16:09 05 июля

На МАКС-2017 впервые применят новейшие выставочные технологии

«Рособоронэкспорт» в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит передовые российские авиационные разработки на голографических панелях, сообщает пресс-служба компании.

Архивное фото

Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации,
цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Сергея Гореславского.


Представители российской оборонной промышленности всегда с уважением относятся к нашим высокотехнологичным методам продвижения их продукции, а иностранные заказчики в свою очередь высоко ценят максимальную доступность и удобство получения информации о ней. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из различных регионов мира,
рассказал он.

Отмечается, что «инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда с максимальным удобством перелистывать на специальной панели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения». Они управляются как в режиме тачпэда, так и при помощи жестов руками.

«Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе. На салоне таким образом будут представлены модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш, при этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что представляемая «Рособоронэкспортом» выставочная технология является новинкой для мировых оружейных выставок.

Использованы фотографии: Рособоронэкспорт
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир16 Сегодня, 15:46
    Шоубизнес, мать его. Кто-то грамотно развел организаторов на прокат своего оборудования или толкнули его под это дело.. Молодцы.
    Ведь только отсутствие этого сдерживало покупателей. Тепереча попрёт.... laughing
    Владимир16
    1. Владимир16 Сегодня, 15:59
      Трамп саудитам наверняка лишь с помощью левитации впарил железа на сто лярдов. laughing
      Очень важная инновация эта самая левитация! crying
      Владимир16
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:51
    «Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе.


    Левитация belay ...парим belay как what

    покажите... я тоже хочу в нирване на столе парить...
    Тот же ЛЕХА
  3. Владимир Постников Сегодня, 15:53
    На МАКС-2017 впервые применят новейшие выставочные технологии

    Всё, (северный пушной зверек) супостату!
    Владимир Постников
  4. лаврентий павлович Сегодня, 16:04
    Здорово! А программа какая будет?
    лаврентий павлович
Картина дня