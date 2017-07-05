16:09 05 июля

ВМФ РФ проведет стрельбы в Средиземном море

Корабли ВМФ России проведут в среду очередные стрельбы в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из извещений для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Российский ВМФ проведет учебные стрельбы 5 июля
- говорится в сообщениях, в которых также приводятся конкретные координаты района учений.

ВМФ РФ проведет стрельбы в Средиземном море




Как следует из извещения, стрельбы с российских кораблей могут быть осуществлены до 18:00 МСК у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.

Как сообщалось, этот район у побережья Сирии уже закрывался с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ у побережья Сирии. 23 июня российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГИЛ* в Сирии.

До этого данный район у побережья Сирии также закрывался с 29 мая по 4 июня для проведения ракетных пусков с кораблей ВМФ России. 31 мая российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по террористам группировки ИГИЛ в районе Пальмиры.

ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://russia-now.com/
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Комментарии 13

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:08
    " Я через двадцать минут в нужный квадрат войду - и что я там буду делать? - где конверт мазуты "?

    DEZINTO
    1. Teberii Сегодня, 14:12
      Всё делается для предупреждения,американской и их союзничков , агрессии против Сирии
      Teberii
      1. DEZINTO Сегодня, 14:15
        Всё делается для предупреждения,американской и их союзничков


        Спасибо капитан очевидность!


        DEZINTO
      2. vovanpain Сегодня, 14:49
        Российский ВМФ проведет учебные стрельбы 5 июля

        Чего то от таких "учебных" пусков laughing у бармалеев даже тапочки потеют. good
        vovanpain
    2. Чёрный Сегодня, 14:13
      Надеюсь чёртикам в аду работы будет невпроворот, очередь из бородатых будет большая
      Чёрный
      1. vch Сегодня, 14:37
        Ну правильно, в качестве учебных целей выбраны пару сотен бармалеев. Каких? А мы не скажем - сюрприззззззз. А вы черноштаники готовтесь - наши по учебным целям не промахиваются))))))
        vch
  2. Маз Сегодня, 14:09
    А шоб сделать стрельбы - закрывается кусок моря в радиусе плюс воздушное пространство над этим куском в максимальном радиусе стрельбы. Слово стрельбы множественного числа, следовательно это будет кусище и под водой тоже. Вывод , наши хотят очистить от борзых подводников, воздушников и надводников наших партнёров от побережья Сирии или дать коридор подводному ракетоносцу или ракетоносцам, или многоцелевикам, заодно разогнать тех, кто шарится под килями, по бортам и над палубой. Лепота
    Маз
    1. ydjin Сегодня, 14:22
      Цитата: Маз
      А шоб сделать стрельбы - закрывается кусок моря в радиусе плюс воздушное пространство над этим куском в максимальном радиусе стрельбы. Слово стрельбы множественного числа, следовательно это будет кусище и под водой тоже. Вывод , наши хотят очистить от борзых подводников, воздушников и надводников наших партнёров от побережья Сирии или дать коридор подводному ракетоносцу или ракетоносцам, или многоцелевикам, заодно разогнать тех, кто шарится под килями, по бортам и над палубой. Лепота

      Прям в точку!
      ydjin
  3. ando_bor Сегодня, 14:10
    Так Путин и американцев заставит эффективно бороться с запрещенными в России организациями.
    - Хотят они или нет, но вынуждены бармалеев щимить, не всех пока.
    ando_bor
  4. Deadушка Сегодня, 14:15
    Интересно, очередное наступление намечается или просто работа по целям. winked
    Deadушка
  5. ydjin Сегодня, 14:17
    Я чего то не понимаю, по всем каналам ТВ, реклама:- Турция территория мечты! Я им не простил!
    ydjin
    1. vch Сегодня, 14:35
      Так это турецкая проплаченная реклама..... Поток туристов не восстановился же..... Видно не только Вы им не простили.
      vch
  6. Paranoid50 Сегодня, 14:19
    Ну,вот, а говорят,что государство не реагирует на запросы граждан. yes Пол-часа назад, на ветке о стрельбах АПЛ "Смоленск" были высказаны пожелания о том ,чтобы стрелять, да почаще, в Средиземке. Да пожалуйста!!! laughing
    Paranoid50
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