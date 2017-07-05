16:10 05 июля

Презентация нового ЗРПК «Панцирь-МЕ»

В первый день Международного военно-морского салона была проведена торжественная презентация новейшего корабельного морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "ПАНЦИРЬ-МЕ".




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Комментарии 1

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  1. NUR Сегодня, 15:38
    Хорошая молотилка, можно ставить на небольшие корабли, на большие тоже.
    NUR
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