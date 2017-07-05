Презентация нового ЗРПК «Панцирь-МЕ» Сегодня, 15:26 В первый день Международного военно-морского салона была проведена торжественная презентация новейшего корабельного морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "ПАНЦИРЬ-МЕ". 1 Непробиваемый панцирь Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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