался Ям, он достаточно древний. Те, кто говорят, что Петр I выбрал для Петербурга гиблое и нелепое место, правы лишь отчасти. Территория современной Ленобласти была в то время достаточно густо населена, причем население ее было многонациональным. Например, на территории современного Кингисеппского района жили и ижора, и водь, а позднее ингерманландские финны и переселенцы из Эстонии. А большинство сел, раскинувшихся вдоль трассы, известно с 15-16 веков. Вот даже как!Ижорцы. Pauli F.H., "Les Peuples de la Russie", 1862Кого только не повидали эти места! По окрестным дорогам в разное время ходили в походы бравые новгородские дружины, звенели доспехами «псы-рыцари», рысили разъезды шведских драгун. Неподалеку, в селе Скворицы, шведский пастор Йерне умилялся, глядя на посапывающего в колыбели своего сына Урбана, и не знал еще, что именно Урбан в будущем положит начало шведской химии, а в 1712 году напишет первый в Швеции учебник по ней же. Месило ногами осеннюю грязь по дороге к Нарве необученное и плохо обмундированное войско царя Петра, которого заслуженно назовут потом Великим, – чтобы быть разбитым, но победоносно вернуться туда же через четыре года. Ехал сельской дорогой в свое имение Усть-Рудица, расстегнув сюртук и отдуваясь от жары, Михайло Васильевич Ломоносов – проводить опыты со смальтой. В общем, событий на эту часть России хватило в истории, а сама область была ценна в геополитическом значении, и много раз переходила из рук в руки.По дороге на Кингисепп мы проедем деревню Лялицы. Интересно, что именно около этой неприметной деревни с таким милым «детским» названием в 1582 году произошло одно из последних сражений Ливонской войны. В этом сражении воевода Дмитрий Хворостинин своевременным ударом поместной конницы разбил шведов, из которых многие попали в плен.Кольчуга русского воина. Кингисеппский историко-краеведческий музей.Мы уже почти приехали; сворачиваем с объездной дороги и въезжаем в город. Населения в Кингисеппе меньше пятидесяти тысяч, машин мало, в декабре 2015 года в лесополосе при въезде в город дорогу метрах в двухстах передо мной перешел лось. Я-то ничего, а вот тот, кто ехал передо мной, резко сбавил скорость и вообще напрягся. Центральная улица носит название проспекта Карла Маркса (странно, что не Ленина). Новостройки сменяются рядами небольших аккуратных двухэтажных желтых домов. Чтобы доехать до крепости Ям, придется проехать город практически насквозь.Крепость Ям (также Яма, Ямский городок), точнее, ее остатки, находится на высоком восточном берегу реки Луги. Она была основана новгородцами в 1384 году, строилась сразу в камне в виде небольшого укрепления о четырех башнях, а построили ее, согласно «Новгородской первой летописи младшего извода», всего за 33 дня. А как иначе, если учесть, что благословение на ее постройку дал сам новгородский архиепископ владыка Алексей, а на постройку мобилизовали изрядное количество народа!Крепость строили на дороге из Нарвы в Новгород, и ее назначением была охрана русских границ на северо-западе от притязаний беспокойных «европейских соседей» - немцев и шведов. А то эти «партнеры» то крестовый поход устроят, то десант высадят, то еще как-нибудь «невинно пошалят» с жертвами и разорением – новой крепости самое место было на границе, тем более, что соседняя крепость, Копорье, была не очень удобно расположена (северо-восточнее, ближе к Финскому заливу), и в случае войны направления на Новгород своими стенами не перекрывала. Река Луга была естественным рубежом, моста через нее не было, русский берег - высокий, и это только прибавляло новой крепости преимуществ. То есть, эдакий каменный «блокпост» на границе закрывал собой главное направление возможного удара потенциального противника (ибо появление «голозадых воинов степей» в округе было маловероятным, а вот немцев и шведов – пожалуйста, хоть каждый год), и мало кто мог мимо него пройти без опаски.И вовремя-таки построили! В 1395 году шведы сунулись было к крепости, но русская рать под командованием князя Константина Белозерского «иных изби, а инии убежаша» («в штаны навалиша и хвосты поджаша» – прим. Микадо). Два года спустя подходил к Яму большой отряд других представителей «Европы» - немцев. Но с крепостью они решили не связываться, ушли обратно, послав мысленно этих «borodatiche Russisch» в сакральное место «der Zoppa» и попутно спалив семь деревень – это к вопросу о том, что местность была достаточно плотно населена.В Яме отсутствовали крупные феодальные собственные владения, и были незначительны владения церковные, и освоение приграничного района – Ямского околоградья – происходило, по-видимому, силами свободных поселенцев. Население быстро росло, район обладал необходимыми мобилизационными ресурсами, расширялись торговля и ремесла. Вокруг крепости рос посад, делившийся на две слободы - Новгородскую и Копорскую, и в каждой из них был православный монастырь; в городе, кроме служилых людей, проживали портные, ковшечники, плотники, калачники, сапожники и.. даже скоморохи! Город (немцы в ту пору называют его «Ниенслот» - «Новый замок») упоминается в посольских делах, а в разборе пограничных судебных споров принимают участие и посадник Ямы, и нарвский фогт. А крепость с начала XV века все чаще называют Ямгородом.Меч (фрагмент) ливонского воина. XIV-XVI в.в. Металл, ковка. Кингисеппский историко-краеведческий музей.В 1443-м году началась последняя крупная война Новгорода с ливонцами, и крепость сыграла в ней достойную роль – роль главной крепости на западной границе новгородских владений. Немцы подступили к Яму в 1443 году - сожгли посад, но крепость штурмовать снова не решились. Решили поступить умнее и злокозненнее, и заявились на следующий год, и, как хорошие гости, «не пустые». Они притащили с собой артиллерию!Гостей, тем более, незваных, надо встречать, как полагается. Но когда предки артиллеристов Вермахта начали обстреливать крепость, там не остались в долгу, и тоже начали отвечать из пушек – первая в российской истории пушечная дуэль русского города с осаждающими врагами. Осада продолжалась пять дней, а наши артиллеристы столь удачно стреляли, что «нарочитую их пушку заморскую великую… с города розбиши и пужечника и многих добрых немцев поби» («добрых» - в смысле хорошие профессионалы военного дела они были – прим. Микадо). Немцам опять пришлось ретироваться. А в 1447 году осада, устроенная никак не угомонившимися немцами, продолжалась тринадцать дней – и с тем же результатом. А в следующем, 1448-м году был заключен мир.Выводы из прошедшей войны были сделаны правильные. С учетом новых военных веяний маленькую четырехбашенную крепость необходимо было перестраивать. И в том же 1448-м году к ней была добавлена внешняя линия обороны. Новая часть крепости получает название «большой город». Теперь Ямская крепость занимала 2,5 га территории, получила 9 башен (6 круглых и 4 четырехугольных); размеры ее составили 140 на 250 м, а периметр – 720 м. Стены достигали высоты 15 м, их толщина – 4 м, высота же северо-западной башни и вовсе была 28 м (других башен – до 18-20 м). С севера и юга проходили рвы, с востока лежал пруд, соединенный с северным рвом. С запада, как и раньше, так и сейчас, река Луга несла свои воды. Правда, значение крепости Ямгорода в конце XV-го века немного снизилось, потому что напротив Нарвы был построен Ивангород – еще более мощная крепость (можно последить расширение российских границ по датам постройки крепостей: сначала Копорье – потом Ям – потом Ивангород).Макет крепости Ям, вид с северной стороны (Кингисеппский историко-краеведческий музей). Справа – река Луга, наверху-справа – «вышгород» - самая древняя часть крепости, та самая, четырехбашенная. Обратите внимание, какого он небольшого размера. И внутри него видно строение, которое всегда занимало центральную часть любой русской крепости – храм (в данном случае, храм Архистратига Михаила).Несмотря на то, что крепость была расширена, и теперь представляла собой внушительную каменную твердыню, больше долгих осад в ее истории не было. В 1581-м году она, вместе с Ивангородом и Копорьем была захвачена шведскими войсками под командованием Понтуса Делагарди (впервые захвачена!). На следующий год, правда, «свейские немцы» были поколочены в уже упомянутой мною битве под Лялицами, но по итогам Ливонской войны все-таки оставили город за собой, жадины. Однако, в 1590-м году, уже при царе Федоре Иоанновиче, после трехдневной осады крепость была взята русским войском, и снова вошла в состав России. Землями тогда не разбрасывались, это вам не Аляска какая-нибудь!А вот такой крепость предстает с картины художника О. Косвинцева «Крепость Ямгород. XV век» (2004 год.) Кингисеппский историко-краеведческий музей. Вид через Лугу на «вышгород».Из школьного учебника по истории вспоминается, что во время Ливонской войны и Смуты Ям, Копорье и Ивангород постоянно переходят из рук в руки. Да, в 1612-м году крепость снова захвачена шведами, и по Столбовскому миру (1617 год) отходит к владениям Швеции.В 1633 году через Ям в Москву проезжает голштинское посольство, и его секретарь Адам Олеарий составляет описание крепости: «..лежит в Ингерманландии за рекою, богатою рыбою, особенно лососями» (тогда была богата лососями!) и зарисовывает ее. Впереди Олеария ждет еще много приключений - после Москвы посольство двинется в Персию, причем для этого будет специально построен первый в России трехмачтовый парусный корабль западноевропейского типа «Фредерик»; произойдет кораблекрушение, визит к персидскому шаху, возвращение на Родину, написание книги «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию» с его же, Олеария, замечательными рисунками. А еще по его проекту будет сконструирован знаменитый огромный (диаметром более 3 метров) Готторпский глобус, подаренный Петру I, который находится в старейшем нашем музее – Кунсткамере (подозреваю, именно этот глобус послужил образцом для «чрева земного», в котором скрывался герой Валерия Золотухина в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»).Рисунок Адама Олеария. «Укрепление это хотя и не велико, но окружено крепкою каменною стеною с восьмью круглыми башнями». Судя по тому, что Луга – справа, вид с северной стороны.Следующее событие в истории крепости связано с русско-шведской войной 1656-1658 годов. В 1658-м году русские войска подошли к Яму, и во время штурма даже прорвались в «большой город». Но шведы укрылись в «вышгороде», и даже «ломовая пищаль» (осадная пушка) не помогла его захватить – «детинец» был крепок! Пришлось нашим воинам уйти из почти взятой крепости. Но и шведов этот эпизод убедил в том, что на старые укрепления сильно надеяться не стоит – стены явно обветшали.Шведский план крепости Яма. 1680-й год. «Вышгород»-детинец выделен красной линией.Долго ли, коротко ли, но в 1681-м году крепость обследует шведский фортификатор Э.Дальберг и приходит к неутешительному выводу – несмотря на то, что некоторые ее стены и башни очень хорошие, но большинство из них долго не продержится и скоро развалится само собой. Поэтому в следующем году стены «большого города» были взорваны, для чего шведам пришлось потратить 40 бочек пороха. Уцелела, правда, самая исторически старая часть крепости – «детинец» о 4 башнях. Вместо средневековых стен началась работа по насыпке бастионов, но к началу Северной войны они закончены так и не были (странно, почему? Времени было более чем достаточно).Окончательно же вопрос, кому принадлежат эти земли, был разрешен, как мы помним, при Петре I. Ям стал первым городом, взятым русскими в Северной войне – шведы ушли из него без боя в 1700-м году, но после «нарвской конфузии» был оставлен уже войсками Петра.Багинет к мушкету (так написано на табличке). Россия, XVIII век. Копия. Кингисеппский историко-краеведческий музей. «Новодел», но смотрится эффектно, а на своем брюхе мало кто захочет испытать его остроту.Однако, оправившись от первых поражений, русская армия возвращается к Яму в 1703-м году. Отряд генерал-майора К.Т. Вердена осаждает город; после непродолжительной осады шведы капитулируют и их отпускают – частый исход осад Северной войны. Петр прекрасно понимает, что до завершения войны еще далеко, а победа будет трудной, по его проекту крепость начинают спешно укреплять, руководит работами Б.П. Шереметев. Работы начинаются в мае и заканчиваются осенью. На месте старых стен насыпаны валы, возводятся четыре бастиона. Каменный «детинец» не трогают, он, как и прежде, является цитаделью. Крепость же нарекают Ямбургом.План крепости Ямбург, 1703 год. Как видите, указан еще и разрез.Тем не менее, Северная война больше не затрагивает Ям-Ямбург. В 1708 году Ям, равно как и Копорье, переходит во владение светлейшего князя Меншикова, после его опалы и ссылки – в казну. С 1720-х годов крепость утрачивает свое военное и стратегическое значение, а в 1760-е годы постепенно начинает разрушаться.Екатерина II планирует создать в городе столичный промышленный пригород (благо в Ямбурге имелась своя промышленность), дарует Ямбургу статус города, утверждает его герб и новый план. И повелевает разобрать на строительный камень самую старую, но при этом единственную сохранившуюся в камне часть крепости – «вышгород». Увы, именно с этого момента крепость Ям можно считать единственной крупной каменной крепостью российского Северо-Запада, разрушенной до основания! С тех пор никакой военной роли старая крепость не играла – пожалуй, не считая 21-го (Кингисеппского) укрепленного района в 1941-м году, но это уже совсем другое время и совсем другие постройки, к исторической крепости отношения не имевшие.С исторической частью статьи почти покончено, я могу выдохнуть (ффф!), и снова играть свою излюбленную роль - экскурсовода. Напротив валов крепости Ямбурга стоит Екатерининский собор, строившийся с 1764-го по 1782-й год по проекту известного архитектора Антонио Ринальди. Возле него и припаркуем машину (тут обычно и экскурсионные автобусы стоят).Нелегка была судьба этого собора. И закрывали его, и под склад использовали, и во время войны он сильно пострадал. Кажется, типичная судьба некоторых соборов в России в определенный исторический период.Перейдем дорогу возле собора и мимо Памятника героям-партизанам Великой Отечественной Войны пройдем в саму крепость. Внутрикрепостное пространство теперь представляет собой парк Летний сад - дорожки, деревья, кустарники. По нему приятно просто прогуляться, для тела, для души.Вот так теперь выглядит внутренний двор крепости. Фото делалось в начале апреля – сейчас здесь все зеленое. Сразу извинюсь перед Вами и за последующие фотографии – некоторые из них делались еще в марте.По остаткам валов также можно гулять. Только желательно смотреть под ноги – дорожки не самые широкие!Вид на северо-западный бастион с дорожки на валу. Остатки рва слабо различимы, но заметны. Знаете, что хочется сказать? Люди, не превращайтесь в свиней! Если вы так любите приходить провести время в старую крепость, забирайте с собой свои бумажки, бутылки и окурки! Сейчас наверняка это все убрано, но весной вот такое «всплывает» из-под снега.Особенно красивый вид открывается, если пройтись по западной стороне крепости – с видом на реку Лугу. Очень крутой откос, высота, аж дух захватывает!С учетом того, что здесь раньше были стены и башни, отсюда в старину открывался еще более обширный вид. Видите желтое здание по другую сторону реки? Запомните его, мы сегодня еще и там побываем.Там, где раньше была южная часть крепости, сегодня расположен Кингисеппский историко-краеведческий музей. Изначально это было здание Ямбургского коммерческого училища Ямбургского общества «Просвещения», заложенное 28 июня (по ст. стилю) 1909 года. При его строительстве была обнаружена кладка южной башни – и здание перенесли немного дальше от берега.Сам музей. За зданием (с севера) расположено место, на котором раньше стоял храм Архистратига Михаила.Музей не очень большой, но очень информативный. Входные билеты недорогие, посетителей мало. Также в музее проводятся творческие вечера, иные культурные мероприятия (по крайней мере, то время, что я там находился, в одном из помещений пел хор – возможно, национальный). Первый зал рассказывает об истории Яма-Ямбурга с момента заложения. Ружья, мечи, топоры, доспехи, фальконет на полу, образцы ядер. Тут же – народные костюмы, предметы обихода, сельскохозяйственный инвентарь многонационального здешнего населения. И даже найденные клады: в одном - русские, в другом - шведские монеты!Другой зал музея посвящен работам современных кингисеппских мастеров – картины, объемная вышивка, вышивка бисером (даже картина «цветущая сакура» есть), другие произведения искусства местных мастеров – очень красиво! За ним следует выставка «Мы живем на одной земле», в которой рассказывается о народах, населяющих эту местность – води, ижоре, финнах-ингерманландцах, эстонцах – на примере нескольких семей. Указана краткая история каждой из семей – простых людей; на стенах развешаны фотографии, стоит мебель начала XX века, разложены личные вещи и орудия труда, чтобы каждый мог мысленно прикоснуться к жизни каждого народа. А вот на следующем зале остановимся поподробнее – он посвящен «фотолетописцу» Ямбурга-Кингисеппа, Василию Васильевичу Федорову. Заодно и расскажу, как город в последний раз сменил название.Василий Васильевич Федоров в уездном Ямбурге играл такую же значимую роль, какую играл знаменитый Карл Булла в Санкт-Петербурге – все значимые события города прошли через его объектив. Самые ранние его снимки датированы 1912-м годом, это – виды старого Ямбурга. В 20-40-е годы он делает много групповых снимков горожан, причем очень сложных по тому времени – например, во время спортивных соревнований, демонстраций, митингов. Кстати, салона у него не было – либо фотографировал у себя дома, либо ехал к клиенту в экипаже, за что получил прозвище «граф Коляскин».Наследством умершего в 1956-м году Василия Васильевича являются не только фотоснимки, запечатлевшие историю Ямбурга-Кингисеппа на протяжении более 40 лет, но и большое количество стеклянных негативов. К сожалению, не все они сохранились, но часть их хранится тут, в музее.Да, кстати, почему теперь город называется «Кингисепп»? Просто в 1922-м году его переименовали в честь эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа. На фото – митинг, посвященный этому событию.После митинга выступили физкультурники. 17 июня 1922 года.По моему мнению, статью не стоит перегружать лишними деталями. Тему истории войск, размещенных в разное время в Яме-Ямбурге, равно как и тему Великой Отечественной Войны, затрагивать я не буду. Тема ВОВ вообще особенная, за каждым событием стоит чья-то жизнь и кровь, ее нужно касаться крайне осторожно. Пусть это сделают другие авторы, либо сами читатели, если у них появится желание – все материалы можно найти.Так вот, в музее остались еще два зала, укажу их мельком. В одном из них целая экспозиция посвящена ямбургским основным обитателям – солдатам. До начала XX века в городе постоянно находились различные полки. Один полк уходил на новое место службы, другой приходил на его место. Например, в 1840-е годы военные составляли до 60 процентов жителей города. Они, солдаты и офицеры, тоже обогатили музей многими впоследствии найденными предметами (оружия негусто, больше личные вещи, по памяти – прим. Микадо). А может, кто-то сохранил отдельные ценности и потом сдал их в музей?Фрагмент сабли с эфесом (бронза, сталь, кость, конец XIX – начало XX века) и остатки капсюльного пистолета (середина XIX века) – на фоне других солдатских вещей.Наконец, последний зал посвящен Великой Отечественной Войне. Оружие, модели, фотографии, ордена и медали, документы – памятник героизму советских людей, память о той боли и тех лишениях, которые они вытерпели, чтобы победить. Это был последний кровавый период в истории Яма-Кингисеппа.Очень наглядный и необычный стенд с образцами гранат. Естественно, такой стенд в зале далеко не один. Постарались, оформили, вызывает неподдельное уважение к труду сотрудников.Поблагодарив сотрудников музея, выйдем из него и пройдем до пешеходного перехода. Перед тем, как перейти дорогу, посмотрим на восточную часть крепости.Пруд, играющий роль рва. Он был здесь с незапамятных времен. Летом здесь гораздо красивее. Фото, при случае, размещу на форуме – не мои-с!Перейдем дорогу, но к машине у собора не пойдем, сначала дойдем до Луги. Современная дорога, по сути, проложена по территории «детинца». В 1971-72 годах на территории крепости проводились археологические раскопки под руководством, пожалуй, самого заслуженного археолога страны, благодаря которому мы и знаем о военном деле Руси – Анатолия Николаевича Кирпичникова. Во время археологических раскопок были обнаружены нижние части стен, башен, основание крепостного храма. В то же самое время по просьбе Анатолия Николаевича из Королевского военного архива Стокгольма в Ленинградское отделение Института археологии АН СССР приходят пять фотокопий чертежей Яма, выполненных в XVII веке (кстати, как показывает практика, шведы вообще охотно выдают свои архивные материалы. Один человек даже чертеж танка «Ландсверк» из Швеции получил бесплатно. Однако, уважение шведам за это. – прим. Микадо). Вот так и удалось воссоздать вид крепости! А в 1974-м году городищу был присвоен статус памятника археологии.Поглядим, что там с юга от моста через Лугу. Вот она, кладка юго-западной части старой крепости. Это не единственное место обнаженной кладки, но я заснял именно его – под дождем было не слишком удобно бегать.Вот теперь можно вернуться к автомобилю. Прогуляемся еще немного - несмотря на то, что к теме крепости Ям-Ямбург наша прогулка больше отношения не имеет, есть еще одно место, которое следует посетить архиобязательно! Пересечем Лугу по мосту. Поворачиваем после моста на первом же повороте направо – ориентир сложно пропустить.За поворотом расположена небольшая березовая роща – Роща Памяти. Перед ней на постаменте стоит 122-мм гаубица образца 1910/30 годов – не самый часто встречающийся экспонат для памятника. Табличка подле памятника говорит о том, что старая гаубица участвовала в боях за Кингисепп в 1941-м году.Припаркуем машину неподалеку от гаубицы и дальше пройдем пешком до входа в парк – а можем до него и доехать, кому как угодно. Мы входим в парк Романовка. В первой половине XIX века здесь находилось имение героя Отечественной Войны 1812 года генерала от инфантерии Карла Ивановича Бистрома (1770-1838). Генерал с честью прошел весь период наполеоновских войн, участвовал в Бородинском сражении и заграничном походе русской армии в 1813-1814 годах, храбро и умело командовал гвардейскими частями, несколько раз был ранен, имел много наград за свои заслуги. Портрет его работы Джорджа Доу находится в Эрмитаже, в Военной галерее Зимнего дворца, среди портретов других героев той войны.Примечательно, что на памятной доске на здании инвалидного дома в парке генерал изображен с усами, а на портрете во всем известной Военной галерее – без них.Дальше была война с турками; в последний раз же заслуженный генерал участвовал в боевых действиях во время усмирения польского восстания 1830-1831 годов.Карл Иванович умер в 1838 году во время лечения на водах в Баварии, в городе Киссинген, тело же его было перевезено сюда (странная аналогия – умереть в Киссингене, обрести могилу в Кингисеппе), тут генерал и был захоронен с воинскими почестями. По его завещанию в Романовке строится инвалидный дом для увечных солдат. Дом находится на входе в парк, и сейчас в нем расположена лыжная база.Даже после смерти генерал совершил благородный поступок. Он был тем, кого можно смело назвать – «отец-командир»!Подчиненные тоже отдали дань своему командиру. Гвардейцы собирают деньги, и в 1841-м году на могиле Бистрома появляется памятник - бронзовый лев работы гениального Петра Карловича Клодта – того самого, который выполнил скульптуры для Аничкова моста, создал памятники Николаю I и Ивану Андреевичу Крылову, и о семье которого так тепло писал Валентин Пикуль в своей исторической миниатюре «Наша милая, милая Уленька». Памятник поистине уникальный, такие памятники на могилах в России, кажется, больше никому не ставили.По бокам памятника перечислены три сражения – «Бородино», «Варна», «Остроленка». Центральная же надпись гласит: «Генерал-адъютанту К.И. Бистрому гвардейский корпус в знак признательности». Портрет-барельеф генерала в центре.У многострадального льва своя история – в безумную первую половину XX века ему дважды пытались «приделать руки с ногами». Первый раз его неудачно пытались уничтожить большевики во время Гражданской войны – отдать в металлолом, даже с постамента уронили; «выжил» лев абсолютно случайно. Второй раз уже немцы вывезли его в Ригу в 1943-м году – тут версии разнятся, то ли как культурную ценность, то ли в переплавку. В Риге же лев и был найден после ее освобождения, его отвезли в Ленинград, и только в 1954-м году, отреставрированный «родившийся в рубашке», лев-путешественник снова начинает охранять покой Карла Ивановича.Парк не очень большой. Здесь река Луга делает несколько изгибов, сначала на восток, потом на север, потом круто на запад, и территория парка, по сути, ограничена ею с востока и севера. Если походить по парку, можно увидеть по его краям и городской стадион, и конно-спортивный клуб, немного поодаль расположена гостиница «Лужский берег», имеются открытая сцена и источник со святой водой, зимой здесь проводят лыжные соревнования. Ландшафт – в основном, дикий, в апреле для девушек одно удовольствие фотографироваться в окружении подснежников. Несмотря на то, что народу в нем много не бывает, отмечаешь, что его любят посещать молодые мамы с колясками – и правильно. На реке сидят рыбаки, а шашлыки тут жарят круглый год (к сожалению, иногда оставляя после себя свинство – увы! По рукам бы бить за такое! Думаю, мусор нетрудно донести до ближайшей урны. Но некоторые «особо одаренные» так не считают).Вид на реку Лугу в северной части парка. Летом здесь постоянно маячат лодки с рыбаками.Погуляем часок, и довольно. Душа успокоилась, настроение хорошее, но усталость тоже уже чувствуется. Можем идти обратно к машине. Собираясь пересечь мост в обратном направлении на Петербург, поглядим на крепость Ям с противоположного берега Луги.Высота берега с валами впечатляет. А раньше здесь еще и стены высились.Наша экскурсия закончена – мы побывали в порядком подзабытой крепости Яма-Ямгорода-Ямбурга-Кингисеппа, вкратце, немного о ней узнали, а заодно посмотрели и некоторые его достопримечательности. Историю и хорошее настроение можно «получить» из любого небольшого городка, было бы только желание. Удивительное – оно рядом!А вот так остатки крепости Ямбурга выглядят с высоты птичьего полета. Фото не мое, но, надеюсь, автор снимка не обидится. Статья-то кончилась!