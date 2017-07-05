Делегации РФ и республик Донбасса покинули переговоры из-за позиции Киева по пленным

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ

Делегации России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ушли с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Об этом сообщила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.По ее словам, это было сделано в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева».— пояснила Кобцева.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Комплекса мер.Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти страны считают, что вина за происходящее в Донбассе лежит на России. В Москве опровергают все обвинения Киева, ссылаясь на их бездоказательность. Россия также настаивает на том, что не является стороной внутриукраинского конфликта.Для урегулирования ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) подписали минские соглашения. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.