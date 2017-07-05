На МАКС-2017 впервые применят новейшие выставочные технологии
«Рособоронэкспорт» в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит передовые российские авиационные разработки на голографических панелях, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что «инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда с максимальным удобством перелистывать на специальной панели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения». Они управляются как в режиме тачпэда, так и при помощи жестов руками.
«Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе. На салоне таким образом будут представлены модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш, при этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что представляемая «Рособоронэкспортом» выставочная технология является новинкой для мировых оружейных выставок.
Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации,цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Сергея Гореславского.
Представители российской оборонной промышленности всегда с уважением относятся к нашим высокотехнологичным методам продвижения их продукции, а иностранные заказчики в свою очередь высоко ценят максимальную доступность и удобство получения информации о ней. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из различных регионов мира,рассказал он.
Отмечается, что «инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда с максимальным удобством перелистывать на специальной панели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения». Они управляются как в режиме тачпэда, так и при помощи жестов руками.
«Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе. На салоне таким образом будут представлены модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш, при этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что представляемая «Рособоронэкспортом» выставочная технология является новинкой для мировых оружейных выставок.
Использованы фотографии: Рособоронэкспорт
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