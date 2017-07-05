ВМФ РФ проведет стрельбы в Средиземном море

Российский ВМФ проведет учебные стрельбы 5 июля

Корабли ВМФ России проведут в среду очередные стрельбы в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из извещений для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.- говорится в сообщениях, в которых также приводятся конкретные координаты района учений.Как следует из извещения, стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 МСК у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.Как сообщалось, этот район у побережья Сирии уже закрывался с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ у побережья Сирии. 23 июня российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ* в Сирии.До этого данный район у побережья Сирии также закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ в районе Пальмиры.ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России