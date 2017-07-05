16:10 05 июля

Авария истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии на взлете

Инцидент с истребителем барановичской авиабазы произошел днем 23 февраля 2017 года. В результате происшествия летчик не пострадал.




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Комментарии 4

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  1. andr327 Сегодня, 15:42
    Почему случилось не понятно, но катапульта работает на 5 с плюсом.
    andr327
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:46
    При выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя,

    А что с шасси самолета ...почему такая низкая посадка...почему вдруг просел самолет...что за чертовщина при взлете этого самолета.
    Тот же ЛЕХА
  3. nemec55 Сегодня, 15:53
    Убрал шасси раньше времени , 100% выпендреж
    nemec55
    1. Azim77 Сегодня, 15:59
      Вероятнее всего. Может свечу хотел показать.
      Azim77
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