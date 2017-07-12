Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам: Китай, Дания, Эфиопия. (Часть 6)

Сегодня мы продолжаем наше путешествие по странам и континентам в поисках винтовок со скользящими затворами, принятыми в них на вооружение. Сегодня у нас на очереди сразу три страны: Китай, Дания и Эфиопия – ну, так уж получилось, так уж сложилась «источниковая база».Итак, Китай – государство с древней культурой, древними традициями и древним менталитетом. Однако революция там началась даже раньше, чем у нас в России, а именно в 1911 году. Однако обновленная китайская армия, обновленная в смысле ее вооружения современным оружием, появилась гораздо раньше, еще в XIX веке. Уже тогда эмиссары китайского правительства разъезжали и по Европе, и по Америке, и всюду искали образцы оружия качеством получше, а вот ценой подешевле.Китайский маршал Ма и его войска на границе с Манчжурией 1910 год. Особенностью Китая, так же, как и Мексики в данный период было засилье различных маршалов и генералов, превратившихся в подлинных местных царьков и полновластно распоряжавшихся целыми областями. Они тоже обирали своих подданных и закупали для своих солдат оружие по всему свету.Именно так на вооружение китайской армии попала однозарядная винтовка Ремингтона с крановым затвором, но уже вскоре ее сменили германские винтовки Маузера образца 1871 и 1871/84 гг. Кроме того, из США экспортировались винтовки Винчестер-Гочкис и «комиссионные» германские винтовки М1888 г.Однако нельзя же все покупать! И вот китайское правительство решило организовать свое собственное производство, для чего был сначала построен арсенал в Ханьяне, где уже в 1895 году начался выпуск своих «китайских винтовок». В качестве образца была выбрана «комиссионная винтовка М1888 г., а оборудование для ее выпуска поставила фирма Людвига Лёве. Ну, а так какими только винтовками китайцы не пользовались. Вплоть до ХХ века в ходу были снайдеровские ружья и английские винтовки Мартини-Генри. Последними, кстати, вооружались во время «Боксерского восстания» китайские части, находившиеся на британской территории в районе базы Вей-Хай-Вей и, в частности, 1-й китайский полк.Новую винтовку на базе образца М1888 назвали «Ханьянь-маузер» и запустили в производство, внеся в ее конструкцию некоторые изменения, так что эти две винтовки друг другу не тождественными, ни конструктивно, ни внешне. Прежде всего с винтовки был убран защитный трубчатый кожух ствола, но сам ствол был сделан более толстым и тяжелым. Пришлось также изменить крепление магазина к ствольной коробке, а отверстие в ней заделать.Клейма китайских арсеналов. По буддийской традиции свастика играла в них немалую роль.Винтовка Ханьянского арсенала. Год почему-то указан европейский…Арсенал в Ханьяне выпускало свою продукцию с 1895 года по 1938 год, когда его захватили японцы. Но в Китае были созданы уже и другие арсеналы, так что с выпуском винтовок для армии проблем не возникало. Интересно, что когда в Китае в 1912 году победил Гоминьдан, его руководство тут же учредило в стране новое летоисчисление и 1912 год стал годом 1-ым! Это определенным образом отразилось и на маркировке винтовок. Кроме эмблемы арсенала на них наносились и цифры, обозначающие дату выпуска. Например, «14-3» нужно понимать, как «Март 1925 года», то есть к китайской дате следует просто прибавить цифру 11.Накануне Первой мировой войны китайцы начали выпускать у себя экспортную модель маузера М1907 г. Маузеры в Китае выпускались и в 20-ые, и в 30-ые годы, а кроме того, они вплоть до 1938 года поставлялись в Китай из Германии. В это время большой популярностью в стране пользовался карабин Тип 24, получивший неофициальное название «Винтовка Чан Кайши». Ее выпуск был начат в 1935 году и продолжался вплоть до победы китайских коммунистов в 1949-ом. Считается, что этих винтовок было произведено около двух миллионов.«Винтовка Чанкайши»«Винтовка Чан Кайши» являлась точной копией Маузера-98: у нее был такой же продольно скользящий затвор цилиндрической формы, длинная ложа и выдвинутая вперед из нее дульная часть ствола, углубления под пальцы в передней части, и одно ложевое кольцо. Для стрельбы применялись патроны 7,92×57 мм, имевшие большую останавливающую силу по сравнению с японскими патронами винтовки Арисака. Винтовка Тип 24 была лучше японской винтовки «Арисака» по таким показателям, как скорострельность и дальность стрельбы, а также была более компактной.По желанию к винтовке Чан Кайши можно было добавить штык Ханьянь 1935, который не уступал по убойной силе мечу дадао. Меч использовался в качестве холодного оружия теми солдатами и партизанами, у которых штык к винтовке не прилагался.После изгнания гоминьдановцев из Китая, в 1953 году там было налажено производство советских карабинов М44, получивших обозначение Тип 53. По сравнению с советским образцом они были короче примерно на один дюйм, ну и древесина была менее качественной, чем советская. Их выпуск продолжался до 1961 года, когда их заменили на карабины СКС. Впрочем, их боевая служба продолжилась уже во Вьетнаме, куда китайцы их передали на нужды Вьетконга. Многие германские карабины были перестволены под советские патроны, так что это существенным образом пополнило как китайские, так и вьетнамские арсеналы.Перенесемся теперь в Европу, в Данию – страну, со всех сторон окруженную могущественными соседями. Отвоевав с Пруссией, в 1864 году Дания выбрала для себя мирную политику вплоть до 1940 года, когда и сдалась на милость Германии уже буквально через два часа после начала вторжения. Но зато датчане прославились на весь мир, создав и приняв на вооружение уникальную по-своему винтовку Краг-Йоргенсен М1889 года, в которой объединились норвежский боковой магазин Крага и… кожух ствола с германской «комиссионной винтовки» 1888 года. Поскольку на ВО была очень подробная статья про эту винтовку, то нет смысла повторять ее описание. Добавим лишь то, чего в прошлом материале не было. Что выпускались эти винтовки даже в годы Первой мировой войны, что известны их две модификации: 1889/08 и 188/10 – первая под остроконечную пулю и новый прицел, рассчитанный на большую дальность, а второй в варианте для конницы, то есть со специальной скобой.Норвежский образец винтовки Краг-Йоргенсен отличался от датского отсутствием чехла на стволе и «ушком» крышки магазина, тогда как у датского была круглая «шишечка» на шпеньке. Музей Армии в Стокгольме.«Датский Краг»Что касается Эфиопии, то здесь нужно отметить, что это была единственная страна Африки, не ставшая колонией ни Англии, ни Франции в ХIX веке. Правда, в 1890-х годах ее постаралась прибрать к своим рукам Италия. Но ей это не удалось. Первая итало-эфиопская война 1895‒1896 гг. закончилась для Италии позорным поражением, да еще ей пришлось заплатить контрибуцию негусу Менелику. В этой войне правительство России оказывало Эфиопии или как ее тогда называли – Абиссинии и военную, и дипломатическую поддержку. Возможно, именно так туда попали и винтовки из разных стран, закупленных Россией и переправленных потом негусу.Эфиопские ополченцы с национальными кожаными щитами, с металлическими полосами и винтовками «с бору да по сосенки» – у всех разные.На этом фото винтовки тоже у все разные. Конечно, это отражалось на боеспособности эфиопской армии…В 1935 году попытка повторилась. Началась Вторая итало-эфиопская война, закончившаяся поражением страны и превращением её, вместе с колониями Эритрея и Итальянское Сомали, в Итальянскую Восточную Африку. Однако пока еще этого не случилось, император Эфиопии Хайли Салассие заказал в Германии 25000 маузеров в 1924 году. Они были поставлены в страну в период между 1933 и 1935 гг. и активно использовались в борьбе с итальянцами. «Эфиопский маузер» - так называли эту модель, отличала очень красивая эмблема слева на патроннике – лев, увенчанный короной, держащий в левой лапе крест с вымпелом и собственно герб страны тоже на патроннике, но уже посредине сверху.Винтовки (вернее карабины) были выпущены в Бельгии предприятием ФН. Рукоятка затвора у них была прямая. Отдельные партии имели чернение всех деталей, у других партий и на затворе, и на затворной раме присутствовал «белый металл».Солдаты армии Эфиопии с немецкими маузерами и французским пулеметом Гочкиса.