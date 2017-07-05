Авария истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии на взлете Сегодня, 15:36 Инцидент с истребителем барановичской авиабазы произошел днем 23 февраля 2017 года. В результате происшествия летчик не пострадал. 0 МиГ-15 – лучший истребитель Корейской войны Як-141 (Freestyle). Гонки по вертикали Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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