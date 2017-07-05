18:59 05 июля

Делегации РФ и республик Донбасса покинули переговоры из-за позиции Киева по пленным

Делегации России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ушли с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Об этом сообщила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.

По ее словам, это было сделано в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева».

Делегации РФ и республик Донбасса покинули переговоры из-за позиции Киева по пленным



Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ
— пояснила Кобцева.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Комплекса мер.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти страны считают, что вина за происходящее в Донбассе лежит на России. В Москве опровергают все обвинения Киева, ссылаясь на их бездоказательность. Россия также настаивает на том, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Для урегулирования ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) подписали минские соглашения. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 52

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  1. cniza Сегодня, 17:23
    Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.


    Скоро Киеву натянут эти договоренности на голову и заставят их выполнять.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:28
      Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ

      Ну вот и начались провокации Киева , это я возвращаюсь к нашей беседе о концентрации техники и л/с . Ведь скакуасы этот демарш истолкуют как "намеренный срыв переговорного процесса со стороны ЛДНР и РФ" . И Запад им поверит . Ждём следующий ход укрохунты .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:35
        Конечно , но это их мнение и понятно Запад попытается что то из этого выжать , но я думаю что просто так не стали бы уходить , что то нам не договаривают.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:36
          Мы знаем ровно столько , сколько посчитали нужным нам сказать .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:37
            Это так , остальное наши домыслы и прогнозы.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 18:18
              Россия что то задумала, и сдается мне, что за все предыдущие санкции, мстя будет не просто жестокой, а очень жестокой, неужели дождались, респект good
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 18:20
                Хочется в это верить , а там посмотрим.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 18:28
                  думаю уже не верить надо, а запасаться тарнькой и пивасиком, нам диванным генералам, - и ждать самый крутой триллер hi
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 18:32
                    Если бы не убивали людей на Донбассе можно было бы , а так хочется водки.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 18:34
                      водка - только тем кто там, и то после победы, что то много их попадаются дрг всу negative
                      pjastolov
                      1. Подрезчик Сегодня, 18:57
                        Сдается джентльмены, Киев специально пошел на обострение, завтра хозяин прилетает в Варшаву! И вроде там собирается весь тусняк 3 морей (Черного, Балтики и Адриатики). Вроде так!
                        Подрезчик
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:36
        Цитата: bouncyhunter
        И Запад им поверит .

        И еще приплатит,все это именно с такой целью было сделано...Очередной "транш-косточка" для хунты отложили до осени! Вот они и стараются лаять и зубы скалить натянув поводки своего хозяина... laughing А наши молодцы считаю , нечего с псами дворовыми общаться..
        Шоу-кровавое продолжается Паша!
        ОТДЕЛ
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:40
          То-то и оно , Виталя , что кое-кому "плювать слюнями" на любые жертвы с любой стороны , лишь бы добиться очередного транша от МВФ и продолжить эту войну .
          bouncyhunter
      3. svp67 Сегодня, 17:37
        Цитата: bouncyhunter
        Ну вот и начались провокации Киева

        А они и не прекращались. Уж эта паночка отлично умеет их проводить. Вообще бы пора потребовать её вывода из состава комиссия из-за не желания вести конструктивные переговоры.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:42
          hi
          Цитата: svp67
          А они и не прекращались. Уж эта паночка отлично умеет их проводить.

          Это да . Я имел ввиду : начались провокации конкретно привязанные к G-20 .
          Цитата: svp67
          Вообще бы пора потребовать её вывода из состава комиссия из-за не желания вести конструктивные переговоры.

          Абсолютно согласен , но такое решение встретит в штыки весь "цивилизованный" Запад .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 17:44
            hi
            Цитата: bouncyhunter
            Это да . Я имел ввиду : начались провокации конкретно привязанные к G-20 .

            Боюсь, что это только "прилюдия"
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
              Цитата: svp67
              Боюсь, что это только "прилюдия"

              Именно поэтому и написал :
              Цитата: bouncyhunter
              Ждём следующий ход укрохунты
              bouncyhunter
        2. pjastolov Сегодня, 18:21
          Уж эта паночка отлично умеет их проводить
          иногда и просак бывает
          pjastolov
      4. Смог Сегодня, 17:38
        Цитата: bouncyhunter
        И Запад им поверит . Ждём следующий ход укрохунты

        Мужики! А не кажется вам что последнее время эти уб людки поприборзели до безобразия? Даже по поведению укро клоунов на нашем ящике заметно. Борзость и наглость прет изо всех щелей. Не пойму только или они решили что терять им уже нечего или мы что то не знаем.?
        Смог
        1. cniza Сегодня, 17:44
          Это все от безнаказанности.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
            Безнаказанность порождает беззаконие .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:53
              У них там , как бы помягче выразиться , непролазное болото не пуганных рагулей , которые дорвались до корыта и думают , что жизнь удалась.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:00
                Цитата: cniza
                У них там , как бы помягче выразиться , непролазное болото не пуганных рагулей , которые дорвались до корыта и думают , что жизнь удалась.

                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:02
                  Эти в фильме профи , против скакальных рагулей.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:08
                    Я бы рагулям этот фильм целиком показал , да низзя - декоммунизация . lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:10
                      Паш , им бесполезно , там хоть кол на голове теши , не пробиваемые.
                      cniza
        2. pjastolov Сегодня, 18:24
          людки поприборзели до безобразия
          Костя hi , а не кажется ли что их просто затролили, и они уже не отдают себе отчета, что роют себе могилу? laughing
          pjastolov
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
          Цитата: Смог
          Цитата: bouncyhunter
          И Запад им поверит . Ждём следующий ход укрохунты

          Мужики! А не кажется вам что последнее время эти уб людки поприборзели до безобразия? Даже по поведению укро клоунов на нашем ящике заметно. Борзость и наглость прет изо всех щелей. Не пойму только или они решили что терять им уже нечего или мы что то не знаем.?

          Скорее всего терять им уже нечего.."Проект незалежной украины" США провалился с треском , вернее кровь льется (на радость западу) А народ уже начинает понимать , что это очередной развод..! Вот если бы Крым не отжали вовремя , расклад бы сейчас другой был и возможно России уже не было , как государства...А было бы сплошное АТО стран НАТО на нашей территории.. hi Впереди долгие годы обучения "братьев" вежливому обращению с "соседями"!
          ОТДЕЛ
      5. 210окв Сегодня, 17:47
        Паш hi Вообще всю эту "переговорную, заранее безнадежную БОДЯГУ"пора прекращать..Вместе с деятельностью "скотного двора" в Киеве..
        Цитата: bouncyhunter
        Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ

        Ну вот и начались провокации Киева , это я возвращаюсь к нашей беседе о концентрации техники и л/с . Ведь скакуасы этот демарш истолкуют как "намеренный срыв переговорного процесса со стороны ЛДНР и РФ" . И Запад им поверит . Ждём следующий ход укрохунты .
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
          Никто и не станет с этим спорить , Дима hi Хватит этого жевания соплей , людям в ЛДНР от этой говорильни не легче .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:54
            Вообще страшно за людей , особенно дети им то за что такие "подарки".
            cniza
      6. Vita VKO Сегодня, 18:49
        Все четко в рамках повестки G20. С.Корея пуск ракеты Хвансон-14 и ответные пуски ракет США и Ю.К. Сразу же последовали пуски российских бастионов ТОФ. Следующим пунктом обсуждения идет Сирия. Вчера провокационный слив террористов о хим. оружии, а сегодня уже удар Ту-95 новейшими ракетами Х-101. И последний пункт G20 война на Украине. 2 дня назад предотвращен теракт против миссии ОБСЕ с захватам майора ВСУ, а сегодня отказ Украины от обмена пленными и срыв минских переговоров!
        Слишком согласованно и предсказуемо действуют сценаристы современного миропорядка.
        Vita VKO
    2. vovanpain Сегодня, 17:56
      Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

      Киев под любыми предлогами отказывается выполнять ЛЮБУЮ часть договоренностей. yes Утром еще говорил,что все эти переговоры периливание из пустого в порожнее. yes
      vovanpain
    3. Нормаль ок Сегодня, 18:33
      Цитата: cniza
      Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

      Скоро Киеву натянут эти договоренности на голову и заставят их выполнять.

      "Скоро?" Ага, сер Захарченко обещал, что к маю Украины не будет. Это к вопросу о "скоро".
      Нормаль ок
    4. ЛукичЪ Сегодня, 18:50
      Цитата: cniza
      Скоро Киеву натянут эти договоренности на голову и заставят их выполнять.

      кто????? request
      ЛукичЪ
  2. Владимирец Сегодня, 17:23
    "Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей."

    И после этого украинские иксперды всех мастей говорят, что конфликт нужен только России. request
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 17:30
      По моему хватит с ними в переговоры играть, пора бы и более жёстко ответить на все провокации....свои действия можно оправдать ровно так же как и американцы в САР - " исходя из соображений коллективной безопасности"...
      Чёрный
      1. freddyk Сегодня, 17:40
        Цитата: Чёрный
        По моему хватит с ними в переговоры играть, пора бы и более жёстко ответить на все провокации....свои действия можно оправдать ровно так же как и американцы в САР - " исходя из соображений коллективной безопасности"...

        Американцы оправдывают свои действия тем, что Асад уничтожает мирных граждан своей страны. По моему паралели с Украиной и Парашенко очевидны, но наши предпочитают их "не замечать"
        freddyk
    2. biserino Сегодня, 17:31
      Фашиское госсударство без войньi не бьiвает, как история показала- и воюют вплоть до конца и до развала.
      biserino
  3. МВГ Сегодня, 17:30
    Уникальное терпение РФ, ДНР, ЛНР проявляет. Сколько можно же терпеть собеседников с вывернутым сознанием. Это ж то же самое, что пытаться в психушке с буйнопомешанными договариваться.
    Почему так странно все в мире устроено: безумных людей изолируют и лечат, а страны с безумной политикой нет.....
    МВГ
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 17:30
    А страдать будут простые люди, вставшие на защиту своих ценностей и, волей случая, сделавшиеся заложниками обстоятельств...
    Вождь краснокожих
  5. Копчёный Сегодня, 17:32
    Ну правильно они делают, последовательно, у них РФ сторона конфликта, ЛДНР как бы нет. Молодцы.
    Это у нас метания, то партнёры то хунта.
    Копчёный
    1. freddyk Сегодня, 17:43
      Цитата: Копчёный
      Ну правильно они делают, последовательно, у них РФ сторона конфликта, ЛДНР как бы нет. Молодцы.Это у нас метания, то партнёры то хунта


      Официально- партнёры. На ток-шоу - хунта.
      freddyk
      1. Копчёный Сегодня, 17:47
        Это да, говорильни на ТВ это мощно!
        Не, вообще здорово конечно, что послали лесом такие переговоры. Посмотрим надолго ли такая позиция.
        Копчёный
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 17:33
    ...как же они достали уже со своими фантазиями....
    Самое главное, что бы "горшочек варил" и приносил денежки (я имею ввиду АТО).
    КОТ БАЮН
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:37
    Как будто не понятно что киевская шайка и не собирается исполнять минские соглошательства -их за это нацики реально порвут. ПС -всем кто есть на сайте привет от меня hi
    Изгоняющий либероидов
  8. holod19 Сегодня, 17:51
    Да надоело уже по оккупантов !!!!! Может правда сделать это ???Чтобы навека заткнулись!!!!!!
    holod19
    1. Копчёный Сегодня, 17:54
      Вы сможете содержать 30 с чем то миллионов зомби?
      Копчёный
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 17:52
    Представители Украины, вместо того чтобы вести конкретные переговоры, как всегда попытались устроить дешевый спектакль, они часто превращают международные площадки для популистского фарса.
    А что вы хотите если в руководстве нынешней Украины сплошь и рядом не профессиональные политики, а клоуны и Петрушки балаганные!
    Ретвизан 8
  10. L10n77 Сегодня, 17:56
    Цитата: cniza
    Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

    Скоро Киеву натянут эти договоренности на голову и заставят их выполнять.

    Вот только хотелось бы узнать, кто натянет и заставит выполнять? США и ЕС их прикрывают, РФ- сопли жуёт, а ЛДНР сил пока не хватает.
    L10n77
  11. Толстоевский Сегодня, 17:59
    наших киевских партнёров для конструктивного диалога нужно мотивировать звездюлями
    Толстоевский
  12. Torkvat Torkvat Сегодня, 18:04
    Раз так себя ведут,значит заручились чьей-то поддержкой)))
    Torkvat Torkvat
  13. Комментарий был удален.
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