Фрегат Type 26 Global Combat Ship: будущее британского флота

По материалам сайтов:

http://baesystems.com/

http://janes.com/

http://thinkdefence.co.uk/

http://royalnavy.mod.uk/

http://naval-technology.com/

http://navyrecognition.com/

Один из самых важных и смелых британских проектов последнего времени переходит в новую стадию. После нескольких лет предварительной проработки и подготовки конструкторской документации судостроительная промышленность Великобритании начнет строительство перспективных фрегатов, призванных заменить некоторые имеющиеся корабли и повысить потенциал флота. Несколько дней назад был подписан контракт на строительство первых кораблей Type 26 Global Combat Ship.Договор на строительство первых кораблей нового проекта был подписан 2 июля. Подрядчиком была выбрана компания BAE Systems, в составе которой, среди прочего, имеются и судостроительные заводы. Строить корабли будут на заводе в г. Глазго. Там уже начата подготовка к строительству, и в этом месяце предприятие должно будет начать резку металла для последующего строительства головного корабля.Командование Королевского военно-морского флота планирует получить достаточно большое количество кораблей нового типа, однако нынешний контракт подразумевает строительство только трех боевых единиц. За строительство этих фрегатов Type 26 компания BAE Systems получит 3,8 млрд фунтов стерлингов. Согласно нынешним планам, после передачи трех первых кораблей будет инициировано строительство еще пяти.Сообщается, что выполнение нового заказа позволит создать 1200 рабочих мест. Также заказ обеспечит существование рабочих мест в компаниях-поставщиках различных изделий. Уже определен список из трех десятков субподрядчиков, и, вероятно, в ближайшем будущем будут выбраны новые поставщики дополнительного оборудования. Вследствие этого в программе GCS будет занято значительное число британских и зарубежных предприятий, а также несколько тысяч человек. С новым заказом промышленность получает возможность заниматься постройкой кораблей в течение следующих двух десятилетий.Результатом выполнения нового контракта и ожидаемого следующего заказа станет обновление материальной части флота с соответствующим ростом боеспособности надводных сил. Предполагается, что фрегаты «Тип 26» позволят усилить противолодочную и противовоздушную оборону. Они смогут работать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Стартовым заказчиком таких кораблей стала Великобритания, но компания-строитель уже изучает экспортные перспективы проекта.Программа Global Combat Ship («Глобальный боевой корабль») восходит к концу девяностых годов прошлого века. Проект разработки перспективного фрегата стартовал в 1998 году под названием Future Surface Combatant («Надводный боевой корабль будущего»). Одной из основных целей этого проекта являлась замена устаревающих фрегатов проектов Type 22 и Type 23, несших службу с конца семидесятых и начала девяностых годов соответственно. В течение нескольких следующих лет ведущие британские предприятия изучали имеющуюся проблему и предлагали различные варианты облика перспективных кораблей. Предлагались как проекты традиционного вида, так и необычные разработки.Впоследствии было решено сделать программу FSC основой для новой разработки. Следующий проект, предусматривающий создание нового фрегата для замены существующих кораблей, получил название Global Combat Ship или GCS. Этот проект стартовал в марте 2010 года. Разработчиком нового корабля была выбрана компания BAE Systems. Последовавшее за этим проектирование заняло четыре года и обошлось военному ведомству 127 млн фунтов. Интересно, что к этому времени командование отказалось от замены фрегатов «Тип 22». Их было решено снимать с вооружения без прямой замены.Корабли GCS теперь рассматривались только в качестве замены для «Типа 23». Начало выведения устаревающих фрегатов из состава флота с одновременным получением новых кораблей было запланировано на двадцатые годы. Необходимые работы предполагалось осуществить в минимально возможные сроки, но с учетом потенциала промышленности. Строительство новых кораблей предполагалось начать во второй половине текущего десятилетия. Согласно последним сообщениям, подготовка к строительству уже начата. В самое ближайшее время начнется резка металла.По мере развития проекта требования неоднократно изменялись и корректировались. В частности, с определенного времени предлагалось сократить водоизмещение кораблей и соответствующим образом пересмотреть иные их параметры. В дальнейшем, однако, проект вернулся к исходному облику. В 2014 году завершилось предварительное проектирование, после чего компания-разработчик получила новый заказ на создание технической документации. Стоимость подписанного контракта составила 859 млн фунтов. К настоящему времени все необходимые работы были завершены, что позволило командованию заказать строительство первых трех кораблей нового типа из восьми запланированных.В течение нескольких лет специалисты компании-разработчика и Королевского ВМФ совместными усилиями формировали облик перспективных кораблей GCS / Type 26. Несколько раз предлагалось заметное изменение облика, однако в итоге было решено вернуться к исходному варианту требований с минимальными переработками. К настоящему времени основные требования и особенности перспективных фрегатов успели стать достоянием общественности. Кроме того, оглашены основные возможности кораблей, состав вооружения и т.д.Проектом «Тип 26» предлагается строительство надводного корабля длиной 150 м максимальной шириной более 20 м с полным водоизмещением 6900 т. В соответствии с актуальными тенденциями развития боевых кораблей, британские фрегаты должны иметь характерную форму корпуса и надстройки, снижающую заметность для радиолокационных средств обнаружения. В частности, надстройка имеет наклонные поверхности, а ее борта сопряжены с бортами корпуса. Максимально возможное количество узлов и агрегатов помещено под прикрытием корпуса и надстройки.Корабль предлагается оснащать главной энергоустановкой типа CODLOG. В ее составе присутствуют четыре дизель-генератора марки MTU, связанные с парой ходовых электромоторов, а также газотурбинный двигатель Rolls-Royce MT30. Одновременное использование дизель-электрической и газотурбинной установок не предусматривается. Предполагается, что при помощи имеющихся энергетических систем корабль сможет развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости с применением электромоторов достигнет 7000 морских миль.Согласно требованиям заказчика, перспективные фрегаты должны будут решать широкий круг боевых задач и уничтожать разнообразные цели противника, находящиеся на берегу, в воздухе, на воде или под водой. Для этого корабль Type 26 должен нести развитый набор радиоэлектронных средств и комплекс вооружения. При формировании требований к средствам обнаружения и оружию учитывались все современные тенденции развития надводного флота.Основным средством контроля надводной и воздушной обстановке станет радиолокационная станция Type 997 Artisan. Эта система уже используется на нескольких британских кораблях и хорошо показала себя. Такой локатор способен следить за ситуацией в радиусе 200 км и одновременно сопровождать до 900 воздушных и надводных целей. Заявлена возможность обнаружения малоразмерных и высокоскоростных целей при высоком уровне защиты от помех. Задачи навигации должны решаться при помощи РЛС Kelvin Hughes Ltd SharpEye.Одной из задач кораблей Global Combat Ship станет поиск и уничтожение подлодок. Для этого в носовой части корпуса должен устанавливаться гидроакустический комплекс Type 2050. Также предлагается использование станции Sonar 2087, оснащенной буксируемой антенной.Проект «Тип 26» подразумевает использование универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41 американской разработки. С ее помощью фрегат сможет нести и применять до 24 ракет разных типов различного назначения. Для ударов по наземным целям планируется использовать ракеты семейства Tomahawk, основным противокорабельным оружием станет ракета LRASM, а с подлодками фрегат будет бороться при помощи ракет ASROC. Универсальная пусковая установка позволит подбирать боекомплект в соответствии с поставленными задачами. Также корабль получит отдельную пусковую установку с 48 ячейками для зенитных ракет CAMM.Предполагается использование развитого комплекса ствольных вооружений. Перед надстройкой планируется монтировать башенную артиллерийскую установку Mk 45 с орудием калибром 127 мм и стволом длиной 62 калибра. Противовоздушная оборона в ближней зоне будет осуществляться при помощи 30-мм орудий комплексов DS30M Mk 2 и Phalanx CIWS. Также предусматривается использование нескольких пулеметов серийных моделей.Корабли нового типа получат ангар и кормовую площадку, обеспечивающие транспортировку и эксплуатацию двух вертолетов разного назначения. Возможно использование вертолета AgustaWestland AW159 Wildcat, способного нести противокорабельные ракеты и торпеды, или машины AgustaWestland AW101 Merlin с торпедным вооружением. Также фрегаты Type 26 смогут стать носителями беспилотных летательных аппаратов разных типов.Согласно имеющимся планам, перспективные фрегаты «Тип 26» должны будут заменить устаревающие корабли «Тип 23», эксплуатируемые с начала девяностых годов. Ранее сообщалось, что командование Королевского военно-морского флота планирует замену в пропорции один к одному. Напомним с 1990 по 2002 годы британский флот получил 16 подобных кораблей. Около десяти лет назад три фрегата были проданы чилийским военно-морским силам. На данный момент все корабли Type 23 остаются в строю и несут службу. Тем не менее, флотоводцы уже определили их дальнейшую судьбу. Начиная с 2023 года, Великобритания будет постепенно отказываться от подобных кораблей, которые к тому времени устареют морально и физически. Фрегаты «Тип 23» будут выводиться из состава флота одновременно с приемкой более новых GCS. Последний устаревший корабль планируется списать в 2035 году, когда флот уже будет располагать достаточной группировкой новых фрегатов.На разработку проекта Type 26 уже было потрачено чуть менее миллиарда фунтов стерлингов. Строительство трех первых кораблей серии обойдется Лондону еще в 3,8 миллиарда. На всю программу, подразумевающую строительство восьми фрегатов, предполагается потратить 8 млрд фунтов. Нетрудно подсчитать, что средняя стоимость нового корабля, с учетом всех затрат по программе, достигнет 1 миллиарда. При этом строительство пяти последних фрегатов серии будет примерно на треть дешевле, чем в случае с первыми тремя кораблями.По последним данным, в текущем июле судостроительный завод в г. Глазго начнет резку металла для строительства головного фрегата Type 26. Чуть позже, после сборки первых агрегатов, состоится торжественная церемония закладки. Первый фрегат GCS планируется спустить на воду в 2021 году. К середине следующего десятилетия он пройдет все необходимые испытания и будет включен в боевой состав Королевского ВМФ. Вскоре за ним последуют два других корабля, строительство которых будет вестись в соответствии с недавно подписанным договором. При этом сроки начала их строительства пока не уточнялись.Следует отметить, что для полной замены имеющейся группировки фрегатов Type 23 понадобится 13 новых кораблей, тогда как утвержденные планы подразумевают строительство только восьми фрегатов новой модели. Из них три уже стали предметом контракта на постройку. Как было объявлено несколько лет назад, оставшиеся пять фрегатов будут построены по другому проекту. Эта программа получила обозначение General Purpose Frigate («Фрегат общего назначения») или GPFF, а корабли будут обозначены как «Тип 31».Второй проект перспективного фрегата подразумевает строительство менее крупных и сложных кораблей, отличающихся сокращенными характеристиками и меньшей ценой. Так, на пять или шесть фрегатов Type 31 планируется потратить не более 2-2,5 млрд фунтов – не более 500 миллионов за каждый. В настоящее время британское командование изучает вопрос будущего строительства фрегатов GPFF и корректирует свои планы. Точные сроки начала их строительства пока не оглашались.Согласно нынешним планам Королевского ВМФ, строительство и одновременная эксплуатация перспективных фрегатов двух типов позволит решить несколько важных задач при одновременном сокращении затрат до приемлемого уровня. Прежде всего, проекты Type 26 GCS и Type 31 GFPP позволят построить в обозримом будущем 13 или 14 фрегатов для замены устаревающих «Тип 23» и сохранить желаемые количественные показатели флота при одновременно его обновлении.Важнейшим следствием одновременной реализации двух программ станет значительная экономия. Строительство восьми фрегатов «Тип 26» и шести «Тип 31» будет стоить около 10 млрд фунтов, тогда как серия из 13-14 кораблей GCS – даже при значительном сокращении цены серийных фрегатов – обойдется минимум в 10-11 миллиардов. Затраты на эксплуатацию большего числа более сложных и дорогих кораблей приведут к дополнительным расходам, которых можно было бы избежать при помощи более дешевых фрегатов.Наконец, два типа кораблей смогут решать разные боевые задачи. Флот получит возможность выбирать корабли в соответствии с имеющейся ситуацией. В сравнительно простых операциях смогут использоваться фрегаты GFPP, тогда как к более сложным задачам можно будет привлекать GCS. Кроме того, определенные плюсы будет иметь совместное участие кораблей двух типов в одной операции. К примеру, фрегаты двух проектов смогут привлекаться для работы в составе авианосных ударных групп. В таком случае они смогут защищать авианосец от подлодок, самолетов и ракет противника.На данный момент фрегаты Type 23 являются самыми массовыми крупными кораблями в составе Королевского ВМФ и потому имеют особое значение для безопасности Великобритании. Однако эти корабли уже не в полной мере соответствуют требованиям времени, из-за чего нуждаются в замене. К настоящему времени командование определилось с планами по дальнейшему развитию надводных сил и выбрало будущую замену для имеющихся кораблей.В течение следующих двух десятилетий корабли «Тип 23» будут продолжать службу, но постепенно их будут заменять более новыми фрегатами «Тип 26» и «Тип 31». Такая замена завершится, ориентировочно, в 2035 году. Это произойдет нескоро, но уже сейчас командование начинает строить обновленный флот. Одним из шагов в этом направлении стал контракт на строительство первых фрегатов Type 26, заключенный несколько дней назад.