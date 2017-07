Америка всегда права, даже когда убивает невинных

Недавнее решение коллегии судей окружного суда Федерального округа Колумбия в Вашингтоне не стало большой сенсацией. Американские СМИ в массе своей его даже не заметили. Этот суд второй инстанции заключил, что не может сомневаться в правомочности решений правительства США, касающихся военных операций. Такова была реакция судебной коллегии на иск по обвинению в убийстве, адресованный семьёй погибших йеменцев бывшему президенту США Бараку Обаме и американскому правительству.Эта история тянется с августа 2012 года. Тогда беспилотник Соединённых Штатов атаковал деревню Хашамир на Востоке Йемена. Как заявили американские военные, целью удара были три экстремиста. В действительности жертвами авианалёта стали двое мужчин, один из которых служил имамом в местной мечети, другой — в полиции.Родственникам погибших удалось доказать, что убитые не имели никакого отношения к экстремистским организациям, а просто шли по улице, на которую упала и взорвалась выпущенная американским беспилотником ракета Hellfire. Только через три года, в 2015-м, по иску йеменцев к президенту Обаме и его правительству в Америке начался процесс.Что характерно, истцы не требовали от Соединённых Штатов денежной компенсации за гибель своих родственников. Они только хотели через суд самой исключительной страны планеты доказать, что удары американских ВВС «нарушают все законы войны и нормы международного права» и «дают материал для изучения порочности тактики ведения войны с помощью беспилотников». Не получилось.Двухлетнее разбирательство, как и предсказывало большинство экспертов, закончилось поражением подателей иска. Никто в судах, рассматривавших это дело, не усомнился в праве правительства Соединённых Штатов уничтожать мирных, невинных жителей, оказавшихся в зоне действия американских военных или их дронов. При этом международное законодательство к «праву Америки» оказалось вполне себе второстепенным.Так было всегда — с самого образования Соединённых Штатов Америки. Военными преступлениями отмечено всё их освоение земель Северной Америки. Позднее, кровавыми подвигами американцы отметились у ближних и дальних соседей, а затем и на всей планете. Так вырабатывалась философия собственной исключительности, неподсудности и пренебрежения к чужой боли и крови.Особенно ярко её сформулировал 41-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш-старший. Мир запомнил его слова: «Я никогда не буду извиняться за США. Мне наплевать на факты». Это было сказано в связи с уничтожением американским ракетным крейсером «Винсеннес» иранского гражданского самолета, летевшего из Тегерана в дубайский Бендер-Аббас. На борту было 290 пассажиров, среди которых 57 детей. Все они погибли.Вместо сочувствия к жертвам трагедии многих американцев захлестнула тогда волна изуверского злобства. В СМИ писали, что гибель пассажирского лайнера должна заставить иранских руководителей одуматься и скорректировать свою политику. Вернувшийся на базу в Калифорнию «Винсеннес» встретила ликующая толпа со знамёнами и оркестром. Командира крейсера президент США наградил медалью за храбрость. О реакции Буша-старшего на справедливое возмущение мировой общественности мы уже вспомнили.С тех пор менялись президенты Америки, обновлялся её флот, армия воевала на всё новых и новых театрах военных действий, но неизменными оставались пренебрежение американцев к жизненным интересам и правам людей из других стран. Примеры этого можно найти на обширном пространстве от Афганистана до Ливии.В своё время мир облетели фото- и видеокадры о военных преступлениях американцев в Ираке в бытность президентом теперь уже Буша-младшего. Правозащитники только в Багдаде насчитали более двухсот массовых расстрелов иракцев. Печальную известность получила тюрьма Абу-Грейб. Вскрылось, как её надзиратели жестоко пытали и по-садистски издевались над арестованными людьми. После долгого разбирательства власти признали виновными 11 американских военнослужащих.Большинство из них отделались небольшими сроками заключения (в пределах года) или несколькими месяцами исправительных работ, кое-кто и просто выговором. Младший Буш назвал события в Абу-Грейбе «самой большой ошибкой в войне». Правозащитники добавили к этому свои оценки. «Ни в одном из случаев расследования военных преступлений не были до конца выяснены детали и причины произошедшего, — отметила представитель правозащитной организации Human Rights First Хайна Шамси. — Ни разу не пострадал никто из высшего армейского руководства».То были дела давно минувших дней. Пришлось вспомнить их, чтобы полнее ощутить безнаказанность и вседозволенность американских военных. Тем более, что жизнь несёт нам уже новые примеры. Сейчас различные мониторинговые миссии бью тревогу о «поразительно больших потерях гражданских жизней» в Ираке и Сирии от действий коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами.Вот яркая иллюстрация этого. 17 марта на иракский Мосул самолёт коалиции сбросил 230-килограммовую бомбу. Целью бомбометания было уничтожение двух снайперов из исламистской террористической группировки. Взрыв бомбы вызвал детонацию склада взрывчатых веществ, что привело к обрушению здания и гибели 105 мирных иракских жителей.Этот факт не стало оспаривать даже Centrom — расквартированное в Катаре Центральное командования США, ответственное за регион Ближнего Востока. В начале июня под давлением международного общественного мнения Centrom выступило со специальным заявлением и признало, что за последние месяцы «по меньшей мере, 484 мирных жителя были непреднамеренно убиты в результате ударов со стороны коалиции».Эксперты из мониторинговой группы Airwars оспаривают эти сведения Centrom -«меньшую меру». По их данным, жертвами авианалётов коалиции стали почти 4 тысячи гражданских лиц. В Airwars назвали также причину значительного роста числа жертв среди «лиц, не участвующих в военных действиях». Дело в том, что только за первые четыре месяца президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты сбросили на 20% бомб больше, чем за последние четыре месяца президентства Барака Обамы.Такая вот арифметика смерти. Эксперты нашли и другую разницу в подходах американских лидеров к военной кампании на Ближнем Востоке. Они считают, что при Обаме военные находились под большим контролем Белого Дома. Трамп, наоборот, «выдал военным полное право решать, как и в каком количестве будет применяться военная сила».Эти факты вскрылись в свете той внутриполитической борьбы, которая идёт сейчас в Вашингтоне между президентом Трампом и его влиятельными оппонентами. Общественности их представила на днях New York Times. Она же посетовала на отсутствие публичной ответственности американского военного командования.Ссылаясь на сотрудника отдела печати министерства обороны США, New York Times пишет, что «Пентагон больше не делает никаких признаний в том случае, если его собственные самолеты несут ответственность за жертвы среди гражданского населения, и такого рода данные, вероятнее всего, будут скрыты под зонтиком «коалиции».Открытие, впрочем, небольшое. Оно вполне вписывается в многолетнюю политику властей США по защите своего не в меру жестокого воинства. Например, в 2002 году Соединённые Штаты продавили в Совете Безопасности ООН решение о праве американских миротворцев на иммунитет от уголовного преследования.Это решение Совбеза в Вашингтоне назвали компромиссным и только «первым шагом», поскольку иммунитет был предоставлен на короткий срок — 12 месяцев. Однако в ООН одумались и продлевать скандальное решение больше не стали, хотя Соединённые Штаты не раз предпринимали попытки закрепить за своими военнослужащими иммунитет от преследования. Последний раз США делали это в 2014-м, но, увидев негативную реакцию на свой запрос коллег по Совету Безопасности, просто сняли его с рассмотрения.Зато в самих Соединённых Штатах их военнослужащие практически неподсудны за военные преступления. Это лишний раз подтвердила безуспешная попытка йеменских бедолаг найти справедливость в Америке. Там её понимают очень уж по-своему и не сомневаются в праве американского правительства убивать невинных людей в ходе своих военных операций.