18:58 05 июля

Российские Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ

Российские Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства"* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, передает РИА Новости сообщение министерства обороны РФ.

В результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля

— рассказали в военном ведомстве.

Российские Ту-95МС нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ



Как уточнили в Минобороны, удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1 тысячи километров.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования

— сообщили в министерстве.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4,5 тысячи километров.

Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью.



ИГ* (Исламское государство*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: https://nation-news.ru/
109

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Комментарии 87

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  1. Тралл Сегодня, 16:36
    Авторов фейковых хим. атак накрыть бы...
    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:38
      Нельзя . Матрасы этого только и ждут , чтобы обвинить ВКС РФ в ударах по мирному населению .
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 16:40
        А разве мирное население - афторы? я думал белые кастрюльки laughing
        pjastolov
        1. Владимир16 Сегодня, 16:50
          Интересно - откуда отстрелялись? И какими огородами добирались до точки сброса? Вокруг Европы или еще как. И сколько ракет было выпущено?
          Новость которая рождает массу вопросов.
          Три самолета. Уничтожено три склада и командный пункт. Как минимум 4 ракеты. Сколько же фактически ракет было выпущено?
          Владимир16
          1. lelyk72 Сегодня, 17:03
            ...........И еще вопрос: если Тушки взлетали с базы в Энгельсе, а удар наносили с 1000км., то каким образом и в каком месте их прикрывали Су30 с базы в Хмеймим??
            lelyk72
            1. cniza Сегодня, 17:15
              Молодцы , серьёзная операция и выполнили блестяще.
              cniza
            2. Владимирец Сегодня, 17:16
              Цитата: lelyk72
              И еще вопрос: если Тушки взлетали с базы в Энгельсе, а удар наносили с 1000км., то каким образом и в каком месте их прикрывали Су30 с базы в Хмеймим??

              А мне интересно, на фига им понадобилась дозаправка, если они сбрасывали за 1000км?
              Владимирец
              1. cniza Сегодня, 17:46
                Это же ещё и практическая отработка навыков.
                cniza
              2. doubovitski Сегодня, 18:57
                Цитата: Владимирец
                Цитата: lelyk72
                И еще вопрос: если Тушки взлетали с базы в Энгельсе, а удар наносили с 1000км., то каким образом и в каком месте их прикрывали Су30 с базы в Хмеймим??

                А мне интересно, на фига им понадобилась дозаправка, если они сбрасывали за 1000км?

                ...Пишут, что радиус действия в 4,5 тыс. км.... Тогда вообще не понятно, зачем они поднимались в воздух. И летели куда-то. Да имея такую длинную руку, можно не поднимаясь с дивана шарахнуть по ИГИЛу.
                doubovitski
            3. Jovanni Сегодня, 17:19
              Цитата: lelyk72
              ...........И еще вопрос: если Тушки взлетали с базы в Энгельсе, а удар наносили с 1000км., то каким образом и в каком месте их прикрывали Су30 с базы в Хмеймим??

              Ну вообще. По жизни...
              Jovanni
            4. aiden Сегодня, 18:56
              Скорее всего с Ирана или Ирака наносили удар. А сушки с иранской базы взлетели. Они дали добро на ее использование нашими. Маршрут скорее всего такой как и прошлый раз, через каспий на иран, ирак и от туда пускали
              aiden
          2. Kurare Сегодня, 17:17
            Просто нужно было трём экипажам потренировать свои навыки в навигации и заправке в воздухе. Вот и решили, что нужно совместить "полезное с приятным", а заодно и проводить дальнейшие испытания систем новых ракет в реальных условиях.

            Все нормально, идет тренировка, обучение, доводка нового оборудования, а заоодно и бородатых попугать.
            Kurare
          3. seal78 Сегодня, 17:24
            Командир звена двумя вжарил, и ведомые - по одной.
            seal78
          4. Самаритянин Сегодня, 17:26
            Цитата: Владимир16
            Интересно - откуда отстрелялись? И какими огородами добирались до точки сброса? Вокруг Европы или еще как. И сколько ракет было выпущено?
            Новость которая рождает массу вопросов.
            Три самолета. Уничтожено три склада и командный пункт. Как минимум 4 ракеты. Сколько же фактически ракет было выпущено?

            РТ Видео разместило, надеюсь подлинно:
            Самаритянин
          5. Torkvat Torkvat Сегодня, 18:08
            Каждый ту-95 может нести до 8 крылатых ракет на внешних подвесках.
            Torkvat Torkvat
        2. Чёрный Сегодня, 17:24
          По игил - это хорошо, но пора бы и умеренных бородатых подельничков США взбодрить....так сказать в качестве намёка американцамм по поводу их неуёмного желания нанести удар по войскам САР.
          Чёрный
          1. aiden Сегодня, 18:57
            Вместе с инструторами сша расфигачить. Хотя может и попали под рпздачу
            aiden
        3. Pulya Сегодня, 17:46
          Сирийская кампания позволила российским вооруженным силам не только испытать в реальных боевых условиях новейшие крылатые ракеты морского базирования «Оникс», но и стала первой со времен Афганистана возможностью испытать стратегическую авиацию.

          Начиная с 17 ноября российская стратегическая авиация, используя самолеты Ту-95 и Ту-160 начала наносить ракетные удары по территории Сирии. Для ударов была использованы крылатые ракеты Х-55 и Х-555, а также новейшая российская разработка Х-101.

          Х-101 – это новейшая российская крылатая ракета воздушного базирования, разработка которой началась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Она имеет дозвуковую скорость, дальность полета до 5000 километров, форму, которая делает ее незаметной для радаров.

          Новая ракета по своим размерам больше крылатых ракет Х-55 и Х-555, поэтому стратегический бомбардировщик Т-95 может нести их только на внешней подвеске (8 ракет), а модернизированный Ту-160 может брать сразу 12 ракет Х-101, которые размещаются в двух грузовых отсеках.

          Данные об этой крылатой ракете засекречены, но известно, что для навигации и наведения Х-101 использует систему «Спрут» с системой коррекции траектории полёта, а также данные от спутниковой системы ГЛОНАСС. На завершающем этапе полета для повышения точности используется телевизионная система наведения. По другим данным, Х-101 имеет инерциальную систему наведения, с приемником данных от ГЛОНАСС и телевизионную систему наведения на конечном этапе траектории. Это позволяет уменьшить круговое возможное отклонение до 10-20 метров.
          Существует еще одна ракета: Х-102, она отличается от Х-101 только боевой частью. На ракете Х-102 можно устанавливать ядерный боевой заряд, ориентировочной мощностью до 250 килотонн. Боевая часть Х-101 имеет вес 400 кг.

          Х-101 может лететь на разных высотах: от 30 метров до 6000.

          Новая крылатые ракеты Х-101 и Х-102 значительно усилят потенциал российской стратегической авиации, которая ранее не слишком высоко оценивалась американскими военными экспертами. В принципе, это и немудрено. Большая часть российской стратегической авиации представлена самолетами Ту-95, первый полет которого состоялся еще при жизни Сталина (1952 год). Теперь же российские «стратеги» могут наносить удары, не входя в зону ПВО потенциального противника.

          Ниже приводятся технические характеристики российской крылатой ракеты Х-101          .
          Параметр Значение
          Разработчик МКБ «Радуга»
          Год начала испытаний 1999
          Длина, м 7,45
          Диаметр, мм 742
          Размах крыла, м 3
          Стартовый вес, кг 2200—2400
          Масса БЧ, кг 400
          Масса топлива, кг 1250
          Скорость, м/c, крейсерская 190—200
          Скорость, м/c, максимальная 250—270
          Дальность пуска, км до 4500—5500 по разным данным
          Профиль полёта Изменяемый
          Высота профиля полёта, м от 30—70 до 10 000
          ЭПР, м² 0,01
          Тип ГСН оптоэлектронная система коррекции + ТВ
          Силовая установка Двигатель ДТРД ТРДД-50А с тягой 450 кгс
          Точность (КВО), м 5—6
          Ядерный вариант ракеты Х-102 (250 кт)
          Носители Ту-95 (8 ракет)
          Ту-160 (12 ракет)
          Pulya
      2. Проксима Сегодня, 17:01
        А нельзя ли этими "сто первыми иксами" произвести контрольный по логову лидера ИГ, а то есть мнение, что его там не добили.
        Проксима
        1. vovanpain Сегодня, 17:16
          Цитата: Проксима
          А нельзя ли этими "сто первыми иксами" произвести контрольный по логову лидера ИГ, а то есть мнение, что его там не добили.

          Коллега,можно конечно yes но тогда по Вашингтону лучше Х-102 с ядерной боевой частью,тогда логово лидера ИГ точно прищучим. hi
          vovanpain
        2. seal78 Сегодня, 17:23
          "там" - это в Лондоне или в Вашингтоне ?
          seal78
    2. pvv113 Сегодня, 16:39
      А заодно и их покровителей
      pvv113
      1. Чеширский Сегодня, 16:44
        Это уже будет глобальный удар. hi
        Чеширский
        1. Тралл Сегодня, 16:46
          Для этого уже Х-102, а не Х-101 потребуются.
          Тралл
    3. Самаритянин Сегодня, 16:40
      Цитата: Тралл
      В результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля

      Да сколько там этих складов ??? и Командных пунктов??? День через день уничтожают!
      А фотку лучше с ракетой:
      Самаритянин
      1. 30 вис Сегодня, 17:13
        Медвежаточки ......
        30 вис
    4. vovanpain Сегодня, 16:49
      Российские Ту-95С нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ*

      Российские ТУ-95С приветствовал участников саммита G-20,особенный привет был мистеру Трампу,а также его подопечным
      на границе провинций Хама и Хомс в Сирии,

      good good good
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
        Трампу впору обидеться : на День Независимости Ын очередным пуском "поздравил" , а тут ещё и Россия к G-20 отметилась "телеграммой-молнией" . lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:48
          Вот вот , одни подарки и сюрпризы для "партнеров".
          cniza
      2. cniza Сегодня, 17:16
        Посыл конкретный и что то подсказывает , что будет ещё.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 17:45
          и что то подсказывает , что будет ещё.
          будет, и еще не один раз, и думается и не только по ИГ hi
          pjastolov
      3. Барбулятор Сегодня, 17:18
        Цитата: vovanpain
        особенный привет был мистеру Трампу

        Думается, что это очень радостная весть для Трампа: как-никак совместно ведем борьбу с террористами.
        Барбулятор
    5. Muvka Сегодня, 17:02
      Странно как-то новость читается. Если это учения, то понятен подлет и дозаправка. Но непонятно прикрытие 30ми с Хмеймима. Особенно если учесть, что запуск ракет был за 1к км. вся Сирия в самой широкой части 500 км где то. Над территорией какого государства тогда они прикрывали? Или над средиземным морем? Тоже далеко лететь, ради прикрытия. Поясните как это все примерно могло выйти.
      Muvka
      1. vovanpain Сегодня, 17:11
        Цитата: Muvka
        Но непонятно прикрытие 30ми с Хмеймима.

        Коллега,в ноябре 2015 года так же летали без прикрытия и получили удар в спину от турков,с тех пор бомберы летают только под прикрытием истребителей. hi
        vovanpain
        1. Muvka Сегодня, 17:19
          Я не против. Мне просто интересно, прочитав статью и сопоставив всю информацию, где производился пуск. Надо за 1000 км от Хомса, чтобы прикрывали Су-30 с Хмеймима.
          Muvka
          1. vovanpain Сегодня, 17:50
            Цитата: Muvka
            Я не против. Мне просто интересно, прочитав статью и сопоставив всю информацию, где производился пуск. Надо за 1000 км от Хомса, чтобы прикрывали Су-30 с Хмеймима.

            Коллега,гадать и ванговать хуже всего,а новость подана так what что хочешь то и думай,по вестям в 17:00 то же сказали про удар "Медведями" по бармалеям,так что удар естественно был,а вот с какой точки, request Подробнее у коллеги Iline в комменте,повторять его не буду,только одно пожелание редакторам новостей подавать новость точней и полней,что бы не было кривотолков.С уважением Коллеги. hi
            vovanpain
          2. askme Сегодня, 17:56
            Совершенно верно. "Выстрелы" прозвучали над территорией Ирана. Это 1000 км от Хомса. Больше Неоткуда, т.к. Х-101 сброшены над пустыней...

            Это конкретное послание США, читается с военного на обычный язык так:
            Мы с Ираном готовы использовать территорию Ирана для нанесения ядерных ударов КР Х-102, для "зачистки" региона, если у вас окончательно поедет крыша и начнется полномасштабная война. С Ираном у нас наивысшая степень военного доверия из возможных, предупреждаем об этом...

            Никак иначе этот удар прочитать невозможно, потому что гораздо проще было с ПЛ стрелять, бОльшая внезапность из-за меньшего подлетного времени... Для "просто пострелять" стратегами была возможность отстреляться чуть ли не с Энгельса, на крайняк над Каспием. Проводить же сложнейшую воздушную операцию над Ираном, синхронизируясь при этом с Хмеймимом... Это чрезвычайной важности процесс, т.е. имитирован процесс применения ядерного оружия... Ту-95 - это основной самолет для нанесения ядерных ударов ВКС РФ.

            При этом нужно особо отметить, что во всех СМИ новость выдана с примечанием, что данный тип КР может быть в ядерном исполнении... Последние иллюзии чтобы разогнать ТАМ...
            askme
      2. Барбулятор Сегодня, 17:21
        Цитата: Muvka
        Поясните как это все примерно могло выйти.

        Может еще и ключи от квартиры, где деньги лежат?
        Барбулятор
      3. Iline Сегодня, 17:36
        Что-то все здесь зациклились: тысяча километров, тысяча километров... Зачем нужна была дозаправка в воздухе, зачем нужны были истребители прикрытия?
        Если предположить, что пуск был произведён со стороны Средиземного моря, то тут без дозаправки никак - в одну сторону топлива хватит, в обратную нет. Да и "союзники" всевозможные бороздят просторы этого моря, и что у них в головах сие тайна великая есть. Это к вопросу о сопровождении истребителями в том числе и если пуск был осуществлён с территории Ирана, что весьма сомнительно. Там ребята себе на уме.
        А так сильно удивился когда с нашего аэродрома вчера взлетали эти самолёты. Уж сильно погода была аховая для взлёта - гроза, дождь проливной, ветер очень сильный. А они вон куда полетели.. Вспомнились советские времена - если стояло правительственное задание и взлёт был назначен на конкретное время, то тут никакие ссылки на природные катаклизмы не действовали. Умри, но взлети.
        Iline
      4. пацак Сегодня, 17:43
        Думаю прикрывали не столько Ту-95МС, а сами ракеты (или маршрут их пролёта) от посторонних газ
        пацак
      5. pjastolov Сегодня, 17:49
        истребители Су-30СМ
        Дальность полёта:
        у земли: 1270 км
        на высоте: 3000 км
        боевой радиус: 1500 км
        все нормально выходит, а входит еще лучше laughing
        pjastolov
    6. Nick Сегодня, 17:22
      Цитата: Тралл
      Авторов фейковых хим. атак накрыть бы...

      Настоящие авторы отсидятся за "большой лужей". Их там только МБР достанешь... hi
      Nick
    7. seal78 Сегодня, 17:26
      До этих авторов подальше будет, чем 1000 км.
      seal78
  2. ver_ Сегодня, 16:39
    Цитата: Тралл
    Авторов фейковых хим. атак накрыть бы...

    ...укажите их адреса пжалуйста..
    ver_
    1. Гаврила Сегодня, 16:44
      Банковская ... тоже подайдет
      Гаврила
    2. Самаритянин Сегодня, 16:45
      Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что задумался о переименовании американского телеканала CNN из "фейковых новостей" в "мошеннические новости".
      http://enter.news/ru/news/society/61814/трамп-хоч
      ет-переименовать-cnn-из-фейковых-в-мошеннические-
      новости#.WVzuPet1uVo
      Так что Вам сюда:
      Самаритянин
    3. user1212 Сегодня, 17:23
      Цитата: ver_
      ...укажите их адреса пжалуйста..

      Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания-авеню, 1600
      user1212
  3. Taran 75 Сегодня, 16:40
    подготовка к саммиту G 20 wink , ЧТО БЫ У КОЕ КОГО НЕ БЫЛО НЕ КАКИХ ИЛЛЮЗИЙ soldier
    Taran 75
    1. pjastolov Сегодня, 16:42
      Даже чтобы и не появлялись laughing
      pjastolov
  4. patriot-РФ Сегодня, 16:41
    Респект.Виват Россия!!!
    patriot-РФ
  5. Молот 75 Сегодня, 16:41
    Надеюсь намек матрасы поняли! Хотя как говорил М.С. Задорнов: "Ну, ТУПЫЕ...!"
    Молот 75
    1. seal78 Сегодня, 17:20
      Надеюсь, и в лондОне поняли. Рулят-то оттуда, матрасы только исполняют.
      seal78
  6. ALLxANDr Сегодня, 16:41
    Красавцы! soldier Зацепить бы и главный командный штаб.. feel
    ALLxANDr
    1. Толстоевский Сегодня, 18:01
      в вашингтоне?
      Толстоевский
  7. Гаврила Сегодня, 16:42
    Отлично! но почему опять, это ельцинское "Российские" еще россиянские напишите...

    РУССКИЕ !

    РУССКИЕ ИДУТ !!!
    Гаврила
    1. Владимир16 Сегодня, 16:59
      Гаврила, пора бы Россию переименовать в РУСЬ! Дабы отбить соблазн присвоения истории Руси токчтосозданным "государством". hi
      Даже немцы говорят и пишут РУСланд. Откель буква "О" взялась? Так и до раши договоримся.
      Владимир16
    2. faiver Сегодня, 17:54
      потому что в стране много национальностей проживает и на исконно своей земле, а не как арабы в европе
      буряты, якуты, татары и так можно очень долго продолжать... hi
      faiver
  8. Kot3713 Сегодня, 16:45
    Молодцы дальними так держать.
    Kot3713
  9. CooL_SnipeR Сегодня, 16:47
    Ну не нада то все раскрывать, как сказал сунь как там его внзы
    CooL_SnipeR
  10. Циник Сегодня, 16:52
    М-да, обкатка вооружений в полный рост, думаю и надёжность на уровне советских изделий. Мы же не вояки USA, для которых два десятка. с лишним, КР в цель это нурмально, а то что другие три десятка с лишним неизвестно где, издержки процесса: У Америки много!
    Циник
  11. andrew 07 Сегодня, 16:53
    Прекрасно! Очень важно не только нанести очередной удар террористам, но и продемонстрировать возможности современного российского оружия. Было бы неплохо если бы такой удар был нанесен с предельной дальности полета ракет, что очень эффективно может остудить некоторые горячие головы на Западе. Также замечательно, что удар нанесли именно Ту-95мс; возможности экономичной и надежной турбовинтовой авиации далеко не исчерпаны. Она нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии. Что же касается Сирии, то нужно искать возможность нанесения массированного удара, который потряс бы не только боевиков, но и их покровителей.
    andrew 07
  12. Holsten Сегодня, 16:56
    Партнёры !, порадуйтесь с нами вместе - как хорошо наши ракеты летают .
    Holsten
  13. voyaka uh Сегодня, 17:01
    О! Молодцы!
    Практическая, сложная, учебно-боевая операция с использованием нового оружия. good
    voyaka uh
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:14
      Цитата: voyaka uh
      О! Молодцы!
      Практическая, сложная, учебно-боевая операция с использованием нового оружия. good

      Конечно Молодцы! А если еще учитывать,что данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью...
      Тренируемся , цели выбираем .. soldier Как бы ошибочно куда нибудь не залетела.. laughing Без обиды если что..! hi
      ОТДЕЛ
      1. LPD17 Сегодня, 17:51
        А приличная страна просто собъёт такого "если что"
        Как Эрдоган сделал.
        Теперь ВВП "партнёра" как ровню принимает......
        LPD17
      2. pjastolov Сегодня, 17:52
        ну не все же матрасам мазать laughing
        pjastolov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:28
          Цитата: pjastolov
          ну не все же матрасам мазать laughing

          И я про это Володь! laughing
          ОТДЕЛ
  14. буч Сегодня, 17:03
    Ну то что ребята с Энгельса не нужно было сообщать ! Там тоже бородатых хватает !
    буч
  15. Taran 75 Сегодня, 17:05
    Цитата: Holsten
    Партнёры !

    Цитата: Holsten
    Партнёры !, порадуйтесь с нами вместе - как хорошо наши ракеты летаю

    особенно "партнеры " из израйля wink
    Taran 75
    1. ватник Сегодня, 17:08
      Вот что вещает "пропаганда" smile
      ватник
    2. Комментарий был удален.
      1. NordUral Сегодня, 18:14
        И как жив то остался, дружок? Да и ваши - это бывшими нашими сварганены.
        NordUral
  16. anjey Сегодня, 17:11
    рано тушки 95 списывать -еще повоюют! раньше на пуски рисовали кота с яйцами на ракете на удачу пуска,для бармалеев чернозеленых -ишаков с яйцами с удовольствием нарисовал бы
    anjey
  17. Ken71 Сегодня, 17:14
    Почем кстати ракеты. Или чугунки кончились.
    Ken71
  18. seal78 Сегодня, 17:16
    Хорошеечно !
    seal78
  19. Runoway Сегодня, 17:24
    Цитата: CooL_SnipeR
    Ну не нада то все раскрывать, как сказал сунь как там его внзы
    не
    Да ц
    Runoway
  20. Михаил Анохин Сегодня, 17:45
    Трудно что-либо понять. С одной стороны прикрытие осуществляли самолеты с базы Хмеймим.
    С другой на расстоянии тысячи километров.
    Это откеля?
    Михаил Анохин
  21. Atlant-1164 Сегодня, 17:47
    удар новейшими крылатыми ракетами Х-101- это длинная рука Москвы!!)
    Atlant-1164
  22. LPD17 Сегодня, 17:48
    ну потренировались и хорошо) глядишь и попадут даже во что)
    Всё лучше, чем по полигонным мишеням!
    и как их сопровождали ли интересно знать борты "партнеров" Президента РФ?

    что скажут израильские осведомленные источники?
    LPD17
  23. Rabioso Сегодня, 17:48
    А если муху попытаться запиздячить кувалдой? Муху наверное можно будет как то убить. Не понемаю вашей радости. Столько бабла на десяток чурок. Я думаю можно было дешевле и без выебонов. Но видать в РФ бабла уже некуда девать. Дороги починили и т.д и и.п
    Rabioso
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:56
      Не понемаю вашей радости.


      это тебе надо быть русским - чтоб понять)
      с-т Petrov
      1. faiver Сегодня, 17:59
        ему этого не дано wassat
        faiver
  24. Толстоевский Сегодня, 18:00
    надеюсь, накрыли и инструкторов наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
  25. Патриот-771 Сегодня, 18:05
    Профессионалам признание профессионалов. Аккуратней там парни.
    Патриот-771
  26. NordUral Сегодня, 18:12
    Странно. Не видел запуск стартовых ускорителй или маршевых двигателей ракет. Видел только сброс и падение их. Надо четко давать информацию, правду. даже в случае неудачи. А то так непонятно - себе во вред. И если четыре пуска, то зачем столько бортов? Хорошо, если для отработки, как и дозаправ топлива, это уж точно тренировка.
    NordUral
    1. l7yzo Сегодня, 18:54
      Просто на видео нет момента запуска двигателей. Ведь смотрите запускали над Ираном над пустыней - на случай неудачи. В песке и на суше всё под контролем, а если в море - там и другие страны могут подплыть и стыбзить что-нить. Потом ракета мин высота 30 метров. Возможно гуляли по полной и высота полёта ракеты не превышала 100 метров (ну от радаров). А самик летает возможно 10км (чтоб ракеты с земли не дотянулись). Т.е. что бы вообще был эффект - "Снег на голову".
      l7yzo
  27. Taran 75 Сегодня, 18:20
    Цитата: Rabioso
    Наши ракеты бы запиздячили и подешевле и поточнее.

    вашим только тапком в таракана запускать и то промажите laughing lol
    Taran 75
  28. l7yzo Сегодня, 18:57
    Цитата: Taran 75
    Цитата: Rabioso
    Наши ракеты бы запиздячили и подешевле и поточнее.

    вашим только тапком в таракана запускать и то промажите laughing lol


    Мне всегда было интересно слушать таких людей. У них почти все учёные с советским образованием. А другая ученики наших советских учёных-конструкторов. Зато мы впереди планеты всей.
    l7yzo
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