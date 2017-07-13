Защита для шеи (часть первая)

Одним из достоинств публикации материалов на TOPWAR является то, что среди читателей немало людей, «ищущих знаний», которые не просто читают и пишут «нравится им это или нет», а еще и задают интересные вопросы и тем самым подсказывают темы для новых интересных статей. Вот так, например, в теме про шлемы бацинеты прозвучал и вопрос относительно горлового прикрытия на рыцарских доспехах. И в самом деле, разве горло не является очень важной, жизненно важной, можно сказать, частью нашего тела? Голову, конечно, можно пробить, но, если человеку перерезать горло, тогда уж он точно не выживет. И вот как же обстояло дело с его защитой?«Гобелен из Байё». Воины Уильяма забрасывают копьями воинов Гарольда.Писать подробно о Древнем мире здесь вряд ли имеет смысл, но судя по дошедшим до нас источникам – росписям сосудов, барельефам на колоннах Траяна и Марка Аврелия ни греки, ни римляне защите горла внимания не уделяли никакого. Панцирь и шлем в этом месте не стыковались никак, разве что легионеры повязывали его шарфом. В чем причина столь «легкомысленного отношения» к этой важной части дела? А в том, что… главными родами войск в то время была пехота и конница, не имевшая стремян. Поэтому сражения велись «щит в щит», то есть щитами прикрывали тело на уровне глаз, в то время как шлемы были таковы, что у греков, что у римлян, что от удара по шее сзади они защищали. То есть сзади – шлем, а спереди – щит. А вот у японских самураев сзади шею тоже защищал шлем (нет смысла повторяться с описаниями из доспехов, на ВО об этом был не один материал), а вот впереди – специальное горловое прикрытие ёдаре какэ. То есть нет щита – прикрытие для горла обязательно. Есть… ну тут могут быть варианты. Впрочем, катафракты, практиковавшие таранные удары копьем, имели шлемы с прикрытием шеи. Трудно сказать, насколько оно было эффективным, но они его имели. Ведь держать копье им приходилось двумя руками, и щитов у них не было, хотя такой британский историк, как Майкл Симкинс, и утверждал обратное и даже привел в своем исследовании, посвященном вооружению римских легионеров, изображения катафрактария с шестиугольным щитом. У кого в древности защита шеи и была… так это у воинов крито-микенской эпохи, надевавших на себя целый «скафандр» из металлических полос с горловым прикрытием в виде горлышка кувшина. Во всяком случае именно так устроен знаменитый «доспех из Дендры». То есть такие доспехи известны!На этом фрагменте гобелена показано не только, что Гарольд получил стрелу в глаз, но и то, каким образом снимают кольчуги с убитых. На манер ночных рубашек, через голову. То есть это однозначно не «комбинезон» со станами, как это можно подумать, глядя на изображение. Однако, не совсем понятно другое: кольчужное прикрытие для головы – оно соединено с кольчугой, прикреплено к шлему или это типичная «митра епископа», то есть кольчужный капюшон! В любом случае, несмотря на наличие впечатляющего по размерам щита, позволяющего прикрыться им с головы до ног, защита для шеи в 1066 году у конных воинов уже была.Теперь сделаем большой скачок и окажемся уже в Западной Европе в 1066 году. Почему в этом году, да потому, что у нас есть точно датированный источник – «Гобелен из Байё», на котором мы видим, по сути, первых всадников в европейском рыцарском вооружении. Правда, многие еще по старинке мечут копья, не применяя прием куширования копья, но тут уж ничего не поделаешь – в начале оно всегда так. На всех воинах «гобелена» конические шлемы с наносником. То есть это тот самый шлем, с которого в Европе начались и все остальные шлемы. То есть именно этот шлем, разделивший со временем на три «ветки», привел к появлению сначала шлема-кастрюли, а затем и «большого шлема». Вторая «ветвь» привела к появлению сначала сервильера, а затем бацинета – первоначально шлема-подшлемника, а затем уже и отдельного шлема. Наконец, третья «ветвь» - это шлем-каска (о нем рассказ еще впереди) или «шапель де фер» («железная шляпа») – очень демократичного шлема, который, как и в Европе, так и в Японии (шлем дзингаса!) носили и самые бедные воины и… самые богатые. И почему бы и нет? Все ведь зависит от ситуации и… возможностей!Но вернемся к гобелену. Кроме шлемов определенной формы мы видим и то, что все воины на нем имеют кольчужное прикрытие шеи.Статуя св. Мориса. Кафедральный собор в Магдебурге 1250 г.Ну, а затем оно стало неотъемлемой частью любых рыцарских доспехов «эпохи кольчуги» и «эпохи кольчужно-пластинчатой брони». Об этом свидетельствуют уже не только изображения, но и такой исключительно важный памятник, как эффигии. Вот одна из них – эффигия св. Мориса, датируемая 1250 годом. На нем кольчужный гамбизон и поверх него спускающийся на грудь кольчужный наголовник, защищающий также и шею. Скорее всего, сзади на нем была прорезь, подобная той, что в это же время делали и на кольчужных рукавицах. Через нее внутрь наголовника просовывалась голова, после чего шнурки или ремешки сзади затягивались. Надо иметь ввиду, что под кольчужным наголовником рыцари в обязательном порядке носили еще и чепцы из ткани.Обратимся теперь к миниатюрам. На миниатюрах из «Библии Мациевского» из библиотеки Пирпонта Моргана, датируемой приблизительно тем же годом, что и эффигия св. Маврикия, мы видим фигуры классических рыцарей эпохи кольчуги – в кольчужной броне с головы до ног и сюрко, надетом сверху.Под кольчугой ничего особенного нет. Просто белая, скорее всего, льняная рубаха и все!Но вот здесь воин справа, одетый в синюю рубаху, несет на плече явно что-то защитное и стеганое. Причем и у него, и у сидящего воина шея так ничем и не прикрыта, хотя на голове положенные в то время всем мужчинам, и воинам в особенности, «чепчики».Здесь у всех трех воинов шеи явно чем-то защищены. Чем-то в виде ошейника или воротника. Что это? Кожа, обшитая тканью? И ясно видно, что под этими ошейниками у них что-то есть. То есть в то время о дополнительной защите шеи уже начинали задумываться!А теперь отправимся по «первой ветке» – то есть той, что ведет нас к «большому шлему», и мы увидим, что несмотря на то, что под этот шлем надевали и «чепчик», и кольчужный капюшон, даже к нему по краю нередко прикрепляли кольчужное плетение. Зачем?Перед нами немецкий шлем XIV века с кольчужной бармицей, называвшейся авентайл, из Германского исторического музея в Нюрнберге. Зачем такое было нужно? А это была своеобразная «разнесенная броня», похожая на ту, что применяется и сегодня, ну, скажем – цепи с металлическими шарами в кормовой части танка «Меркава».Кадр из очень реалистичного в историческом плане кинофильма «Рыцарский замок» (1990). Здесь вы видите шлем без авентайла и то, что шею этого рыцаря защищает всего лишь один слой кольчуги. Любой удар под край шлема для этого рыцаря будет смертельным!Впрочем, до нас дошла и вот эта безымянная эффигия из Шотландии, на которой мы видим рыцаря в стеганом гамбезоне и с таким же шейным прикрытием. На голове яйцевидный шлем, на ногах – металлические поножи, но что он надевал поверх всего этого и надевал ли вообще, если его именно в таком костюме усопшим и изобразили? Неизвестно! Но ясно одно, что и такими прикрытиями в «эпоху кольчуги» воины пользовались.Теперь посмотрим на эффигию дона Альваро де Кабрера Младшего, на крышке саркофага из церкви Санта-Марии де Беллпуиг де Лас Авелланас в Лериде в Каталонии (Испания), о котором известно, что он умер в 1299 году. На нем кольчужный чепец, это несомненно, но еще и какое-то оплечье из ткани, явно подбитое изнутри (см. снаружи шляпки гвоздей) пластинками металла. Но вот что за деталь охватывает его шею? По виду это явный горжет-нашейник, вот только из чего он сделан неясно. Металл или кожа? И еще – на что он опирается и к чему прикреплен? На пластинки оплечья? И как все это надевалось, ведь шейное отверстие для головы явно узко. То есть теперь мы точно знаем, что такая вот защита для шеи в Испании в 1299 году применялась, но и не более того.Реконструкция Ангуса МакБрайда, на которой (справа) изображен дон Альваро де Кабреро. Интересно, что в руке у пехотинца с алебардой арабский щит адарга – тяжелый кожаный щит из двух овальный деталей. Несмотря на «вражеское» происхождение, он очень даже полюбился испанцам.Адарга на одном из надгробных барельефов.Впрочем, нельзя сказать, что защита для шеи в те годы применялась исключительно в Испании.Вот эффигия Эберхарда фон дер Марка (1308) из собора во Флонденберге. Нетрудно заметить, что на шее у него что-то вроде толстого воротника. Опять-таки не ясно, что это за материал, и как «это» на него надевалось. Но очевидно, что это не кольчуга, а нечто довольно жесткое.Продолжение следует…