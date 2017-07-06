08:14 06 июля

Америка всегда права, даже когда убивает невинных

Недавнее решение коллегии судей окружного суда Федерального округа Колумбия в Вашингтоне не стало большой сенсацией. Американские СМИ в массе своей его даже не заметили. Этот суд второй инстанции заключил, что не может сомневаться в правомочности решений правительства США, касающихся военных операций. Такова была реакция судебной коллегии на иск по обвинению в убийстве, адресованный семьёй погибших йеменцев бывшему президенту США Бараку Обаме и американскому правительству.

Америка всегда права, даже когда убивает невинных


Американский суд не поддержал родственников жертв атаки ВВС США


Эта история тянется с августа 2012 года. Тогда беспилотник Соединённых Штатов атаковал деревню Хашамир на Востоке Йемена. Как заявили американские военные, целью удара были три экстремиста. В действительности жертвами авианалёта стали двое мужчин, один из которых служил имамом в местной мечети, другой — в полиции.

Родственникам погибших удалось доказать, что убитые не имели никакого отношения к экстремистским организациям, а просто шли по улице, на которую упала и взорвалась выпущенная американским беспилотником ракета Hellfire. Только через три года, в 2015-м, по иску йеменцев к президенту Обаме и его правительству в Америке начался процесс.

Что характерно, истцы не требовали от Соединённых Штатов денежной компенсации за гибель своих родственников. Они только хотели через суд самой исключительной страны планеты доказать, что удары американских ВВС «нарушают все законы войны и нормы международного права» и «дают материал для изучения порочности тактики ведения войны с помощью беспилотников». Не получилось.

Двухлетнее разбирательство, как и предсказывало большинство экспертов, закончилось поражением подателей иска. Никто в судах, рассматривавших это дело, не усомнился в праве правительства Соединённых Штатов уничтожать мирных, невинных жителей, оказавшихся в зоне действия американских военных или их дронов. При этом международное законодательство к «праву Америки» оказалось вполне себе второстепенным.

Так было всегда — с самого образования Соединённых Штатов Америки. Военными преступлениями отмечено всё их освоение земель Северной Америки. Позднее, кровавыми подвигами американцы отметились у ближних и дальних соседей, а затем и на всей планете. Так вырабатывалась философия собственной исключительности, неподсудности и пренебрежения к чужой боли и крови.

Особенно ярко её сформулировал 41-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш-старший. Мир запомнил его слова: «Я никогда не буду извиняться за США. Мне наплевать на факты». Это было сказано в связи с уничтожением американским ракетным крейсером «Винсеннес» иранского гражданского самолета, летевшего из Тегерана в дубайский Бендер-Аббас. На борту было 290 пассажиров, среди которых 57 детей. Все они погибли.

Вместо сочувствия к жертвам трагедии многих американцев захлестнула тогда волна изуверского злобства. В СМИ писали, что гибель пассажирского лайнера должна заставить иранских руководителей одуматься и скорректировать свою политику. Вернувшийся на базу в Калифорнию «Винсеннес» встретила ликующая толпа со знамёнами и оркестром. Командира крейсера президент США наградил медалью за храбрость. О реакции Буша-старшего на справедливое возмущение мировой общественности мы уже вспомнили.

От перемены Бушей результат не меняется

С тех пор менялись президенты Америки, обновлялся её флот, армия воевала на всё новых и новых театрах военных действий, но неизменными оставались пренебрежение американцев к жизненным интересам и правам людей из других стран. Примеры этого можно найти на обширном пространстве от Афганистана до Ливии.

В своё время мир облетели фото- и видеокадры о военных преступлениях американцев в Ираке в бытность президентом теперь уже Буша-младшего. Правозащитники только в Багдаде насчитали более двухсот массовых расстрелов иракцев. Печальную известность получила тюрьма Абу-Грейб. Вскрылось, как её надзиратели жестоко пытали и по-садистски издевались над арестованными людьми. После долгого разбирательства власти признали виновными 11 американских военнослужащих.

Большинство из них отделались небольшими сроками заключения (в пределах года) или несколькими месяцами исправительных работ, кое-кто и просто выговором. Младший Буш назвал события в Абу-Грейбе «самой большой ошибкой в войне». Правозащитники добавили к этому свои оценки. «Ни в одном из случаев расследования военных преступлений не были до конца выяснены детали и причины произошедшего, — отметила представитель правозащитной организации Human Rights First Хайна Шамси. — Ни разу не пострадал никто из высшего армейского руководства».

То были дела давно минувших дней. Пришлось вспомнить их, чтобы полнее ощутить безнаказанность и вседозволенность американских военных. Тем более, что жизнь несёт нам уже новые примеры. Сейчас различные мониторинговые миссии бью тревогу о «поразительно больших потерях гражданских жизней» в Ираке и Сирии от действий коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами.

Вот яркая иллюстрация этого. 17 марта на иракский Мосул самолёт коалиции сбросил 230-килограммовую бомбу. Целью бомбометания было уничтожение двух снайперов из исламистской террористической группировки. Взрыв бомбы вызвал детонацию склада взрывчатых веществ, что привело к обрушению здания и гибели 105 мирных иракских жителей.

Этот факт не стало оспаривать даже Centrom — расквартированное в Катаре Центральное командования США, ответственное за регион Ближнего Востока. В начале июня под давлением международного общественного мнения Centrom выступило со специальным заявлением и признало, что за последние месяцы «по меньшей мере, 484 мирных жителя были непреднамеренно убиты в результате ударов со стороны коалиции».

Эксперты из мониторинговой группы Airwars оспаривают эти сведения Centrom -«меньшую меру». По их данным, жертвами авианалётов коалиции стали почти 4 тысячи гражданских лиц. В Airwars назвали также причину значительного роста числа жертв среди «лиц, не участвующих в военных действиях». Дело в том, что только за первые четыре месяца президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты сбросили на 20% бомб больше, чем за последние четыре месяца президентства Барака Обамы.

Такая вот арифметика смерти. Эксперты нашли и другую разницу в подходах американских лидеров к военной кампании на Ближнем Востоке. Они считают, что при Обаме военные находились под большим контролем Белого Дома. Трамп, наоборот, «выдал военным полное право решать, как и в каком количестве будет применяться военная сила».

Эти факты вскрылись в свете той внутриполитической борьбы, которая идёт сейчас в Вашингтоне между президентом Трампом и его влиятельными оппонентами. Общественности их представила на днях New York Times. Она же посетовала на отсутствие публичной ответственности американского военного командования.

Ссылаясь на сотрудника отдела печати министерства обороны США, New York Times пишет, что «Пентагон больше не делает никаких признаний в том случае, если его собственные самолеты несут ответственность за жертвы среди гражданского населения, и такого рода данные, вероятнее всего, будут скрыты под зонтиком «коалиции».

Открытие, впрочем, небольшое. Оно вполне вписывается в многолетнюю политику властей США по защите своего не в меру жестокого воинства. Например, в 2002 году Соединённые Штаты продавили в Совете Безопасности ООН решение о праве американских миротворцев на иммунитет от уголовного преследования.

Это решение Совбеза в Вашингтоне назвали компромиссным и только «первым шагом», поскольку иммунитет был предоставлен на короткий срок — 12 месяцев. Однако в ООН одумались и продлевать скандальное решение больше не стали, хотя Соединённые Штаты не раз предпринимали попытки закрепить за своими военнослужащими иммунитет от преследования. Последний раз США делали это в 2014-м, но, увидев негативную реакцию на свой запрос коллег по Совету Безопасности, просто сняли его с рассмотрения.

Зато в самих Соединённых Штатах их военнослужащие практически неподсудны за военные преступления. Это лишний раз подтвердила безуспешная попытка йеменских бедолаг найти справедливость в Америке. Там её понимают очень уж по-своему и не сомневаются в праве американского правительства убивать невинных людей в ходе своих военных операций.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 13

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:03
    Никто в судах, рассматривавших это дело, не усомнился в праве правительства Соединённых Штатов уничтожать мирных, невинных жителей, оказавшихся в зоне действия американских военных или их дронов.

    И не только...
    недавно прибалты выдали США гражданина РОССИИ Юрия Мартышева .
    То есть США присвоили себе право воровать и похищать любого гражданина нашей планеты и к сожалению МИД РОССИИ ничего этому противопоставить не может кроме сожалений и дурацких недоумений.
    Убийства ,похищения,шантаж и т.д. полный набор бандитских инструментов на вооружении американской политики...когда же это закончится.
    Бремя исключительности весьма своеобразно понимается США...им все позволено в том числе и безнаказанные убийства мирных граждан в других странах...это бесконечный конвейер смерти.
    Тот же ЛЕХА
  2. Сергей-svs Сегодня, 06:06
    Ни чего нового, как "матрасы" были самовлюблёнными и зажравшимися уродами, так ими и остались! yes
    Сергей-svs
  3. НЕКСУС Сегодня, 06:17
    Уже говорил ,что давно пришло время приземлять всю эту летающую братию,не думая о том,что они будут после верещать. И единственная сила,которая это способна сделать ,это наши комплексы ПВО в Сирии,РЭБ и ВКС.
    НЕКСУС
    1. Sirocco Сегодня, 07:33
      Цитата: НЕКСУС
      Уже говорил ,что давно пришло время приземлять всю эту летающую братию,

      Дык уже и разложили RQ-4 Global Hawk, эта информация уже проходила краем по некоторым сайтам, но не получила подтверждения и опровержения, но его приложили, и это лиха беда начало, Думаю пора прекращать словесные предупреждения, ибо нашу доброту, расценивают как слабость, а с отморозками ведут разговор на их языке, и это они понимают отлично. Проверено личным опытом.
      Цитата: Мар.Тира
      Как ни печально звучит друг,но не смогут наши ПВО ,РЭБ,и ВКС их приземлить.Силёнок не хватит.

      Хватит, и это уже факт, а в остальном с вами согласен, игра нервов, дипломатии, оттягивания времени и часа Х. Кто кого переиграет, вот США с подачи господина Ына, на Корейский полуостров хотят "Мир" принести, закинуть ежа нам с Китаем в штаны. Хочется по нашему, по рабочекрестьянскому Бахнуть по супостату, а нельзя. Пока наблюдаем за игрой в шахматы, что больше то остается.
      Sirocco
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    «Я никогда не буду извиняться за США. Мне наплевать на факты».

    Мощно сказано, чисто по американски. Кто вы (страны мира) такие, чтобы указывать "исключительной" нации и ставить под сомнение мощь ВС Сша? Страна назначившая себя мировым гегемоном может творить, что хочет не принимая во внимания факты и доказательства своей преступной деятельности. Учитывая действия американцев на международной арене почему-то пропадает уверенность в том, что они не посмеют развязать 3 МВ.
    rotmistr60
  5. Monster_Fat Сегодня, 07:15
    Справедливости ради надо отметить что все это касается абсолютно всех стран не только США-ни одна страна не осудила своих военных за убийства мирных жителей и это естественно, мирные жители будут всегда погибать в зонах военных действий- этого не избежать. Осуждать американцев за то, что они влезают в любую страну мира где у них интересы- тоже глупо. После драки кулаками не машут- я уже не раз тут писал, что "пресловутая" мировая общественность обычно в таких случаях выражает свой "протест" и "озабоченность" и ..... ВСЕ! Дальше- молча наблюдают за событиями. А нужно в таком случае оказывать постоянное давление на "агрессора"- на всех уровнях, всеми способами- постоянно собирать сессии и ассамблеи в ООН, в ОБСЕ, и пр. если эти органы не работают то ставить вопрос о реорганизации и переносе этих органов в другие страны или о создании параллельных им органов международного контроля и пр. Но этого не делается. Уже давно всем ясно, что старая система ООН работавшая в период балланса двух систем после распада одной из них перестала действовать вообще и ее надо уже давно менять на что-то другое. Понятно, что никто ее менять не будет ибо она устраивает в принципе США и их шавок ибо не имеет никаких рычагов воздействия на агрессоров. Поэтому надо создавать параллельную систему контроля международной безопасности в лице России, Китая, Индии и их союзников и заинтересованных лиц, понятно, что это не просто так как между странами есть противоречия и конфликтные ситуации, но они решаемы дипломатическими усилиями и пр. действиями на государственном уровне и это надо уже сейчас делать, а не отвлекаться на бесполезные разборки в подконтрольных США органах международного контроля...
    Monster_Fat
    1. НЕКСУС Сегодня, 07:49
      Цитата: Monster_Fat
      Осуждать американцев за то, что они влезают в любую страну мира где у них интересы- тоже глупо.

      Послушайте,уважаемый,у вас матрассов везде интересы,в любой заднице затычка...а бомбить селения с мирными жителями -это тоже ваши интересы? Более 70 войн развязано в период после ВОВ по сей день вами матрасами! Народа сколько угробили,ради ваших шкурных интересов. Что вы тут сидите и мычите про критерии глупости и интересов?
      Цитата: Monster_Fat
      я уже не раз тут писал, что "пресловутая" мировая общественность обычно в таких случаях выражает свой "протест" и "озабоченность" и ..... ВСЕ!

      Потому что и ООН и ОБСЕ и даже суд в Гааге вами куплены с потрохами...поэтому и сидят,в тряпочку помалкивают.И что интересно,вам то это известно,однако и тут вы прикрываетесь праведностью мировой общественности. Вам то самому это ваше лицемерие колом в горле не стоит,нет?
      НЕКСУС
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:52
        Как обычно в угаре ненависти к "звездно-полосатому" не удосужились даже прочитать вторую половину моего поста... wink
        PS: кстати, все забываю сказать, моего кота зовут НЕКСУС. love

        Monster_Fat
        1. НЕКСУС Сегодня, 07:58
          Цитата: Monster_Fat
          Как обычно в угаре ненависти к "звездно-полосатому" не удосужились даже прочитать вторую половину моего поста... wink

          Хватило и первой части. Знаете когда по настоящему я возненавидел американскую политику,политиков и их исключительность? Когда пылающий Белград каждый день видел по ТВ и тысячи убитых мирных жителей. А прилети вам на головы в тот же Вашингтон несколько тысяч фосфорных бомб,снарядов с обедненным ураном,крылатые ракеты и тд,вы же верещали бы на весь мир слова-А НАС ТО ЗА ЧТО? А я вам скажу за что...за то,что с молчаливого согласия тупого матрассовского электората,политики ваши льют реки крови по всему миру.
          НЕКСУС
          1. Monster_Fat Сегодня, 08:06
            Ну так тупой электорат-он везде, в России тоже. В последней российской компании где я работал пришедшую молодежь интересовали только новые "тачки", "айфоны" и прочие мещанские прибамбасики и мишура, когда среднее поколение иногда сцеплялось в выяснении политических вопросов, молодежь просто вставала и уходила играться со своими телефончиками.... не интересно им. Так, что особо не обольщайтесь...
            Monster_Fat
            1. НЕКСУС Сегодня, 08:13
              Цитата: Monster_Fat
              Ну так тупой электорат-он везде, в России тоже

              Есть большая разница,уважаемый матрасс-МЫ НЕ БОМБИМ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ .И кстати,воюем с вашим отродием под названием ИГИЛ,которое с вашей ТУПОСТИ породили ваши политики.
              11 сентября сровняли с землей Близнецов,а вой поднялся до Папуа новой Гвинеи...конечно,ведь жизнь тупого американца куда ценнее ,чем сирийца,перса или русского. На вас не падали бомбы с небес,не рвались снаряды у ваших домов и вы не видели ,как умирают ваши дети у вас на руках,просто потому,что какой то отморозок решил одним ударом закончить жизнь вашего ребенка. Так вот вы,и ваш тупой электорат,и предстаете перед всем миром в лице этих ОТМОРОЗКОВ.
              НЕКСУС
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:19
    Цитата: НЕКСУС
    Уже говорил ,что давно пришло время приземлять всю эту летающую братию,не думая о том,что они будут после верещать. И единственная сила,которая это способна сделать ,это наши комплексы ПВО в Сирии,РЭБ и ВКС.

    Как ни печально звучит друг,но не смогут наши ПВО ,РЭБ,и ВКС их приземлить.Силёнок не хватит.Как всегда мы работаем "ограниченными контингентами".Что в Анголе.что в ДРА,что теперь в Сирии.США,и Израиль словно издеваются над нашими усилиями прекратить развал САР,нанося исподтишка подленькие удары.Я уж не знаю,что будет дальше,после окончательной ликвидации ИГил,но война в Сирии плавно переходит на другой уровень.Пока идёт война нервов,и дипломатии.Дай бог,что бы не перешла в новое кровавое русло.Нам надо быть и к этому готовыми.Как сказал Ивашов,Путин связан в выборе средств борьбы с гегемоном.Слишком много капитала его приближённых российских миллиардеров находится за рубежом,в частности в США,что бы начинать открытую борьбу.Можем очень много потерять.
    Мар.Тира
    1. НЕКСУС Сегодня, 07:50
      Цитата: Мар.Тира
      Как ни печально звучит друг,но не смогут наши ПВО ,РЭБ,и ВКС их приземлить.Силёнок не хватит.

      С какого такого перепугу не хватит? Очень даже хватит и еще останется.А не поймут с первого раза,Крым рядом,и нарастить группировку можно легко и быстро.Плюс ЧФ .
      НЕКСУС
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