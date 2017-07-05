В небо поднялся второй Бе-200ЧС таганрогской постройки
В Таганроге состоялся первый полет 2-го самолета-амфибии Бе-200ЧС (регистрационный номер RF-31120), построенный на ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» для МЧС России, сообщает bmpd .
Ресурс напоминает, что МЧС РФ в 2011 году заключило с ОАК контракт на постройку шести самолетов Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева. «При этом первое воздушное судно планировалось передать заказчику уже во втором квартале 2013 года, а затем ежеквартально сдавать еще по одной машине, завершив поставки в третьем квартале 2014 года. На реализацию данного контракта распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года было определено выделение 8,724 млрд. рублей в 2011-2015 годах», – говорится в публикации.
Эти самолеты должны были стать первыми серийными Бе-200, построенными на ТАНТК, поскольку ранее их серийный выпуск осуществлялся на Иркутском авиационном. Однако изготовление машин превратилось в долгострой, все графики поставок были сорваны. В ноябре 2014-го было подписано распоряжение Президента РФ, вносящее изменения в распоряжение 2011 года об определении ТАНТК единственным исполнителем данного госконтракта. Новый документ продлил сроки исполнения договора на три года – до 2018 года.
В 2016-ом предприятия была предоставлена «бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости».
Всего было построено девять самолетов Бе-200 – два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых 6 поставлены МЧС России и один – МЧС Азербайджана. Таким образом, взлетевший 2 июля 2017 года самолет 11-м летным экземпляром Бе-200.
Ресурс напоминает, что МЧС РФ в 2011 году заключило с ОАК контракт на постройку шести самолетов Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева. «При этом первое воздушное судно планировалось передать заказчику уже во втором квартале 2013 года, а затем ежеквартально сдавать еще по одной машине, завершив поставки в третьем квартале 2014 года. На реализацию данного контракта распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года было определено выделение 8,724 млрд. рублей в 2011-2015 годах», – говорится в публикации.
Эти самолеты должны были стать первыми серийными Бе-200, построенными на ТАНТК, поскольку ранее их серийный выпуск осуществлялся на Иркутском авиационном. Однако изготовление машин превратилось в долгострой, все графики поставок были сорваны. В ноябре 2014-го было подписано распоряжение Президента РФ, вносящее изменения в распоряжение 2011 года об определении ТАНТК единственным исполнителем данного госконтракта. Новый документ продлил сроки исполнения договора на три года – до 2018 года.
В 2016-ом предприятия была предоставлена «бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости».
Всего было построено девять самолетов Бе-200 – два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых 6 поставлены МЧС России и один – МЧС Азербайджана. Таким образом, взлетевший 2 июля 2017 года самолет 11-м летным экземпляром Бе-200.
Использованы фотографии: Алёша / russianplanes.net
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